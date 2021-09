–

El ex juez Baltasar Garz贸n fue una estrella tintineante en la Espa帽a en la que brillaban los grandes arribistas de levita. Personajes como Jes煤s de Polanco, Mario Conde, Javier de la Rosa o Manuel Prado y Col贸n de Carvajal, junto al ex juez Garz贸n coparon un poder en el que lejos de existir separaci贸n y respeto a la ley, reinaba una viscosa urdimbre entre la pol铆tica, el dinero, la judicatura, la banca y la corona. Baltasar Garz贸n Leal quiso ser un Savonarola en un gobierno socialista, primero, despu茅s un juez redentor blasfemo con el principio de justicia, y por 煤ltimo, un malogrado aspirante a premio Nobel. Sus causas tuvieron un exorbitante car谩cter partidista. Sus instrucciones, torpes y abruptas, fueron una sucesi贸n de escandalosos fracasos. Desde operaciones antidroga donde excepto droga hab铆a un alijo espectacular de encarcelamientos luego revocados, hasta el cierre de dos medios de comunicaci贸n 鈥 los 煤nicos dictados por un juez en la democracia espa帽ola 鈥 bajo la sospecha de connivencia con el terrorismo que se demostr贸 falsa. Su rutilante paso de Caronte a la pol铆tica, le llev贸 a formar parte de un gobierno al que hab铆a investigado por cr铆menes de estado. De vuelta en la orilla, investigar铆a a ese gobierno del que sali贸 por la puerta peque帽a tras no poder ser el triministro de Interior, Justicia y Hacienda que deseaba. Inhabilitado como juez por vulnerar la tutela judicial, grababa a acusados y sus abogados e inclu铆a en los sumarios como prueba indiciaria sin explicar, datos o conclusiones incriminatorias contra los encausados.

Baltasar Garz贸n Leal est谩 acostumbrado al optimismo 鈥渄e s铆 mismo鈥. El Comit茅 de Derechos de las Naciones Unidas emiti贸 un informe el mi茅rcoles 25 de Agosto considerando irregular la condena que le inhabilit贸 por prevaricaci贸n en 2012, reclamando 鈥渦na compensaci贸n adecuada por el da帽o sufrido鈥. Baltasar Garz贸n Leal, como elaborando de nuevo una de sus retorcidas instancias, interpreta que esto significa otra cosa: que el Consejo General del Poder Judicial deber谩 devolverle el sill贸n que ocup贸 oscuramente en el juzgado de instrucci贸n 5 de la Audiencia Nacional.

Fue as铆 como por un momento o unas horas en las catacumbas de los pasillos de la alta judicatura en Madrid, en pleno y t贸rrido mes de agosto, el aire se congel贸 sin aviso.

Apenas unas horas despu茅s de hacerse p煤blico el dictamen, el Tribunal Supremo echaba un jarro de agua fr铆a a las pretensiones del optimista Garz贸n. Solo las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo son de obligado acato para la justicia espa帽ola. En 2015, Baltasar Garz贸n Leal recurri贸 su sentencia ante el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo. Pero obtuvo de este un severo varapalo, pues fue declarado 鈥渃laramente inadmisible鈥.

El resplandor que pudiera llevar el testimonial dictamen a su favor, supone un fuego de artificio m谩s en los muchos que tiene el juez estrella. No por ello, el diario El Pa铆s, ha iniciado una campa帽a igual de artificial en favor del ex juez. El grupo propietario del diario, Prisa, debe mucho a Garz贸n. El juez ayud贸 a defenestrar a otro juez, Javier G贸mez de Lia帽o, que se atrevi贸 a investigar al poderoso grupo por un posible fraude mercantil.

La figura de Garz贸n se asemeja a la de Prometeo, a quien la astucia no salv贸 del castigo por los embustes del pasado. Es al mismo tiempo un hijo de la fragilidad con la que la Transici贸n fragu贸 la separaci贸n de poderes. Tambi茅n el fracaso de la correcta fiscalizaci贸n de cada poder frente al abuso y del abuso de los pasillos comunicantes y concomitantes entre poderes. Montesquieu ser铆a hoy un proscrito encausado quiz谩 en el juzgado desde el que instruy贸 durante a帽os Garz贸n en la Audiencia Nacional.

El efecto Garz贸n coletea en pleno debate sobre el 贸rgano que dirige a los jueces y designa los tribunales en Espa帽a, el Consejo General del Poder Judicial y el m谩ximo tribunal, el Tribunal Supremo. El gobierno quiere tener en este 贸rgano jueces comprensivos con sus decisiones pol铆ticas a medio plazo. El Tribunal Supremo est谩 compuesto, pendiente su renovaci贸n, por jueces poco proclives al actual ejecutivo.

En esta portentosa tormenta aflora la cuesti贸n de si los partidos pol铆ticos pueden controlar a trav茅s de su Consejo a los propios jueces que habr谩n de juzgar los crecientes casos de corrupci贸n pol铆tica en Espa帽a. Baltasar Garz贸n Leal fue pol铆tico y juez al mismo tiempo, y brill贸 por moverse en los anegados lodos que han tra铆do este barro de la falta de independencia en los poderes de la democracia espa帽ola. Quiere volver.

