¿el regreso del fascismo a italia? el significado de los fratelli d´italia

La victoria de los Fratelli d鈥橧talia (Hermanos de Italia) en las elecciones generales italianas celebradas en septiembre de 2022, en las que se alzaron como el partido m谩s votado, plantea agudos interrogantes.鹿

El voto global a la coalici贸n electoral de derechas -compuesta por los Fratelli, la Lega de Matteo Salvini y la decadente Forza Italia de Silvio Berlusconi- apenas vari贸, pero mucho depende de c贸mo se entienda la naturaleza de los Fratelli. La cuota de voto de los Fratelli salt贸 del 4,4% en 2016 al 26% en 2022. Gan贸 casi 6 millones de votos y se convirti贸 en el principal partido de la derecha. Si el Fratelli es visto esencialmente como otra fuerza conservadora de derechas, entonces esto solo tiene una importancia limitada. Sin embargo, si el Fratelli es visto, como argumentar茅, como una fuerza fascista mucho m谩s definida que la ultraderechista Lega, por no hablar de la conservadora Forza Italia, entonces la sensaci贸n de alarma y peligro debe ser mucho mayor.

Lo que no se puede negar es que un partido con sus or铆genes en el neofascismo de posguerra es ahora el principal partido en una coalici贸n de gobierno por primera vez en Italia o en cualquier otro lugar de Europa Occidental. La l铆der de los Fratelli, Giorgia Meloni, ocupa el cargo de Primera Ministra. Se trata de un partido cuyas ra铆ces hist贸ricas se remontan al Movimiento Social Italiano (Movimento Sociale Italiano; MSI), creado en 1946 por veteranos de la Rep煤blica Social Italiana (Republicca Sociale Italiana) de Benito Mussolini, tambi茅n conocida como la Rep煤blica de Sal貌. La propia Meloni entr贸 en pol铆tica al afiliarse al MSI cuando ten铆a 15 a帽os. Un antiguo cuadro dirigente del MSI, Ignazio La Russa, es ahora presidente del Senado italiano.虏

Los Fratelli, que hacen campa帽a bajo el lema 鈥淒ios, patria y familia鈥, evocador de la era fascista italiana, han elegido desde 2017 un logotipo de partido con la misma conocida imagen de la llama tricolor utilizada durante mucho tiempo por el MSI.鲁 De hecho, para a帽adir a las inquietantes alusiones hist贸ricas, el nombramiento formal de Meloni como primer ministro tuvo lugar una semana despu茅s del centenario de la investidura de Mussolini en el mismo cargo por el rey V铆ctor Manuel III el 31 de octubre de 1922.

Sin embargo, esto tambi茅n pone de relieve las principales diferencias entre estos dos momentos. El camino de Mussolini hacia el poder, cualesquiera que fueran sus formas constitucionales externas, estuvo allanado por una oleada de dos a帽os de reacci贸n violenta dirigida contra el movimiento obrero italiano. Los escuadrones fascistas, conocidos como los 鈥渃amisas negras鈥, llevaron a cabo, siempre con la complicidad del Estado, una campa帽a de terror que comenz贸 en el valle del r铆o Po y en Apulia en el invierno de 1920-21, y se extendi贸 por las principales ciudades italianas en 1921-22. Los 鈥渟quadristi鈥 fascistas, conocidos como los 鈥渟quadristi鈥, se unieron a Mussolini en la lucha por el poder. Los 鈥渟quadristi鈥 fascistas libraron una guerra civil de baja intensidad contra la izquierda y las organizaciones obreras, dejando miles de muertos y otros miles de heridos.

Mediante esta violencia asesina, los escuadrones fascistas establecieron dictaduras provinciales de facto con sus l铆deres locales y regionales, los llamados ras, a la cabeza. Esto permiti贸 a Mussolini negociar el poder con la clase dominante italiana (un proceso que cre贸 importantes tensiones entre Mussolini y los ras). La combinaci贸n de una clase dirigente que buscaba soluciones autoritarias y el movimiento fascista de masas de Mussolini abri贸 el camino a la destrucci贸n de la democracia liberal y la creaci贸n de un Estado fascista a finales de 1925. Angelo Tasca, antiguo camarada del militante marxista Antonio Gramsci, calific贸 el fascismo italiano de contrarrevoluci贸n 鈥減贸stuma y preventiva鈥 destinada a aplastar el movimiento obrero organizado, que tanto hab铆a aterrorizado a la clase dominante italiana durante el bienno rosso, los 鈥渄os a帽os rojos鈥 de 1919-20, cuando la revoluci贸n socialista parec铆a peligrosamente cercana.鈦

Sin embargo, el Fratelli carece de cualquier cosa que se acerque a tales fuerzas paramilitares y, por lo tanto, en este sentido, se asemeja a un partido pol铆tico electoral convencional, en lugar de lo que el historiador John Foot llama el modelo de 鈥減artido de la milicia鈥 del fascismo cl谩sico. 鈦 驴Significa esto que las alusiones y referencias a la 茅poca de Mussolini son simplemente 鈥渘ostalgia鈥 -trapos para mantener contenta a la vieja guardia de antiguos miembros del MSI en el Fratelli-, mientras que en realidad el partido acepta el marco de la democracia liberal? En otras palabras, 驴debemos aceptar las afirmaciones de los Fratelli y Meloni de que la organizaci贸n es un partido conservador democr谩tico 鈥減ostfascista鈥? De hecho, esta fue la misma afirmaci贸n que se hizo sobre su predecesor inmediato, la Alleanza Nazionale (Alianza Nacional).

鈥淓l camino de Mussolini hacia el poder, cualesquiera que fueran sus formas constitucionales externas, estuvo allanado por una oleada de dos a帽os de reacci贸n violenta dirigida contra el movimiento obrero italiano鈥

En su historia del fascismo de posguerra en Italia, Franco Ferraresi ha sugerido: 鈥淟a vida del MSI estuvo dominada durante mucho tiempo por la tensi贸n entre sus 鈥榓lmas鈥, la 鈥榬evolucionaria鈥 y la 鈥榤oderada鈥欌 una r茅plica鈥 de los dos caracteres del fascismo鈥.鈦 Esto capta un aspecto importante de los movimientos fascistas, como veremos. Sin embargo, tanto la cara 鈥渕oderada鈥 como la 鈥渞evolucionaria鈥 del fascismo se entienden mejor como m谩scaras que usa para ocultar su verdadero proyecto. Como Le贸n Trotsky comprendi贸 m谩s claramente, el fascismo no es simplemente otra forma de reacci贸n o incluso un simple instrumento en manos de la clase dominante. El fascismo es un movimiento de masas desde abajo que tiene como objetivo el derrocamiento de la democracia liberal y la aniquilaci贸n completa de todas las organizaciones de la clase obrera, tanto de su ala reformista como de su ala revolucionaria. En sus formas m谩s desarrolladas, en la Europa de entreguerras, la construcci贸n de un movimiento fascista implicaba una estrategia doble: crear tanto una base electoral (aunque con resultados mucho m谩s limitados en el caso de Mussolini que en el de Hitler) como un ala paramilitar de lucha callejera (los escuadrones fascistas de camisa negra en Italia y las tropas de asalto de camisa marr贸n de las Sturmabteilung, o 鈥淪A鈥, en Alemania).鈦

Sin embargo, el proyecto contrarrevolucionario del fascismo est谩 velado con las dos m谩scaras identificadas por Ferraresi en su historia del MSI. La primera es una m谩scara moderada, legalista y constitucional que encubre la ambici贸n del fascismo de destruir la democracia liberal. La segunda es su m谩scara 鈥渁ntisistema鈥, que afirma que desea una transformaci贸n revolucionaria en oposici贸n a la 茅lite existente e incluso a aspectos del capitalismo. De nuevo, esto disfraza la realidad de que el fascismo es una empresa contrarrevolucionaria que busca erradicar por completo la capacidad de los explotados para resistir colectivamente las depredaciones del capital.

鈥淓l fascismo es un movimiento de masas desde abajo que tiene como objetivo el derrocamiento de la democracia liberal y la aniquilaci贸n completa de todas las organizaciones de la clase obrera, tanto de su ala reformista como de su ala revolucionaria鈥

Entonces, si los Fratelli deben entenderse como fascistas, 驴cu谩l es el significado de decir esto cuando actualmente carecen de los medios para llevar a cabo la violenta destrucci贸n del movimiento obrero lograda tanto por el fascismo italiano como por el nazismo alem谩n?

鈥淟a tradici贸n de los 70 a帽os鈥: El fascismo italiano despu茅s de Mussolini

Meloni y los Fratelli intentan presentarse como un partido conservador democr谩tico, evitando una identificaci贸n demasiado abierta con la dictadura fascista de Mussolini. Sin embargo, tanto Meloni como su partido se identifican abiertamente con el MSI. Meloni, por ejemplo, se refiere a los 鈥70 a帽os de tradici贸n de mi partido鈥, a pesar de que los Fratelli no se fundaron hasta 2012.鈦 Sin embargo, el MSI no s贸lo se identific贸 con el r茅gimen fascista, sino que fue creado y dirigido desde su fundaci贸n en 1946 hasta finales de los a帽os ochenta por antiguos participantes en ese r茅gimen. Entre ellos se incluyen figuras que desempe帽aron papeles significativos en la encarnaci贸n final del r茅gimen de Mussolini, la Rep煤blica de Sal貌.

La Rep煤blica de Sal贸 se estableci贸 despu茅s de que los nazis ocuparan el norte de Italia en 1943. Tras la invasi贸n aliada del sur de Italia, una parte de la clase dirigente italiana y los l铆deres fascistas derrocaron a Mussolini en un golpe de estado. Los nazis rescataron a Mussolini de la c谩rcel y lo reinstauraron al frente de un r茅gimen t铆tere basado en la fuerza militar nazi. La Rep煤blica de Sal贸 libr贸 una guerra brutal contra los partisanos antifascistas del norte de Italia en colaboraci贸n con las SS y estuvo implicada en el Holocausto. 鹿鈦

La relaci贸n del MSI con el r茅gimen fascista de Mussolini no es simplemente una cuesti贸n de or铆genes contaminados hace muchas d茅cadas. Hasta 1987, todos los secretarios nacionales del MSI hab铆an participado directamente en el r茅gimen fascista y hab铆an sido c贸mplices de sus cr铆menes. Augusto De Marsanich, l铆der del MSI entre 1950 y 1954, fue miembro subalterno del gobierno de Sal貌, y su sucesor, Arturo Michelini, que dirigi贸 el partido entre 1954 y 1969, fue vicesecretario del Partido Nacional Fascista de Mussolini en Roma en los a帽os treinta. Sin embargo, la figura fundamental del partido fue Giorgio Almirante, que fue secretario nacional del MSI entre 1947 y 1950 y de nuevo desde 1969 hasta su muerte en 1987.

Almirante fue director del peri贸dico antisemita del r茅gimen, La Difesa della Razza (En defensa de la raza), entre 1938 y 1943, antes de convertirse en ministro adjunto del r茅gimen de Sal貌. Tras la guerra, Almirante, que hab铆a servido en las famosas Brigadas Negras de Mussolini, se enfrent贸 a cargos por ordenar el fusilamiento de partisanos, pero se decret贸 una amnist铆a y nunca fue juzgado.鹿鹿 Para Meloni, Almirante sigue siendo una figura respetada y un punto de referencia pol铆tico clave. En mayo de 2020, por ejemplo, en el 32潞 aniversario de la muerte de Almirante, lo elogi贸 como 鈥減atriota鈥 por su 鈥渁mor incondicional a Italia, su honestidad, su coherencia y su valent铆a鈥. 鹿虏

En los a帽os de posguerra, el MSI consigui贸 establecer un peque帽o apoyo electoral y algunas redes clientelares, sobre todo en las ciudades del subdesarrollado sur de Italia. Estas regiones se libraron en gran medida de la brutal guerra civil entre el r茅gimen y los partisanos que asol贸 el norte de Italia de 1943 a 1945. Adem谩s, el r茅gimen fascista hab铆a ampliado los puestos de trabajo de la funci贸n p煤blica en las regiones del sur. En 1948, en las primeras elecciones generales del MSI, obtuvo el 2% de los votos y envi贸 a Almirante y a otros cinco diputados al parlamento. En 1953, sus votos aumentaron hasta casi el 6%, lo que dio lugar a un grupo parlamentario ampliado de 29 diputados. El MSI tambi茅n fue capaz de liderar gobiernos locales en alianza con mon谩rquicos y otras fuerzas conservadoras en varias ciudades del sur, como N谩poles, Bari y Catania.鹿鲁

Dos acontecimientos fueron cruciales para proporcionar este espacio pol铆tico al MSI. El primero fue la serie de amnist铆as e indultos de la nueva Rep煤blica Italiana, que, a pesar de su declarado antifascismo, permiti贸 a un gran n煤mero de antiguos fascistas, como Almirante, eludir la c谩rcel o conseguir la libertad anticipada y reincorporarse a la vida p煤blica. Adem谩s, una ley de 1952 que supuestamente ilegalizaba el restablecimiento de un partido fascista nunca se aplic贸 al MSI, por lo que 茅ste qued贸 esencialmente vac铆o. La clase dominante italiana intentaba eludir su propia complicidad en el r茅gimen fascista y limitar las posibilidades de un cambio social radical; despu茅s de todo, las ciudades del norte de Italia hab铆an sido liberadas por una insurrecci贸n de trabajadores armados, y el Partido Comunista Italiano (Partito Comunista Italiano) surgi贸 de la resistencia como un partido de masas. Lo que facilit贸 la tarea de la clase dominante fue la disposici贸n de la direcci贸n del Partido Comunista a secundarlo. 鹿鈦

El segundo acontecimiento fue el inicio de la Guerra Fr铆a en 1947-1948. El segundo acontecimiento fue el inicio de la Guerra Fr铆a en 1947-8, que provoc贸 la expulsi贸n del Partido Comunista del gobierno y la intensificaci贸n del 鈥渁nticomunismo鈥 como puntal ideol贸gico central del Estado italiano de posguerra. Para el MSI, tras reposicionarse abandonando su rechazo a la OTAN y su oposici贸n al imperialismo estadounidense (con el que muchos dirigentes y miembros del MSI hab铆an estado en guerra tan s贸lo unos a帽os antes), el anticomunismo proporcion贸 un poderoso punto de convergencia con el partido gobernante, la Democracia Cristiana. Esto permiti贸 al MSI presentarse como parte de un contrapeso necesario a la izquierda italiana.

El MSI adopt贸 una actitud deliberadamente ambigua hacia la dictadura fascista de Mussolini, proclamando que su planteamiento era: 鈥溌o negar, no restaurar!鈥. En otras palabras, defender铆a la 鈥渘ecesidad鈥 del r茅gimen fascista, pero tambi茅n afirmar铆a que el MSI aceptaba ahora las normas democr谩ticas. Es este compromiso autoproclamado con la democracia lo que Meloni se帽ala ahora cuando retrata al MSI como un partido que siempre ha sido de la 鈥渄erecha democr谩tica鈥.

En la posguerra, el MSI sigui贸 su propia versi贸n de una estrategia de doble v铆a. Defend铆a el fascismo y se presentaba como un partido 鈥渁ntisistema鈥, pero tambi茅n buscaba oportunidades de 鈥渋nserimento鈥: buscaba la inserci贸n en alianzas con la derecha conservadora para evitar el aislamiento y ganar respetabilidad e influencia pol铆tica. De este modo, pretend铆a actuar como polo de atracci贸n de la derecha conservadora m谩s amplia.

Como ha se帽alado el historiador espa帽ol Ferran Gallego, este enfoque de doble v铆a -combinar las elecciones y la b煤squeda de respetabilidad con una postura pseudorrevolucionaria- no supuso una ruptura con el fascismo cl谩sico. Por el contrario, supuso una considerable continuidad:

鈥淓sta dualidad por parte del MSI, una caracter铆stica que le permit铆a ser al mismo tiempo una alternativa y parte del sistema, no fue el resultado de la metamorfosis del movimiento a manos de la pura necesidad de posguerra. El fascismo de los a帽os 20 tambi茅n se caracterizaba por esa dualidad, capaz de sostener la doble fachada de la acci贸n squadristrista antisist茅mica y la colaboraci贸n electoral con la derecha liberal鈥 El fascismo cl谩sico y el neofascismo siempre han mantenido la doble condici贸n del discurso antisist茅mico y la pol铆tica pr谩ctica de coalici贸n.鈥 鹿鈦

Durante la d茅cada de 1950, la estrategia del MSI de ofrecerse como socio menor de los democristianos en el poder y como baluarte contra la izquierda fue dando cada vez m谩s frutos. Este 茅nfasis en presentar una cara m谩s respetable provoc贸 tensiones y divisiones internas. Los que hac铆an m谩s hincapi茅 en adoptar una identidad m谩s abiertamente fascista y presentar una cara 鈥渁ntisistema鈥 abandonaron el partido para formar grupos como Ordine Nuovo (Nuevo Orden), dirigido por Pino Rauti, y Avanguardia Nazionale (Vanguardia Nacional).

鈥淓l MSI defend铆a el fascismo y se presentaba como un partido 鈥渁ntisistema鈥, pero tambi茅n buscaba oportunidades de 鈥渋nserimento鈥: buscaba la inserci贸n en alianzas con la derecha conservadora para evitar el aislamiento y ganar respetabilidad e influencia pol铆tica鈥

En 1960, la estrategia del MSI le hab铆a llevado al umbral del gobierno, siendo el 煤nico apoyo parlamentario del gobierno democristiano en minor铆a de Fernando Tambroni. El 鈥渃ord贸n sanitario鈥 que hab铆a excluido al MSI de la legitimidad pol铆tica parec铆a pr谩cticamente abandonado en los c铆rculos conservadores gobernantes.

Sin embargo, una respuesta antifascista militante desde abajo logr贸 reimponer la contenci贸n pol铆tica del MSI. Estallaron protestas masivas por la decisi贸n del gobierno democristiano de permitir que el MSI celebrara su congreso del partido en G茅nova, lo que se consider贸 una enorme provocaci贸n en una ciudad que hab铆a sido testigo de una intensa represi贸n fascista tan s贸lo 15 a帽os antes. 鹿鈦 Adem谩s de una enorme manifestaci贸n en G茅nova, se celebraron huelgas generales en Mil谩n, Livorno, Ferrara y otras ciudades dos d铆as antes de la conferencia prevista. Cuando la polic铆a agredi贸 violentamente a los manifestantes antifascistas, en G茅nova se cre贸 un ambiente semiinsurreccional:

鈥淟os disturbios continuaron durante varias horas, y a la ma帽ana siguiente llegaron refuerzos policiales. Mientras tanto, los partisanos locales hab铆an creado un denominado comit茅 de liberaci贸n, que amenazaba ominosamente con 鈥渉acerse con el gobierno de la ciudad鈥. Se anuncia una nueva huelga general y se pide a los huelguistas que salgan a la calle. Durante la noche se construyeron decenas de barricadas y se prepararon cientos de c贸cteles molotov, presumiblemente para ser utilizados a la ma帽ana siguiente. Mientras tanto, el prefecto del gobierno local habl贸 con el primer ministro Tambroni y decidi贸 cancelar la conferencia del MSI. Esa noche, toda la ciudad lo celebr贸 y el monumento a la resistencia se cubri贸 de flores.鈥澛光伔

A pesar de esta victoria, las protestas continuaron en toda Italia y la violencia policial se sald贸 con 11 muertos. Sin embargo, pocos d铆as despu茅s de verse obligado a prohibir el congreso del MSI en G茅nova, cay贸 el propio gobierno. Los siguientes gobiernos democristianos recurrieron al Partido Socialista Italiano como socio de coalici贸n. En otras palabras, la clase dominante recurri贸 a una soluci贸n reformista para restablecer la estabilidad pol铆tica atrayendo a su 贸rbita al ala no comunista del movimiento obrero.

El MSI se vio relegado una vez m谩s a un segundo plano y sufri贸 un estancamiento y un declive durante la mayor parte de la d茅cada de 1960. A su vez, esto aliment贸 el desarrollo de nuevos grupos fascistas, incluidos algunos involucrados en conspiraciones con sectores del ej茅rcito para dar golpes militares si la temida 鈥渢oma del poder por los comunistas鈥 parec铆a a punto de producirse. Otros grupos fascistas se orientaron hacia el terrorismo. 鹿鈦

Sin embargo, a finales de esa d茅cada, los cambios m谩s amplios en la sociedad y la pol铆tica italianas volvieron a aumentar las esperanzas del MSI de lograr un avance. Las intensas luchas de clases estallaron en el 鈥渙to帽o caliente鈥 italiano de 1969, con una explosi贸n de militancia obrera y radicalismo estudiantil. Esta situaci贸n se prolong贸 hasta principios de la d茅cada de 1970, creando un entorno muy polarizado, en el que los argumentos autoritarios de 鈥渓ey y orden鈥 ganaron adeptos en sectores del electorado de derechas y en sectores de la clase dominante, temerosos de una izquierda insurgente. 鹿鈦

Almirante regres贸 como l铆der del MSI en 1969 con una reafirmaci贸n de la estrategia dual. La Ordine Nuovo regres贸 al MSI, donde sus miembros fueron recibidos con los brazos abiertos, y Rauti fue colocado inmediatamente en el comit茅 central. 虏鹿

La referencia a los 鈥済arrotes鈥 no era una mera met谩fora. Los ataques f铆sicos a la izquierda eran habituales. Un campo de batalla clave fueron las universidades. En mayo de 1966, 300 鈥渟quadristi鈥 dirigidos por dos diputados parlamentarios del MSI irrumpieron en una ocupaci贸n antifascista en el departamento de derecho de la Universidad de Roma. Esta ocupaci贸n fue a su vez una respuesta a la muerte a golpes de un estudiante a manos de miembros de Avanguardia Nazionale. Este episodio tambi茅n pone de relieve que el MSI, a pesar de sus desmentidos p煤blicos, ten铆a v铆nculos y coincidencias con grupos callejeros fascistas m谩s abiertos, as铆 como con sus propias fuerzas de lucha callejera. En marzo de 1968, una 鈥渆xpedici贸n punitiva鈥 de unos 200 miembros de los Volontari Nazionali (Voluntarios Nacionales) del MSI, esta vez dirigida personalmente por Almirante, asalt贸 el departamento de Bellas Artes de la Universidad de Roma, pero fue repelida por estudiantes antifascistas. 虏虏

La otra v铆a que sigui贸 Almirante fue relanzar una estrategia electoral, intentando atraer a un sector m谩s amplio de la derecha conservadora, alarmada por el creciente radicalismo entre estudiantes y trabajadores. El MSI fue capaz de absorber al peque帽o Partido Democr谩tico Italiano de Unidad Mon谩rquica (Partito Democratico Italiano di Unit脿 Monarchica), rebautiz谩ndose como MSI-Destra Nazionale (Derecha Nacional). El partido se presentaba como una fuerza capaz de restablecer el orden y la autoridad, una tarea que los democristianos parec铆an incapaces de llevar a cabo. En las elecciones generales de 1972 obtuvo el mayor n煤mero de votos de su historia, con un 8,7%. El polit贸logo Piero Ignazi lo explica:

鈥淟a estrategia del partido pretend铆a abandonar el gueto neofascista creando una estructura de partido novedosa, la 鈥淒estra Nazionale鈥, que pudiera atraer a grupos pol铆ticos conservadores y a formadores de opini贸n independientes鈥 A principios de los a帽os 70, esta estrategia progres贸, permitiendo al MSI atraer a nuevas fuerzas. El partido mon谩rquico se fusion贸 con el MSI, y se unieron algunos pol铆ticos democristianos y del Partido Liberal Italiano (Partito Liberale Italiano), as铆 como algunos oficiales de alto rango del ej茅rcito.鈥

Sin embargo, esta estrategia de apertura y acomodaci贸n inclu铆a un elemento contradictorio, a saber, el llamamiento a un duro enfrentamiento en las calles con los 鈥渞ojos鈥 para movilizar al partido y recuperar los movimientos de extrema derecha. 虏鲁

鈥淟os siguientes gobiernos democristianos recurrieron al PSI como socio de coalici贸n. En otras palabras, la clase dominante recurri贸 a una soluci贸n reformista para restablecer la estabilidad pol铆tica atrayendo a su 贸rbita al ala no comunista del movimiento obrero鈥

Eran los a帽os de la 鈥渆strategia de la tensi贸n鈥, cuando algunos sectores de la maquinaria estatal colaboraron en atentados terroristas perpetrados por peque帽os grupos fascistas. El MSI se distanci贸 oficialmente de estos atentados, pero a menudo hubo contactos compartidos. 虏鈦 El mismo a帽o en que fue readmitido en el MSI, el grupo Ordine Nuovo de Rauti fue responsable del atentado en la Piazza Fontana de Mil谩n, en el que murieron 17 personas. El objetivo era culpar a la izquierda y justificar as铆 la represi贸n. 虏鈦 Aunque segu铆a afirmando su adhesi贸n a la democracia, el MSI tambi茅n defend铆a abiertamente las dictaduras que exist铆an a principios de la d茅cada de 1970 en el sur de Europa, en Espa帽a, Portugal y Grecia. Almirante declar贸 en el parlamento que el golpe militar asesino de 1973 en Chile, que derroc贸 al gobierno radical de izquierdas de Salvador Allende, tambi茅n deber铆a ser una opci贸n para Italia.

Sin embargo, la clase dirigente en general no buscaba esas soluciones y opt贸 por atraer al otro partido excluido de la rep煤blica, los comunistas, a la 贸rbita del gobierno. El objetivo era utilizar al Partido Comunista y la base de masas del reformismo para contener y erosionar la militancia desde abajo, una estrategia conocida como el 鈥渃ompromiso hist贸rico鈥澛测伕. En 1976, una ca铆da de los votos del MSI precipit贸 una crisis. La mitad de su grupo parlamentario se escindi贸 en favor de una estrategia puramente parlamentaria, aunque, ir贸nicamente, el nuevo partido Democrazia Nazionale (Democracia Nacional) que crearon fue pr谩cticamente eliminado en las siguientes elecciones.

En la d茅cada de 1980, el MSI se encontr贸 una vez m谩s atrapado en el aislamiento, enfrentado a un callej贸n sin salida y al estancamiento. Sin embargo, esta situaci贸n se vio transformada por dos grandes crisis que permitieron al MSI y a sus sucesores reinventarse e introducirse en la sociedad y la pol铆tica italianas de un modo que les hab铆a sido esquivo en d茅cadas anteriores.

Crisis 1: corrupci贸n y hundimiento de los viejos partidos

A principios de la d茅cada de 1990, el sistema pol铆tico italiano se vio sacudido hasta la m茅dula por esc谩ndalos de corrupci贸n centrados en la financiaci贸n de los partidos pol铆ticos. Estos acontecimientos reconfiguraron el panorama pol铆tico y crearon nuevas y enormes oportunidades para que el MSI saliera de su aislamiento. Como explic贸 Alex Callinicos a mediados de los noventa:

鈥淓uropa se ha visto arrastrada por una ola de desilusi贸n y hostilidad hacia todos los partidos pol铆ticos establecidos. El caso m谩s extremo es, por supuesto, Italia. La revelaci贸n por los magistrados de Mil谩n de Tangentopoli (鈥淏ribesville鈥) -el saqueo sistem谩tico del Estado y la dependencia del soborno a gran escala de las grandes empresas por parte de los partidos gobernantes, sobre todo los democristianos, pol铆ticamente dominantes desde 1948, y los socialistas, su aliado clave desde los a帽os sesenta- gener贸 una enorme revulsi贸n popular鈥.

El resultado, a nivel de pol铆tica electoral, ha sido un terremoto. En las elecciones parlamentarias italianas de marzo de 1994, los socialistas, que hab铆an obtenido el 13,6% de los votos en abril de 1992, desaparecieron, mientras que el Partido Popular Italiano (Partito Popolare Italiano), heredero de los dem贸crata-cristianos, obtuvo el 11,1% de los votos, una fracci贸n de la cuota del 29,7% que hab铆an obtenido sus predecesores dos a帽os antes.鈥 虏鈦

La crisis general no s贸lo barri贸 a los antiguos partidos gobernantes, sino tambi茅n al principal partido de la oposici贸n. Adem谩s de la desaparici贸n del Partido Socialista y de la escisi贸n de los otrora poderosos Dem贸crata-Cristianos en varias formaciones m谩s peque帽as, el Partido Comunista, que lleg贸 a ser el mayor de Europa occidental, vot贸 a favor de su disoluci贸n y se rebautiz贸 como Partido Democr谩tico de la Izquierda (Partito Democratico della Sinistra) en 1991, tras la desintegraci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica. Todos los partidos clave que hab铆an reivindicado de alg煤n modo su legitimidad a trav茅s de su identificaci贸n con la resistencia antifascista hab铆an desaparecido o estaban gravemente debilitados. En este vac铆o pol铆tico entr贸 el magnate de los medios de comunicaci贸n Silvio Berlusconi, que se present贸 como un outsider no comprometido con la vieja clase dirigente (aunque en realidad ten铆a amplios v铆nculos con el viejo orden, especialmente con el ex primer ministro del Partido Socialista Bettino Craxi).

Como ha se帽alado Robert Paxton, uno de los historiadores m谩s perspicaces del fascismo, los movimientos fascistas no son fen贸menos est谩ticos. Para crecer y profundizar sus ra铆ces e influencia a medida que cambian las posibilidades y los espacios pol铆ticos disponibles, deben remodelarse y adaptarse. Para Paxton, por tanto, es tan importante comprender los 鈥渆ntornos y aliados鈥 del fascismo como a los propios fascistas. 鲁鈦

Citando a Paxton, el polit贸logo Jim Wolfreys ha expuesto algunas de las conclusiones que se desprenden de su descripci贸n del fascismo:

鈥淓l 茅nfasis en el espacio pol铆tico significa que el arte de entender el fascismo no tiene por qu茅 basarse en listas de comprobaci贸n, marcando las caracter铆sticas de los movimientos modernos frente a un 鈥渕铆nimo fascista鈥, o encontrando 鈥渞茅plicas exactas de la ret贸rica, los programas o las preferencias est茅ticas de los primeros movimientos fascistas de la d茅cada de 1920鈥. M谩s que una esencia fija, el fascismo en acci贸n 鈥渟e parece mucho m谩s a una red de relaciones鈥. Estas relaciones incorporan tensiones dentro del movimiento, entre activistas radicales o revolucionarios y elementos m谩s conservadores.鈥 鲁鹿

鈥淭odos los partidos clave que hab铆an reivindicado de alg煤n modo su legitimidad a trav茅s de su identificaci贸n con la resistencia antifascista hab铆an desaparecido o estaban gravemente debilitados. En este vac铆o pol铆tico entr贸 el magnate de los medios de comunicaci贸n Berlusconi鈥

Esta capacidad de mutaci贸n y reinvenci贸n depend铆a de dos factores. En primer lugar, hab铆a nuevos 鈥渆ntornos y aliados鈥 tras la Guerra Fr铆a. La propia exclusi贸n del MSI del 鈥渁rco constitucional鈥 de la pol铆tica italiana, especialmente despu茅s de 1960, se convirti贸 de repente en una ventaja para 茅l. Su capacidad para presentarse como un outsider, no contaminado por la corrupci贸n de la Rep煤blica Italiana, era ahora una ventaja. Berlusconi se hab铆a posicionado como enemigo del comunismo y buscaba aliados en la derecha, lo que significaba estar dispuesto a abrazar al MSI. Esto proporcion贸 una legitimidad vital, reduciendo las barreras para que una capa m谩s amplia de la sociedad votara al MSI, especialmente entre partes de la antigua base de apoyo de los democristianos que ahora estaban pol铆ticamente desamparados. Cuando Gianfranco Fini se present贸 como candidato del MSI a las elecciones a la alcald铆a de Roma en 1993, Berlusconi dijo a un entrevistador: 鈥淪i yo estuviera en Roma, sin duda le votar铆a鈥. Fini qued贸 en segundo lugar en las elecciones. Berlusconi integr贸 al MSI en su coalici贸n electoral junto a su nuevo partido Forza Italia y la racista Liga Norte (Lega Nord), antecedente de la actual Lega. Esta coalici贸n arras贸 en las elecciones de 1994, y el MSI entr贸 en el gobierno, con Fini como ministro de Asuntos Exteriores.

En una entrevista con el Washington Post, Berlusconi justific贸 esta medida defendiendo la primera parte del r茅gimen de Mussolini y negando el linaje fascista del MSI:

鈥淢谩s tarde, por supuesto, Mussolini quit贸 libertades y llev贸 al pa铆s a la guerra, as铆 que obviamente el resultado total era condenable. Sin embargo, durante un tiempo, Mussolini hizo algunas cosas buenas aqu铆, y eso es algo que la historia dice que es correcto鈥 Los fascistas no existen en mi gobierno. No existen. No hay nadie en mi gobierno que est茅 en contra de la libertad y la democracia.鈥 鲁虏

De hecho, parte de la rehabilitaci贸n del MSI y del r茅gimen de Mussolini ya hab铆a tenido lugar incluso antes del colapso de la llamada Primera Rep煤blica y su sistema de partidos en 1994. Como primer ministro en la d茅cada de 1980, Craxi hab铆a intentado atraer al MSI a los procesos pol铆ticos oficiales e institucionales, lo que el historiador Tom Behan describi贸 como el inicio de la 鈥渄escongelaci贸n pol铆tica鈥 del partido. En el plano intelectual, Renzo De Felice, un influyente historiador y bi贸grafo de Mussolini, intent贸 establecer una clara distinci贸n entre el fascismo italiano y el nazismo alem谩n. Presentaba el r茅gimen de Mussolini como una fuerza m谩s benigna, basada en un amplio consenso social en la d茅cada de 1930, que s贸lo descarril贸 por las presiones externas creadas por la posterior alianza con la Alemania nazi. En una entrevista de 1988, De Felice desencaden贸 un gran debate p煤blico cuando pidi贸 el fin del antifascismo oficial de la Rep煤blica Italiana, argumentando que era un obst谩culo anticuado para la necesaria reforma pol铆tica. Alg煤n tiempo despu茅s, en 2003, Berlusconi llevar铆a el blanqueamiento del r茅gimen de Mussolini a煤n m谩s lejos y reforzar铆a las espurias afirmaciones de que su r茅gimen fue en gran medida benigno, diciendo a la revista Spectator: 鈥淢ussolini nunca mat贸 a nadie鈥 Enviaba a la gente a confinamiento para que tuviera vacaciones鈥.

El segundo acontecimiento que permiti贸 una nueva respetabilidad e influencia del MSI fue su cambio de imagen pol铆tica. En enero de 1994, Fini, que era el sucesor elegido por Almirante para dirigir el MSI, anunci贸 que el partido se transformar铆a en Alleanza Nazionale (AN) en enero del a帽o siguiente. Con la incorporaci贸n de algunos elementos de la antigua Democracia Cristiana, la disoluci贸n del MSI y la fundaci贸n de AN tuvieron lugar en una conferencia celebrada en Fiuggi a principios de 1995.

En 1991, Fini hab铆a declarado: 鈥淪omos fascistas, herederos del fascismo, el fascismo del a帽o 2000鈥. Ahora proclamaba que la AN era una organizaci贸n 鈥減ostfascista鈥. La 鈥渟volta di Fiuggi鈥 (vuelta de Fiuggi) pretend铆a de un plumazo desprenderse de la vieja piel fascista y del oprobio que 茅sta hab铆a creado en amplios sectores de la poblaci贸n. Para reforzar las pretensiones de una nueva conversi贸n a la democracia, Fini dio otros pasos cargados de simbolismo. Visit贸 el lugar de la masacre de Fosse Ardeatine, en Roma, donde los nazis mataron a 335 personas con la connivencia de los fascistas italianos en marzo de 1944. En 1999 visit贸 tambi茅n el campo de concentraci贸n de Auschwitz (Polonia). En 2003, viaj贸 a Israel y denunci贸 las antisemitas Leyes Raciales (Leggi Razziali) introducidas por el r茅gimen fascista en 1938 como un 鈥渕al absoluto鈥.

La direcci贸n del MSI/AN pretend铆a distanciarse de su pasado mientras buscaba el 茅xito electoral y la participaci贸n en los gobiernos nacionales. El 茅xito acall贸 las cr铆ticas internas, aunque se produjeron tensiones y escisiones a ra铆z de las maniobras de conciliaci贸n de Fini. Sin embargo, 驴hasta qu茅 punto representaba la AN una ruptura con el fascismo?

El consenso, abrumadoramente pol铆tico y acad茅mico, era sencillo. Se acept贸 la autorrepresentaci贸n de la AN como 鈥減osfascista鈥. La opini贸n predominante era, en palabras de Ignazi, que la AN se hab铆a convertido gradualmente en un 鈥減artido posfascista y protoconservador鈥 y hab铆a roto con su pasado fascista. A pesar de ello, incluso Ignazi tuvo que se帽alar que este proceso era bastante menos profundo entre los cuadros medios del partido, que segu铆an siendo 鈥渂astante propensos a la nostalgia fascista鈥 y a la 鈥渪enofobia鈥, a diferencia de la direcci贸n del partido.

El historiador Roger Griffin, una figura influyente en los debates acad茅micos liberales sobre el fascismo de los 煤ltimos 30 a帽os, ha aportado un argumento m谩s matizado. Griffin consideraba que las continuas ambig眉edades y tensiones de la AN representaban algo m谩s que el apego de una parte de la vieja guardia a los sue帽os del pasado. En su opini贸n, la AN era un curioso h铆brido de dos ideolog铆as contradictorias, el fascismo y el liberalismo, que coexist铆an sin problemas. Ambas eran realmente aceptadas dentro del partido. La AN era ahora una criatura extra帽a, un 鈥減artido fascista constitucional鈥, que segu铆a comprometido con las ideas fascistas pero que tambi茅n rechazaba cualquier ruptura 鈥渞evolucionaria鈥 (en realidad, contrarrevolucionaria) con la democracia liberal.

As铆 pues, aunque Griffin acept贸 las afirmaciones de la AN de un nuevo compromiso con la democracia liberal, tambi茅n detect贸 signos de continuidad con su pasado fascista, incluso en las Tesis de Fiuggi, el programa publicado en su conferencia fundacional que pretend铆a se帽alar su conversi贸n 鈥減osfascista鈥 a la democracia. A prop贸sito de las Tesis, Griffin comenta: 鈥淟a AN demuestra que, con un esp铆ritu t铆picamente fascista, sigue cultivando la nostalgia de una comunidad nacional org谩nica de valores compartidos centrada en la familia y sustentada por una jerarqu铆a social estable鈥. Y contin煤a:

鈥淟a impresi贸n de que el n煤cleo ineliminable del fascismo gen茅rico sigue acechando en la mentalidad de la AN se ve reforzada por la secci贸n de las Tesis de Fiuggi que desvela a sus mentores ideol贸gicos鈥 Al mismo tiempo que reivindica como uno de sus precursores intelectuales a Alexis de Tocqueville, emblema de la teor铆a democr谩tica liberal, tambi茅n asocia a la AN con el individualismo de Ernst J眉nger, decano del fascismo alem谩n no nazi y de la 鈥渞evoluci贸n conservadora鈥, el decisionismo de Carl Schmitt, el apologista jur铆dico de la legislaci贸n racial de Hitler鈥 y Julius Evola鈥 con mucho el m谩s prol铆fico e influyente de todos los ide贸logos neofascistas鈥︹ 鲁鈦

Sin embargo, 驴escritores como Griffin deber铆an haber tomado al pie de la letra las reivindicaciones p煤blicas de liberalismo en el programa y las declaraciones de la AN (aunque fuera lo bastante honesto como para se帽alar que esto segu铆a coexistiendo con ideas autoritarias, elitistas y ultranacionalistas y con la aceptaci贸n de pensadores fascistas)? Otro historiador del MSI y AN, Marco Tarchi, se帽al贸 la necesidad de prestar atenci贸n a las tensiones entre la 鈥渁utorrepresentaci贸n鈥 del partido y su 鈥渋deolog铆a latente鈥 subyacente, en lugar de dar por sentado que las declaraciones p煤blicas del partido indicaban su verdadera direcci贸n.

De hecho, la aceptaci贸n p煤blica de 鈥渓a democracia y la libertad como valores inalienables鈥 en las Tesis de Fiuggi sirvi贸 para algo m谩s que para una aut茅ntica conversi贸n al liberalismo. El premio al que se enfrentaba la nueva AN era conservar su electorado reci茅n ampliado. El voto del antiguo MSI hab铆a oscilado durante d茅cadas entre el 5% y el 8%, pero el MSI/AN hab铆a recibido el 13,5% y luego el 15,7% de los votos en 1994 y 1996, respectivamente. Con este avance electoral lleg贸 la tentadora perspectiva de entrar en el gobierno, algo que se le hab铆a resistido durante medio siglo. El billete de entrada para este premio era la adhesi贸n p煤blica a la democracia y una mayor distancia cr铆tica respecto a aspectos del r茅gimen de Mussolini. Hab铆a que prescindir del antisemitismo abierto y del racismo biol贸gico, al menos en p煤blico.

Como se帽ala Wolfreys, 鈥渓a aceptaci贸n del papel del antifascismo s贸lo lleg贸 tras el colapso y la fragmentaci贸n de la representaci贸n pol铆tica antifascista鈥. Wolfreys se帽ala las encuestas realizadas entre los asistentes a la conferencia fundacional de AN de 1995, que mostraban que los cuadros del partido conservaban una 鈥減rofunda af铿乴iaci贸n al fascismo鈥, con 鈥渓a abrumadora mayor铆a identific谩ndose con Mussolini, su r茅gimen y sus ac贸litos filos贸ficos鈥:

鈥淯na cuarta parte de los cuadros del partido cre铆a que los huelguistas deb铆an ser despedidos y que los homosexuales no deb铆an trabajar en bares o restaurantes. M谩s del 40% quer铆a la 鈥渆liminaci贸n鈥 de la objeci贸n de conciencia. Proporciones a煤n mayores expresaban actitudes antag贸nicas hacia los inmigrantes, una creencia en la superioridad racial y una identi铿乧aci贸n con el antisemitismo.鈥 鈦绰

Aunque se condenaban el antisemitismo, el racismo y la violencia racista, el lenguaje de la diferencia racial se reformulaba simplemente en t茅rminos de diferencia cultural:

鈥淓l partido subrayaba la necesidad de proteger las culturas 鈥渁ut茅nticas鈥 preservando la autonom铆a 茅tnica frente a la globalizaci贸n y el 鈥渕ito igualitario鈥. Esto significaba que los italianos eran lo primero鈥 Tambi茅n expresaba la identi铿乧aci贸n con el nacionalismo 茅tnico en t茅rminos m谩s directos, afirmando que el Estado 鈥渄eber铆a ser una expresi贸n de la comunidad 茅tnica鈥 y que los que no pertenec铆an a ella estaban 鈥渆xcluidos de la naci贸n鈥.鈦绰

Varios comentaristas tambi茅n observaron que la direcci贸n del partido hizo poco por llevar a cabo un debate serio y profundo en el seno del partido sobre el legado del fascismo, lo que reforz贸 la interpretaci贸n de que el cambio de marca se trataba de remodelar la imagen p煤blica del partido m谩s que de una ruptura real con el pasado. En otras palabras, este reposicionamiento s贸lo cumpl铆a una 鈥渇unci贸n externa鈥. Wolfreys escribe:

鈥淭ras el colapso del sistema de partidos, la falta de un debate serio sobre el significado y el papel del fascismo signific贸 que su legado se hab铆a remodelado para los nuevos tiempos, pero se hab铆a mantenido intacto鈥 El partido hab铆a aprovechado la disponibilidad de un aliado pol铆tico de la corriente dominante -en la forma aunque poco convencional de Berlusconi- y el revisionismo hist贸rico de De Felice, lo que permiti贸 al MSI/AN abandonar 鈥減osiciones defensivas y desesperadas鈥濃 y ocupar el espacio pol铆tico que se hab铆a abierto en el coraz贸n del establishment pol铆tico. Esto ayud贸 a la AN a presentarse como parte de una reacci贸n contra la 鈥渂urgues铆a parasitaria鈥 (los viejos partidos, los bancos y los sindicatos) que, seg煤n afirmaba, hab铆a dominado la pol铆tica italiana de posguerra, y a reformular el papel del fascismo como una desviaci贸n de la tradici贸n hist贸rica de la derecha italiana, necesaria por el imperativo de derrotar al comunismo en el periodo de entreguerras.鈥濃伌鲁

La posibilidad de que resurgiera la 鈥渋deolog铆a latente鈥 de la AN se manifest贸 de diversas maneras. Tarchi se帽ala que, en el per铆odo comprendido entre 1995 y 2000, los mensajes p煤blicos de la AN hac铆an hincapi茅 en su supuesta aceptaci贸n de la democracia y el neoliberalismo. A partir de 2000, sin embargo, se reintrodujeron parcialmente en sus posturas p煤blicas aspectos de la antigua perspectiva del MSI. Entre ellos, el 茅nfasis en el papel protagonista del Estado en la configuraci贸n de la econom铆a, as铆 como en la ley y el orden, y un renovado inter茅s por el papel de la comunidad nacional.

Y lo que es m谩s inquietante, cuando Gianni Alemanno, antiguo l铆der de las juventudes del MSI y ministro de la AN, gan贸 las elecciones a la alcald铆a de Roma en 2008, su victoria fue recibida por multitudes de simpatizantes, incluidos nazis declarados, que saludaban con el brazo en alto y gritaban 鈥溌uce! Duce!鈥. Sin embargo, al a帽o siguiente, la AN se liquid贸 y se fusion贸 con el nuevo partido de Berlusconi, Il Popolo della Libert脿 (El Pueblo de la Libertad). Los dirigentes de AN en torno a Fini pensaban que, en 煤ltima instancia, podr铆an desplazar a Berlusconi, que envejec铆a, como l铆deres de la organizaci贸n fusionada.

El MSI/AN se hab铆a adaptado al 鈥渆spacio disponible鈥 que ofrec铆a el colapso del antiguo sistema de partidos en la d茅cada de 1990. Sin embargo, fue un proceso marcado por las tensiones y las ambig眉edades. Es posible que el propio Fini llegara a adaptarse totalmente a la democracia liberal y abandonara su antigua adhesi贸n al fascismo. Sin embargo, aunque as铆 fuera, ello no erradic贸 la posibilidad latente de que la AN se radicalizara en un proyecto fascista m谩s abierto si el espacio pol铆tico volv铆a a reconstituirse. Esto es exactamente lo que ocurri贸 con el inicio de la crisis de la deuda italiana a principios de la d茅cada de 2010.

Crisis 2: la crisis de la eurozona de 2010-2 y la creaci贸n de los Fratelli d鈥橧talia

La segunda gran crisis que reorden贸 el terreno pol铆tico y cre贸 posibilidades para que los antiguos cuadros del MSI/AN reafirmaran una identidad fascista fue la crisis de la eurozona entre 2010 y 2012. Tras la crisis financiera y econ贸mica que sacudi贸 a las econom铆as avanzadas en 2008-9, las econom铆as m谩s d茅biles de la periferia meridional de la Uni贸n Europea se vieron gravemente expuestas a unos niveles de deuda castigadores y a unos tipos de inter茅s en r谩pido aumento. La serie de convulsiones pol铆ticas y sociales que barrieron Grecia la convirtieron en el epicentro de la agitaci贸n, pero Italia no se qued贸 atr谩s.

La colosal deuda p煤blica italiana, de 1,9 billones de euros, y el r谩pido aumento de los costes por intereses motivaron tanto a las grandes empresas italianas como a las 茅lites internacionales a buscar un gobierno capaz de llevar a cabo la escala de austeridad que exig铆an. Berlusconi, que hab铆a llevado a su coalici贸n de derechas a la victoria de nuevo en 2008, se ve铆a incapaz de conseguirlo. Dado que Italia depend铆a cada vez m谩s de las aportaciones financieras de la llamada Troika (la Comisi贸n Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), estas instituciones utilizaron su influencia para forzar la dimisi贸n de Berlusconi en noviembre de 2011. El Financial Times resumi贸 la actitud de la clase dirigente hacia Berlusconi en un art铆culo titulado 鈥溌n el nombre de Dios, vete!鈥. El sustituto no elegido de Berlusconi, Mario Monti, fue comisario de la UE y asesor de Goldman Sachs y Coca Cola.

Pronto, Berlusconi acept贸 respaldar el gobierno de 鈥渦nidad nacional鈥 de Monti, abriendo un espacio a su derecha. Berlusconi hab铆a dominado la pol铆tica desde mediados de los noventa, y hab铆a sido primer ministro cuatro veces entre 1994 y 2011, pero ahora era una figura debilitada y comprometida. En el vac铆o pol铆tico resultante, otras fuerzas -algunas nuevas, otras reinventadas- pasaron a ocupar cada vez m谩s el centro del escenario.

En el contexto de una espiral econ贸mica descendente, el apoyo a la austeridad y el neoliberalismo se convirtieron en pol铆ticas cada vez m谩s t贸xicas con las que relacionarse. El PIB per c谩pita italiano cay贸 a un nivel inferior al de 1999, y la capacidad industrial se desplom贸 un 25% en el mismo periodo. Sin embargo, despu茅s de 1991, el Estado italiano registr贸 un super谩vit presupuestario primario (es decir, antes de la amortizaci贸n de la deuda) todos los a帽os excepto uno: 鈥渦n abrazo a la austeridad sin parang贸n en Europa鈥, seg煤n el investigador David Broder. El impacto de la crisis de la deuda del euro no hizo sino profundizar el asalto a los trabajadores, con salarios en 2019 por debajo de los niveles anteriores a 2008. Esto ha impulsado una enorme sensaci贸n de malestar y degeneraci贸n social, especialmente entre los j贸venes. La proporci贸n de adultos j贸venes desempleados se duplic贸 a ra铆z de la crisis de la deuda, alcanzando el 42,7% en 2014. El n煤mero de italianos de entre 25 y 34 a帽os que viven con sus padres aument贸 un 10% hasta alcanzar algo m谩s de la mitad.

鈥淒ado que Italia depend铆a cada vez m谩s de las aportaciones financieras de la llamada Troika, estas instituciones utilizaron su influencia para forzar la dimisi贸n de Berlusconi en noviembre de 2011鈥

Adem谩s, como sostiene perspicazmente Broder, desde la d茅cada de 1990, la clase dirigente italiana ha intentado utilizar la UE como mecanismo y coartada para la austeridad y la reestructuraci贸n neoliberal del capitalismo italiano. Prometi贸 que Italia podr铆a convertirse en un 鈥減a铆s normal鈥, limpio de corrupci贸n y con un crecimiento pr贸spero, mediante la aceptaci贸n de la medicina econ贸mica de la UE. La confianza en la disciplina externa proporcionada por las restricciones fiscales de la UE sirvi贸 para aislar los ataques a los trabajadores de las presiones electorales. Como era de esperar, a medida que las promesas de prosperidad y el fin de la corrupci贸n se agriaban, se arraig贸 un clima de profunda desconfianza hacia los pol铆ticos y la UE. En 2018, las encuestas suger铆an que el descontento con la UE era mayor en Italia que en Gran Breta帽a, que acababa de votar a favor del Brexit.

La izquierda parlamentaria fue incapaz de dar expresi贸n al descontento que produc铆a la crisis. El antiguo Partido Comunista, que ahora se hab铆a convertido en el Partido Democr谩tico de centro-izquierda, se hab铆a identificado fuertemente con la l贸gica de la austeridad y el neoliberalismo impuestos por la UE.

El vac铆o resultante se vio agravado por el colapso pol铆tico de Rifondazione Comunista (Partido de la Refundaci贸n Comunista), que hab铆a sido la principal fuerza de izquierdas que desafiaba al neoliberalismo, en la segunda mitad de la d茅cada de 2000. Los or铆genes de Rifondazione se remontan a una minor铆a del antiguo Partido Comunista que se opuso a su transformaci贸n en Partido Democr谩tico de Izquierda tras la ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica. A finales de la d茅cada de 1990 y principios de la de 2000, Rifondazione se lanz贸 al movimiento anticapitalista en ascenso. Desempe帽贸 un papel fundamental en la manifestaci贸n masiva de la cumbre del G8 celebrada en G茅nova en 2001, asegur谩ndose de que el asesinato por la polic铆a de un joven manifestante, Carlo Giuliani, recibiera una respuesta desafiante. El partido tambi茅n fue fundamental en el Foro Social de Florencia de noviembre de 2002, en el que un mill贸n de personas salieron a la calle contra la inminente guerra de Irak. En este periodo tambi茅n se produjo una oposici贸n masiva a los ataques de Berlusconi contra los derechos de los trabajadores, y los sindicatos sacaron a la calle a 3 millones de manifestantes en marzo de 2002.

Sin embargo, cuando estos movimientos no lograron derrocar a Berlusconi, la direcci贸n de Rifondazione bajo Fausto Bertinotti cambi贸 r谩pidamente hacia una orientaci贸n de gobierno, uni茅ndose al gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi como socio menor de coalici贸n en 2006. Rifondazione vot贸 a favor de refinanciar el despliegue de tropas italianas en Afganist谩n y de enviar soldados italianos al L铆bano. El impacto en el apoyo electoral del partido fue devastador; dos a帽os despu茅s, perdi贸 m谩s de un mill贸n de votos y todos sus diputados. El movimiento antibelicista decay贸 dr谩sticamente, y la base de activistas de masas de Rifondazione (hab铆a llegado a contar con 100.000 miembros) qued贸 desmoralizada y desorientada. La extraordinaria decisi贸n de Bertinotti de asistir a la conferencia anual de las juventudes de AN y abrazar f铆sicamente a Fini mientras compart铆a estrado con 茅l reforz贸 a煤n m谩s esta situaci贸n.

鈥淒esde la d茅cada de 1990, la clase dirigente italiana ha intentado utilizar la UE como mecanismo y coartada para la austeridad y la reestructuraci贸n neoliberal del capitalismo italiano鈥

As铆, m谩s que la izquierda, fue el Movimiento Cinco Estrellas (Movimento Cinque Stelle), pol铆ticamente ambiguo, antisistema y populista, el que m谩s se benefici贸 de la crisis pol铆tica, al menos al principio. La Liga Norte, refundada como Lega bajo el nuevo liderazgo de Matteo Salvini, dej贸 de centrarse en la autonom铆a regional y se decant贸 por el nacionalismo italiano, el racismo contra los inmigrantes y la islamofobia. De este modo, la Lega empez贸 a eclipsar a Berlusconi y a convertirse en la fuerza dominante de la derecha italiana a finales de la d茅cada de 2010.

Sin embargo, la erosi贸n de la autoridad de Berlusconi tambi茅n vio un cambio en el enfoque de una capa de antiguos cuadros del MSI/AN, como La Russa y Meloni, as铆 como Maurizio Gasparri y Fabio Rampelli. Meloni fue ministro de Juventud de AN en el 煤ltimo gobierno de Berlusconi. Despu茅s de que Berlusconi bloqueara a estas figuras en su intento de hacerse con el control de su partido Pueblo de la Libertad, se separaron para crear una organizaci贸n independiente, los Fratelli d鈥橧talia, a finales de 2012. Fundamentalmente, el resurgimiento abierto de la corriente fascista se combin贸 con un 茅nfasis cada vez mayor en una ret贸rica 鈥渁ntisist茅mica鈥 m谩s radical, pseudoantisistema e incluso superficialmente anticapitalista. Meloni y los Fratelli se ensa帽aron especialmente con Fini, a quien consideraban liquidador y traidor de la tradici贸n fascista. Seg煤n Broder, Meloni denunci贸 a Fini como 鈥渦n amuleto de buena suerte para los masones y las altas finanzas鈥.

Los investigadores Gianluca Piccolino y Leonardo Puleo sostienen que, en contraste con la autopresentaci贸n de la AN como 鈥渦na nueva fuerza pol铆tica moderada y pacificadora鈥, los Fratelli se retrataron desde el principio como una fuerza insurgente antisistema. Lo hizo en t茅rminos nacionalistas, afirmando que el gabinete Monti y toda la clase pol铆tica hab铆an expropiado la soberan铆a popular a instancias de la UE y los mercados financieros. Por otra parte, Puelo y Piccolino tambi茅n identifican una radicalizaci贸n gradual de las declaraciones p煤blicas de los Fratelli en los a帽os siguientes a su fundaci贸n. Observan un alejamiento de los intentos de la AN de presentar una postura prudente sobre la inmigraci贸n, al tiempo que trataba de evitar asociaciones abiertamente racistas. Los Fratelli adoptaron cada vez m谩s un 鈥渘ativismo excluyente鈥:

鈥淓l segundo congreso de los Fratelli, celebrado en Trieste en 2017, dio m谩s fuerza al discurso nativista. Curiosamente, el documento hace referencia a la teor铆a de la conspiraci贸n del 鈥淕ran Reemplazo鈥, argumentando que la UE est谩 intentando llenar la depresi贸n demogr谩fica europea con migrantes, lo que anular谩 las ra铆ces cristianas del continente europeo. Este enfoque culturalista del debate sobre la inmigraci贸n tambi茅n se reflej贸 en la propuesta de seleccionar a los inmigrantes que llegaran en funci贸n de su bagaje cultural. Esto favorec铆a a los inmigrantes con un trasfondo cultural m谩s pr贸ximo y dificultar铆a la llegada de musulmanes.鈥濃伒鈦

El programa de Trieste atacaba a 鈥渓os partidos tradicionales anclados en la visi贸n pol铆tica europe铆sta y globalista鈥 y se centraba en lo que Puleo y Piccolino llaman una 鈥渃onstrucci贸n nativista del puro pueblo italiano oprimido por las instituciones de la UE y amenazado por la llegada de inmigrantes鈥. Para Puleo y Piccolino, se trataba de un retroceso a este lenguaje desplegado por el antiguo MSI, y se帽alan el alto grado de continuidad en las direcciones y los cuadros del MSI, AN y Fratelli. Concluyen:

鈥淓l terremoto electoral de 2013 abri贸 nuevas ventanas de oportunidad para un rebranding ideol贸gico. Por un lado, Fratelli explot贸 el creciente sentimiento euroesc茅ptico y antisistema de los votantes italianos y, por otro, el partido construy贸 un distintivo estrat茅gico que lo separa del resto de sus competidores, que han ocupado todos c铆clicamente puestos gubernamentales.鈥 鈦德

La AN se adapt贸 al nuevo espacio pol铆tico que ofrec铆a la crisis de mediados de los noventa haciendo hincapi茅 en la respetabilidad y present谩ndose como una fuerza conservadora m谩s tradicional, aunque conservando gran parte de su visi贸n fascista del mundo. La trayectoria de los Fratelli ha consistido en presentarse como una fuerza radical con un rostro 鈥渁ntisist茅mico鈥 mucho m谩s abierto. Esto se subraya a煤n m谩s al observar la visi贸n del mundo que Meloni presenta ahora en p煤blico. Por ejemplo, en octubre de 2021, pronunci贸 un discurso ante el partido espa帽ol de extrema derecha Vox, en el que ofreci贸 un claro esbozo de las concepciones pol铆ticas que promueve.52 El discurso se construy贸 en torno a una l铆nea central de divisi贸n: la naci贸n frente al 鈥済lobalismo鈥. El globalismo se presenta como una fuerza sin anclaje en el 谩mbito nacional y como una amenaza existencial para la integridad y la salud de la naci贸n italiana. Entre las fuerzas asociadas al 鈥済lobalismo鈥 por Meloni se encuentran los 鈥渆speculadores financieros鈥, 鈥渓os oligarcas de Silicon Valley鈥 y los 鈥済rupos de presi贸n multinacionales鈥, que trabajan juntos para debilitar a las naciones y aumentar su propio control.

Meloni afirma que esta agenda globalista se promueve a trav茅s de una curiosa alianza del capital internacional y la izquierda, que fomenta la inmigraci贸n 鈥渄escontrolada鈥 y aboga por los derechos LGBT+ y del aborto con el fin de debilitar a la familia. Sostiene que estas fuerzas malignas quieren garantizar derechos a los inmigrantes para poder atacar las fronteras de la naci贸n y crear una presi贸n a la baja sobre los niveles de vida. Mientras tanto, los 鈥渂谩rbaros de Black Lives Matter鈥 derriban estatuas y atacan la identidad nacional y la historia. Sin olvidarse de invocar la islamofobia, Meloni afirma tambi茅n que la izquierda fomenta una campa帽a de laicismo para socavar 鈥渘uestras sagradas ra铆ces cristianas鈥 mientras hace la vista gorda ante 鈥渂arrios enteros bajo las garras de la ley isl谩mica鈥.

Seg煤n Meloni, las fuerzas mal茅volas del globalismo pretenden socavar la naci贸n erradicando las diferencias culturales supuestamente 煤nicas, arraigadas en una historia compartida. Pretenden 鈥渦niformizar鈥 a las poblaciones a trav茅s de las fronteras, despoj谩ndolas de su identidad nacional, desarraig谩ndolas y haci茅ndolas explotables. Este lenguaje pseudo-anticapitalista desplaza la amenaza del capital al plano internacional, abogando por el fortalecimiento de la naci贸n al defenderse de las influencias extranjeras. Sin embargo, los estrechos l铆mites del anticapitalismo de Meloni se ponen de manifiesto cuando denuncia 鈥渓a monstruosa fiscalidad que obstaculiza la libre empresa鈥. En la febril imaginaci贸n de Meloni, 鈥渓a patria est谩 siendo atacada por el modelo globalista鈥 Estamos unidos por las fronteras, la identidad y la historia. Creemos en una naci贸n, un pueblo, una lengua y una bandera. Toda nuestra identidad est谩 siendo atacada鈥.

Subyace a esta visi贸n del mundo un llamamiento a expulsar las influencias extranjeras hostiles que amenazan a la naci贸n con la destrucci贸n interna, abriendo el camino a la restauraci贸n de una comunidad nacional homog茅nea. El globalismo se identifica con la izquierda y las fuerzas desarraigadas de la especulaci贸n financiera, y esto puede matizarse con motivos antisemitas cuando se evoca el nombre del financiero jud铆o George Soros. Adem谩s, dado que las fuerzas globalistas se presentan como una amenaza existencial, esta ret贸rica lleva impl铆cito el mensaje de que es necesaria una respuesta dura para hacerles frente. De hecho, cualquier nivel de violencia podr铆a presentarse potencialmente como una necesidad justificada.

驴Postfascismo?

En 2019, todos los principales partidos parlamentarios acordaron unirse a un nuevo gobierno de 鈥渦nidad nacional鈥 bajo Giuseppe Conte y el Movimiento Cinco Estrellas, pero Meloni y los Fratelli se mantuvieron astutamente en la oposici贸n e inevitablemente se beneficiaron a medida que crec铆a el descontento con el gobierno. Avanzando r谩pidamente en las encuestas de opini贸n, el partido traz贸 un camino hacia el gobierno. Meloni trat贸 cuidadosamente de reposicionar el partido una vez m谩s, expresando esta vez su fidelidad a dos instituciones clave de la clase dirigente, la UE y la OTAN, con el fin de tranquilizar tanto a las instituciones italianas como a las occidentales en el sentido de que un gobierno dirigido por los Fratelli no supondr铆a ninguna amenaza para los intereses de la 茅lite. Esto significaba dejar de hablar de abandonar la UE y la eurozona, abstenerse de criticar el neoliberalismo, retirarse de cualquier expresi贸n de apoyo al r茅gimen de Vladimir Putin, y hacer hincapi茅 en el apoyo de la OTAN a Ucrania en su guerra con Rusia. Para la clase dominante liberal, la lealtad de Meloni a la UE y la OTAN era lo que importaba, no su asociaci贸n con el fascismo.

Entonces, 驴los Fratelli siguen siendo fascistas? Como hemos visto, existe una contradicci贸n contenida en la propia naturaleza de un proyecto fascista: la b煤squeda de alianzas con la derecha conservadora dentro del marco democr谩tico liberal y la ambici贸n de destruir la democracia. Esta tensi贸n significa que existe al menos la posibilidad de adaptaciones a la democracia liberal por parte de sectores de los partidos fascistas. As铆 pues, siempre existe la posibilidad de abandonar el proyecto de derrocar la democracia. Al escribir sobre el 鈥渓argo recorrido鈥 del fascismo en la India en las d茅cadas posteriores a la independencia, Chris Harman lo explicaba con palabras que podr铆an aplicarse igualmente a la Italia de posguerra:

鈥淓l fascismo como movimiento depende de su continuo impulso hacia adelante para hacer que sus miembros olviden los intereses econ贸micos y sociales que podr铆an llevarles a comprometerse en luchas junto a los trabajadores y las minor铆as por un mundo mejor. Como dijo Hitler en una ocasi贸n: 鈥淓l peque帽o hombre se siente como un gusano, pero nosotros le involucramos en un movimiento que le hace sentirse parte de un gran drag贸n鈥. Sin embargo, es muy dif铆cil mantener un movimiento con este impulso si se mantiene alejado del poder durante un largo periodo de tiempo. Empiezan a surgir escisiones entre los tentados a aceptar los frutos de la influencia parlamentaria normal y los impacientes por la confrontaci贸n directa.鈥

A finales de la d茅cada de 1990, Bruno M茅gret, la segunda figura m谩s importante del Frente Nacional franc茅s, encabez贸 una importante escisi贸n del partido. Al igual que la escisi贸n de la Democrazia Nazionale del MSI a finales de la d茅cada de 1970, 茅sta tambi茅n represent贸 una acomodaci贸n a la democracia liberal. Jean-Marie Le Pen lider贸 una furiosa y finalmente exitosa lucha por mantener el Front National como una fuerza fascista significativa, aunque debilitada. Sin embargo, los Fratelli representan precisamente a aquellos elementos de la vieja tradici贸n MSS/AN que se resistieron a tal acomodaci贸n en el pasado.

驴Cu谩l es entonces la naturaleza del nuevo gobierno Fratelli? No presidir谩 un Estado fascista, lo que requiere mucho m谩s que la victoria electoral de un partido ideol贸gicamente enraizado en el fascismo. Hay dos condiciones necesarias para que surja tal Estado. En primer lugar, los fascistas necesitar铆an una organizaci贸n paramilitar de masas capaz de aplastar al movimiento obrero. En segundo lugar, la clase dominante tendr铆a que buscar la destrucci贸n de la democracia liberal como soluci贸n a su crisis y tendr铆a que estar dispuesta a apostar por los fascistas. Ninguna de estas dos condiciones est谩 en absoluto cerca de darse en este momento.

鈥淧ara la clase dominante liberal, la lealtad de Meloni a la UE y la OTAN era lo que importaba, no su asociaci贸n con el fascismo鈥

No obstante, la presencia de los Fratelli en el poder les permitir谩 intentar remodelar el Estado, d谩ndole un cariz m谩s autoritario. El marxista franc茅s Ugo Palheta llama a esto 鈥渆ndurecimiento autoritario鈥 y afirma que es una tendencia m谩s amplia dentro de los Estados capitalistas liberales. Una vieja reivindicaci贸n del antiguo MSI y de los Fratelli es la creaci贸n de una presidencia m谩s fuerte basada en elecciones directas, en lugar de una elegida por el parlamento y limitada a un papel principalmente ceremonial. De este modo, el equilibrio del sistema pol铆tico se inclinar铆a hacia una figura presidencial poderosa con un mandato directo, en lugar de una subordinada al Parlamento.

El Fratelli y sus socios de coalici贸n carecen de la mayor铆a de dos tercios necesaria para promulgar esta medida, pero podr铆an intentar que se aprobara a trav茅s de un refer茅ndum. Meloni defiende que estas propuestas no suponen una amenaza para la democracia y se帽ala el sistema presidencial de elecci贸n directa de Francia. Sin embargo, la remodelaci贸n autoritaria del Estado h煤ngaro por Viktor Orb谩n es el modelo m谩s probable para los Fratelli.

Puede que esto no sea factible, y Meloni se enfrentar谩 a un movimiento obrero m谩s fuerte en Italia que Orb谩n en Hungr铆a. Sin embargo, si tiene 茅xito, representar铆a un paso m谩s en la creaci贸n de un entorno m谩s hospitalario para futuros cambios autoritarios y una mayor radicalizaci贸n del proyecto fascista. De hecho, la primera ley aprobada por el gobierno de Meloni introdujo penas de prisi贸n draconianas de hasta seis a帽os para las fiestas rave, pero tambi茅n era lo suficientemente general como para aplicarse potencialmente a otras formas de reuniones, as铆 como a las ocupaciones de edificios. La legislaci贸n permite la vigilancia estatal, incluidas las escuchas telef贸nicas, de los sospechosos de organizar tales eventos.

La clase dirigente italiana no se encuentra ciertamente en la posici贸n de la 茅lite alemana de principios de los a帽os treinta, que empez贸 a desear el abandono de la democracia parlamentaria de la Rep煤blica de Weimar y sus compromisos con el movimiento obrero. Sin embargo, ha mostrado en repetidas ocasiones su voluntad de eludir las inhibiciones de la responsabilidad democr谩tica en momentos de crisis.

En cuatro ocasiones en las 煤ltimas tres d茅cadas, se ha impuesto como primer ministro a figuras no elegidas asociadas al banco central italiano o a la UE. Carlo Ciampi y Lamberto Dini, que ocuparon el cargo, respectivamente, en 1993-4 y 1995-6, eran ambos antiguos gobernadores del Banco de Italia. Como ya se ha mencionado, Monti, primer ministro en 2011-3, fue comisario de la UE. Mario Draghi, que ocupar谩 el cargo en 2021-2, fue gobernador del Banco de Italia y presidente del Banco Central Europeo. Como dijo Monti en una entrevista a mediados de los a帽os noventa mientras hablaba de la necesidad de utilizar la UE para imponer el neoliberalismo y la austeridad en Italia, la clase dominante necesitaba soluciones que estuvieran 鈥渁l abrigo del proceso electoral鈥.

Un agravamiento dram谩tico de la crisis para el capitalismo italiano podr铆a hacer que algunos sectores de la clase dominante aceptaran evasiones m谩s dr谩sticas del proceso electoral que la obtenci贸n de una mayor铆a en el parlamento detr谩s de un banquero no elegido como primer ministro. Aunque los Fratelli carecen de cualquier cosa que se acerque a un ej茅rcito de calle -incluso a la escala que el MSI posey贸 una vez- su presencia en el gobierno es un impulso para los grupos fascistas extraparlamentarios m谩s peque帽os, como Forza Nuovo (Fuerza Nueva) y CasaPound (鈥淐asa de Pound鈥, en honor al poeta fascista estadounidense Ezra Pound, que trabaj贸 como locutor en la Rep煤blica de Sal貌 de Mussolini), as铆 como para el clima m谩s amplio de violencia racista. Muchos objetivos est谩n en el punto de mira de estos grupos. En octubre de 2021, dirigentes de Forza Nuovo se separaron de una manifestaci贸n contra las tarjetas sanitarias Covid-19 en Roma y utilizaron barras met谩licas para atacar la sede de la Confederaci贸n General Italiana del Trabajo (CGIL). En diciembre de 2022, matones fascistas vestidos de negro y con m谩scaras atacaron a j贸venes 谩rabes que celebraban las victorias de Marruecos en la Copa del Mundo de f煤tbol en las calles de Verona. En febrero de 2023, miembros de Azione Studentesca (Acci贸n Estudiantil), la rama juvenil de los Fratelli, apalearon a estudiantes de un instituto de Florencia que se negaron a aceptar sus panfletos. Por supuesto, todo esto queda muy lejos de la enorme escala de violencia asesina desplegada por los escuadrones fascistas en 1920-22. No obstante, los matones fascistas vestidos de negro y con m谩scaras atacaron a j贸venes 谩rabes que celebraban las victorias futbol铆sticas marroqu铆es en la Copa del Mundo en las calles de Verona. No obstante, el 茅xito de los Fratelli puede crear condiciones a煤n m谩s favorables para el crecimiento de una fuerza callejera fascista en el futuro.

Harman argument贸 que el fascismo necesita algo m谩s que votos para triunfar. Necesita la creaci贸n de ej茅rcitos callejeros de masas y una clase dirigente dispuesta a permitir que se desaten estas fuerzas. No obstante, Harman tambi茅n se帽al贸 que lo que 茅l llamaba 鈥渇ascismo electoral鈥 podr铆a proporcionar un marco para que surgieran dichas fuerzas callejeras, sugiriendo que esto hab铆a ocurrido en Austria y Espa帽a a mediados de la d茅cada de 1930. Para que esto ocurriera, ser铆a necesario que un sector significativo del electorado de los Fratelli pasara de modos de apoyo meramente pasivos como el voto a una disposici贸n activa a arriesgar la vida y la integridad f铆sica en una confrontaci贸n total con la izquierda y el movimiento obrero. Esto probablemente s贸lo se producir铆a sobre la base de un nivel mucho m谩s profundo de crisis social. Sin embargo, tal crisis no puede descartarse.

El fascismo cambia de forma y se adapta al espacio pol铆tico disponible. La larga historia del MSI, AN y Fratelli ha sido testigo de numerosas reinvenciones y cambios. En diferentes momentos se despliegan diferentes m谩scaras: desde la respetabilidad y la b煤squeda de alianzas con los conservadores hasta denuncias aparentemente radicales del 鈥渟istema鈥. El resultado de este proceso es que el n煤cleo fascista de los Fratelli cuenta ahora con millones de votantes a su alrededor, as铆 como con la legitimidad del gobierno. Esto le confiere una capacidad mucho mayor de iniciativas para remodelar el Estado y crear un entorno que pueda fomentar nuevos avances de su proyecto central. Las posibilidades latentes de los Fratelli incluyen una forma de fascismo mucho m谩s cl谩sica y, por tanto, m谩s amenazadora.

Las numerosas crisis -econ贸micas, geopol铆ticas y medioambientales- que asolan el capitalismo actual significan que incluso un Estado capitalista avanzado puede ver c贸mo algunos sectores de la clase dirigente buscan una ruptura autoritaria con la democracia liberal 鈥渄esde arriba鈥, es decir, a trav茅s del aparato estatal. Las bases para ello podr铆an sentarse si los Fratelli llevan a cabo una refundaci贸n autoritaria del Estado. Por otra parte, otras crisis tambi茅n podr铆an hacer que los Fratelli o grupos escindidos intentaran reunir las fuerzas necesarias para controlar las calles.

Estas dos posibilidades -las fuerzas de 茅lite que intentan acabar con la democracia liberal desde arriba y un movimiento fascista de masas con una importante ala paramilitar que intenta lo mismo desde abajo- pueden no desarrollarse al mismo ritmo. Un futuro movimiento fascista de calle podr铆a encontrar que su posici贸n negociadora en relaci贸n con la clase dominante es m谩s d茅bil que la de Mussolini y Hitler y podr铆a verse obligado a desempe帽ar un papel m谩s secundario. De hecho, la Falange fascista fue claramente una fuerza subordinada a la contrarrevoluci贸n desde arriba del general Francisco Franco durante la Guerra Civil espa帽ola. En cualquier caso, romper la Fratelli ahora pondr铆a obst谩culos en el camino de tales desarrollos. Las tareas clave son rechazar la complacencia liberal, que sostiene que la bestia fascista ha sido 鈥渄omada鈥 por la democracia parlamentaria, y crear una respuesta antifascista de masas.

鈥淟as numerosas crisis que asolan el capitalismo actual significan que incluso un Estado capitalista avanzado puede ver c贸mo algunos sectores de la clase dirigente buscan una ruptura autoritaria con la democracia liberal 鈥渄esde arriba鈥濃

Posibilidades de resistencia

驴Cu谩les son las posibilidades de resistencia a los Fratelli? A pesar de los reveses sufridos por la izquierda en Italia en las dos 煤ltimas d茅cadas, sigue habiendo importantes luchas obreras. En julio de 2021, por ejemplo, la ocupaci贸n por parte de los trabajadores de la planta de componentes para autom贸viles de GKN, cerca de Florencia, donde la mano de obra tiene una larga tradici贸n militante, se convirti贸 en un importante foco de resistencia:

鈥淒esde el momento del anuncio de la ocupaci贸n, los trabajadores establecieron una 鈥渁samblea permanente鈥 dentro de la planta. Se trata esencialmente de una ocupaci贸n permanente, d铆a y noche, para impedir que las brigadas de la empresa retiren las m谩quinas de producci贸n de la planta. El 19 de julio, el sector metal煤rgico de la provincia de Florencia inici贸 una huelga de cuatro horas. El 24 de julio y el 11 de agosto se celebraron dos grandes manifestaciones en toda la ciudad. El 28 de agosto se organiz贸 un gran concierto a las puertas de la f谩brica. Por 煤ltimo, el 18 de septiembre se convoc贸 una gran manifestaci贸n nacional a la que acudieron 40.000 personas de toda Italia. Fue la mayor movilizaci贸n presenciada en el pa铆s desde el inicio de la pandemia y, con diferencia, la protesta m谩s combativa relacionada con el trabajo en Italia desde hac铆a a帽os鈥.

El lema de los ocupantes y sus partidarios era 鈥淚nsorgiamo!鈥 (鈥溌evant茅monos!鈥), que era el lema de los partisanos antifascistas de Florencia. Las investigadoras Rossanda Cillo y Lucia Pradella tambi茅n han llamado la atenci贸n sobre la importante propagaci贸n de las luchas protagonizadas por trabajadores inmigrantes en la importante industria log铆stica italiana desde 2008, que describen como 鈥渓as luchas m谩s importantes tras la crisis financiera鈥. A menudo se organizan a trav茅s de sindicatos m谩s peque帽os y combativos y se caracterizan por altos niveles de combatividad.

El respaldo de Meloni al armamento de la OTAN en Ucrania es un foco potencial de resistencia. Las huelgas generales de abril y mayo de 2022, convocadas por algunos de los sindicatos m谩s combativos, vincularon la lucha contra la austeridad a la oposici贸n al armamento de Italia a Ucrania, enarbolando el lema 鈥溌bajo las armas! Suban los salarios鈥. En noviembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Roma para exigir el fin de los env铆os de armas a Ucrania67.

Tambi茅n ha habido indicios del potencial de un movimiento masivo antirracista y antifascista que puede poner a los Fratelli a la defensiva. El ataque de Forza Nuovo en 2021 contra la sede de la CGIL hizo que los sindicatos organizaran una protesta de 200.000 personas en Roma. En las pancartas se le铆a 鈥淔ascismo, 隆nunca m谩s!鈥. Un a帽o despu茅s, un intento del grupo juvenil de los Fratelli de celebrar un acto en la Universidad Sapienza de Roma en octubre fue respondido con protestas, con pancartas que ped铆an 鈥溌uera fascistas de la universidad!鈥. Los estudiantes antifascistas fueron atacados por la polic铆a. La paliza que el ala juvenil de los Fratelli propin贸 a estudiantes en Florencia en febrero de 2023 fue recibida con cientos de estudiantes marchando y coreando: 鈥淔lorencia s贸lo es antifascista鈥. Quince d铆as despu茅s, decenas de miles de personas se manifestaron en la ciudad.

鈥淟as huelgas generales de abril y mayo de 2022, convocadas por algunos de los sindicatos m谩s combativos, vincularon la lucha contra la austeridad a la oposici贸n al armamento de Italia a Ucrania, enarbolando el lema 鈥溌bajo las armas! Suban los salarios鈥濃

Sin embargo, construir un movimiento antifascista de masas implica dos retos pol铆ticos centrales. En primer lugar, requiere exponer y explicar constantemente que los Fratelli, y no s贸lo los grupos callejeros m谩s peque帽os, son fascistas. Esto es fundamental para insistir en que hay que negarles legitimidad y expulsarlos del espacio p煤blico, de las calles, de los medios de comunicaci贸n y, en 煤ltima instancia, del gobierno. En segundo lugar, es necesario crear un desaf铆o de masas al fascismo que evite quedar subordinado a los partidos de centro-izquierda, que simplemente desean utilizar las explosiones en las calles para volver a gobernar.

Un repunte previo de la acci贸n antirracista, las llamadas protestas de las Sardinas contra Salvini y la Lega durante el invierno de 2019-20, mostraron los peligros de tal cooptaci贸n. Un grupo de amigos de Bolonia hizo un llamamiento para que la gente llenara las plazas de la ciudad 鈥渃omo sardinas鈥 despu茅s de alarmarse por la amenaza de que la Lega ganara las elecciones regionales en Emilia-Roma帽a. Unas 15.000 personas se reunieron en la Piazza Maggiore de Bolonia, y las protestas de la 鈥淪ardina鈥 se extendieron a las plazas de otras ciudades de Emilia-Roma帽a y despu茅s por toda Italia. Sin embargo, tanto los Dem贸cratas de centro-izquierda como el Movimiento Cinco Estrellas consiguieron acorralar el movimiento hacia las urnas. Construir un frente unido antifascista de masas significa luchar para evitar esa desmovilizaci贸n y cualquier identificaci贸n con los pol铆ticos neoliberales cuyo fracaso abri贸 el espacio para los Fratelli en primer lugar. La militancia antifascista de masas de G茅nova en 1960 debe ser reconstruida por una nueva generaci贸n.