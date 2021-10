–

Diana Lenton es Licenciada en Antropolog铆a y especialista en genocidio y pol铆ticas ind铆genas. En el marco del conflicto del pueblo Mapuche y la desaparici贸n forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado fue entrevistada por el medio Canal Abierto, d贸nde repas贸 sobre el origen de la idea de extranjerizaci贸n del pueblo Mapuche.

芦Este es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo y tiene que ver con una situaci贸n al noroeste de la provincia de Chubut, donde se encuentran las estancias entre las mas conocidas las de Benetton. Es un lugar el noroeste d贸nde hay much铆simas comunidades mapuche y tehuelches. Algunas son mapuche tehuelche, es decir que viven juntos. El conflicto tiene que ver con el lugar donde se estableci贸 hace mucho tiempo el Cacique 脩ancuche que es uno de los m谩s conocidos. Es decir, tiene una realidad hist贸rica de ser lugar de vivienda y establecimiento de familias mapuche y tehuelches desde hace mucho tiempo, desde antes y despu茅s a la Campa帽a del Desierto.

Lo que sucede despues de la Campa帽a al Desierto es que gran parte de esa tierra se remata: casi un mill贸n de hect谩reas que fueron compradas por una compa帽铆a inglesa que es la Compa帽铆a de Tierras del Sur y lo que hacen es poner ovejas y sigue siendo igual hoy en d铆a, es decir todo destinado a la cr铆a de ovejas.

Entonces ese lugar lo pierden los mapuche y tehuelches. Luego durante el siglo XX en las 煤ltimas d茅cadas lo compr贸 Benetton a la mencionada compa帽铆a inglesa. A partir de 1890 ya hab铆a leyes que prohib铆an la venta e impedir el latifundio, sobre todo a compa帽铆as extranjeras, sin embargo se las arreglaron para hacer las compras y todas esas tierras ganadas en la Campa帽a al Desierto pasaban a ejecutarse a trav茅s de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich que atend铆a desde sus oficinas que son lo que hoy es el Patio Bullrich. 脡stas ventas sirvieron para la expulsi贸n de los mapuche y tehuelches, porque esta la creencia que los tehuelches fueron anteriores, sin embargo ambas comunidades coexistieron y lo siguen haciendo hasta el d铆a de hoy en el mismo territorio. Tambi茅n sirvi贸 para el enriquecimiento de familias que tambi茅n existen hoy en d铆a禄.

Consultada sobre la noci贸n constru铆da en torno a la idea del pueblo mapuche como extrajero, la antropologa repas贸 la linea hist贸rica de dicha inexactitud que se reflota toda vez que se pone de manifesto alg煤n conflicto por recuperaciones de territorios por parte de las comunidades.

芦Hay una cuesti贸n que se transform贸 en un relato tradicional en el nacionalismo argentino que es la del mapuche extranjero y se repite hasta el cansancio, que no son originarios del territorio lo cual no es cierto. Hay much铆simas cr贸nicas y documentos de sacerdotes, comerciantes, militares argentinos y extranjeros que recorr铆an la Patagonia que contaban con quienes se iban encontrando y era con los lonkos, caciques mapuche y tehuelches que habitaban esas tierras. Por lo tanto no es cierto que vienen de Chile. Lo que si hay es una presencia tanto en Chile como en Argentina de poblaci贸n mapuche, que es mas abundante en el pa铆s trasandino. Porque lo que sucedi贸 con las Campa帽as al Desierto es que tuvieron distintas pol铆ticas. La campa帽a en Argentina tendi贸 a expulsar y muchas familias que resid铆an en lo que hoy es Argentina, escaparon hacia Chile. Luego cuando todo se pacifica y Chile hace su propia Campa帽a al desierto, lo que se llam贸 la Pacificaci贸n de la araucan铆a, vuelven. Entonces al retornar se dice: 隆ves, su abuelo es de Chile!, pero tiene que ver con 茅sto que expliqu茅, es decir con los desplazamientos. Adem谩s en t茅rminos de densidad demogr谩fica incide mucho mas la poblaci贸n mapuche en Chile que en Argentina, all铆 son mas.

En Chile han conservado las comunidades mas ancestrales, mientras que las pol铆ticas del lado argentino fue vaciar el territorio. A las pocas comunidades que se les otorg贸 un espacio de tierra fue siempre en lugares que no eran los propios, los mandaron mas al oeste o hacia el sur porque la idea era despejar todo el territorio que fuera apto para la agricultura y ganader铆a, entonces los fueron corriendo hacia el oeste y el sur. Entonces a los que tradicionalmente viv铆an en la zona de lo que hoy es Neuqu茅n al norte, los mandaron a R铆o Negro. Aquellos que viv铆an en Rio Negro los mandan a Chubut y as铆 sucesivamente. Lo que se consigue es un desplazamiento, en cambio en Chile se conserv贸 mas la idea de reducir porque tambi茅n los expropiaron terriblemente el territorio, pero les asignaron ciertos espacios que por supuesto quedaron chicos, hoy hay conflicto claro, pero conservaron comunidades en el territorio. 脡sto es lo que se reinterpreta como que los mapuche son chilenos. Adem谩s en el momento en que se establec铆an las Campa帽as al Desierto las fronteras a煤n no estaban establecidas, las cuales se fijan muy a finales del siglo XIX y los cierto es que tanto con los Mapuche como con los Tehuelches son familias que tienen representantes a ambos lados de la cordillera, la cual no era una frontera sino el lugar donde estaban las fuentes de agua y recursos, donde mas se explotaba econ贸micamente, donde viv铆an, es decir un lugar de encuentro, no de separaci贸n. 脡sta es una lectura posterior cuando se establece la frontera y quedan divididos por la mitad, como pas贸 en otros territorios coloniales como por ejemplo en 脕frica, donde los Estados dividieron por la mitad antiguas etnias y despu茅s ten茅s los conflictos que surgen.

Lo curioso es quien fue el primero en instalar la idea de que los Mapuche son chilenos fue Estanislao Zeballos, quien fue el primero en ponerlo por escrito y es quien arm贸 el proyecto de extensi贸n del ministro de guerra Gral Roca en 1878 para generar el empr茅stito privado que financiara la Campa帽a al Desierto, y le pide a Zeballos que le escriba una fundamentaci贸n. 脡ste escribe un libro que se llama la Conquista de las quince mil leguas d贸nde pone que los araucanos son chilenos y por lo tanto esta bien hacer la guerra contra ellos y expulsarlos. 脡sto qued贸 instalado como si fuera conocimiento cient铆fico, porque lamentablemente hubo parte de la academia durante la primera mitad del siglo XX sobre todo, que abon贸 a esa idea, pero era una alianza pol铆tico cient铆fica que ten铆a que ver con el nacionalismo de esa 茅poca y se hizo pasar 茅ste argumento que es de origen pol铆tico como si fuera un argumento cient铆fico. Sin embargo, ni Zeballos ni quienes sostienen en la actualidad 茅ste argumento presentan las pruebas real de lo que afirman, sino que son esas habladur铆as que tienen recursos de autoridad: todos sabemos, se sabe, esta confirmado, pero no accedemos nunca a esas confirmaciones禄.

