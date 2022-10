–

De parte de Acracia October 4, 2022

Desconozco si hay alg煤n r茅gimen jerarquizado, en algun lugar de un mundo econ贸micamente globalizado para provecho de unos pocos, que respete al cien por cien los derechos humanos. De lo que estoy seguro es que hay Estados que son especialmente repulsivos al respecto. Uno de ellos es el de Ir谩n, para verg眉enza de la comunidad internacional (por supuesto, con algunas excepciones con condenas firmes, que no provienen precisamente del poder pol铆tico o econ贸mico). En los 煤ltimos d铆as, personas de extraordinario valor, especialmente mujeres, se han manifestado en dicho pa铆s provocando la solidaridad en el mundo 谩rabe en lo que es quiz谩 una de las revueltas m谩s notables de los 煤ltimos tiempos. El estallido fue el asesinato de la joven Mahsa Amini, por parte de la nauseabunda polic铆a moral, por no llevar bien puesto el hijab. La revoluci贸n de car谩cter feminista ha esgrimido como una de sus reivindicaciones ese decir no a la imposici贸n del velo, por lo que el acto reivindicativo de descubrirse se ha podido ver en pa铆ses como Siria, Irak o Palestina. Y es que la vulneraci贸n de los derechos humanos en el r茅gimen iran铆, especialmente para las mujeres, para verg眉enza de todo esos gobernantes 芦democr谩ticos禄 que apenas realizan alguna inofensiva condena ocasional, no ha dejado de deteriorarse desde hace ya muchos a帽os.

Las mujeres que defienden sus derechos, en un sistema teocr谩tico, son detenidas con suma violencia acusadas de los delitos pecaminosos m谩s indignantes. Recordemos que en Ir谩n existen castigos at谩vicos como latigazos, amputaciones, incluso ceguera, o la propia pena de muerte, todav铆a presente en tantos lugares como el m谩s definitivo instrumento de represi贸n por parte del Estado, por no hablar de condenas a infinidad de a帽os de prisi贸n para dar ejemplo a las que alzan la voz contras las leyes isl谩micas. Miles de personas son interrogadas, sometidas a juicios arbitrarios y encarceladas por el 煤nico delito de defender los derechos humanos; las fuerzas represivas del Estado iran铆 utiliza cualquier medio letal para sofocar las protestas, y la tortura y negaci贸n de asistencia m茅dica son el pan de cada d铆a. La violencia se dirige, sobre todo, a las mujeres y personas de condici贸n sexual diversa, as铆 como a minor铆as 茅tnicas y religiosas, las cuales sufren una discriminaci贸n sist茅mica.

Hay pruebas documentales de que, en las recientes protestas, el m谩ximo 贸rgano militar de Ir谩n dio 贸rdenes a los que estaban al frente de las fuerzas armadas para reprimir con severidad a las personas que salieron a la calle indignados tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la polic铆a. El resultado, que conozcamos al menos, es de m谩s de medio centenar de v铆ctimas de la represi贸n; las autoridades irani茅s, decididas a causar el m谩ximo da帽o o matar incluso, para aplastar a los insurgentes, cuentan nada menos que con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij, la Fuerza de Aplicaci贸n de la Ley de la Rep煤blica Isl谩mica, la polic铆a antidisturbios y, por si fuera poco, con agentes de seguridad vestidos de civiles. Se trata de una impunidad sistem谩tica que prevalece en el pa铆s desde hace mucho tiempo, para verg眉enza de una comunidad internacional que de una u otra manera lo tolera al no adoptar medidas firmes y solo denunciar en ocasiones sin alzar demasiado la voz, seguramente porque no hay Estado que no haga algo similar de manera m谩s o menos encubierta.

Juan C谩spar