Responsable de elaboraci贸n program谩tica de Izquierda Unida | Profesor de Econom铆a Aplicada Universidad Complutense de Madrid

El domingo 2 de enero se hizo viral un video en el que un grupo de personas, h茅roes sin duda de la clase obrera, reten铆an en el suelo a un pobre diablo que se hab铆a apropiado por la cara de una caja de 2 kilos de gambas. Al menos tres de ellos se emplearon a fondo, aplastando con las rodillas contra el asfalto con la satisfacci贸n del deber cumplido.

Estoy seguro de que el presidente de Lidl, Dieter Schwarz, actualmente la 38潞 persona m谩s rica del mundo y con un patrimonio cercano a los 30.000 millones de euros, agradecer谩 sinceramente el detalle a los justicieros de la gamba.

Despu茅s de todo no hay que llevarse las cosas sin pagarlas. A m铆 me lo ense帽aron desde peque帽ito. Jam谩s cog铆 nada de un supermercado, en la vida me col茅 en el metro o en el autob煤s y por descontado, nunca le quit茅 al due帽o de ning煤n emporio alem谩n que factura 5.000 millones de euros anuales en el estado espa帽ol ninguna caja de gambas.

Pero, aunque esa moral que pongo por delante sea la m铆a, ya os digo yo que la actuaci贸n de los protectores de la caja de gambas no me estimula ni un poquito. Porque no veo yo beligerancia en esta sociedad ante expolios de una magnitud bastante mayor.

Y me dio por hacer n煤meros que me confirmaron que lo de la caja de gambas, si lo comparamos con otras cosillas que han pasado en este pa铆s, merecer铆a al menos una reacci贸n que tuviese que ver con la magnitud del robo.

No, no voy a relacionarlo con las comisiones que cobraba el rey por trabajar para otros pa铆ses mientras le pag谩bamos el sueldo -un buen sueldo- como Jefe del Estado. Y eso que no sal铆a mal se帽alar que solo lo percibido por el AVE y por lo que no pag贸 de impuestos equival铆a a 7,3 millones de cajas de gambas鈥

He preferido ser mucho m谩s demag贸gico.

驴Os hab茅is preguntado cu谩nto es el rescate bancario medido en cajas de gambas?

Yo lo he hecho. Hasta finales de 2020, el coste p煤blico actualizado asciende a 95.834 millones de euros, es decir, 10.648 millones de cajas de gambas de 2 kg al precio de 9 euros al que las vende Lidl.

Ya s茅 que son magnitudes grandotas y perdemos la perspectiva as铆 que os doy otra referencia. Equivale el coste actual del rescate bancario a 234 a帽os de consumo de este producto en todo el Estado espa帽ol, dado que la media de estos 煤ltimos a帽os asciende a 91 millones de kilos鈥

Si colocamos todas esas gambas en camiones frigor铆ficos, el rescate bancario precisar铆a de 888 mil tr谩ileres de 24 toneladas de carga que, puestos en fila uno detr谩s de otro, ocupar铆an la tercera parte de todas las carreteras construidas y asfaltadas en el planeta. O si lo prefer铆s, supondr铆an una caravana que ir铆a de Alicante a Pek铆n, volver铆a a Alicante y de nuevo otra vez a Pek铆n鈥

Porque el expolio del rescate bancario dej贸 de actualizarse hace 3 a帽os. El Banco de Espa帽a no ha vuelto a sacar nota informativa porque est谩 m谩s ocupado en alertar sobre el peligro enorme que tiene revalorizar las pensiones p煤blicas seg煤n el IPC o escandalizarse con que el SMI se aproxime a los 1.000 euros. El resultado es que los que ejercieron de Chuck Norris en Alicante seguramente no saben que no son 60.000 millones el coste del rescate, sino m谩s de 95.000 millones. Y si les preguntamos dir铆an que “fueron las cajas de ahorros”, las rescatadas cuando el 47% de las ayudas p煤blicas totales proporcionadas, muy superiores al coste, han beneficiado a los bancos, el 44% a las cajas de ahorro, el 7% a otras entidades como Sareb y el Frob y el restante 2% a las cooperativas de cr茅dito.

Del coste total del rescate, el 83% lo constituyen las medidas de capitalizaci贸n y solvencia, 79.983 millones de euros. El rubro m谩s importante de esta partida son las ampliaciones de capital (57.813 millones) seguido por el coste ya sufrido por los esquemas de protecci贸n de activos (14.210 millones). El 9,5% del coste del rescate en el cap铆tulo de adquisici贸n de activos lo aporta el quebranto reconocido hasta ahora por SAREB en sus activos. En total esta sociedad acumula un coste p煤blico de 15.269 millones de euros si incluimos, adem谩s del deterioro de sus activos, el coste final del swap y el capital e instrumentos h铆bridos aportados al capital por el FROB hasta finales de 2020.





Y aunque la cuenta no ha acabado y seguir谩 subiendo, el mensaje ha calado. Ni los defensores del honor de las gambas, ni el resto del pueblo saldr谩 indignado a las calles a responsabilizar a quienes gestaron el expolio. Porque quienes en el gobierno de Rodr铆guez Zapatero apuntalaron las bases para salvar a las entidades bancarias a nuestra costa, ni quienes con Rajoy dijeron que “no nos costar铆a ni un euro” y organizaron la actuaci贸n con el dinero de todas y todos, han pedido ni siquiera disculpas.

Ojal谩 un d铆a en el que la gente reaccione ante robos a mano armada -como el rescate bancario- como si le quitasen a Lidl una caja de gambas鈥

