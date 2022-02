–

La idea de que extrayendo lecciones del pasado los seres humanos pueden mejorarse es una abstracci贸n propia de una concepci贸n acumulativa y lineal de la historia. Seg煤n Enzo Traverso, en algunas circunstancias hist贸ricas el pasado se hace activo, se torna vivo. Es en esos momentos que aquellas 芦lecciones del pasado禄, aquella memoria colectiva, puede ser activada a trav茅s de la acci贸n conjunta.

El historiador Enzo Traverso se ha consolidado como una de las voces m谩s destacadas de la escena marxista contempor谩nea. Tuvimos la oportunidad de dialogar con 茅l sobre las concepciones de la historia, el rol de los intelectuales hoy, el nacionalismo y acerca de c贸mo cree que pasar谩 a la historia la pandemia que atravesamos.

Me interesa su valoraci贸n acerca de la idea de la comprensi贸n del presente a partir de algunas claves del pasado, 驴dir铆a que la historia puede funcionar como un puente para la interpretaci贸n y la transformaci贸n del presente?

Yo dir铆a que extraer las lecciones del pasado es el oficio del historiador. Comprender el pasado, construir un discurso cr铆tico sobre el pasado y entonces extraer las lecciones del pasado. Pero, una vez dicho esto, todos los problemas quedan abiertos. Las lecciones del pasado pueden entenderse de diferentes maneras. Por eso, las representaciones y las interpretaciones del pasado cambian en cada 茅poca. Y entonces la pregunta me recuerda el aforismo muy conocido: historia magistra vitae (maestra de la vida).

Dejando a Cicer贸n de lado, no se trata de extraer del pasado un conjunto de reglas morales, aplicables todas las historias por igual, de la misma forma hoy como en la historia del mundo antiguo. Pero digamos que hay una equivocaci贸n, que empez贸 con la Ilustraci贸n, y gira en torno a la idea de que extrayendo las lecciones del pasado los seres humanos pueden mejorarse. Esto es una abstracci贸n propia de una concepci贸n lineal de la historia; una historia siempre acumulativa que desemboca en la idea de progreso. Por supuesto, no es en este sentido que yo digo que se pueden sacar las lecciones de la historia. Ser铆a muy f谩cil decir que la historia es la negaci贸n misma de ese aforismo.

De otra manera, habr铆a que preguntarse seriamente c贸mo es posible que, despu茅s de los fascismos del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, experimentemos hoy un nuevo ascenso de las derechas radicales y los fascismos en buena parte del mundo. O yo, que soy italiano, podr铆a preguntarme c贸mo puede ser que Italia, que fue un pa铆s de emigraci贸n, un pa铆s de migrantes, hoy–que es un pa铆s de inmigraci贸n– sea tan xen贸fobo. Eso, siguiendo el aforismo anterior, significar铆a que no se han extra铆do las 芦lecciones del pasado禄 y que los italianos olvidaron su historia. Lo mismo podr铆a decirse de los jud铆os, que fueron una minor铆a oprimida y perseguida por siglos, pero cuya historia desemboca en el Estado de Israel, un Estado opresor. Y as铆 los ejemplos podr铆an seguir. Lo importante, en todo caso, es que esta idea de 芦sacar lecciones del pasado禄 es una ilusi贸n.

Yo no creo en una concepci贸n acumulativa y lineal de la historia. Creo en lo que Walter Benjamin llamaba la reaparici贸n, la reactivaci贸n o el retorno del pasado como rel谩mpago: en algunas circunstancias hist贸ricas, el pasado se hace activo, se torna vivo. Esos son los momentos en los que aquellas lecciones del pasado, aquella memoria colectiva, puede ser activada a trav茅s de la acci贸n conjunta. Eso significa tomar en cuenta todos los l铆mites del papel del historiador y de la conciencia hist贸rica.

A prop贸sito de su libro Qu茅 fue de los intelectuales (Siglo XXI, 2014), quisiera preguntarle cu谩l cree que es la situaci贸n de los intelectuales hoy. Said y Gramsci, entre otros, han aportado definiciones al respecto. 驴En qu茅 medida contin煤an vigentes, dada la aparici贸n y hegemon铆a de los medios masivos de comunicaci贸n, las redes sociales, internet, etc.?

Ese libro es una conversaci贸n acerca de la historia de los intelectuales. Intento reflexionar sobre el modo en que una par谩bola hist贸rica lleg贸 a su fin. El siglo XX, como el siglo de los intelectuales, se acab贸. El concepto de intelectual aparece al final del siglo XIX en Francia, con el affaire Dreyfus; despu茅s hay un conjunto de grandes figuras –Pasolini en Italia, Sartre en Francia, Chomsky en EEUU– que encarnan este mundo en el cual los intelectuales juegan un papel fundamental de cr铆tica del poder. Y esta es la idea de intelectual que Said plantea en su peque帽o ensayo, interesante, porque es bastante nost谩lgico. All铆 escribe que los intelectuales jugaron este papel en la historia y que necesitamos de intelectuales que puedan jugar en el mundo de hoy un papel similar. Es la funci贸n que 茅l se otorg贸 as铆 mismo, con respecto a Palestina, por ejemplo.

Esta figura del intelectual apareci贸 en un mundo dominado por la cultura escrita, la cultura de la palabra, del libro, del texto impreso. Una 茅poca en la cual los intelectuales, no digo que ten铆an el monopolio de la escritura, pero, al principio, casi. Ten铆an una 芦autoridad moral intelectual禄, tal como lo define Bauman, como los legisladores. Esta figura apareci贸 en una 茅poca en la que ellos monopolizaban el debate pol铆tico. Su papel cambi贸 mucho con la reificaci贸n del espacio p煤blico.

Eso se ve hoy, por ejemplo, en Black Lives Matter, el gran movimiento que ha sacudido EEUU (y que ha tenido impacto mundial, ya que movimientos antirracistas similares aparecieron en otros pa铆ses y continentes). Muchos intelectuales sostuvieron ese movimiento, pero se habl贸 muy poco de ellos. Porque en el mundo de hoy, la intervenci贸n en soporte de Black Lives Matter de un deportista, de un actor o de un rockstar, tiene un impacto mucho m谩s fuerte. Un intelectual puede escribir un art铆culo en New York Times al respecto, y el impacto es limitado. En cambio, cuando un deportista publica un video con m谩s de 10 millones de followers, recorre el mundo. Los medios de difusi贸n cambiaron el pensamiento radicalmente y eso modifica el papel del intelectual, eso es evidente.

Tambi茅n se podr铆a mencionar el cine como uno de los medios que m谩s moldean la imaginaci贸n hist贸rica…

El cine tiene un papel fundamental para la construcci贸n de una representaci贸n del pasado de cara a las grandes masas. A veces, incluso, de maneras que no son reconocidas o debidamente notadas, aun entre los mismos historiadores. Nuestra representaci贸n del pasado es visual, mediatizada por el cine y la televisi贸n. En todo el mundo, en Indonesia, por caso, si hablas del holocausto, la gente visualiza el campo de Auschwitz y la rampa que llega al mismo. Ese es el poder del cine: tengo un amigo investigador que forj贸 el concepto de 芦cinematic power禄, el poder cinem谩tico como instrumento de control de la manera de pensar y del inconsciente.

Esto est谩 vinculado –y este punto de vista lo comparto– con aquello que Regis Debray sintetiz贸 como 芦el advenimiento de la videosfera禄, relacionado tambi茅n a la declinaci贸n del papel de los intelectuales. Los intelectuales ten铆an un rol crucial; destaca la figura de Sartre en tiempos de graf贸sfera, en el mundo dominado por la cultura escrita. Pero despu茅s aparece la videoera: un mundo dominado por las im谩genes. Estas moldean, tambi茅n, nuestras representaciones del pasado.

Ahora bien, la era de la videosfera fue de muy corta duraci贸n, porque ya ingresamos en algo distinto, la digit贸sfera, el mundo de las redes sociales e internet. Ya no es Hollywood quien construye nuestras representaciones. Esto es algo que los historiadores pocas veces toman en cuenta de manera suficiente. Yo intento hacerlo introduciendo una dimensi贸n de historia visual en mis 煤ltimos libros, procurando mostrar c贸mo ciertos conceptos son indisociables de ciertas im谩genes, la palabra de su representaci贸n m谩s extendida. Por ejemplo, en mi 煤ltimo libro sobre la melancol铆a de la izquierda, trato de mostrar la existencia de una iconograf铆a que expresa muy bien una visi贸n teleol贸gica de la historia. Esa iconograf铆a domin贸 la cultura del socialismo y del comunismo durante largo tiempo.

Para mi estos aspectos son cruciales, porque hasta ahora los historiadores pensaron las im谩genes de manera instrumental. Como en los trabajos sobre la propaganda fascista, donde las im谩genes son solamente utilizadas para mostrar el modo en que la propaganda manipula. Yo creo que las im谩genes son fuentes en el sentido m谩s integral de la palabra: fuentes con las cuales los historiadores deben trabajar, fuentes que deben ponerse en di谩logo con otras fuentes m谩s tradicionales, como archivos, producciones textuales, etc. Conectados con las im谩genes, los textos pueden adquirir nuevos significados.

驴Qu茅 piensa de los debates acerca de la concepci贸n de la propia disciplina hist贸rica? 驴C贸mo se relacionan con la historia que consumen las masas? Pienso, por ejemplo, en el Historikerstreit en la Alemania de los a帽os 80.

Creo que tu pregunta permite reflexionar sobre la relaci贸n entre la din谩mica propia de la investigaci贸n hist贸rica: la trayectoria historiogr谩fica, por un lado, y el uso p煤blico de la historia, por otro. Las discusiones de los historiadores en Alemania durante la d茅cada de los 80 sobre el Holocausto, fue un gran debate que trascendi贸 largamente las fronteras del campo historiogr谩fico. Fue un debate nacional que se desarroll贸 en los diarios, en los medios de comunicaci贸n, fue un debate de la sociedad civil en su conjunto. Algunos resultados logrados por el conocimiento y la investigaci贸n hecha por los historiadores se transformaron en conciencia compartida, en conciencia hist贸rica.

El historikerstreit no es solamente una etapa en la historia de la historiograf铆a alemana; es un momento fundamental en la historia de la relaci贸n de Alemania con su propio pasado, en el surgimiento de una nueva conciencia hist贸rica en cuyo centro se encuentra el Holocausto. No es posible hoy, para un joven alem谩n que tiene veinte a帽os, pensar la historia de Alemania sin otorgar una posici贸n central al Holocausto. Ello es consecuencia del historikerstreit. Como ese, podr铆amos dar muchos otros ejemplos.

Vos, que trabaj谩s sobre Palestina: lo que se denomina –entre comillas– el 芦revisionismo hist贸rico禄 en Palestina, que es una din谩mica historiogr谩fica. Vemos historiadores que ponen en cuesti贸n el relato tradicional de la guerra de 1948. Ese debate genera consecuencias sobre la manera en la cual la sociedad israel铆 en su conjunto piensa su propio pasado. Es un momento en el que la narraci贸n tradicional sionista de la redenci贸n es mucho m谩s problematizada. Una guerra de liberaci贸n o una guerra de ocupaci贸n, o las dos al mismo tiempo, o una guerra que es concebida y actuada como una guerra de liberaci贸n y que se transforma en una guerra de expulsi贸n y de ocupaci贸n de territorios y creaci贸n de un Estado, que es un Estado de opresi贸n.

Todo ese conjunto de debates sobre el uso p煤blico del pasado tienen una relaci贸n muy fuerte con la historiograf铆a en el sentido de que, por un lado, se nutren del trabajo de los historiadores y, por otro, afectan el trabajo de los historiadores. Porque despu茅s del historikerstreit no se puede escribir m谩s la historia del Holocausto c贸mo se hac铆a antes; tampoco se puede escribir la historia de Israel sin tomar en cuenta el debate revisionista, etc茅tera. Lo mismo se puede decir con respecto al colonialismo, la Guerra de Argelia… podr铆amos dar varios ejemplos de lo mismo.

Los historiadores debemos ser conscientes del hecho de que trabajamos para dar respuestas a interrogantes de conocimiento que son sociales. Si yo puedo escribir libros sobre un tema y publicarlos, es porque hay un p煤blico que quiere conocer y reflexionar sobre el pasado. Entonces, existe una dial茅ctica entre la investigaci贸n y las trayectorias de la memoria en el espacio p煤blico que es fundamental. Si no somos conscientes de eso, nos equivocamos. No es casualidad si nos otorgan una beca para trabajar sobre este tema y no sobre otro. Hay que decirlo a los estudiantes, porque muchas veces para ellos es vital, para hacer una investigaci贸n, para lograr una beca. Tienen que saber existe hoy toda una pol铆tica de instituciones, de centros de poder, una relaci贸n entre el mundo acad茅mico y el econ贸mico y pol铆tico que irradia y que estructura como un tejido tambi茅n el campo historiogr谩fico.

驴Podr铆a comentar un poco la tesis que plantea en El final de la modernidad jud铆a, sobre la mutaci贸n de la judeidad que tiene lugar entre Trotsky y Kissinger? 驴D贸nde sit煤ar铆a a Herzl en ese esquema? 驴Y c贸mo fue que la judeofobia se constituy贸 en eje articulador para los nacionalismos europeos?

Ese libro fue muy controvertido: defendido por un conjunto de investigadores y activistas y muy criticado por otros. Me estigmatizaron como antisemita en EEUU, en Francia y en varios pa铆ses europeos. Para evitar toda equivocaci贸n, yo no digo que el antisemitismo desapareci贸, sino que todav铆a existe mediante ataques de terroristas y otras formas de hostilidad, las cuales sin dudas hay que combatir.

Mis reflexiones surgieron de una constataci贸n: el desplazamiento del mundo jud铆o en el siglo XX, de la revoluci贸n al imperialismo. Dibujo este paisaje con dos figuras emblem谩ticas que son, por un lado, Trotsky, el jud铆o errante de la revoluci贸n internacional, perseguido, exiliado durante toda su vida, cosmopolita, que se desplaza por pa铆ses y continentes y encarna esa idea de la revoluci贸n mundial… Y por otro lado Kissinger, como el estratega y te贸rico del imperialismo. Esas dos figuras emblem谩ticas sintetizan un cambio que se produjo en el mundo jud铆o a lo largo del siglo XX. Mientras tanto, transcurrieron la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento posterior del Estado de Israel. Despu茅s de dicho conflicto y del holocausto, el antisemitismo no digo que desapareci贸, sino que declin贸 en todos los pa铆ses en los que hab铆a estado muy presente, muy arraigado en las culturas, en las ideolog铆as.

No se puede pensar la historia del nacionalismo europeo en el siglo XX sin otorgar un lugar central al antisemitismo como elemento que estructura la visi贸n del mundo nacionalista. En el paisaje contempor谩neo que se grafica despu茅s de esa contienda b茅lica, el conservadurismo, las ideas conservadoras y neoconservadoras, sus estrategias y el personal pol铆tico de los movimientos de derecha no son m谩s antisemitas. O, mejor dicho, no tienen m谩s al antisemitismo como rasgo dominante. Desde este punto, Herzl, fundador del sionismo, es un precursor. En cierto modo es precursor de Kissinger: piensa en el proyecto de un Estado jud铆o en Palestina como algo que se puede lograr con el apoyo de las grandes potencias imperiales.

Todo esto no significa que todos los jud铆os eran revolucionarios o que todos los jud铆os se hayan convertido en reaccionarios. Eso es una simplificaci贸n rid铆cula, por supuesto. Existe una tradici贸n de pensamiento cr铆tico muy arraigada en las culturas jud铆as, que hace que todav铆a haya un mont贸n de jud铆os en los movimientos de izquierda, de extrema izquierda, en la elaboraci贸n de una cr铆tica de las formas de dominaci贸n… y eso es algo muy sencillo de comprobar. Las condiciones hist贸ricas hasta la Segunda Guerra Mundial otorgaban a los jud铆os esa posici贸n –digamos– 芦privilegiada禄 en la cr铆tica del poder. Tras la guerra, esas condiciones no existen m谩s. Luego de la creaci贸n del Estado de Israel verificamos c贸mo una relaci贸n simbi贸tica y org谩nica se establece entre una capa intelectual y los centros del poder. Analizar ese proceso es muy interesante.

Lo que me golpe贸 de las cr铆ticas es detectar una especie de incapacidad o de ceguera… El no querer ver lo que es absolutamente evidente. Yo intent茅 establecer una genealog铆a intelectual. No es solamente Kissinger, es Herzl, es el punto de salida de todo un recorrido intelectual. Hay un conjunto de pensadores, de Leo Strauss a Karl Popper, a Raymond Aaron y otros, que protagonizan ese cambio. Lo innegable es que para un intelectual jud铆o, ser conservador, ide贸logo del imperialismo o nacionalista era algo objetivamente muy dif铆cil en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, y es algo muy f谩cil despu茅s.

驴Por qu茅? Porque hubo una explosi贸n del pensamiento cr铆tico, de la creatividad intelectual, est茅tica, literaria en el mundo jud铆o a principios del siglo XX debido a la presencia –combinada– de un conjunto de condiciones hist贸ricas. Ser jud铆o significaba tener este papel cr铆tico, estar fuera del poder, fuera de las instituciones, ser un outsider. Pero, despu茅s de la Segunda Guerra, esa ya no es la situaci贸n de los jud铆os en Francia, en el Reino Unido o en EEUU.

Me qued贸 una cuesti贸n pendiente de lo que mencion贸 antes, acerca del rol de los intelectuales hoy. Quisiera saber su opini贸n sobre el movimiento de Boicot, Desinversi贸n y Sanciones (BDS).

Bueno, eso es todo otro tema. Yo creo que las campa帽as de boicot, en particular la de los productos que llegan desde las colonias en los territorios palestinos, sufre de un h谩ndicap fundamental vinculado a la pregnancia de la memoria colectiva. Lo observo muy claro en Alemania, por ejemplo, donde este fen贸meno tom贸 formas patol贸gicas: hay movimientos de la izquierda radical que son hipersionistas y que defienden la bomba at贸mica israel铆. Porque Alemania tiene que expiar sus culpas: Alemania no puede criticar a Israel porque es la responsable del Holocausto. Eso demuestra c贸mo la memoria puede afectar los posicionamientos pol铆ticos.

Conozco mucha gente para la que participar en una manifestaci贸n para el boicot de productos israel铆es es algo simplemente imposible emocionalmente, porque es demasiado pregnante en su conciencia y en su memoria el recuerdo de las manifestaciones de boicot de las tiendas jud铆as de uno de los rasgos fundamentales del antisemitismo. Vivimos en un mundo en el cual la memoria del Holocausto ocupa este papel central como paradigma de las violencias y de la opresi贸n. As铆, para otorgar el reconocimiento de un genocidio, de una persecuci贸n o de una masacre hay que compararla al Holocausto. Siguiendo esta l贸gica, esa ser铆a la 煤nica manera de reconocer la magnitud de la masacre en cuesti贸n, el debate sobre el Holocausto marca el contexto.

Eso explica por qu茅 en la d茅cada de los sesenta hab铆a muchos intelectuales en EEUU de origen europeo que llegaron como exilados, fueron acogidos y entend铆an que no pod铆an aceptar participar en manifestaciones en contra la guerra de Vietnam, en las que se quemaba la bandera estadounidense. Esto a veces es dif铆cil de entender. Pensemos en una persona chilena: hace poco se abrieron los archivos y se conoce el rol de EEUU en el golpe de Pinochet en Chile; en ese caso, quemar una bandera norteamericana es mucho m谩s f谩cil de lo que fue para los exiliados en EEUU de los 60. 驴Qu茅 quiero decir con esto? Que no todos pudieron actuar como Marcuse. Y eso es algo a tomar en cuenta cuando se observan las controversias alrededor de la campa帽a para el boicot de los productos.

Porque tienen que enfrentarse con la memoria del Holocausto, que en muchos casos es instrumentalizada, que es utilizada como un arma en contra de los derechos palestinos, ese es el contexto. No creo que eso sea algo permanente, desde la comparaci贸n entre la ocupaci贸n de los territorios palestinos y Sud谩frica es a煤n m谩s leg铆tima en la opini贸n internacional, digamos que veo un cambio. Sin embargo, en la manera de formular una reivindicaci贸n pol铆tica, un eslogan, hay que valorar esas precauciones. Las campa帽as para el boicot en M茅xico, en Alemania, en Francia y en Nueva York no son lo mismo, hay que pensarlas seg煤n el contexto.

En sinton铆a con algunas cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de la charla, no puedo dejar de preguntarle respecto del nacionalismo, que es una cuesti贸n que atraviesa la historia del siglo XX y tambi茅n ahora el siglo XXI.

Es un punto muy importante. Yo no soy historiador del nacionalismo, por lo que tengo muchas m谩s preguntas que respuestas a ese respecto. Pero creo que el nacionalismo de hoy presenta rasgos diferentes con respecto a los nacionalismos del pasado. Uno de los cambios m谩s significativos que intent茅 destacar y analizar en mis trabajos es la transici贸n del antisemitismo a la islamofobia como elemento estructurante del nacionalismo en el mundo occidental. La islamofobia en Asia toma rasgos diferentes que se podr铆an analizar. Hay cambios significativos y, al mismo tiempo, elementos de continuidad.

Dejando de lado las formulaciones m谩s ingenuas que pod铆an aparecer, por ejemplo, incluso en los escritos de Marx del siglo XIX, o de Auguste Comte, que dice que la edad del industrialismo (como 茅l la denomina), es una edad donde los odios nacionales desaparecen… Otro ejemplo es el de la posguerra, los a帽os del boom, cuando exist铆a la idea de que el nacionalismo era una herencia de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que la enfermedad explot贸 con la Segunda Guerra Mundial y despu茅s caminar铆amos hacia un mundo en el que el nacionalismo es un recuerdo del pasado. Todo ello fue una ilusi贸n, porque sabemos muy bien que, con el final de la Guerra Fr铆a, en un mundo nuevo, con un orden internacional distinto y con la globalizaci贸n, con la puesta en cuesti贸n de las soberan铆as nacionales, la incapacidad de controlar las din谩micas econ贸micas del neoliberalismo, una de las reacciones m谩s importantes es la de cierto retorno nacionalista, una vuelta muy conservadora al nacionalismo: xen贸foba, radical, reactiva. Es expresi贸n del miedo frente al mundo global.

Entonces hay continuidad y tambi茅n transformaci贸n, porque si analizamos los movimientos nacionalistas de hoy, son muy distintos a los del pasado, a pesar de que tambi茅n son racistas, y que pueden retomar algunos slogans. Pero no hay que equivocarse: existen diferencias fundamentales, desde mi punto de vista, que es importante esclarecer; ya que, de otra manera, confundir铆amos la manera de luchar.

Hubo un tiempo, en los a帽os 30, por ejemplo, en que el nacionalismo fue la opci贸n de las capas dominantes en muchos pa铆ses. 驴Estamos en una situaci贸n an谩loga hoy? La pregunta sigue abierta. Las elecciones en EEUU mostraron que no. Hay una tendencia general que indica que, despu茅s de Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, la masiva ascensi贸n de movimientos de extrema derecha en Europa, lo que ocurre en India con Modi, en otros pa铆ses de Asia… En la actualidad no se puede decir que el nacionalismo, las nuevas derechas, los posfascismos se alimentan y extraen su fuerza del rechazo al neoliberalismo y la globalizaci贸n. Y esas dos son opciones de las 茅lites, de las clases dominantes a nivel global. Me refiero a las multinacionales de todo el mundo occidental y tambi茅n de pa铆ses del Sur, de la Uni贸n Europea como instituci贸n, de Wall Street y del Pent谩gono. Sabemos que Trump quiso bombardear Ir谩n y el Pent谩gono lo bloque贸. No es todav铆a la opci贸n, y esa es una diferencia.

En la primera mitad del siglo XX, el internacionalismo predominaba en el movimiento obrero y el nacionalismo prevalec铆a en el campo burgu茅s del capitalismo. Actualmente, las clases dominantes del capitalismo son muy globales, muy posnacionales, no son nacionalistas. Pueden volverse nacionalistas por razones utilitarias, instrumentales. Si hay una crisis que pone en cuesti贸n sus intereses, pueden muy bien adoptar la opci贸n del nacionalismo y del fascismo tambi茅n. Pero no es la situaci贸n de este momento.

驴C贸mo piensa que el eurocentrismo y el occidentecentrismo inciden en las interpretaciones y resignificaciones de las revoluciones del siglo XX?

Es una buena pregunta, porque yo creo que la cuesti贸n del eurocentrismo hay que replantearla y repensarla desde el presente. Es decir, existe una vieja cr铆tica al eurocentrismo que, por supuesto, es fundamental, pero que es un poco obsoleta hoy. Vivimos en un mundo en el que Europa dej贸 de ser el centro desde hace un siglo, desde la Primera Guerra Mundial. Despu茅s de las descolonizaciones y de la Segunda Guerra Mundial, se sucedieron ya varias generaciones en un mundo donde Europa es marginal.

Para un chino –hoy y desde hace tiempo– Europa ya no es la referencia central en su representaci贸n; y esto es extensible a muchos de otros pa铆ses y continentes. En el campo historiogr谩fico hay una herencia del eurocentrismo, que se convirti贸 en occidentecentrismo, que a煤n moldea una manera de pensar, acercarse e interpretar el pasado. Tambi茅n molde贸 los instrumentos metodol贸gicos con los cuales se lo investiga. Lo que hoy se denomina 芦multiculturalismo禄 es una manera de entender que las dicotom铆as establecidas por una visi贸n euroc茅ntrica del mundo (芦Europa y el mundo colonial禄 o 芦Europa y fuera禄) no existen m谩s.

Si vamos a un campus en cualquier universidad de EEUU, nos encontraremos con investigadores y estudiantes que llegan de todo el mundo. Si vamos a una multinacional de la Silicon Valley, nos encontraremos todo un conjunto de inform谩ticos que llegan de Pakist谩n, de India, de 脕frica… En ese sentido, la noci贸n de eurocentrismo es muy obsoleta. Pero, al mismo tiempo, sigue siendo una noci贸n que moldea la forma de pensar de los historiadores, aunque muchas veces de forma inconsciente. Porque el eurocentrismo ha devenido casi en un insulto. Pero, bueno, si leemos un poquito las obras que salieron en las 煤ltimas d茅cadas, nos encontramos con que hay visiones euroc茅ntricas y occidentec茅ntricas muy acentuadas. Me parece que debemos repensar este concepto.

Ahora bien, con respecto a las evoluciones, el centro de tu pregunta, citar茅 un libro de Michel Rolph Trouillot sobre la revoluci贸n en Hait铆: Silencing the Past (silenciando el pasado). Explica c贸mo durante un siglo y medio la revoluci贸n de Hait铆 fue olvidada y suprimida, casi en el sentido psicoanal铆tico de la palabra. Porque la revoluci贸n de Hait铆 era unthinkable, impensable, no se pod铆a pensar con las categor铆as de pensamiento del mundo occidental y de Europa en particular. Durante m谩s de un siglo se escribieron libros sobre la historia de las revoluciones en los que la Revoluci贸n de Hait铆 no existe, y esto tambi茅n en la historiograf铆a marxista.

En el gran libro de Eric Hobsbawm sobre las revoluciones de principios de los a帽os 60, las revoluciones son la francesa, la del 48, la rusa y la china, pero la haitiana no est谩. Otro ejemplo de esto es el controvertido ensayo de Hanna Arendt de la misma 茅poca (1963). La revoluci贸n de Hait铆 es una revoluci贸n de esclavos que termina con la esclavitud y logra la independencia. Es un acontecimiento hist贸rico fundamental para comprender todo el recorrido de las revoluciones de los siglos XIX y XX, las independencias en Am茅rica Latina y sus guerras de liberaci贸n, as铆 como las revoluciones anticoloniales del siglo XX. Eso indica muy claramente c贸mo la visi贸n euroc茅ntrica del mundo es un prisma deformante.

Pensar las revoluciones hoy, en la 茅poca de la globalizaci贸n, significa poner en cuesti贸n muchas jerarqu铆as –conceptuales tambi茅n– que hemos heredado del pasado. La contradicci贸n es esa: un mundo global que no es m谩s euroc茅ntrico desde hace tiempo y un mundo intelectual que todav铆a es moldeado por esas categor铆as heredadas del pasado.

Me gustar铆a que profundice una afirmaci贸n que hizo hace alg煤n tiempo: 芦sobre el car谩cter problem谩tico del occidentecentrismo (…) 驴Es leg铆timo considerar 1789 o 1914 como grandes inflexiones o virajes en la historia, por ejemplo, de 脕frica?禄. La carrera de Historia, tal como se ense帽a en Am茅rica Latina, tiene ese semblante.

S铆, el caso de Argentina es emblem谩tico desde ese punto de vista: se estudia m谩s el pasado europeo que el precolonial, propio del continente; se estudia la historia del feudalismo como la etapa que precede al capitalismo que la historia de Latinoam茅rica. Lo que he volcado al respecto en algunos de mis trabajos es casi banal: desde una visi贸n africana, los grandes cortes hist贸ricos cambian. El Congreso de Berl铆n, por ejemplo, que define las fronteras de 脕frica, es mucho m谩s relevante que 1848 o 1914. Y esa es la raz贸n por la cual algunas 芦historias del siglo XIX禄 que salieron recientemente (pienso en Christopher Bayly o en J眉rgen Osterhammel, quien teoriza sobre la historia global) se posicionan desde perspectivas distintas, m煤ltiples. Debemos pensar el siglo XIX como un siglo polic茅ntrico, con fronteras cronol贸gicas inestables, que fluyen y var铆an.

La 芦historia global禄 hace que, de manera indirecta, la Primera Guerra Mundial sea un corte tambi茅n para 脕frica. Porque es despu茅s de la gran guerra que Alemania perdi贸 sus colonias en 脕frica –la Mittelafrika, como la llamaban los alemanes en la 茅poca–; eso radicaliz贸 el nacionalismo Alem谩n hacia el pangermanismo y la colonizaci贸n de Europa del Este. La transici贸n de la Mittelafrika a la Mitteleuropa en la visi贸n nazi es la consecuencia del impacto global de la Gran Guerra. Por lo tanto, no creo que los viejos criterios de periodizaci贸n sean simplemente insignificantes. Lo que creo es que hay que repensarlos en un marco global: cuestionarlos, modificarlos e inscribirlos en contextos m谩s amplios.

Para terminar, le quiero preguntar qu茅 piensa de la coyuntura actual, de los 煤ltimos dos a帽os, con la pandemia. Como historiador, 驴cree que la crisis del COVID-19 es comparable a otros momentos bisagra en la historia, como pueden ser 1914, 1917, 1989?

Si el momento actual se trata de un cambio hist贸rico estar谩 m谩s claro en veinte a帽os, no es algo que se pueda establecer hoy. Seguramente Europa no comprendi贸 en 1922, cuando Mussolini fue nombrado jefe del gobierno, que empezaba un nuevo ciclo.

La pandemia que afecta a todo el mundo con consecuencias econ贸micas, con cambios antropol贸gicos en la manera de vivir, de trabajar, que afectan jerarqu铆as sociales y trastocan las desigualdades de nuestra sociedad, ser谩 recordada durante mucho tiempo, sin dudas. En t茅rminos de la crisis ecol贸gica, por caso, una de las cuestiones fundamentales del siglo XXI, no percibo que la pandemia trastoque el paisaje. Podr铆a pensarse como una etapa de suspensi贸n. Nos han mostrado fotos a茅reas del planeta y pudimos ver c贸mo desapareci贸 la poluci贸n en Beijing cuando se reduce el consumo energ茅tico, o c贸mo el aire en el planeta mejora sin un tr谩fico a茅reo de millones de viajeros todos los d铆as.

Otro ejemplo: el proceso y las formas de trabajo. Algunos manifiestan que en 2020, con la pandemia, marca un cambio comparable a la transici贸n del fordismo y posfordismo. Un tercio de la oficinas en Nueva York no ser谩n reabiertas, porque ahora la gente puede trabajar desde su casa y eso limita mucho los gastos de las empresas. Esos son cambios que modifican nuestras experiencias. Trabajar desde casa implica formas de socializaci贸n diferentes, implica horarios y ritmos de trabajo diferentes, todo eso es cierto. Pero es demasiado temprano para decir que se trata de un cambio antropol贸gico irreversible.

Mi impresi贸n es que lo que hizo el COVID-19 en realidad fue acelerar procesos que ya estaban activos: desvel贸 o aclar贸 tendencias estructurales. Por lo tanto, no veo un cambio radical, hist贸rico, causado por la pandemia. Pero es una impresi贸n, y por supuesto me puedo equivocar.

jacobinlat.com