El m茅todo del Facundo es la evocaci贸n de una figura antagonista para pensar la fractura del pa铆s y la guerra civilizatoria. El retrato que traza Sarmiento de la barbarie, del gaucho malo y del caudillo arquet铆pico, Facundo Quiroga, enmascara a Juan Manuel de Rosas, al verdadero enemigo de Sarmiento, que escribe exiliado en Chile.

En su pr贸logo de Facundo o civilizaci贸n y barbarie, Jorge Luis Borges modific贸 la 鈥測鈥 del subt铆tulo de la obra por una 鈥渙鈥, para hacer surgir una consigna 鈥渃ivilizaci贸n o barbarie鈥, aplicable, a su juicio, al 鈥渆ntero proceso de nuestra historia鈥. El gaucho y el caudillo, que en Sarmiento son engendrados por la geograf铆a y la colonizaci贸n espa帽ola, son adoptados por Borges como una vertiente irreductible de una corriente multitudinaria que llega hasta nuestro presente. No un tipo 茅tnico, ni una ascendencia, sino 鈥渦n destino鈥. El gaucho de Sarmiento es el producto humano de la lucha aislada del individuo con la naturaleza salvaje y extensa. Un ser de 鈥渞ostro grave y serio como el de los 谩rabes asi谩ticos鈥, que ostenta la arrogancia del 鈥渉谩bito de triunfar sobre las resistencias鈥. El texto de Borges, que habla de la invasi贸n b谩rbara a la urbe, de 鈥渃olonos y obreros鈥, es de 1974. A su juicio, Facundo atesora y revela la clave de la relaci贸n entre la 鈥減lebe de las grandes ciudades鈥 y su conexi贸n con 鈥渆l demagogo鈥 que hereda la funci贸n del antiguo caudillo. Lo cierto es que de Sarmiento a Borges, el b谩rbaro es el iletrado. Comentar谩 este 煤ltimo sobre la literatura gauchesca: 鈥淓s un curioso don de generaciones de escritores urbanos鈥. Como explica Josefina Ludmer en El g茅nero gauchesco, el Estado argentino se constituye en una triple relaci贸n de utilidad con el hombre de caballo: recluta al gaucho para el ejercito independentista 鈥攃onvirti茅ndolo de 鈥渄elincuente鈥 en 鈥減atriota鈥濃, hace un uso letrado de su voz para formar una po茅tica nacional y luego emplea el g茅nero 鈥減ara integrar a los gauchos a la ley鈥.

El Facundo es un ejercicio de imaginaci贸n prefigurante, por medio del cual el miembro m谩s talentoso de la joven generaci贸n de la 茅lite ilustrada propone los t茅rminos del progreso 鈥攊nmigraci贸n europea, ideales revolucionarios, Constituci贸n norteamericana, educaci贸n p煤blica, inversi贸n de capital extranjero y libre navegaci贸n de los r铆os鈥 para un pa铆s en formaci贸n. Y una hoja de ruta para derrotar al enemigo imprevisto 鈥攍a 鈥渂arbarie americana鈥濃 en la guerra civil que asuela a la joven naci贸n. Su publicaci贸n en 1845 precede al trazado de la l铆nea que demarcar谩 la frontera entre la novela como g茅nero y la teor铆a pol铆tica como lengua estatal. El libro m谩s importante de Sarmiento 鈥攜 seg煤n no pocos cr铆ticos, el fundador de la literatura nacional鈥 se caracteriza por la posici贸n b茅lica de la escritura 鈥攄ar forma al otro es ya comenzar a derrotarlo鈥 y por la operaci贸n de enmascaramiento: bajo el retrato de Quiroga, se trata de Rosas.

Si hace comparecer ante sus lectores al Tigre de las Llanuras, y con 茅l a 鈥渓a vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entra帽as de un noble pueblo鈥, es para mejor interrogar aquello que ha decidido enfrentar. La revoluci贸n independentista rioplatense que enfrentaba el ideal revolucionario europeo a la sujeci贸n hispana ha despertado las fuerzas de un inesperado 鈥渢ercer elemento鈥, caudillos y montoneras. En eso piensa Sarmiento cuando escribe que las ideas no pueden ser destruidas por los cuerpos. Aunque la grandeza del texto se explica m谩s bien por los rastros que en 茅l hallamos de su fascinaci贸n por la exuberancia de ese mundo 鈥渟in forma ni debate鈥 en la que vive el 鈥渃ristiano salvaje鈥; el vigor que nace de esa silvestre libertad, de aquella llanura plana e ingobernable que el escritor describe al detalle antes de haberla conocido, desestabiliza toda fijaci贸n de los t茅rminos civilizaci贸n 鈥測鈥 barbarie. La vida de Facundo personifica el despertar de unas fuerzas ind贸ciles que, si bien animadas por la independencia (el gaucho-soldado), resultar谩n sin embargo un estorbo. El gaucho rioplatense obstaculiza los t茅rminos de la gran pol铆tica de mediados del siglo XIX, que se esfuerza por sustituir a la ciudad americana espa帽ola, cat贸lica, estanca y colonial, con la cultura criolla europeizada, integrada al flujo mercantil, burguesa y revolucionaria.

En cuanto al juego de m谩scaras, Facundo es un juego de disfraces. El retrato del caudillo de La Rioja, asesinado una d茅cada atr谩s, esconde bajo capas de polvo y sangre un secreto que es preciso revelar. Tras la bestia honesta e impulsiva se esconde un enemigo calculador, gaucho estanciero y jinete propietario, que ejerce desde Buenos Aires un mando centralizado y duradero con el que Facundo jam谩s so帽贸. Se escribe sobre Facundo 鈥攁rbitrario y sanguinario, caudillo corruptor del esp铆ritu de libertad鈥 para derrotar a Rosas. Pero el Restaurador de las Leyes no es un impulso ciego del desierto, sino un entero sistema de poder. No es s贸lo la Mazorca y el color rojo derivado del gusto por el cuchillo y la sangre. No es s贸lo la suma del poder p煤blico. Y si para comprender la tiran铆a es preciso retratar al tirano, el Rosas de Sarmiento ser谩 el resultado del cruce de dos trazos: la administraci贸n de sus estancias, y su estudio de la Santa Inquisici贸n. De la primera ha extra铆do un conjunto de t茅cnicas para mandar a los bonaerenses, y de la Inquisici贸n la espiritualizaci贸n que permite aplicar al mundo humano aquellas t茅cnicas nacidas para la administraci贸n del ganado.

Mas que poder pastoral, Sarmiento describe un poder ganadero: 鈥淟as fiestas de la parroquias son una imitaci贸n de la hierra del ganado, a que acuden todos los vecinos; la cinta colorada que clava a cada hombre, mujer o ni帽o, es la marca con que el propietario reconoce su ganado; el deg眉ello a cuchillo, erigido en medio de ejecuci贸n p煤blica, viene de la costumbre de degollar las reses que tiene todo hombre en la campa帽a; la prisi贸n sucesiva de centenares de ciudadanos sin motivo reconocido y por a帽os enteros, es el rodeo con que se dociliza el ganado, encerr谩ndolo diariamente en el corral; los azotes por las calles, la Mazorca, las matanzas ordenadas, son otros tantos medios de domar la ciudad, dejarla al fin como el ganado m谩s manso, y ordenado que se conoce鈥. Con Rosas nace el gaucho gobernador y propietario, que persigue el robo y difunde la obediencia. Visto desde la perspectiva del proyecto de la Generaci贸n del 鈥37, Rosas no es enteramente desde帽able: representa un poder de naturaleza unitario (de una provincia sobre otras), del puerto sobre la naci贸n y de la propiedad sobre el bandidaje. Un poder cuyo origen se remonta al asesinato de Quiroga. Al grito de 鈥淰iva la Federaci贸n, mueran los unitarios鈥 Rosas instaura, dice Sarmiento, el m谩s unitario de los sistemas: aquel que tiene a su persona como centro de gravedad. A lo que agrega: 鈥淓s admirable la paciencia que ha mostrado Rosas en fijar el sentido de ciertas palabras y el tes贸n de repetirlas鈥. La unidad de la rep煤blica, dice Sarmiento, 鈥渟e realiza a fuerza de negarla鈥.

De David Vi帽as a Ricardo Piglia, la cr铆tica literaria no ha dejado de plantear la pregunta: 驴c贸mo y cu谩ndo se deja de ser sarmientino? Vi帽as ley贸 a Sarmiento como un h茅roe del per铆odo conquistador de la burgues铆a argentina, aquel en el que se pens贸 鈥渦na naci贸n para el desierto鈥, como dijera Tulio Halper铆n Donghi. Sarmiento fue un activista: escribe cartas, viaja por el mundo, escribe art铆culos y libros, funda peri贸dicos. En su libro De los montoneros a los anarquistas, Vi帽as se detiene en el fallido atentado contra la vida de Sarmiento, perpetrado por los hermanos Francesco y Pietro Guerri. El asunto tiene su importancia hist贸rica, ya que si bien se ha atribuido la acci贸n a la influencia de 鈥渓os 煤ltimos hombres vinculados al jordanismo en derrota鈥, para Vi帽as el que los hermanos sean marineros e italianos y que la fecha del atentado se sit煤e en 1873, 鈥渁 los comienzos de la creciente par谩bola de la inmigraci贸n impregnada de anarquismo individualista鈥, permite afirmar que las motivaciones m谩s inmediatas no fueran 鈥渄e origen provinciano y autonomista, sino de incidencia ideol贸gica antiautoritaria鈥. Se trata del m茅todo del 鈥渞ev茅s de la trama鈥, que desentra帽a las ruinas y las revueltas en el env茅s del progreso civilizatorio y hace surgir una comunicaci贸n inadvertida entre las secuencias hist贸ricas. De modo que los hermanos Guerri pueden ser presentados como antecesores directos del joven anarquista Sim贸n Radowitzky quien atentar铆a 鈥攅sta vez con 茅xito鈥 contra la vida del jefe policial Ram贸n Falc贸n, que antes de reprimir obreros anarquistas hab铆a combatido a los gauchos de L贸pez Jord谩n y al indio en la campa帽a del desierto. De modo simb贸lico, concluye Vi帽as, los anarquistas vengaban a los antiguos montoneros.

Facundo o la escritura que proyecta al otro b谩rbaro detr谩s de la frontera dura hasta Operaci贸n Masacre. Rodolfo Walsh contrapone la periferia a la frontera. Lo que supone la invenci贸n de otro artificio pol铆tico-literario, capaz de develar la conexi贸n org谩nica de la escena de la masacre y del fusilamiento como los medios ineludibles de aquella civilizaci贸n a帽orada. Esta veta fuertemente antiprogresista introduce una ruptura respecto al escritor cr铆tico integrado. Ricardo Piglia ha escrito que 鈥渓a historia argentina es una lucha cuyo escenario privilegiado es la escritura de Sarmiento鈥. En ella no hay distinci贸n neta entre lucha pol铆tica y literatura, dado que el sentido proviene de la enemistad, de un 鈥渙tro con quien luchar鈥. En esta historia en la que el h茅roe es quien escribe, el 煤nico que posee las claves para cruzar de ida y vuelta la frontera entre ambos mundos. Pero Operaci贸n Masacre no supone este tipo de enfrentamiento entre el escritor y su otro, sino una transici贸n 鈥攜 hasta una conversi贸n鈥, en la que el otro 鈥攅l obrero peronista fusilado鈥, lejos de proyectarse como opositor, act煤a como v铆a de inducci贸n a una transformaci贸n real. Detr谩s de la frontera 鈥攜 no en la pluma del autor鈥 se engendra el hero铆smo. La fuente de la revoluci贸n ya no es la imaginaci贸n de la 茅lite nacional-liberal 鈥攁cusada por Walsh de los peores cr铆menes鈥, sino la actividad que surge de conocer la historia de las v铆ctimas. La verdad no emana de las Ide茅s sino en los hechos escamoteados por la ley y su impostura. Y si, como afirma Piglia, Sarmiento es en cierto modo el h茅roe inaugural de los escritores, puesto que pudo escribir grandes textos ah铆 donde el peso de la pol铆tica lo hac铆a imposible, Walsh bien podr铆a ser considerado un nuevo tipo de escritor militante, puesto que llev贸 la literatura a la investigaci贸n pol铆tica, desafiando el l铆mite en el que el saber se vuelve merecedor de la peor de las sanciones.

