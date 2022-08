–

De parte de Nodo50 August 27, 2022 191 puntos de vista

Los ej茅rcitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aqu铆 su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo.

elsaltodiario.com / Emilio Silva/Nieto de un civil desaparecido por la represi贸n fascista en Espa帽a / 23/08/2022

Durante muchos a帽os de recuperada democracia no existi贸 un debate en la sociedad espa帽ola acerca de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura. Las 茅lites del franquismo, que han seguido si茅ndolo en democracia, conquistaron su impunidad a trav茅s de una Ley de Amnist铆a y establecieron un modelo de democracia en el que las instituciones del Estado se convirtieron en f谩bricas de ignorancia para ocultar ese pasado.

Durante veinticinco a帽os tras la muerte del dictador, el Parlamento espa帽ol no debati贸 sobre los cr铆menes del franquismo. Los libros escolares ocultaban la historia de la dura represi贸n de la dictadura y todo ese silencio negacionista hizo sobrevivir en el imaginario colectivo el relato franquista que justificaba la necesidad de que un general fascista diera un golpe de Estado y asaltara violentamente el poder con ayuda de los ej茅rcitos de Hitler y Mussolini.

En la transici贸n, tras la dictadura, llamaron reconciliaci贸n a ocultar el pasado, a dejar que los fascistas normalizaran su presencia en la vida pol铆tica democr谩tica y a dejar sin justicia ni reparaci贸n a las v铆ctimas.

El pasado parec铆a clausurado y resuelto, sin deudas pendientes. Pero en el a帽o 2000, en una cuneta de un pueblo llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arque贸logos y forenses comenzaron a exhumar los cuerpos de 13 civiles republicanos asesinados por pistoleros fascistas el 16 de octubre de 1936. De all铆 naci贸 la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica y un movimiento social que comenz贸 a denunciar los cr铆menes de la dictadura. Fue una peque帽a grieta en un gigantesco muro de impunidad.

La sombra renovada del fascismo viaja en p谩ginas de libros, en programas electorales y se extiende por ciudades, medios de comunicaci贸n y parlamentos

As铆 se puso en marcha un movimiento social para buscar a los desaparecidos por la represi贸n franquista. Las im谩genes de las fosas comunes comenzaron a circular en medios de comunicaci贸n. Personas que no conoc铆an esos hechos se indignaron al conocerlos y otras que los hab铆an vivido pero por miedo hab铆an callado comenzaron a contarlos.

Ante esa evidencia f铆sica, cient铆fica, de la represi贸n, los sectores de la derecha espa帽ola vinculados al franquismo necesitaban dar una respuesta porque se estaba resquebrajando el relato monol铆tico impuesto en la transici贸n. Y como no pod铆an atacar a los hijos ni a los nietos de esos republicanos asesinados, enterrados lejos de cementerios y con orificios de bala en sus huesos, decidieron reconstruir editorial, medi谩tica y culturalmente el relato franquista.

Dos autores, C茅sar Vidal y P铆o Moa, se convirtieron en los principales defensores y difusores de la explicaci贸n franquista: la culpa de la guerra fue de la revoluci贸n de los mineros de 1934 o esa secreta intenci贸n del gobierno de la Rep煤blica de venderle Espa帽a a Stalin para convertirla en una rep煤blica sovi茅tica.

Quienes quieren lavar la imagen de Franco necesitan deslegitimar la Rep煤blica. Pero llevamos a帽os viendo sus cr铆menes en miles de huesos, de vidas rotas y de civiles asesinados en cunetas

Pero lo cierto es que el dictador Francisco Franco dej贸 firmada en el Bolet铆n Oficial del Estado la explicaci贸n de lo ocurrido. Se trata de Ley de 23 de Septiembre de 1939 que consideraba que eran no delictivas actuaciones llevadas a cabo desde el 14 de abril de 1931, d铆a de proclamaci贸n de la Segunda Rep煤blica, hasta el 18 de julio de 1936, d铆a de su golpe de Estado. Los actos que Franco no consideraba delitos fueron: cualesquiera de delitos contra la Constituci贸n, contra el orden p煤blico, infracci贸n de las Leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, da帽os, amenazas y coacciones cometidos por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideolog铆a coincidente con el Movimiento Nacional. Es decir, cualquier asesinato, atentado terrorista o delito violento cometido por motivos pol铆ticos contra la rep煤blica desde el primer d铆a de su existencia era declarado legal. El objetivo de Franco no era poner orden, era mantener una estructura social casi medieval, con un alt铆simo nivel analfabetismo y un modelo de explotaci贸n de trabajadores infrahumano y muy beneficioso para los grandes propietarios del pa铆s, incluida la iglesia cat贸lica.

El fen贸meno del revisionismo tuvo enormes apoyos medi谩ticos, entre ellos la televisi贸n p煤blica durante el Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar. Pero el movimiento de recuperaci贸n de la memoria sigui贸 exhumando fosas, ha ense帽ado miles de asesinatos, ha implicado a Naciones Unidas y ha convertido a millones de espa帽oles en testigos de esos cr铆menes.

Al terminar la guerra, Franco recogi贸 los cad谩veres de 鈥渟us鈥 muertos, repar贸 a sus familias con becas escolares, con pensiones especiales, con puestos como funcionarios para toda la vida, con reconocimiento social y todo el apoyo econ贸mico. Pero a las familias que no apoyaron su golpe de Estado no les dejaron buscar a sus muertos, les arrebataron sus bienes a punta de pistola y crearon un apartheid espa帽ol donde los defensores del fascismo ten铆an derechos y beneficios sociales y las familias antifascistas pod铆an servir, malvivir o emigrar, como hicieron cerca de dos millones de personas de familias republicanas que emigraron en los a帽os 50 y 60.

En Espa帽a hay 114.226 civiles desaparecidos por la violencia franquista y ning煤n responsable de ninguno de esos cr铆menes ha sido juzgado jam谩s

Franco hizo desaparecer al menos a 114.226 civiles; cre贸 300 campos de concentraci贸n, uno de ellos espec铆ficamente para homosexuales; aplicaba electroschocks a las lesbianas para curarlas de sus 鈥榓berraciones鈥; rob贸 beb茅s a las presas republicanas con las teor铆as de un psiquiatra, Antonio vallejo N谩jera, que investig贸 la transmisi贸n de un supuesto gen marxista; incluso cuando compr贸 las primeras vacunas contra la poliomielitis solo eran para hijos de vencedores.

La publicaci贸n en Francia de obras que justifican la dictadura franquista y la necesidad de su golpe de Estado, que pretenden humanizar el fascismo, hay que entenderla como un fen贸meno europeo. Las extremas derechas buscan un relato del pasado que no asuste y que explique que los viejos fascismos fueron 煤tiles para salvar a Europa. La sombra renovada del fascismo viaja en p谩ginas de libros, en programas electorales y se extiende por ciudades, medios de comunicaci贸n y parlamentos.

El revisionismo espa帽ol justifica la dictadura de Franco asegurando que las autoridades de la rep煤blica estaban fuera de la legalidad. Pero lo que realmente hizo el Gobierno de la Rep煤blica fue construir miles de escuelas para combatir el analfabetismo, separar a la iglesia del Estado, celebrar elecciones democr谩ticas con sufragio universal masculino y femenino, tener gobiernos de izquierdas y de derechas, legislar el divorcio, tener la primera ministra de Europa Occidental o llevar la cultura al 煤ltimo pueblo de la geograf铆a espa帽ola para mejorar el pa铆s.

La transici贸n a la democracia la hizo Espa帽a en la d茅cada de los a帽os 30 del siglo pasado. Lo que se hizo tras la muerte del dictadura fue recuperarla

En Espa帽a se produjo la primera gran victoria militar del fascismo europeo. Los ej茅rcitos de Franco, Hitler y Mussolini comenzaron aqu铆 su camino para tratar de arrastrar al mundo hacia su infierno. Hay quienes quieren lavarles la imagen para allanar nuevos caminos hacia el fascismo. Mientras tanto, en Espa帽a hay 114.226 civiles desaparecidos por la violencia franquista y ning煤n responsable de ninguno de esos cr铆menes ha sido juzgado jam谩s.

Las personas que construyeron la Segunda Rep煤blica estaban modernizando este pa铆s. La transici贸n a la democracia la hizo Espa帽a en la d茅cada de los a帽os 30 del siglo pasado. Lo que se hizo tras la muerte del dictadura fue recuperarla.

Las personas que lucharon contra Franco quer铆an defender esa democracia. Los republicanos espa帽oles que salieron de Espa帽a huyendo de Franco siguieron su lucha por la democracia en suelo franc茅s, formando parte de la resistencia y de las fuerzas que liberaron Par铆s del nazismo. Sus cuerpos est谩n enterrados desde Noruega hasta el sur de Francia.

Quienes quieren lavar la imagen de Franco necesitan deslegitimar la Rep煤blica. Pero llevamos a帽os viendo sus cr铆menes en miles de huesos, de vidas rotas y de civiles asesinados en cunetas. La narrativa que quiere dulcificar el fascismo pretende allanar un camino y los 煤nicos caminos que respetan la diversidad y protegen derechos transcurren por el territorio de la democracia.

___

Fotograf铆a destacada: Dos cr谩neos de represaliados por el franquismo en la fosa n煤mero 1 del cementerio de Guadalajara. 脕LVARO MINGUITO

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/crimenes-franquismo/revisionismo-quiere-blanquear-genocidio-dictador-francisco-franco