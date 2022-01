–

De parte de La Peste January 21, 2022 60 puntos de vista

Gracias a Alfonso por revisar el texto. Importante este texto no es para discutir de todas y cada una de las monedas que existen o de posibles futuros del bitcoin con servicios de segunda capa como Lightning Network o cosas asi, no es un art铆culo t茅cnico sobre detalles del futuro de las cryptos o de las distintas tecnolog铆as, es un art铆culo sobre la realidad actual del Bitcoin y los problemas que est谩 generando, los que no soluciona, y los que no puede solucionar a d铆a de hoy, siento decepcionarte si es lo que quer铆a leer pero vas a leer sobre energ铆a colapso.

Cuando estudi茅 telecomunicaciones ten铆amos una asignatura de electr贸nica digital donde ten铆amos que hacer en el examen una calculadora. La calculadora ten铆a que sumar y restar y, para hacerlo, solo pod铆as usar puertas l贸gicas.

Cuando entregaron las notas hab铆a suspendido por muy poco el examen, yo hab铆a calculado como m铆nimo un 5 sobre 10, pero, cuando fui a la revisi贸n, me dijo el profesor que mi soluci贸n a la calculadora no era 贸ptima y usaba alguna puerta l贸gica de m谩s. Por esto, seg煤n su criterio no pod铆a darme por buena la respuesta al 100% porque, seg煤n 茅l, esa decisi贸n en mi dise帽o podr铆a encarecer el producto cuando se fabricase la calculadora de forma masiva, es decir, que, aunque el coste de una calculadora no fuese mucho dinero, a la hora de fabricarlas en serie no se pod铆an desperdiciar puertas l贸gicas, pues encarecer铆a el producto y lo har铆an poco competitivo.

El hombre ten铆a raz贸n, a la hora de escalar una producci贸n de algo hay que tener en cuenta que unos pocos c茅ntimos de m谩s por cada pieza pueden ser millones de euros que no podr谩s repercutir en grandes pedidos en los que debas ajustar el precio al m谩ximo.

No obstante, yo le dije que yo no ten铆a la intenci贸n de dedicarme a fabricar circuitos integrados con mi dise帽o, ni se ped铆a tal requisito en el examen, que mi prototipo de calculadora funcionaba perfectamente 鈥渁s requested鈥 y que deb铆a ponerme la m谩xima puntuaci贸n, pues cumpl铆 con los requisitos de la pregunta sin que se indicase penalizaci贸n por este asunto, sin negar lo que 茅l coment贸 al principio (solo eran 2 o 3 puertas l贸gicas m谩s que la respuesta perfecta) y, con ello, consegu铆 ese 5 raspado en electr贸nica digital y finiquitar al fin todas las asignaturas de ese tipo en la carrera.

Tambi茅n en la carrera me dec铆an, no s茅 si es cierto o no, que, antiguamente, cuando se dise帽aba un trasto el茅ctrico, una vez hecho el prototipo funcional no se sacaba el producto final, sino que se ve铆a qu茅 piezas se podr铆an quitar del mismo y que el trasto siguiese funcionando para abaratar costes, es decir, que hac铆an un producto final m谩s sencillo y probablemente peor que el prototipo para abaratar costes.

驴Y por qu茅 os cuento esto? Para hablaros del bitcoin, pues pienso que solo fue un prototipo que se est谩 usando en producci贸n.

No tengo ni idea de por qu茅 crearon el bitcoin, no s茅 si el objetivo era que fuese lo que es ahora o solo era un ejercicio de programaci贸n descentralizada. El tema es que, a d铆a de hoy, por dise帽o, el sistema de bitcoin no puede reemplazar un sistema de transacciones a gran escala como ser铆a, por ejemplo, las transacciones de las tarjetas de cr茅dito, y el motivo es sencillo: no se dise帽贸 para poder hacer tantas transacciones y, lo que es peor, no se hizo pensando en la energ铆a que necesitar铆a para seguir funcionando pasados unos a帽os, cuando formen parte de la red 1,5 millones de nodos, entre nodos de blockchain y nodos de miner铆a, como ocurre actualmente. Por cierto, pueden ser m谩s nodos, porque los datos de cu谩n grande es la red bitcoin no est谩n claros.

Digo que no est谩 dise帽ado para algo realmente usable porque, a d铆a de hoy, el protocolo de bitcoin solo puede manejar unas 500.000 transacciones al d铆a, por dise帽o, actualmente ya se hacen unas 250.000 diarias de media y, lo que es peor y realmente preocupante, para poder realizar estas 250.000 transacciones se tienen que minar 144 bloques diarios. Para poder crear cada uno de estos 144 bloques (se crea uno cada 10 minutos) hacen falta 890Mwh cada 10 minutos, que dan al d铆a unos 128,248 MWh o 128 GWh. Y estos datos var铆an seg煤n la fuente (eleg铆 una muy conservadora, las hay que afirman que el coste por transacci贸n es de 100$, que har铆an estos c谩lculos a煤n mas astron贸micos). Yo aviso en mis libros y ensayos, como CRIPTOCRUNCH, de que pueden ser muchos m谩s si se tiene en cuenta tambi茅n la fabricaci贸n, instalaci贸n y mantenimiento de todos los elementos del sistema, y ya ni te cuento si inclu铆mos la red internet necesaria para que funcione. Pero bueno, usando estos datos se podr铆a calcular cu谩nta energ铆a hace falta, por ejemplo, para comprar una barra de pan con bitcoins, y para los amantes del bitcoin, s铆, vamos calcular el coste por transacci贸n a d铆a de hoy; que s铆, que bitcoin no depende del n煤mero de transacciones (aunque s铆 porque tiene un l铆mite, y ya veremos c贸mo lo solucionan) etc., pero se puede calcular actualmente el coste por transacci贸n con la actual red y nodos y tama帽o de bloque etc., teniendo en cuenta, sobre todo, el coste energ茅tico por cada bloque y el n煤mero de nodos. Como la unidad m铆nima de almacenaje es un bloque y no una transacci贸n suelta, es decir un pack de 10.000 transacciones, se podr铆a decir que para una sola transacci贸n (una barra de pan) o 10.000 hace falta crear ese bloque, y eso son 890Mwh, como dec铆a antes. No obstante, si quisi茅ramos afinar un poco m谩s, podr铆amos dividir 890Mwh entre 10.000 y nos saldr铆a el hipot茅tico coste por comprar una sola barra de pan con bitcoin: unos 90Kwh por cada transacci贸n (hay fuentes que afirman que son 1150Kwh por transaccion) aunque no ser铆a real, porque bitcoin no divide por transacci贸n si no por pack de ellas. Para saber si es mucho o poco, un espa帽ol gasta 9Kwh al d铆a en electricidad de media (270Kwh al mes), con lo que comprar una barra de pan con bitcoins equivale al consumo el茅ctrico de un espa帽ol durante 10 d铆as.

Como dec铆a, otro asunto es el n煤mero de transacciones: el equivalente necesario para manejar 250.000 transacciones al d铆a sin bitcoin puede variar desde un pc de 60鈧 a un sistema distribuido con varios pcs en diferentes datacenters que te puede costar unas decenas de miles de euros. El consumo equivalente para hacer lo mismo sin usar bitcoin (pero centralizado) ser铆a de entre 100Kwh al mes a unas decenas de miles de Kwh al mes, nada comparable a los 128Gwh x 30 d铆as = 3840Gwh o 4TWh de la red bitcoin para hacer el mismo trabajo de forma descentralizada y con sus pros y contras.

Por ejemplo, la red de ordenadores necesaria para tramitar las transacciones de tarjetas de cr茅dito de todo el mundo pueden ser perfectamente unos miles de servidores repartidos por todo el mundo, nada comparable a los 1.600.000 de nodos que puede haber ahora mismo funcionando para la red bitcoin y, lo m谩s importante: estos miles de servidores de la red de tarjetas de cr茅dito manejan al dia 1.200.000.000 de transacciones, nada comparable a las cutres 250.000 del bitcoin. Eso son 4800 veces m谩s transacciones a una fracci贸n del coste que tienen las mismas en la red bitcoin. Si se pudiera simplemente multiplicar el n煤mero de transacciones de tarjetas de cr茅dito por el coste actual de cada una de ellas en la red bitcoin seria 1.200.000.000 x 90Kwh = 108000000000 Kwh, o 108000000MWh o 108000GWh o 108Twh al d铆a. Recordemos que el consumo al a帽o de electricidad en Espa帽a es de 249Twh. Obviamente, esto es un peque帽o c谩lculo por comparar, pero realmente para que bitcoin pudiese hacer estas transacciones habr铆a que cambiar protocolos, nuevos tama帽os de bloque o de velocidad de c谩lculo, simplificaci贸n de algoritmos o a saber, y probablemente nada de eso ahorrar铆a energ铆a, sino que pienso que la aumentar铆a a cifras parecidas a las que dije antes, aunque quiz谩s no, depende de lo que implementaran; de todas formas, esto es lo que hay ahora mismo y es el precio por transacci贸n a dia de hoy. Adem谩s, como explicar茅 ahora, la red bitcoin tiene un l铆mite de transacciones diarias que lo hacen poco 煤til para el d铆a a d铆a m谩s all谩 de las transacciones especulativas diarias. Sin embargo, la red bitcoin usa ingentes cantidades, ya ni te cuento si sumamos el resto de criptomonedas, y adem谩s hay que a帽adir el coste de almacenamiento que, aunque despreciable respecto al coste energ茅tico y de gpus y cpus que se van quemando, no para de crecer. Por ejemplo, se calcula que para la red Etherium ser谩 de 8Tb por nodo en 2023, en 2021 era de 1tb y son decenas de miles, si no cientos, y creciendo.

Todo esto me lleva a la conclusi贸n obvia de que, primero, la red bitcoin consume ingentes cantidades de energ铆a de forma muy poco 贸ptima, y m谩s a煤n teniendo en cuenta las pocas transacciones que puede manejar al d铆a (que dicen tiene un l铆mite de 500.000 por dise帽o aunque se est谩 viendo opciones para ampliar ese n煤mero). Si tuviera que manejar las 1.300.000.000 de transacciones de las tarjetas de cr茅dito diarias, las transacciones bancarias normales o cualquier cosa, probablemente los datos de consumo y capacidad de la red ser铆an a煤n m谩s astron贸micos.

Para comparar consumos, se puede ver que el consumo diario de energ铆a de la ciudad de Madrid es de 1500Mwh, es decir, que la red bitcoin consume cada 20 minutos la misma energ铆a que gastar谩 la ciudad de Madrid en todo el dia, y despu茅s de 24 horas probablemente sea el consumo de la red el mismo que casi todas las ciudades europeas juntas. Y todo eso con datos optimistas sobre su consumo, porque, seg煤n la fuente, los datos var铆an y mucho y, como digo no incluyen EL COSTE CIVILIZATORIO, que para quien no conozca mi obra ser铆a el coste de las redes de distribuci贸n de energ铆a, la red internet, y la fabricaci贸n, mantenimiento y reposici贸n de las piezas que se van fundiendo sociedades que permitan fabricar todo esto etc, y que en 2021 llevaron a una escasez mundial de muchos tipos de procesadores y tecnolog铆as.

Por cierto, alguien me coment贸 en mi twitter con una gr谩fica que el consumo de la red mundial bancaria es superior a la red bitcoin, y me quiso hacer un jaque mate dial茅ctico, pues la red mundial bancaria consume mas energ铆a que la red bitcoin aunque solo es el doble m谩s鈥

Lo que el comentario omite es que la red bitcoin ya gasta casi la mitad de energ铆a que todo el sistema bancario mundial pero, a diferencia del sistema bancario mundial, solo sirve para especular y hacer unos pocos pagos al d铆a (250k), mientras que el sistema bancario mundial b谩sicamente provee de servicio a todo el planeta de forma real, con todas sus transacciones, pagos, inversiones etc., y que son miles de millones de transacciones diarias. Como dec铆a antes, si esa columna naranja hiciese el mismo n煤mero de transacciones que la columna gris, se catapultar铆a entre 5 a 4000 veces m谩s hacia arriba, suponiendo que pudiera hacerlo, y habr铆a que ver c贸mo van de recursos y consumo otras criptos que dicen poder manejar m谩s transacciones al d铆a que bitcoin, que no lo he estudiado a煤n. Mir茅 en su dia Chia, una criptomoneda que, en teor铆a, usa espacio en disco en vez de PoW, es decir, en vez de calcular una adivinanza criptogr谩fica con la CPU. Por desgracia, el proceso de crear los 鈥減lots鈥 requer铆a de mucha energ铆a, y las ingentes cantidades de espacio que necesita cada nodo para ser rentable (entre 100 y 2000TB m铆nimo) y la obligaci贸n de tener esos 鈥減lots鈥 online todo el tiempo requer铆an ingentes cantidades de energ铆a. Adem谩s, para crear esos 鈥減lots鈥, que son como billetes de loter铆a criptogr谩ficos, el protocolo de Chia destru铆a f铆sicamente los discos SSD donde se creaban esos 鈥減lots鈥. Al final, tanto el almacenamiento en plots como el minado siempre requieren de m谩s y m谩s energ铆a.

Hay otras consideraciones que se podr铆an tener en cuenta, por ejemplo, dicen que se podr铆a crear una cripto que usase menos energ铆a, que las pruebas de trabajo fueran menos intensas, etc. El tema es que, para los COLAPSISTAS, todo eso huele a paradoja de Jevons, es decir,por mucho que reduj茅ramos el consumo de una cripto, no ahorrar铆amos ni un kilovatio, porque usar铆amos m谩s esa criptomoneda y de formas m谩s variadas, hasta consumir m谩s y m谩s. De hecho, el problema del bitcoin es que est谩 llegando a los l铆mites f铆sicos del planeta all谩 donde va: si hay un sitio donde puede minar barato, minar谩 hasta dejar seco energ茅ticamente ese lugar, como pasaba en China o ahora en Kazajist谩n, o en la misma EEUU, pero esto ya son cosas que van m谩s all谩 de la intenci贸n del art铆culo.

Un saludo.

F茅lix Moreno

