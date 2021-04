–

Organizaciones, expertos y docentes alertan de las consecuencias de la pandemia sobre la educaci贸n: las desigualdades se han agravado y la desconexi贸n que provoca el modelo semipresencial amenaza con dejar atr谩s a los m谩s desfavorecidos.鈥

Todas las desigualdades han crecido con la pandemia. Las educativas tambi茅n. Y las peores consecuencias de esto amenazan con llegar: docentes, expertos y sindicatos temen que la tasa de abandono crezca tras el a帽o de la pandemia. La situaci贸n de la que se part铆a ya era preocupante porque Espa帽a es el pa铆s con mayor abandono escolar de la Uni贸n Europea (UE). Seg煤n el 煤ltimo informe del Ministerio de Educaci贸n, el abandono educativo temprano (el porcentaje de poblaci贸n de 18 a 24 a帽os que no ha completado la ESO ni sigue ning煤n tipo de formaci贸n) en 2019 alcanz贸 el 17,3%. Fue una reducci贸n frente a los datos de a帽os anteriores: en 2009 estaba en el 30,9%, pero a煤n as铆 supera a la media europea que se sit煤a en el 10,2%. Son los 煤ltimos datos que se tienen aunque las fuentes consultadas comparten que, m谩s all谩 de los meses en los que los colegios estuvieron cerrados, las clases semipresenciales y las dificultades econ贸micas de las familias van a agravar este problema. Un ejemplo de este problema lo pone Comisiones Obreras (CCOO) al denunciar a P煤blico que en un instituto de Madrid se est谩 recogiendo dinero para pagar las tasas de la EVAU a los alumnos que no tienen recursos econ贸micos.

El Ministerio de Educaci贸n afirma a P煤blico que a煤n no hay datos provisionales sobre abandono escolar ya que son las comunidades las que tienen que recoger estos datos y enviarlos, pero es algo que se hace a a帽o vencido. Sin embargo, varios informes de organizaciones internacionales y nacionales est谩n advirtiendo sobre esta situaci贸n. Save the Children estima que el abandono escolar puede llegar a crecer 1,7 puntos durante la pandemia. La UNESCO prev茅 que 24 millones de alumnos de todo el mundo abandonen los estudios debido a la crisis sanitaria. Mientras que el Grupo del Banco Mundial ha advertido sobre c贸mo el cierre de las escuelas junto a la crisis econ贸mica har谩 que se “reduzca el aprendizaje” y “aumenten las deserciones escolares, en especial, entre las personas m谩s desfavorecidas”. “El apego de los estudiantes vulnerables a la escuela se puede reducir ante la falta de exposici贸n a docentes que les motiven”, se帽alan en el informe Covid-19: impacto en la educaci贸n y respuestas de pol铆tica p煤blica.

En Espa帽a se espera que este problema sea diferente por comunidades aut贸nomas. El Ministerio de Educaci贸n y las comunidades llegaron a un acuerdo de m铆nimos sobre medidas para volver a las clases antes de que comenzara el curso, pero los Gobiernos auton贸micos mantuvieron sus competencias para decidir sobre las formas concretas de organizar los cursos. Varias de ellas decidieron que las clases ser铆an semipresenciales en los dos 煤ltimos cursos de la Educaci贸n Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato. Algunas daptan el formato seg煤n la situaci贸n epidemiol贸gica pero en regiones como Madrid se mantiene la semipresencialidad todo el curso independientemente del nivel de incidencia y de que sitios donde hay m谩s riesgo de contagiarse, como el interior de la hosteler铆a, est茅n abiertos. De hecho, esto ha generado quejas entre las familias y la Fapa Giner de los R铆os lleg贸 a llevar ante el Defensor del Pueblo la semipresencialidad en ESO, FP y Bachillerato.

En la Comunidad de Madrid la situaci贸n parece especialmente sangrante porque es una de las regiones que peores resultados tienen respecto a equidad en la educaci贸n, con una de las mayores tasas de segregaci贸n escolar. Isabel Galv铆n, secretaria de Comisiones Obreras (CCOO) de Educaci贸n en Madrid, avanza a P煤blico el panorama tan “preocupante” que llega a situaciones como la del IES Europa de M贸stoles, donde se est谩 recogiendo dinero para pagar a los alumnos sin recursos econ贸micos las tasas de la EVAU. “La semipresencialidad y la situaci贸n econ贸mica de las familias son claves en esto. Puede tener un impacto muy grande y haber un retroceso en la generaci贸n de la pandemia”, explica a este medio.

Rosa M. Rodr铆guez-Izquierdo, Profesora Titular del Departamento de Educaci贸n y Psicolog铆a Social de la Universidad Pablo de Olavide, comparte que lo online “desengancha m谩s” y “crea m谩s desafecci贸n”. “Datos cuantitativos no tenemos pero cualitativos s铆 y se notan las dificultades hablando con los docentes”, comenta a este medio. Rodr铆guez-Izquierdo participa en un proyecto europeo de investigaci贸n (PICAET por sus siglas en ingl茅s) sobre el abandono escolar prematuro y buenas pr谩cticas para combatirlo. De este proyecto forma parte el CEIP Malala, un centro de Andaluc铆a, donde la experta cuenta que hay una tasa de abandono en torno al 33%. La situaci贸n en esta regi贸n tambi茅n es especialmente alarmante porque tiene un 21,8% de tasa de abandono escolar, seg煤n los datos de la Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA), solo por detr谩s de Melilla y Ceuta.

El proyecto en el que trabaja Rodr铆guez-Izquierdo empez贸 antes de la pandemia pero se tuvo que “reenfocar” tras comprobar c贸mo la pandemia estaba afectando a la educaci贸n. “Es un problema tremendo y toda la Comisi贸n Europea est谩 muy preocupada. Afecta sobre todo en las zonas m谩s desfavorecidas, donde el acceso a la banda ancha no es tan amplio o donde los alumnos no tienen acceso a dispositivos adecuados. Tambi茅n es diferente seg煤n la familia porque hay padres que se preocupan mucho por la educaci贸n pero no tienen capital cultural para ayudar a sus hijos“, explica mediante conversaci贸n telef贸nica.

El “desplome econ贸mico” que llega con la pandemia tambi茅n amenaza con empeorar todo esto. “Afortunadamente existen los ERTE, pero igualmente las familias cobran menos. El Bachillerato es una etapa postobligatoria y si hay alumnos que pueden dejar los estudios para ayudar econ贸micamente a su familia si se necesita”, a帽ade Galv铆n. La relaci贸n entre vulnerabilidad econ贸mica, resultados escolares y abandono temprano es muy estrecha y la brecha de la desigualdad ha crecido durante la pandemia por la falta de medios electr贸nicos de las familias. “La necesidad de la presencialidad es clave. O tienen un contexto de ayuda o hay alumnos que se quedan descolgados”, insiste la sindicalista.

Menos ratios, m谩s inversi贸n

Para la portavoz de CCOO las soluciones est谩n claras: vuelta a la presencialidad, atenci贸n individualizada, bajada de ratios, ayudas a las familias y exenci贸n de tasas cuando las familias no tengan recursos. Aunque todo ello pasa, por supuesto, por aumentar la inversi贸n en la educaci贸n p煤blica: una recurrida promesa electoral que no acaba de materializarse como los menores necesitan.

Rodr铆guez-Izquierdo tambi茅n reflexiona sobre las derivadas de este problema: “Las primeras consecuencias recaen siempre sobre los mismos, las familias y los ni帽os m谩s vulnerables, pero despu茅s recaen sobre todos. Es especialmente preocupante si se busca tener una sociedad activa y democr谩tica en las que todos queremos tener competencias digitales y de ciudadan铆a”. A帽ade que uno de los aspectos que funcionaban antes de la pandemia para enfrentar el abandono escolar era las alianzas que se tej铆an entre los centros escolares, las familias y el territorio (biblioteca o entidades del tercer sector, por ejemplo). “Se nutr铆a a las escuelas de todos los recursos humanos y econ贸micos. Por el miedo al virus todo esto es a煤n m谩s complicado. Nos jugamos mucho y me temo que las Administraciones no han hecho lo suficiente”, lamenta.

