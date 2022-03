–

El precio de la electricidad subi贸 un 80% en febrero respecto al mismo mes del a帽o pasado. Supuso casi la mitad de toda la inflaci贸n, un 7,6%, m谩ximo de 36 a帽os, cuya lectura definitiva se public贸 este viernes, dos d茅cimas por encima de la cifra adelantada. El shock energ茅tico por la guerra de Ucrania es hist贸rico, con la escalada del gas y el petr贸leo en los mercados internacionales como principal consecuencia, pero tambi茅n de la mayor铆a de metales, de los fertilizantes o de cereales como el trigo y la cebada. En definitiva, un golpe brutal a la econom铆a, que en el caso de Espa帽a a煤n no se hab铆a recuperado de la pandemia de coronavirus. El riesgo de estanflaci贸n 鈥搒ubida generalizada de los precios sin crecimiento鈥 aumenta con una grave amenaza sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

La actualizaci贸n esta misma semana del cuadro macroecon贸mico del Banco Central Europeo (BCE) admite un frenazo de la recuperaci贸n y apunta a un crecimiento del PIB del 3,7% en el conjunto de la eurozona, medio punto menos respecto a la previsi贸n de la instituci贸n en diciembre, con una inflaci贸n del 5,1%, casi dos puntos por encima de la estimaci贸n anterior, y con los costes laborales unitarios (los salarios) apenas avanzando un 1,3%, frente al 0,9% previo. El escenario m谩s severo deja el avance de la actividad en el 2,3% y dispara el IPC un 7,1%.

Las cifras no definen todav铆a la estanflaci贸n, pero s铆 dejan ver que el golpe m谩s duro recae en los trabajadores. Un da帽o al que el Gobierno de Espa帽a ha intentado reaccionar promoviendo “un pacto de rentas”, con el objetivo de repartir el impacto de la guerra en Ucrania entre empresas y trabajadores, ante las dificultades para imponer medidas objetivas de control de precios a las primeras para compensar la p茅rdida de poder adquisitivo de los segundos.

Mientras, patronal y sindicatos afrontan una nueva negociaci贸n sobre los salarios, en el marco del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociaci贸n Colectiva). “Hay que proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores, con una adecuaci贸n salarial a la situaci贸n inflacionista”, explica el sindicato UGT, que tambi茅n ha pedido un aumento de los salarios de convenio, unido a la introducci贸n de cl谩usulas de revisi贸n salarial. Por su parte, la CEOE considera que “resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre s铆, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista”.

La primera l铆nea de actuaci贸n del Gobierno respecto al pacto de rentas es “topar el alza de los precios de la energ铆a cuanto antes”, seg煤n reconoci贸 este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Econ贸micos, Nadia Calvi帽o, porque “se transmiten m谩s r谩pido que en otros pa铆ses a las facturas de la luz de las familias y las empresas”. Espa帽a es “uno de los pa铆ses donde tiene un impacto el alza de los precios del gas, es decir, el chantaje energ茅tico de Putin sobre el IPC”, advirti贸, en referencia al sistema bajo el que se paga el MWh m谩s caro, en este caso del generado con un gas disparado.

Sobre el margen real para contener los precios de este recurso, Calvi帽o destac贸 que se han puesto en marcha medidas “muy potentes como la bajada del IVA, la bajada de los impuestos especiales de la energ铆a o la extensi贸n del bono social”, con un impacto estimado de “10.000 a 12.000 millones de euros desde el punto de vista del impacto fiscal”. Adem谩s de estas medidas, asegur贸 que el Gobierno va a tomar otras para tratar de rebajar la factura de la luz “topando los precios de mayoristas y otras medidas para agilizar y facilitar los contratos a largo plazo”, as铆 como otro tipo de mecanismos para “proteger a las empresas el m谩ximo posible”, actuando a nivel nacional y europeo. Sin embargo, el “cuanto antes” de Calvi帽o podr铆a referirse al Consejo Europeo de los pr贸ximos 24 y 25 de marzo.

Incertidumbre may煤scula

Los economistas insisten en que la incertidumbre actual es may煤scula y que cualquier estimaci贸n sobre el golpe de la guerra en Ucrania es prematura. “Nos obliga a apoyarnos en la generaci贸n de escenarios hipot茅ticos” para “capturar los impactos que pueden llegar a producirse seg煤n la incertidumbre se materialice por un cauce u otro”, reconoce Oriol Carreras, analista de Caixabank Research.

En la 煤ltima cita del ciclo de conferencias C谩tedra, que organiza la Fundaci贸n La Caixa, Enric Fern谩ndez, economista jefe del banco, ofreci贸 algunas claves para calcular el impacto sobre el crecimiento esperado del PIB en 2022 en Espa帽a. Cada 10 d贸lares de subida del barril Brent restan entre un 0,2% y un 0,3% a la recuperaci贸n. Los futuros que cotizan sobre el crudo de referencia en Europa han subido ya de algo menos de 80 a los 110 d贸lares en lo que va de a帽o 鈥搇legaron a rozar los 130 hace solo unos d铆as鈥. El mismo rango se podr铆a utilizar para cada 30 d贸lares por MWh en el precio del gas, que ha subido desde cerca los 65 a m谩s de 130 d贸lares 鈥揳lcanzaron hasta 230 d贸lares recientemente鈥, seg煤n el experto.

“El impacto sobre el crecimiento es algo menor al que se desprende del impacto directo en las importaciones por dos motivos. En primer lugar, el menor gasto que se realizar铆a como consecuencia del aumento del precio de la energ铆a conllevar铆a una ca铆da, a su vez, de las importaciones de bienes no energ茅ticos y de servicios. En segundo lugar, es probable que los hogares amortiguaran, hasta cierto punto, su merma de capacidad adquisitiva haciendo acopio de sus ahorros. En este sentido, tambi茅n ser铆a relevante en qu茅 medida la pol铆tica fiscal mitigar铆a el impacto del encarecimiento del gas sobre la factura el茅ctrica”, destaca Oriol Carreras.

Al impacto del petr贸leo y del gas habr铆a que sumar los impactos directos, de la relaci贸n comercial de Espa帽a con Rusia y Ucrania, “aunque son m铆nimos”, recuerda el mismo economista, y otros efectos como el incremento de los costes de financiaci贸n, y los de la ca铆da de las exportaciones, del consumo y de la inversi贸n empresarial por un retroceso de la confianza.

“El choque es persistente, grande y es probable que sea a煤n mayor. A corto plazo, s贸lo hay malos resultados: menos crecimiento, m谩s inflaci贸n. A largo plazo, habr谩 cambios estructurales en juego, pero su magnitud depender谩 de que el impulso de m谩s Europa sea considerable y conjunto”, reflexiona Rub茅n Segura-Cayuela, economista jefe de BofA Europe.

El golpe actual, y que pueda ser “a煤n mayor”, llevan a invalidar todas las estimaciones previas a la guerra en Ucrania para Espa帽a 鈥搇a 煤ltima del FMI era de un 5,8% en 2022鈥, incluso la del indicador adelantado de la Airef sobre el crecimiento en el primer trimestre, que a 9 de marzo, con un 42,9% de los datos con los que se calcula ya publicados, se帽ala un incremento de la actividad del 7,1% entre enero y marzo, que hubiera dejado al PIB de Espa帽a a 3 puntos respecto al nivel anterior a la recesi贸n por la pandemia. El crecimiento ser谩 menor, la cuesti贸n es cu谩nto.

Apoyo fiscal, pol铆tica monetaria y deuda conjunta

Ese cu谩nto menor depender谩 del apoyo fiscal y de la pol铆tica monetaria. “Nuestra esperanza sigue siendo que la respuesta fiscal sea considerable y, por tanto, compense en parte la falta de paciencia del BCE. Como advert铆amos en nuestro informe del a帽o que viene, un gran riesgo para 2022 era una retirada prematura de la acomodaci贸n fiscal y monetaria. Con la crisis actual ya no se trata de ser paciente, sino de poder a帽adir m谩s”, incide Rub茅n Segura-Cayuela.

En Espa帽a, Calvi帽o viene anunciando una bater铆a de medidas por hasta 12.000 millones de euros, pero la propia vicepresidenta ha admitido que “no es suficiente” y por ello se ha pedido a la Comisi贸n Europea una respuesta “decidida” para reforzarlas. Fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Econ贸micos descartan que las decisiones vayan a pasar por redirigir el fondo de recuperaci贸n Next Generation EU y que el Ejecutivo comunitario est茅 pensando en una “emisi贸n masiva” de deuda conjunta para financiar el incremento del gasto en defensa y energ铆a, negando la informaci贸n que public贸 Bloomberg el pasado martes. La Comisi贸n coloca bonos desde junio de 2020 para financiar los fondos de recuperaci贸n, el Sure primero y Next Generation EU despu茅s.

“Ahora la crisis de Ucrania es un nuevo desaf铆o, y para hacer frente a las consecuencias de esta crisis, los gobiernos de los pa铆ses de la zona del euro se ver谩n obligados a aumentar de nuevo con fuerza su deuda p煤blica, partiendo de niveles ya muy elevados”, lamenta Eric Dor, director de estudios econ贸micos del IESEG School of Management, quien considera que, “por lo tanto, est谩 claro que los pa铆ses sobreendeudados necesitan una continuaci贸n del apoyo del BCE y/o una mutualizaci贸n adicional de la deuda”.

“Si queremos que los pa铆ses sobreendeudados aumenten su gasto en defensa, por ejemplo, es absolutamente necesario brindarles alg煤n apoyo, bajo la forma de monetizaci贸n de la deuda o mutualizaci贸n, o una combinaci贸n de ambas”, propone este economista franc茅s.

Por su parte, el economista Jos茅 Mois茅s Mart铆n ve dif铆cil que la soluci贸n pase por nueva deuda conjunta, “con mucho del Next Generation todav铆a sin programar”. Su apuesta es que “se redirigir谩n recursos de los fondos de recuperaci贸n con alguna emisi贸n limitada, sobre todo para pa铆ses del este”.

La intensificaci贸n de la emisi贸n de deuda conjunta servir铆a entre otras para facilitar la tarea del BCE, que est谩 en la encrucijada de responder a la escalada de la inflaci贸n sin que un endurecimiento de las condiciones de financiaci贸n ahogue definitivamente el crecimiento econ贸mico. En su 煤ltima reuni贸n, este 煤ltimo jueves, mantuvo los tipos de inter茅s en m铆nimos, pero aceler贸 la retirada de las compras de deuda 鈥揺n definitiva, la retirada de est铆mulos鈥, restringiendo la liquidez en los mercados financieros, como medida para restar fuerza a la inflaci贸n, y propiciando una subida generalizada de los tipos de inter茅s (de la deuda p煤blica y de los cr茅ditos, pr茅stamos o hipotecas en general) desde ya, aunque las tasas oficiales no se toquen hasta diciembre o 2023.

De momento, Espa帽a sigue disfrutando de unas condiciones de financiaci贸n inmejorables. Por primera vez, los acreedores acabaron pagando de media por la deuda emitida en 2021. Y en 2022, hasta febrero, el coste de los bonos colocados se queda en el 0,43%, por debajo del coste medio de toda la deuda en circulaci贸n, que est谩 en el m铆nimo hist贸rico del 1,55% y que, por lo tanto, se seguir谩 reduciendo.

