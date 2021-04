–

De parte de CGT Fesi Bac April 3, 2021 42 puntos de vista

Muchas personas de este pa铆s tienen una cuenta abierta en un banco o caja de ahorros por obligaci贸n, no tienen su escaso dinero en el banco porque les apetezca, por el capricho de un momento de fantas铆a o por presumir de tener cuenta bancaria.

El mecanismo del cobro de pensiones y de otras prestaciones del Estado hace tiempo que se realiza a trav茅s de la banca y esta, conocedora de su situaci贸n de privilegio, impone cl谩usulas abusivas a quienes llama sus clientes. Clientes que el Estado le ha servido en bandeja o mejor dicho los ha hecho clientes de la banca a la fuerza, sin protegerles de la rapi帽a que estas corporaciones hacen sobre ellos una vez que han ca铆do en su red.

A lo largo del mes de enero y de febrero todas las personas que cobran una pensi贸n o prestaci贸n social del Estado han recibido una carta, del banco o caja en el cual tienen abierta una cuenta corriente, indic谩ndoles cu谩les son las comisiones que les van a cobrar por tener esa cuenta a lo largo de 2021. Les dan un plazo de tiempo para que muestren su disconformidad, pero en realidad aunque muestren su disconformidad da igual porque las comisiones se las van a cobrar s铆 o s铆.

Las cartas est谩n redactadas con un lenguaje poco claro pero al mismo tiempo contundente y en esto se parecen todas las empresas bancarias. Al final vienen a decirle a su clientela forzada que le van a cobrar una comisi贸n en concepto de mantener su cuenta. Ahora bien, si el Estado o una empresa te ingresa menos de una determinada cantidad, mensualmente esa comisi贸n se ve duplicada como m铆nimo. Las personas con empleos precarios tambi茅n se ven afectadas.

Tomemos como referencia una entidad concreta, sin citarla ya que nos pueden denunciar, que comunica a la persona titular de la cuenta corriente que si le ingresan m谩s de 600 鈧 mensuales la comisi贸n anual que le aplicar谩n ser谩 de 60 鈧 anuales, cobr谩ndole 15 鈧 trimestralmente, es decir 5 鈧 mensuales.

Ahora bien, si sus ingresos no llegan a los 600 鈧 mensuales la comisi贸n que le aplicar谩n ser谩 de 120 鈧 anuales, cobr谩ndole 30 鈧 trimestralmente, es decir 10 鈧 mensuales.

Hay entidades bancarias que cobran bastante m谩s de los 120 鈧 anuales por gestionar cuentas corrientes.

Supongamos que a una persona le ingresa el Estado o la empresa en la que la explotan 500 鈧 mensuales. Si su entidad bancaria le aplica una comisi贸n de 10 鈧 mensuales, se est谩 quedando con el 2% del ingreso de esa persona. Y esto por comerciar con su dinero desde que lo ingresan hasta que van a retirarlo.

Algunas entidades bancarias han empezado a ofrecer cuentas on line, sin cobrar ning煤n tipo de comisi贸n, y lo hacen porque han visto que perd铆an a las personas j贸venes que tienen sus cuentas en bancos extranjeros o internacionales para que en nuestro pa铆s no les cobren comisiones abusivas.

Par茅monos a pensar cu谩ntas personas mayores y m谩s en las zonas rurales, la Espa帽a vaciada, tienen acceso a internet o saben manejar una cuenta online.

A m铆 me salen muchos miles de personas y esto me lleva a pensar que un porcentaje alto de esos ping眉es beneficios de las entidades bancarias son producto del robo sistem谩tico a las personas m谩s d茅biles, desfavorecidas, pobres鈥 en definitiva, a quienes tienen menos habilidades personales para poder luchar contra las pr谩cticas abusivas de las entidades bancarias.

Y esto ocurre con el visto bueno del gobierno de turno, da igual que sea el gobierno que se autodenomina progresista, como el actual, que un gobierno que denominamos reaccionario. Los gobiernos con la banca y con otros entes poderosos hacen la vista gorda porque ya es sabido que en todas las instituciones del Estado hay personas que miran para otro lado, si de los poderosos se trata, y hay quienes simple y llanamente son 鈥渟angre gorda鈥 (1).

Afortunadamente no van a volver los tiempos en que los habilitados iban a pagar al funcionariado en mano, se pasaba por caja en las empresas y las pensiones las pagaba, al menos en los pueblos peque帽os, un funcionario de la CNS (Central Nacional Sindical) y que los vejetes normalmente le daban propina, es decir, otra forma de comisi贸n. Este parece ser un pa铆s de comisionistas desde tiempos remotos.

La banca ofrece varios tipos de cuentas en funci贸n del nivel de ingresos y del dinero que tengamos depositado en el banco. Las personas a las que me refiero, lo m谩s frecuente es que tengan una cuenta corriente que sirve para gestionar nuestro dinero, ya sea, por ventanilla o a trav茅s de cajeros. Estas cuentas no est谩n remuneradas, no nos generan ning煤n tipo de inter茅s por tener en ellas nuestro dinero, pero si nos cargan comisiones y otro tipo de gastos por operar con ellas.

Tambi茅n podemos tener una cuenta n贸mina exenta de comisiones, pago de pensiones y de n贸minas pero, en los casos a los que nos referimos, las n贸minas son tan raqu铆ticas y las pensiones tan escu谩lidas que les aplican todas las comisiones habidas y por haber.

Las comisiones van m谩s all谩 del mantenimiento de la cuenta. Nos pueden cobrar por muchos otros conceptos:

鈥 Entre 1鈥50 y 3 鈧 por hacer un ingreso en ventanilla.

鈥 Por apunte en cuenta. Aunque entra dentro de la comisi贸n por mantenimiento te la pueden cobrar tambi茅n si no estamos ojo avizor.

鈥 Por disponer de efectivo en otra oficina del mismo banco distinta a la que tienes la cuenta.

鈥 Por hacer una transferencia a otra cuenta.

鈥 En algunos casos por domiciliaci贸n de recibos.

鈥 Aunque no es legal por hacer pagos a la administraci贸n: Seguridad Social, Hacienda, Diputaciones, Ayuntamientos鈥 (estos pagos est谩n exentos por ley pero si alguno de estos organismos te reclama una cantidad entonces te cobran comisi贸n).

鈥 Emisi贸n de tarjetas de d茅bito o de cr茅dito.

鈥 Por ingreso de cheques.

鈥 Por uso de cajeros que no son de la entidad.

鈥 Por tener la cuenta al descubierto, es decir, si pagan un recibo o factura y la cuenta se queda en n煤meros rojos, durante las horas o d铆as que la cuenta est茅 en n煤meros rojos te aplican unos intereses desorbitados.

Cuando los ingresos son peque帽os, las comisiones y las variadas mordidas que establecen las entidades bancarias, sin ning煤n control por parte del gobierno, hace que un porcentaje de esos ingresos sean para la banca.

La banca siempre gana, como se dice en algunos juegos de azar, con la diferencia de que aqu铆 es el gobierno quien te obliga a jugar.

Otro problema a帽adido es la imposici贸n de horarios tanto para pagar recibos como para hacer ingresos.

De forma arbitraria, las entidades deciden de qu茅 hora a qu茅 hora puedes hacer un ingreso en tu cuenta y nos encontramos que ese d铆a ya no se puede hacer el ingreso porque han fijado que es de, pongamos por caso, 10 a 12,30 horas, y si ese d铆a se queda la cuenta al descubierto pues a cobrar intereses y, claro, los d铆as no laborables tambi茅n cuentan. Si no has podido ingresar el viernes te cobraran intereses del s谩bado y domingo y si hay alg煤n d铆a festivo a continuaci贸n del domingo los intereses corren igual. Y la culpa de que la cuenta la tengas al descubierto es por los horarios que nos imponen de forma arbitraria y unilateral. Y ah铆 tenemos a la persona mayor yendo una y otra vez a la oficina bancaria aunque apenas pueda moverse.

La banca est谩 pensada para prestar un servicio de tipo comercial en grandes poblaciones y para una cohorte de poblaci贸n que tiene acceso a internet y adem谩s sabe manejar esta tecnolog铆a.

De los m谩s de ocho mil municipios que hay en nuestro pa铆s, sin contar las entidades municipales menores (aldeas, barriadas, urbanizaciones鈥) hay muchos que no tienen oficina de ninguna entidad bancaria y, en el caso de que la tengan, carecen de cajero autom谩tico.

Por otro lado, al haber solo una entidad bancaria en la localidad no se puede elegir otra entidad que ofrezca mejores condiciones.

Para aquellas personas defensoras a ultranza del libre mercado, en estos casos, la ley de la oferta y la demanda est谩 desaparecida, no se cumple.

Los servicios bancarios est谩n sin regular en nuestro pa铆s y va siendo hora de que se regulen para evitar los abusos que se producen desde una situaci贸n de predominancia y de poder hacia las y los consumidores de estos servicios. Abusos que son m谩s lacerantes cuando se comenten hacia las personas m谩s desfavorecidas.

Ha llegado la hora de que exijamos al gobierno que se regulen las comisiones y otras mordidas bancarias y la relaci贸n de la banca con las personas usuarias y, muy especialmente, con esas personas que el gobierno ha obligado a tener una cuenta corriente.

Es urgente que se produzca esa regularizaci贸n, desde el gobierno no pueden permanecer in谩nimes ante est谩 problem谩tica. No se puede estar haciendo brindis al sol y no acometer los problemas que tienen las personas m谩s desfavorecidas permitiendo que la banca les quite sus escasos recursos de forma arbitraria y seg煤n los beneficios que est茅n dispuestos a conseguir.

Hoy por hoy, un porcentaje grande de los beneficios de la banca proceden del cobro de comisiones de mantenimiento de la cuenta y por otros conceptos como los que hemos se帽alado y seg煤n las fuentes que se consulten est谩n entre el 20% y el 60% de esos beneficios seg煤n cada entidad. Los beneficios de la banca proceden en gran parte de los bolsillos de las personas pobres y esto es una injusticia y como tal un robo con la connivencia del gobierno. Es un esc谩ndalo.

Adem谩s de la regularizaci贸n de los servicios bancarios es necesaria la existencia de una Banca Publica en Espa帽a.

Tenemos que posicionarnos en la defensa de lo publico incluida la banca, porque los servicios p煤blicos funcionan bien en contra de la idea que han extendido y que ha calado en distintos sectores de la sociedad, desde el neoliberalismo.

Los Linde, Roldan, Bot铆n, Goirigolzarri, Torres, Azuaga, Gortazar y muchos m谩s nos repiten hasta la saciedad que la banca p煤blica no es viable e incluso afirman, mintiendo descaradamente, que la UE no permite la banca p煤blica. Y los medios de comunicaci贸n les dan voz y lo repiten de forma cansina para que el mensaje cale en el pensamiento de las personas.

Si buscamos en internet podemos comprobar que la banca p煤blica existe pr谩cticamente en todos los pa铆ses que forman la UE excepto en Espa帽a. Alemania, Francia, Italia, Pa铆ses Bajos, pa铆ses n贸rdicos鈥 e incluso Suiza tienen Banca P煤blica.

驴Han sido en Espa帽a todos los gobiernos, desde que entramos en la UE, de tendencia neoliberal en lo econ贸mico para que aqu铆 no haya una banca publica?

Recuerdo mi primera cuenta bancaria en la Caja Postal, correos, y lo traigo a colaci贸n porque a trav茅s de la red de correos se puede crear una banca p煤blica, la infraestructura ya est谩, que preste un servicio a la ciudadan铆a y no mire a las personas m谩s desfavorecidas como una de sus principales fuentes de lucro.

Se帽or Ministro de Consumo, 驴a qu茅 espera para regular las comisiones bancarias y otras mordidas por sus servicios?

Se帽oras Ministras de Hacienda y Econom铆a, 驴a qu茅 esperan para crear una Banca P煤blica en Espa帽a? Una Banca que ayude a las personas y a las peque帽as y medianas empresas a salir de la crisis sin practicar la usura. Una banca con el objetivo de prestar un servicio p煤blico a tantas y tantas personas de este pa铆s que est谩n dentro de los niveles de pobreza o en riesgo de estarlo.

Se帽or Presidente del Gobierno de Espa帽a, 驴a qu茅 espera para poner un poco de racionalidad y socialdemocracia en la Banca y las finanzas de este pa铆s? F铆jese que le digo socialdemocracia porque en realidad no espero que su gobierno, ni ning煤n otro, aplique principios de econom铆a socialista y menos de democracia directa en la gesti贸n de la red p煤blica.

Es necesario organizarnos y crear una asociaci贸n de personas perjudicadas por las comisiones abusivas de la banca para que organizadas podamos luchar contra estos abusos que se convierten en un robo.

(1) Sangre Gorda. Sainete de los hermanos 脕lvarez Quintero.

EL SALTO