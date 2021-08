–

El Salto/Soledad Luque y Aranzazu Borrachero

An谩lisis de c贸mo trata la nueva ley de memoria los casos de beb茅s robados.

Hay tres aspectos clave que no han sido incluidos: la consideraci贸n de v铆ctimas a los familiares hasta cuarto grado, no hay menci贸n expl铆cita de la intervenci贸n del Estado en todo el 鈥渇en贸meno鈥 y debe contemplarse que en esas apropiaciones no hab铆a en absoluto conocimiento, por parte de los progenitores, de que se podr铆a estar produciendo un hecho ilegal.

l pasado martes 20 de julio se aprob贸 en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica, nueve meses despu茅s de que las entidades memorialistas envi谩ramos nuestras enmiendas al texto del Anteproyecto en la consulta abierta que el Gobierno realiz贸 durante el mes de octubre de 2020.

Se necesitar谩 un an谩lisis detallado y profundo del Proyecto para valorar si han sido incluidas, y de qu茅 manera, las aportaciones que hemos realizado las organizaciones del colectivo memorialista. Los aciertos y las carencias, los interrogantes sobre la relevancia y utilidad de este Proyecto de Ley han sido el foco de muchos debates recientes de este colectivo, y han sido tambi茅n objeto de varios art铆culos de prensa, conferencias, reuniones con grupos pol铆ticos y eventos de acci贸n social.

Mientras se lleva a cabo este an谩lisis global y valoraci贸n conjunta, s铆 es posible comentar la particularidad de algunos de sus temas. En concreto, y como objeto de trabajo de nuestra asociaci贸n Todos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os, es preciso opinar sobre la inclusi贸n del 鈥榬obo de ni帽as y ni帽os鈥 en el Proyecto.

Ante la pregunta: 驴Es necesaria esta inclusi贸n en un Proyecto de Memoria Democr谩tica cuando en el Congreso de los Diputados est谩 en tramitaci贸n la 鈥淧roposici贸n de ley sobre 鈥榖eb茅s robados鈥 en el Estado espa帽ol鈥? La respuesta es un rotundo s铆.

Desde el inicio de nuestro trabajo, hace m谩s de una d茅cada, hemos argumentado y defendido en diferentes investigaciones y publicaciones que la masiva sustracci贸n de menores que se produjo en nuestro pa铆s es un crimen del franquismo, en su origen y en su desarrollo. Su continuaci贸n en la democracia fue fruto del mantenimiento de instituciones, conductas e ideolog铆as de la dictadura que no fueron condenadas ni perseguidas en el nuevo contexto pol铆tico.

Esta es la raz贸n por la que hemos colaborado y participado en diversas leyes auton贸micas de Memoria Democr谩tica para la inclusi贸n de este crimen en sus textos normativos. En concreto, en Navarra, con la modificaci贸n de la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre para incluir a las v铆ctimas del 鈥榬obo de beb茅s鈥 como v铆ctimas de una forma m谩s de represi贸n franquista, la de g茅nero; en Valencia, en la Ley de Memoria Democr谩tica y por la convivencia de la Comunidad Valenciana (RE n煤mero51.671), a la que aportamos varias enmiendas. Ambas leyes aprobadas en 2017.

El Anteproyecto de Memoria Democr谩tica previo al Proyecto que se aprob贸 el 20 de julio conten铆a una escueta referencia al 鈥榬obo de ni帽as y ni帽os鈥:

鈥淟as ni帽as y ni帽os sustra铆dos y adoptados sin leg铆timo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, as铆 como sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas鈥 (Anteproyecto: T铆tulo III, Art铆culo 3 sobre v铆ctimas, punto 1., letra h)

Esta descripci贸n no reflejaba la realidad del crimen. Como entidad integrante del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Hist贸rica y de V铆ctimas del Franquismo, aportamos varias enmiendas al texto, entre ellas la siguiente:

鈥淟as ni帽as y ni帽os sustra铆dos y adoptados sin la autorizaci贸n, y en la inmensa mayor铆a de las veces sin el conocimiento, de sus progenitores como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura, as铆 como sus progenitoras, progenitores, hermanas y hermanos, y dem谩s familiares hasta cuarto grado, por motivos eugen茅sicos, pol铆ticos, ideol贸gicos, morales, religiosos, sociales o de clase, econ贸micos y de g茅nero, y que se produjeron en c谩rceles, cl铆nicas y maternidades, y en cualquier otro establecimiento donde las mujeres pariesen. Siendo perpetrado este crimen tanto por participaci贸n activa del Estado en un primer momento como por ir adoptando una posici贸n pasiva posteriormente, con elementos de consentimiento, aquiescencia y ocultaci贸n, al permitir su continuidad hasta entrada la democracia, a trav茅s de entidades y personas que formaban parte de las instituciones del Estado: sanitarias, religiosas, y funcionariado de toda 铆ndole鈥.

Si bien en el articulado del Proyecto la referencia a las ni帽as y ni帽os robados queda igual a como estaba en el Anteproyecto, nuestra enmienda ha sido recogida en buena parte en la exposici贸n de motivos del Proyecto, una ubicaci贸n que habr铆a que modificar en la tramitaci贸n para que lo expuesto sobre este crimen tenga un claro e inequ铆voco car谩cter normativo:

鈥淢erece especial menci贸n el hecho de que esta ley incluya entre las v铆ctimas a las ni帽as y ni帽os sustra铆dos y adoptados sin el leg铆timo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, as铆 como a sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas. Esta pr谩ctica constituy贸 una especial forma de represi贸n contra las mujeres de muy larga duraci贸n y en distintas manifestaciones. Si inicialmente se trat贸 de una motivaci贸n pol铆tica que tuvo como v铆ctimas a los hijos de las presas pol铆ticas, auspiciada por el r茅gimen franquista siguiendo la ideolog铆a de pureza racial, posteriormente se manifestar铆a en una forma de represi贸n ideol贸gica, moral, religiosa y de g茅nero que se ceb贸 con las mujeres m谩s vulnerables de la sociedad, como eran las madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras. Y, finalmente, este fen贸meno se prolongar铆a a lo largo de d茅cadas con prop贸sitos econ贸micos o de distinta naturaleza. Dada su extensi贸n y complejidad, el necesario tratamiento integral que merece este fen贸meno desborda tanto el 谩mbito temporal de esta ley como su objeto, a pesar de lo cual se les incluye en las medidas que esta ley contempla para las v铆ctimas鈥 (Proyecto: Exposici贸n de motivos IV, p谩gina 11).

El robo de ni帽as y ni帽os fue un crimen contra las mujeres, y no solo contra las ni帽as y ni帽os robados; se produjo durante d茅cadas, y no solo en los primeros a帽os de la posguerra; fue posible gracias al aparato represivo de la dictadura y, en el caso de este crimen, contra las m谩s vulnerables y no 煤nicamente contra presas republicanas..

Con esta incorporaci贸n, sin embargo, se recogen, dentro de un texto legislativo, aspectos en los que hemos insistido a lo largo de todo nuestro trabajo y en todas nuestras publicaciones: el robo de ni帽as y ni帽os fue un crimen contra las mujeres, y no solo contra las ni帽as y ni帽os robados; se produjo durante d茅cadas, y no solo en los primeros a帽os de la posguerra; fue posible gracias al aparato represivo de la dictadura (ideol贸gico, moral, religioso y de g茅nero) que actuaba contra las mujeres en general y, en el caso de este crimen, contra las m谩s vulnerables (madres de familia numerosa, mujeres pobres o solteras), y no 煤nicamente contra presas republicanas..

No obstante, hay tres aspectos clave que no han sido incluidos:

1. La consideraci贸n de v铆ctimas a los familiares hasta cuarto grado. El Proyecto de Ley establece como v铆ctimas a las ni帽as y ni帽os sustra铆dos, a sus progenitoras y progenitores, hermanas y hermanos, es decir, 煤nicamente familiares de primer grado. Es absolutamente necesario ampliar esta consideraci贸n al encontrarnos ante una b煤squeda de personas que han podido desaparecer hace muchos a帽os, sin necesidad de remontarnos a la guerra o a la inmediata posguerra. Y seg煤n pasa el tiempo, la distancia temporal se acentuar谩 m谩s. 驴Por qu茅 negarles las posibilidades de b煤squeda y los derechos que les correspondan a los familiares que queden vivos, obviamente respetando la jerarqu铆a de grado?

2. En el texto del Proyecto citado m谩s arriba no hay menci贸n expl铆cita de la intervenci贸n del Estado en todo el 鈥渇en贸meno鈥 (un eufemismo utilizado en el Proyecto, pues este delito no es un 鈥渇en贸meno鈥, sino un crimen contra la humanidad). Sin embargo, es indudable la 鈥減articipaci贸n activa del Estado tanto en un primer momento como por ir adoptando una posici贸n pasiva posteriormente, con elementos de consentimiento, aquiescencia y ocultaci贸n, al permitir su continuidad hasta entrada la democracia, a trav茅s de entidades y personas que formaban parte de las instituciones del Estado: sanitarias, religiosas, y funcionariado de toda 铆ndole鈥 (tal y como figura en el texto de nuestra enmienda). La asunci贸n de responsabilidad por parte del Estado en este crimen, igual que en el resto de cr铆menes del franquismo, es absolutamente necesaria para no desvirtuar la naturaleza del delito y sus consecuencias, tanto para v铆ctimas como para victimarios.

3. Se hace menci贸n de la falta de leg铆timo y libre consentimiento de los progenitores en las adopciones de las ni帽as y ni帽os sustra铆dos, pero tambi茅n debe contemplarse que en esas apropiaciones (no siempre se produc铆an adopciones ya que se han registrado como biol贸gicos a muchos beb茅s robados) no hab铆a en absoluto conocimiento, por parte de los progenitores, de que se podr铆a estar produciendo un hecho ilegal porque se les dec铆a que su hija o hijo hab铆a fallecido. Por tanto, adem谩s de no haber consentimiento de ninguna forma, tampoco hab铆a el previo conocimiento de los hechos por parte de la familia biol贸gica de lo que estaba ocurriendo.

Tampoco debemos olvidar que, aunque solicitamos la extensi贸n del marco temporal del proyecto para los casos de 鈥榖eb茅s robados鈥, sigue establecido el a帽o 1978 como l铆mite en su aplicaci贸n legal, y nuestros casos van m谩s all谩 de esta fecha.

Existe otro aspecto sobre el que ser铆a preciso hacer una matizaci贸n: es el relacionado con las motivaciones econ贸micas para realizar el crimen. No es posible separar el fin econ贸mico, como se hace en el texto del Proyecto, del resto de m贸viles fruto de los diferentes tipos de represi贸n. Por supuesto que la ganancia econ贸mica pudo ser un m贸vil m谩s, igual que lo fue en los trabajos forzados, que beneficiaron al Estado y a empresas, o el expolio generalizado de los bienes de los vencidos. El enriquecimiento del Estado y de las 茅lites a costa de sectores vulnerables fue una caracter铆stica del franquismo, pero este m贸vil no puede desvincularse de la ideolog铆a.

Caben otras muchas observaciones respecto a la presencia o ausencia de aspectos importantes del 鈥榬obo de menores鈥 en el Proyecto de Memoria Democr谩tica, pero no podemos dejar de constatar el avance que supone, para el relato que muchas de las v铆ctimas y especialistas en el tema estamos construyendo, el hecho de que se nos incluya 鈥渆n las medidas que esta ley contempla鈥 (Proyecto: Exposici贸n de motivos IV, p谩gina 11). Reconocer que las v铆ctimas del 鈥榬obo de ni帽as y ni帽os鈥 deben estar incluidas en una ley de memoria democr谩tica, atendiendo a las diferentes y variadas represiones de la dictadura y no solo a la que sufrieron las mujeres republicanas, es un paso importante en la recuperaci贸n integral de la Memoria de nuestro pa铆s, que no es otra cosa que el reconocimiento de los derechos humanos vulnerados durante d茅cadas

Para finalizar este an谩lisis es preciso hacer menci贸n de la frase final del p谩rrafo del Proyecto dedicado a este crimen, donde se expone que 鈥滵ada su extensi贸n y complejidad, el necesario tratamiento integral que merece este fen贸meno desborda tanto el 谩mbito temporal de esta ley como su objeto鈥︹. Precisamente porque nos consta, a partir de todas las investigaciones realizadas, que es un crimen de gran complejidad (diversos m贸viles entrelazados y diversas etapas en intersecci贸n, la tipolog铆a de v铆ctimas, las diferentes instituciones implicadas, su continuaci贸n en la transici贸n, etc.) es necesaria una ley propia como la que estamos trabajando desde 2017, la 鈥淧roposici贸n de Ley sobre beb茅s robados en el Estado espa帽ol鈥.

Esta Proposici贸n de Ley espec铆fica sobre el 鈥榬obo de beb茅s鈥 se admiti贸 a tr谩mite por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2018. Debido al adelanto electoral, decay贸 y fue necesario un nuevo registro. Se volvi贸 a aprobar su toma en consideraci贸n el 23 de junio de 2020, lo que demuestra un importante consenso pol铆tico. La promovemos desde la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina-CeAqua y es apoyada por 17 asociaciones de v铆ctimas por el robo de beb茅s de todo el Estado, a las que se suman organizaciones defensoras de derechos humanos y numerosas entidades memorialistas, feministas y acad茅micas.

El 17 de septiembre de 2020 se abri贸 el tr谩mite de enmiendas de la Proposici贸n, que est谩 ubicada en la Comisi贸n de Justicia. La ley se ha ralentizado considerablemente en este tr谩mite. Por ello, CeAqua, junto a las organizaciones que apoyan esta iniciativa legislativa, est谩 realizando una campa帽a desde mayo pasado con el objetivo de que esta ley, que tiene un gran consenso social, salga aprobada lo antes posible para dar una respuesta integral a las v铆ctimas de un crimen que, como qued贸 evidenciado en el 煤ltimo Informe de Amnist铆a Internacional, es un delito de desaparici贸n forzada de menores, como siempre hemos sostenido.

Visto el panorama prelegislativo existente, y a la espera de que la Proposici贸n de Ley sobre beb茅s robados en el Estado espa帽ol vea la luz en fechas pr贸ximas, parece claro que la concurrencia de las dos futuras leyes (la espec铆fica sobre 鈥榖ebes robados鈥 y la de Memoria Democr谩tica) deber铆a dar una respuesta global a todas las reivindicaciones de las v铆ctimas del robo de ni帽as y ni帽os en nuestro pa铆s.

En estas l铆neas hemos hecho un somero an谩lisis del Proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica en relaci贸n con uno de los cr铆menes que recoge, a pesar de que lo integra solo de forma marginal. Fuera del prop贸sito de este an谩lisis, pero igualmente importantes, quedan todas las dem谩s observaciones y enmiendas en las que las organizaciones memorialistas hemos trabajado con ah铆nco y minuciosidad, y con la esperanza real de que el Proyecto de Memoria Democr谩tica se convierta en una ley efectiva para las v铆ctimas del franquismo, transformadora de la realidad presente, que no pasada, porque las consecuencias perduran y la impunidad se mantiene ante unos cr铆menes que son, todos y cada uno de ellos, delitos de lesa humanidad.

Esperamos que el tr谩mite parlamentario se haga eco de las voces de las organizaciones memorialistas porque sin ellas la futura Ley de Memoria Democr谩tica ser铆a un espejismo m谩s.