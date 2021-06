–

ALBA – 11/06/2021

El 6 de abril de 1984, un

grupo de hombres disfrazados con uniformes de policía llegaron a la

casa de Milcíades Contento en el pueblo de Viotá, Colombia.

Contento era un campesino, comunista y miembro de la Unión

Patriótica (UP), un nuevo partido político experimental nacido en

1985 durante las negociaciones de paz entre el presidente conservador

Belisario Betancur y las guerrillas de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC). Los hombres tomaron a Contento,

lo amarraron y se lo llevaron. Al día siguiente su cuerpo fue

encontrado en una aldea cercana.

El asesinato de Milcíades

Contento marc√≥ el inicio de una campa√Īa de exterminio que dur√≥ dos

d√©cadas. De 1984 a 2002, al menos 4 mil 153 miembros ‚ÄĒincluyendo

2 candidatos a la presidencia, 14 parlamentarios, 15 alcaldes, 9

candidatos a alcalde, 3 miembros de la c√°mara de representantes y 3

senadores‚ÄĒ fueron asesinados

o desaparecidos,

en lo que la justicia colombiana denomin√≥ como ¬ęgenocidio

pol√≠tico¬Ľ. De acuerdo con datos presentados a la Comisi√≥n

Interamericana de Derechos Humanos, la purga tuvo como resultado m√°s

de 6 mil víctimas a través de asesinatos, desapariciones, torturas,

desplazamientos forzados y otras violaciones a los derechos humanos.

Desde mayo 1984 hasta diciembre 2002, no pasó ni un mes sin un

asesinato o desaparición de un miembro de la UP. Cuando en 2002

√Ālvaro Uribe fue elegido presidente, la Uni√≥n Patri√≥tica ya hab√≠a

sido completamente acabado, por lo que fue destituido y despojado de

su estatus legal.

De acuerdo a una reciente

investigación del reconocido periodista colombiano Alberto Donadio,

el exterminio de la Unión Patriótica fue ideado por el sucesor de

Betancur, el presidente Virgilio Barco Vargas, implementando un plan

elaborado por uno de los espías más condecorados en la historia

israel√≠, Rafael ‚ÄėRafi‚Äô Eitan.

Las revelaciones subrayan

la relación fundamental que se ha ido desarrollando entre Israel y

Colombia, principales aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente y

América Latina respectivamente. Ambos países han probado armas y

estrategias militares que han exportado durante mucho tiempo en todo

el mundo. Tras el éxito que supuso el Plan Colombia del gobierno de

Estados Unidos a la hora de debilitar el movimiento guerrillero de

las FARC, éste ha sido aclamado como un modelo de contrainsurgencia

exportable para implantar en otros lugares, desde México a

Afganist√°n. Israel, por su parte, mantiene los laboratorios de

represión y pruebas de armas más grandes del mundo en la ocupada

Cisjordania y la Franja de Gaza, donde tiene a una población cautiva

de varios millones de palestinos.

La presencia de Rafi

Eitan en Colombia ahondó la creciente alianza de los socios menores

del imperio estadounidense. Pese a algunos escándalos, la relación

Israel-Colombia s√≥lo se ha fortalecido a lo largo de los a√Īos. Bajo

el presidente Iván Duque, los dos países han renovado los lazos y

el personal militar israelí ha capacitado a sus homólogos

colombianos en ¬ęcontraterrorismo¬Ľ.

Sin embargo, la masacre

sistem√°tica de la UP sigue siendo uno de los casos m√°s extremos de

violencia política en Latinoamérica. La escala de asesinatos es

especialmente notable porque, a diferencia de muchos de los regímenes

más sangrientos de la década de 1980 respaldados por Estados

Unidos, Colombia nunca se convirtió en una dictadura. El asesinato

de la UP, conocido entre sus autores como El Baile Rojo, tuvo lugar

en una ostensible ¬ędemocracia¬Ľ.

¬ęTodo el trabajo de

inteligencia es una asociaci√≥n con el crimen¬Ľ

Involucrado en el

espionaje israelí desde el establecimiento del estado, Eitan es

recordado principalmente por capturar al criminal de guerra nazi

Adolf Eichmann en Argentina. Sin embargo, también jugó un papel

central en varias de las operaciones m√°s desagradables del Mossad.

¬ęTodo el trabajo de inteligencia es una asociaci√≥n con el crimen.

La moral se deja a un lado¬Ľ, coment√≥

una vez Eitan.

En 1965, Eitan aconsejó

al rey marroquí Hassan II sobre cómo secuestrar y asesinar al

político de izquierda Mehdi Ben Barka.

Durante una misión

del Mossad en 1983 en Estados Unidos, se disfrazó de fiscal

asistente del Ministerio de Justicia israelí y se reunió con el

inventor del software de vigilancia PROMIS. Después de una visita al

Departamento de Justicia, Eitan obtuvo

el software e hizo que un israelí que trabajaba en Silicon Valley

instalara una ¬ępuerta trasera¬Ľ (backdoor) en el programa. El

agente del Mossad Robert Maxwell (padre de Ghislaine Maxwell, la

notoria traficante sexual de ni√Īos y c√≥mplice de Jeffrey Epstein)

vendió la tecnología PROMIS a docenas de países de todo el mundo,

incluida Colombia. Esto le dio a Israel acceso sin restricciones a la

inteligencia que el programa recopiló en todos los países que lo

usaban, amigos y enemigos por igual.

Eitan, en el centro,

habla con Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes en una

exhibición Knesset sobre su vida (Foto: Sebastian Scheiner / AP)

En 1985, Eitan inició

una operación de espionaje contra el principal aliado de Israel:

Estados Unidos. El equipo de Eitan reclutó a Jonathan Pollard, el

analista judío-estadounidense del Servicio de Inteligencia Naval,

quien pasó a entregar 800 documentos clasificados de inteligencia

militar relacionados con las capacidades militares de los Estados

árabes, Pakistán y la Unión Soviética. Seymour Hersh informó que

los documentos sobre las capacidades de inteligencia de Estados

Unidos se pasaron a la Unión Soviética a cambio de la liberación

de judíos soviéticos.

Seg√ļn una evaluaci√≥n

de da√Īos desclasificada de la CIA, Eitan inst√≥ a Pollard a

obtener material sobre se√Īales de inteligencia y ¬ęcotilleo sobre

figuras políticas israelíes, cualquier información que

identificara a los funcionarios israelíes que estaban proporcionando

información a los Estados Unidos y cualquier información sobre las

operaciones de inteligencia estadounidenses dirigidas contra Israel¬Ľ.

Seg√ļn un documento judicial, Pollard rechaz√≥ algunas de las

solicitudes de Eitan ¬ęporque sospechaba que Eitan usar√≠a esos

estudios para un chantaje pol√≠tico indebido¬Ľ.

El descubrimiento de la

operación de espionaje llevó a Pollard a prisión. Los fiscales

federales de Estados Unidos nombraron

a Eitan como uno de los cuatro conspiradores, pero se negaron a

presentar cargos. Con Eitan convertido en una verg√ľenza nacional,

éste regresó a Israel, para nunca volver a poner un pie en Estados

Unidos.

Sin embargo, el estatus

de élite de Eitan le aseguró el aterrizaje en una posición cómoda.

En la década de 1970, trabajó como adjunto de Ariel Sharon,

entonces asesor de seguridad nacional del primer ministro Yitzhak

Rabin. Cuando Sharon se convirtió en general del ejército, éste

organizó el nombramiento de Eitan como presidente de Israel

Chemicals, la empresa estatal más grande del país. Este nuevo

puesto dejó a Eitan con mucho tiempo libre para aprovechar su

experiencia en operaciones negras y ocupar un puesto como asesor

clandestino de seguridad nacional del presidente de Colombia,

Virgilio Barco Vargas. Con la Unión Patriótica comenzando a

confluir en un partido político formidable, Barco buscaba cualquier

forma de detenerlos. La experiencia vital de Eitan en la guerra

contra la población campesina palestina lo convirtió en el hombre

perfecto para este trabajo.

Eitan va a Colombia

En 1985, el presidente

colombiano Belisario Betancur y los rebeldes de las FARC negociaron

un acuerdo de paz para poner fin a casi tres décadas de conflicto

armado. El acuerdo formalizó la creación de la Unión Patriótica y

vio a exguerrilleros unirse a comunistas, sindicalistas, juntas de

acción comunal e intelectuales de izquierda para formar un partido

que integraría a las FARC en el sistema político electoral.

Mientras las negociaciones estaban en marcha, los miembros de la

Unión Patriótica estaban siendo asesinados. En mayo de 1986, el

líder del Partido Liberal, Virgilio Barco, ganó la presidencia.

Poco después de asumir el cargo, el ritmo de asesinatos de miembros

de UP se disparó: unos 400 fueron asesinados sólo en los primeros

14 meses de su mandato.

Seg√ļn una investigaci√≥n

de Donadio, Barco llevó en secreto al veterano agente del Mossad

Rafi Eitan a Colombia el 7 de agosto de 1986, en busca de consejo

sobre cómo derrotar a las FARC. Después de una reunión clandestina

inicial en el palacio presidencial de Colombia, Eitan pasó meses

recorriendo el país con asesores colombianos, financiados en secreto

por la empresa colombiana Ecopetrol.

Durante la segunda

reunión, el presidente Barco explicó la recomendación de Eitan al

secretario general Germ√°n Montoya y a una figura del alto mando

militar presente. Eitan incluso se ofreció a llevar a cabo él mismo

los asesinatos a cambio de aumentar sus honorarios, pero el

comandante militar rechazó su oferta, insistiendo en que una fuerza

totalmente colombiana los llevaría a cabo.

Durante décadas, el

papel de Eitan en el genocidio colombiano estuvo a la vista, incluso

cuando su presencia pasó desapercibida para los medios de

comunicaci√≥n. La edici√≥n del 1¬į de febrero de 1987 del peri√≥dico

colombiano El Espectador presentó un informe protegido sobre la

contrataci√≥n de Eitan, se√Īalando que fue tra√≠do por su experiencia

en ¬ęcontrainsurgencia¬Ľ. En 1989, los periodistas veteranos Yossi

Melman y Dan Raviv informaron en The Washington Post que el

israelí había sido contratado como asesor de seguridad nacional del

gobierno de Colombia.

Un reporte Un informe

ahora enterrado de la edici√≥n de febrero de 1987 de ‚ÄėEl

Espectador‚Äô en espa√Īol sobre la contrataci√≥n de Eitan (Foto:

MintPress News)

Cuando Donadio comenzó a

buscar documentación sobre el papel de Eitan, encontró

un memorando y un borrador de contrato con una firma de seguridad

israel√≠ llamada ¬ęKtalav Promotion and Investment Ltd¬Ľ (KPI) en los

archivos del secretario legal de Barco, Fern√°n Bejarano Arias, quien

es hoy vicepresidente de asuntos legales en Ecopetrol. El documento

valoró el trato en casi 1 millón de dólares, incluyendo una tarifa

de 535 mil 714 d√≥lares, que cubr√≠a ¬ęhasta 50 boletos para

transporte a√©reo, ida y vuelta, en la ruta Tel Aviv-Bogot√°¬Ľ, entre

otros gastos. El memorando indica que partes del contrato fueron

pactadas con el abogado Ernesto Villamizar Cajiao.

Cuando Donadio se puso en

contacto con Villamizar y le preguntó sobre el contrato con KPI,

aunque sin mencionar el nombre del espía del Mossad, Villamizar le

respondi√≥ con una pregunta: ¬ę¬ŅRafi Eitan?¬Ľ.

Pese a que Eitan trató

de mantener discretas sus actividades en Colombia, un perfil en la

revista israel√≠ Makor Rishon revel√≥ que desempe√Ī√≥ un papel

central en la compra de marzo de 1989 de 20 aviones de combate Kfir

israel√≠es. Eitan ¬ęorganiz√≥ una visita de altos mandos del ej√©rcito

de Colombia, una visita que fue seguida por los colombianos que

ordenaron muchas cosas a la fuerza aérea [israelí], y le reportó

muchos beneficios a Israel, pero a él mismo no se le permitió

participar en la reuni√≥n¬Ľ. Despu√©s de la compra, Colombia envi√≥

varios pilotos a Israel para recibir capacitación. Los aviones

volaron en numerosas operaciones contra las FARC durante las tres

décadas siguientes.

Yair Klein llega a

Colombia

Para los colombianos,

otro israelí es bien conocido por su papel en las acciones de los

escuadrones de la muerte que han plagado al país desde la década de

1980. Mientras Eitan asesoraba al presidente Barco, un mercenario

israelí llamado Yair Klein había llegado a Colombia para entrenar a

narcoparamilitares sobre cómo derrotar a la insurgencia de las FARC.

Oficial militar retirado,

Klein fundó una empresa de mercenarios llamada Hod Hahanit (Punta de

lanza) en 1984, sacados de los grupos de ex policías israelíes y

unidades de operaciones especiales.

Yair Klein aparece en la

corte israelí en 1989 (Foto: Rachamim Shaul / The National Library

of Israel)

Seg√ļn el libro All

Is Clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering, and

International Organized Crime, este grupo de mercenarios

alcanzó su primer acuerdo a cuenta de la guerra civil en el Líbano,

suministrando ayuda a las notoriamente brutales milicias cristianas

falangistas, la misma fuerza que masacró entre 800 y 3 mil 500

refugiados palestinos en los campamentos de Sabra y Chatila bajo la

supervisión militar directa de Israel en septiembre de 1982.

En 1987, Klein aterrizó

en Colombia para reunirse con el teniente coronel israelí Yithzakh

Shoshani y otro connacional, Arik Afek, quienes se habían

establecido a√Īos antes en el pa√≠s latinoamericano tras conseguir

lucrativos acuerdos de venta de equipo militar. Posteriormente,

Shoshani se convirtió en el mediador principal entre Klein y sus

clientes colombianos.

En 1990, el cuerpo en

descomposici√≥n del israel√≠ Afek fue encontrado con m√ļltiples

heridas de bala en el maletero de un automóvil en el Aeropuerto

Internacional de Miami después de que un peatón notase el olor.

Seg√ļn los informes, la CIA lo estaba investigando y las autoridades

colombianas lo buscaban.

En una entrevista

telefónica, Klein me aseguró que su trabajo fue a través del

Ministerio de Defensa israelí y el fabricante de armas de propiedad

estatal, Israel Military Industries (IMI), que a su vez tenía

un contrato con una empresa colombiana de vigilancia de datos

obtenido a través del Ministerio de Defensa de Colombia. Además

precisó que originalmente fue contratado para brindar seguridad a

las operaciones de cultivo de cambures [bananas] en la región de

Urab√°, donde la empresa estadounidense American Fruit Company

había pagado millones de dólares a los escuadrones de la muerte

colombianos.

Shoshani, explicó,

trabajaba para una empresa llamada AMKAN, que es una subsidiaria de

IMI. La Federación Colombiana de Ganaderos, conocida desde hace

mucho tiempo por sus vínculos

con los paramilitares, se puso en contacto con Shoshani para que

Eitan entrenara una fuerza para luchar contra la guerrilla.

Con Shoshani gui√°ndolo,

Klein regresó a Israel en 1988 y se reunió con las principales

figuras militares y paramilitares, así como con empresarios

adinerados. Todo esto, me aseguró Klein, se hizo con pleno

conocimiento del gobierno israel√≠. ¬ęNo se puede hacer nada sin el

permiso del Ministerio de Defensa¬Ľ, dijo.

La declaración de Klein

invalida la afirmación del entonces ministro de Defensa Yitzhak

Rabin, quien le

dijo a la Agencia Telegráfica Judía que el Ministerio de

Defensa israel√≠ le hab√≠a negado una licencia a la compa√Ī√≠a de

Klein y le advirtió que abandonara el país.

Líder del escuadrón

de la muerte: ¬ęAprend√≠ infinidad de temas en Israel¬Ľ

Klein llevó a cabo tres

sesiones de formación, cada una para unas 30 personas. Lo asistieron

tres entrenadores, todos coroneles del ejército israelí: Tzadaka

Abraham, Teddy Melnik y Amatzia Shuali.

Klein entrenó a los

hermanos Carlos y Fidel Casta√Īo, los l√≠deres de escuadr√≥n que

luego formarían las notoriamente violentas Autodefensas Unidas de

Colombia (AUC). Bajo el patrocinio de ricos terratenientes,

narcotraficantes, ganaderos, políticos y militares colombianos, las

AUC cometieron masacres espeluznantes en todo el país, incluso

utilizando motosierras para asesinar y desmembrar a los campesinos,

todo ello con el objetivo de aterrorizar a las comunidades para que

huyeran de sus tierras. Naciones Unidas estimó en 2016 que las AUC

fueron responsables del 80% de las muertes en el conflicto.

Eventualmente Carlos

Casta√Īo fue asesinado, supuestamente por su hermano Vicente, otro

poderoso líder paramilitar. Y, aunque las AUC se desmovilizaron

oficialmente en 2007, los paramilitares pronto se reconfiguraron bajo

diversas banderas y nuevas formaciones, manteniéndose estrechamente

vinculados al Estado y los intereses empresariales.

Miembros de las AUC

entrenados por israelíes asisten a una ceremonia de desmovilización

en Cristales, Colombia (Foto: Luis Benavides / AP)

Pero la influencia de

Israel en los escuadrones de la muerte de Colombia no se debe solo al

entrenamiento de Klein. En su autobiografía, el fundador de las AUC,

Carlos Casta√Īo, escribi√≥ que hab√≠a estudiado entre 1983 y 1984 en

la Universidad Hebrea de Jerusalén y en escuelas militares

israel√≠es. Casta√Īo describi√≥ el entrenamiento en armamento y

tácticas avanzadas que recibió y que se convertiría en la base de

la guerra del paramilitarismo colombiano contra los agricultores:

¬ęRecib√≠ instrucci√≥n

sobre estrategias urbanas, cómo protegerse, cómo matar a alguien o

qué hacer cuando alguien intenta matarte. (…) Aprendimos cómo

detener un vehículo blindado y usar granadas de fragmentación para

entrar en un objetivo. Practicamos con varios lanzagranadas y

aprendimos a realizar tiros precisos con RPG-7 o disparar un

proyectil de ca√Ī√≥n a trav√©s de una ventana¬Ľ.

Casta√Īo tambi√©n

¬ęrecibi√≥ clases de c√≥mo el mundo de los negocios de las armas

funciona y c√≥mo comprar armas¬Ľ.

Adem√°s del entrenamiento

militar que recibi√≥, Casta√Īo asegura que su tiempo en Israel

revolucionó toda su cosmovisión. Durante ese período, el futuro

asesino en masa se convirtió en un ferviente admirador del sionismo

y se convenció de que era posible acabar con la insurgencia en

Colombia:

¬ęAdmiro a los jud√≠os

por su valentía al enfrentar el antisemitismo, su estrategia de

supervivencia en la di√°spora, la seguridad de su sionismo, su

misticismo, su religión, y sobre todo por su nacionalismo… Aprendí

infinidad de temas en Israel y [a] ese país le debo una parte de mi

cultura, mis logros tanto humanos como militares, y, aunque me

repito, no aprendí sólo sobre entrenamiento militar en Israel.

¬ęFue all√≠ donde me

convencí de que era posible derrotar a la guerrilla en Colombia.

Empecé a ver cómo un pueblo podía defenderse del mundo entero.

Comprendí cómo involucrar a alguien que tenía algo que perder en

una guerra, convirtiendo a esa persona en el enemigo de mis enemigos.

De hecho, la idea de las armas de ‚Äėautodefensa‚Äô la copi√© de los

israel√≠es; cada ciudadano de ese pa√≠s es un soldado en potencia¬Ľ.

Klein también entrenó

a Jaime Eduardo Rueda Rocha, quien en 1989 asesinó al candidato

presidencial del Partido Liberal Luis Carlos Gal√°n, el gran favorito

para ganar las elecciones. Klein no solo había entrenado al asesino,

sino que el arma que utilizó Rueda era parte de un envío que Klein

orquestó de 500 ametralladoras fabricadas en Israel desde Miami al

cartel de la droga de Medell√≠n, seg√ļn un informe de 1989 del Comit√©

de Relaciones Exteriores del Senado. (En 2016, Miguel Alfredo Maza

M√°rquez, jefe del entonces Departamento Administrativo de Seguridad

(DAS) de Colombia, fue declarado culpable por su participación en el

complot para asesinar a Gal√°n y sentenciado a 30 a√Īos de prisi√≥n.

Desde entonces, ha declarado que miembros de alto rango del ejército

planearon el asesinato de Gal√°n.)

Mientras las revelaciones

de que un oficial de reserva militar había estado entrenando

escuadrones de la muerte crearon un esc√°ndalo internacional, el

gobierno israelí presentó cargos y condenó a Klein por exportar

ilegalmente armas y experiencia militar.

En 2001, el gobierno

colombiano juzg√≥ a Klein y lo sentenci√≥ a 11 a√Īos de prisi√≥n. En

2007, Klein fue arrestado en Mosc√ļ con una orden emitida por

Interpol y pas√≥ tres a√Īos en prisi√≥n. Colombia solicit√≥ su

extradición, pero en noviembre de 2010 la Corte Europea de Derechos

Humanos (CEDH) dictaminó que Colombia no podía garantizar su

seguridad física. El gobierno ruso cumplió con la decisión del

CEDH y liberó a Klein, lo que le permitió regresar a Israel. Desde

entonces, Colombia ha solicitado su extradición, pero el gobierno

israelí la ha negado.

La empresa de Klein, Hod

Hahanit, se mantiene activa

hoy en día.

¬ŅUn esfuerzo

conjunto?

Aunque la investigación

pionera de Donadio ha creado polémica en Colombia, no responde si

las operaciones simult√°neas y respectivas de Rafi Eitan y Yair Klein

para asesorar al gobierno y a los escuadrones de la muerte fueron un

esfuerzo conjunto o una mera coincidencia.

Por su parte, el abogado

Ernesto Villamizar le dijo a Donadio que Eitan y Klein no tenían

nada que ver el uno con el otro.

Klein corroboró su

declaración, diciendo que no tenía conocimiento de ninguna de las

actividades de Eitan en Colombia.

Sin embargo, un artículo

de AP hace referencia a un informe de los medios israelíes que

asegura que Rafi Eitan (deletreado Eytan en el artículo) estaba en

Colombia al mismo tiempo que Klein y se fue días antes de que el

pistolero armado y entrenado por él asesinara al candidato

presidencial Luis Carlos Gal√°n:

¬ę[El informe de los

medios] dijo que Rafael Eytan, un experto en contraterrorismo

israelí, negó las sugerencias de que era consultor de empresas

israelíes que operan en Colombia y dijo que había cortado todos los

vínculos comerciales con ese país.

¬ęSeg√ļn el informe,

Eytan confirmó que voló a Colombia hace una semana por motivos

privados¬Ľ.

M√°s all√° de la vaga

sugerencia de ese artículo, no hay una prueba clara que justifique

una conexi√≥n entre Eitan y Klein. De alguna manera, es a√ļn m√°s

notable que dos israelíes que asesoraban al gobierno colombiano en

el asesinato masivo de sus oponentes políticos estuvieran operando

independientemente y sin el conocimiento del otro.

Las relaciones

Israel-Colombia se enfrían

Después de las

consecuencias del entrenamiento de los paramilitares colombianos por

parte de los israelíes, la relación entre los dos principales

aliados de Estados Unidos se enfri√≥, seg√ļn los cables diplom√°ticos

estadounidenses publicados por WikiLeaks. Pero a medida que se

implementó el Plan Colombia, Israel y Colombia intensificaron una

vez m√°s sus colaboraciones.

En diciembre de 2006, el

Ministerio de Defensa de Colombia contrató a otra empresa privada de

seguridad israel√≠ conocida como Global CST para ¬ęayudar al GOC

[Gobierno de Colombia] a realizar una evaluación estratégica del

conflicto interno¬Ľ. Global CST est√° dirigido por Israel Ziv, un

oficial de carrera que, como Yair Klein, aprovechó su experiencia

militar en una carrera rentable asesorando y entrenando a déspotas

en todo el mundo.

¬ęEl general Ziv era un

conocido personal del entonces ministro de Defensa Juan Manuel

Santos¬Ľ, se√Īala el cable. William Brownfield, entonces embajador de

Estados Unidos en Colombia, coment√≥ que ¬ęZiv se abri√≥ camino en la

confianza del exministro de Defensa Santos al prometer una versión

m√°s barata de la asistencia del USG [Gobierno de Estados Unidos] sin

nuestras condiciones¬Ľ.

Bajo Santos, Colombia

buscó comprar el Hermes-450 de Israel, un dron en desarrollo

utilizado durante la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, y

en guerras contra el vecino Líbano.

Sin embargo, seg√ļn el

cable diplom√°tico, las relaciones entre Tel Aviv y Bogot√° se

deterioraron nuevamente después de que se supo que el intérprete de

Global CST y ciudadano israelí nacido en Argentina, Shai Killman,

¬ęhab√≠a hecho copias de documentos clasificados del Ministerio de

Defensa de Colombia en un intento fallido de venderlos a las Fuerzas

Armadas Revolucionarias de Colombia¬Ľ. Estos documentos conten√≠an

¬ęinformaci√≥n de base de datos de objetivos de alto valor (HVT)¬Ľ,

una referencia al liderazgo de las FARC que la CIA ayudó al gobierno

colombiano a asesinar. Las consecuencias resultantes, combinadas con

la presión de Estados Unidos, obligaron a Colombia a cancelar el

contrato de compra de drones israelíes.

A pesar de las tensiones

durante décadas en la relación, los dos países han mantenido

fuertes lazos. En 2016, el entonces embajador de Israel en Colombia,

Marco Sermoneta, se jactó de que Colombia era el principal receptor

de ayuda israelí.

Al a√Īo siguiente, cuando

comenzó el exterminio de líderes sociales y excombatientes,

asesores militares israelíes visitaron bases militares colombianas

para impartir cursos de capacitaci√≥n en ¬ęseguridad¬Ľ.

Otro genocidio

El presidente Iv√°n

Duque, el sucesor elegido a dedo por el expresidente de extrema

derecha √Ālvaro Uribe, ha trabajado asiduamente para fortalecer los

lazos de Colombia con Israel. En marzo de 2020, apareció en la

Conferencia de Acción Política Estadounidense de Israel,

presumiendo de sus vínculos con Israel. Meses después, Duque y el

primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron el

lanzamiento del Tratado de Libre Comercio Israel-Colombia.

Mientras tanto, Duque ha

socavado y atacado el histórico acuerdo de paz de 2016 a cada paso,

haciendo la vista gorda ante el asesinato masivo de guerrilleros

desmovilizados de las FARC, sindicalistas, defensores de derechos

humanos, activistas ambientales y líderes sociales, un escenario que

recuerda inquietantemente al genocidio político de la Unión

Patriótica.

En lugar de un espía

veterano que asesora al gobierno colombiano, Israel ahora tiene una

presencia oficial. En enero de 2020, el general de brigada militar

israelí Dan Glodfus visitó una base militar colombiana para

reforzar los lazos entre los dos países. En medio de una serie de

masacres en septiembre de 2020, Israel envió a 10 instructores para

entrenar a las Fuerzas Especiales colombianas en ¬ęcontraterrorismo¬Ľ.

Con el reciente asesinato

de Francisco Giacometto Gómez, anciano activista y miembro fundador

de la Uni√≥n Patri√≥tica, la antigua campa√Īa contra la UP y la

matanza actual parecen indistinguibles.

Dan Cohen es el

corresponsal en Washington DC de Behind The Headlines.



Este artículo fue

publicado originalmente en inglés en Mint Press News el 2 de

junio de 2021, la traducción para Misión Verdad fue realizada por

George Isaac Simam.