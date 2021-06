–

De parte de Kurdistan America Latina June 29, 2021 9 puntos de vista

Entrevista a G眉lay T眉rkmen, soci贸loga y licenciada en Lenguas y Literatura Occidental, que se especializa en los cruces entre la pol铆tica y la religi贸n, en los cuales la identidad y las sociedades multiculturales son de suma importancia. En la actualidad, T眉rkmen es investigadora del Centro de Estudios del Sudeste Europeo, de la Universidad de Graz.

-Estimada G眉lay T眉rkmen, muchas gracias por platicar con nosotros. Por favor, cu茅ntanos un poco sobre tu carrera profesional y acad茅mica.

-Soy una soci贸loga pol铆tica que examina c贸mo los acontecimientos hist贸ricos, culturales y pol铆ticos a escala macro informan cuestiones de pertenencia y formaci贸n de identidad en las sociedades multiculturales actuales. Mis intereses de investigaci贸n se centran en la intersecci贸n entre la pol铆tica y la religi贸n en la que se relacionan cuestiones de identidad, migraci贸n, diversidad y ciudadan铆a.

Empleo principalmente m茅todos cualitativos, como entrevistas, observaci贸n de participantes, an谩lisis institucional hist贸rico y an谩lisis del discurso. Adem谩s de las publicaciones acad茅micas, ocasionalmente escribo art铆culos de opini贸n para medios no acad茅micos.

Recib铆 mi licenciatura en Lenguas y Literaturas Occidentales de la Universidad Bogazici, en 2003, mi maestr铆a en Sociolog铆a de la Universidad de Virginia en 2009, y mi doctorado en Sociolog铆a de la Universidad de Yale en 2016, junto con un certificado de posgrado de Estudios Modernos de Oriente Medio. Actualmente, soy investigadora postdoctoral en el Centro de Estudios del Sudeste Europeo de la Universidad de Graz y miembro visitante del Instituto Max Planck para el Estudio de la Diversidad Religiosa y 脡tnica. Pueden consultar m谩s sobre mi trabajo acad茅mico en mi sitio.

-Como nos mencionas, tus intereses acad茅micos se enfocan en c贸mo las identidades religiosas, 茅tnicas y nacionales se cruzan, entrelazan y compiten entre s铆 en diferentes contextos pol铆ticos y sociales. 驴Podr铆as explicarnos un poco sobre este enfoque de investigaci贸n?

-Empec茅 a tener curiosidad por la relaci贸n tripartita entre etnia, religi贸n e identidad nacional a principios de la d茅cada de 2000. Viviendo en Turqu铆a, donde la etnia, la identidad nacional y la religi贸n han estado hist贸ricamente entrelazadas, y en donde el ascenso al poder del AKP pro-islamista en 2002 hab铆a dado lugar a un giro visiblemente post-secular, me encontr茅 pregunt谩ndome sobre los mecanismos de formaci贸n de identidad, especialmente en lo que se refiere a la religi贸n y el nacionalismo. 驴C贸mo y por qu茅 las personas se vuelven nacionalistas o religiosas (o ambas)? 驴En qu茅 condiciones convergen ciertos marcadores de identidad, como la religi贸n y la etnia, y en qu茅 condiciones divergen? 驴Cu谩les son los factores macro, meso y micro nivel que producen y explican estas variaciones? Estas fueron las principales preguntas que me pusieron en el camino de la investigaci贸n, por el que estoy transitando actualmente.

-Vamos a comentar tu libro 鈥淯nder the Banner of Islam. Turks, Kurds and the Limits of Religious Unity鈥 (Bajo la bandera del Islam. Turcos, kurdos y los l铆mites de la unidad religiosa), publicado por Oxford University Press, en 2021. En el libro se habla de c贸mo las identidades religiosas y 茅tnicas est谩n en constante negociaci贸n y c贸mo influyen en la resoluci贸n de conflictos. Por favor, expl铆canos estas tensiones identitarias 茅tnicas y religiosas entre turcos y kurdos.

-El libro se centra en el papel ambivalente que el islam sunita ha desempe帽ado en el conflicto kurdo de Turqu铆a, tanto como herramienta de resoluci贸n de conflictos como herramienta de resistencia. Aunque el conflicto kurdo se ha caracterizado hist贸ricamente por una ideolog铆a nacionalista secular tanto del lado del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK) como del lado del Estado turco, desde la d茅cada de 1980 diferentes gobiernos han recurrido a veces a la religi贸n para intentar someter y contener al nacionalismo kurdo.

Sin embargo, ninguno hab铆a defendido la 鈥渇raternidad musulmana鈥 con la misma fuerza que los gobiernos del AKP, y nunca antes el PKK secular, con or铆genes marxistas, mostr贸 una postura tan positiva hacia el Islam como lo ha hecho durante el gobierno del AKP.

Especialmente, durante las conversaciones de paz que tuvieron lugar entre 2012 y 2015, el papel de la religi贸n se volvi贸 tan pronunciado en el tema, que tanto Recep Tayyip Erdo臒an, entonces primer ministro, como Abdullah 脰calan, el l铆der encarcelado del PKK, pasaron a citar los mismos versos del Cor谩n para enfatizar la 鈥渦nidad y solidaridad musulmana鈥. Sin embargo, cuando en junio de 2015 se rompi贸 el alto el fuego los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas turcas y el PKK se reanudaron; miles de personas murieron y miles han sido desplazadas internamente.

En este contexto, en el libro me pregunto por qu茅 la 鈥渇raternidad musulmana鈥 no ha resonado bien entre los turcos y kurdos siendo ambos grupos musulmanes predominantemente sunitas.

Utilizando el conflicto kurdo de Turqu铆a, examino el papel de la religi贸n en los conflictos 茅tnicos entre correligionarios, y cuestiono 驴c贸mo divergen y convergen las identidades religiosas, 茅tnicas y nacionales en tales conflictos? 驴Es posible que la religi贸n act煤e como una herramienta de resoluci贸n de conflictos?

Para responder a estas preguntas me baso principalmente en 62 entrevistas en profundidad que realic茅 con 茅lites religiosas turcas y kurdas en las ciudades de Diyarbak谋r, Batman y Estambul, entre junio de 2012 y julio de 2013. Combinando datos de entrevistas con la observaci贸n de los participantes en las oraciones del viernes, el an谩lisis sistem谩tico de art铆culos period铆sticos y fuentes secundarias, afirmo que una de las principales razones por las que el islam sunita no une a las 茅lites musulmanas sunitas turcas y kurdas es la variaci贸n en la forma en que estas 茅lites conceptualizan las identidades religiosas y 茅tnicas.

Para demostrar esta divergencia entre las 茅lites religiosas turcas y kurdas, bas谩ndome en mis hallazgos, desarrollo el concepto de identidad 鈥渞eligio-茅tnica鈥, y expliqu茅 una tipolog铆a cu谩druple de categor铆as de identidad tal como las concibieron estas 茅lites: 1) religio-茅tnica; 2) etno-religioso; 3) religioso; 4) secular-茅tnico. Observo que la mayor铆a de las 茅lites musulmanes-kurdas con las que habl茅 adoptan una identidad religio-茅tnica, que traza las ra铆ces de la etnia en la religi贸n, mientras que la mayor铆a de las 茅lites turco-musulmanas adoptan la identidad etno-religiosa, que prioriza la etnia sobre la identidad religiosa.

-En las relaciones y conflictos entre turcos y kurdos estamos tratando con dos narrativas nacionales interconectadas y confrontadas. 驴Cu谩l ha sido el papel del islam sunita en la construcci贸n de identidad de ambas naciones?

-Como muestro en el libro, el islam sunita ha jugado (y sigue desempe帽ando) un papel central en la construcci贸n de identidad 茅tnica tanto de turcos como de kurdos. Mientras que en el cap铆tulo 1, demuestro el papel de las 茅lites musulmanas sunitas (especialmente los jeques y l铆deres de la orden religiosa Naqshbandi Khalidi) en la formaci贸n de la identidad nacional kurda, en el cap铆tulo 4 propongo una narrativa hist贸rica que muestra el papel central continuo del islam sunita en la construcci贸n de la identidad nacional turca desde finales del siglo XIX.

-Le铆mos tu art铆culo 鈥淲hat Does Trauma Have to Do with Politics? Cultural Trauma and the Displaced Founding Political Elites of Israel and Turkey鈥 (驴Qu茅 tiene que ver el trauma con la pol铆tica? Trauma Cultural y las 茅lites pol铆ticas fundadoras de Israel y Turqu铆a), publicado en The Sociological Quarterly. H谩blanos del papel del trauma en la Ciencia Pol铆tica y c贸mo se trata en el caso de Israel y Turqu铆a.

-Ser铆a bastante dif铆cil resumir el papel del trauma en la Ciencia Pol铆tica en una breve entrevista, pero perm铆tanme al menos tratar de explicar el enfoque del art铆culo.

Motivados por la falta de atenci贸n acad茅mica a los procesos que transforman los acontecimientos pol铆ticos mundanos en experiencias traum谩ticas colectivas, en este art铆culo nos preguntamos c贸mo las facciones pol铆ticas llegan a interpretar los resultados electorales como un trauma. Informados por el trabajo de Jeffrey Alexander sobre el tema, sugerimos que 鈥渆l trauma cultural ocurre cuando los miembros del grupo creen que han experimentado un evento desastroso que ha alterado permanentemente su identidad colectiva鈥.

Sobre la base de esta definici贸n, nos basamos en la teor铆a del trauma cultural para examinar las formas en que las 茅lites pol铆ticas fundadoras del Estado interpretan sus derrotas electorales.

Demostramos que tales 茅lites conmemoran la derrota empleando narrativas que las representan como v铆ctimas de procesos pol铆ticos injustos, y al mismo tiempo les proporcionan un sentido de superioridad moral. Esta autoconcepci贸n duradera obstaculiza los esfuerzos posteriores para atraer nuevos partidarios o cambiar las estrategias pol铆ticas. Demostramos este proceso utilizando dos casos emp铆ricos: los sionistas socialistas israel铆es y los republicanos seculares turcos, que dominaron sus respectivas naciones durante d茅cadas hasta que fueron derrotados a trav茅s de elecciones democr谩ticas. Sugerimos que la teor铆a del trauma cultural puede iluminar las razones de algunos de los puntos muertos pol铆ticos actuales que dan forma a las pol铆ticas de las democracias reci茅n fundadas.

-驴Cu谩les son las elites fundadoras de Turqu铆a e Israel?

-Cuando uso el concepto 鈥渓as 茅lites pol铆ticas fundadoras en Turqu铆a e Israel鈥, me refiero a la 茅lite republicana turca, representada pol铆ticamente por el Partido Popular Republicano (CHP), y los sionistas socialistas israel铆es, hist贸ricamente representados por el partido MAPAI (que se convirti贸 en el partido laborista moderno). La 茅lite pol铆tica fundadora turca estaba compuesta en su mayor铆a por j贸venes oficiales de la administraci贸n otomana que pretend铆an enterrar el pasado imperial din谩stico y semi-teocr谩tico. Esta 茅lite surgi贸 alrededor de Mustafa Kemal Atat眉rk y el partido que fund贸 en 1923, conocido durante la mayor parte de su existencia como el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Con el objetivo de secularizar y modernizar el pa铆s, emprendieron un proyecto de construcci贸n de la naci贸n de arriba hacia abajo. Hasta 1946, el CHP implement贸 un r茅gimen autoritario de partido 煤nico, a excepci贸n de dos intentos fallidos de transici贸n a la democracia multipartidista, en 1924 y 1930. Atat眉rk sigui贸 siendo el presidente del partido hasta su muerte, el 10 de noviembre de 1938, cuando 陌smet 陌n枚n眉 le sucedi贸.

El socialista moderado Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel (MAPAI, el precursor clave del Partido Laborista israel铆 contempor谩neo) domin贸 las instituciones sionistas en la Palestina del Mandato Brit谩nico desde la d茅cada de 1930. Nunca disfrut贸 del mismo estatus de partido 煤nico que el CHP, ya que las primeras elecciones multipartidistas israel铆es tuvieron lugar en 1949, varios meses despu茅s de la independencia. El partido gobern贸 como parte de coaliciones, pero conserv贸 el dominio parlamentario y Ejecutivo hasta su ca铆da, en 1977. Bajo el (frecuentemente despiadado) liderazgo de David Ben-Gurion, el partido adopt贸 un estilo de organizaci贸n centralizado, a menudo nepotista.

Ben-Guri贸n trat贸 de construir una naci贸n occidentalizada, libre de ortodoxia religiosa y costumbres no occidentales. Al igual que sus contrapartes turcas, los asociados del partido dominaban posiciones de alto rango en las instituciones israel铆es. Mantuvieron el poder simb贸lico al acreditar a MAPAI con el establecimiento del Estado, dotando a Ben-Guri贸n con un aura casi reverencial. El partido utiliz贸 la discriminaci贸n institucionalizada para marginar a las poblaciones que desafiaban sus puntos de vista sobre la sociedad israel铆, como los no jud铆os, los jud铆os religiosos y los jud铆os no europeos, conocidos como 鈥渕izrajim鈥 (orientales).

-驴Por qu茅 esas 茅lites tienen la sensaci贸n de p茅rdida? 驴C贸mo reaccionaron ante la p茅rdida de poder?

-A pesar de que su ca铆da fue un resultado democr谩tico directo, estas 茅lites -creyendo que juegan un papel crucial en su historia y destino nacionales- interpretaron la rotaci贸n como una tragedia para ellos y para toda su naci贸n. En un art铆culo, Shai Dromi y yo trazamos las formas en que el CHP y las 茅lites del MAPAI interpretaron su derrota examinando las narrativas p煤blicas que desarrollaron para dar cuenta de su movilidad pol铆tica descendente. A pesar de las diferencias espec铆ficas entre los casos, mostramos que los l铆deres de la 茅lite fundadora turca e israel铆 denunciaron repetidamente al p煤blico por rechazarlos, se presentaron a s铆 mismos como el 煤nico liderazgo leg铆timo en su pa铆s y predijeron un destino terrible para el pa铆s bajo el nuevo liderazgo.

As铆, ambas facciones se han presentado como v铆ctimas, que continuamente sufren ataques a su identidad colectiva. Ambos grupos representaron sus p茅rdidas como una aberraci贸n de los verdaderos procesos democr谩ticos. Este marco traz贸 l铆mites simb贸licos estrictos entre la 茅lite fundadora y los nuevos gobernantes: describi贸 a los primeros como moralmente superiores y los absolvi贸 de los errores del pasado, y retrat贸 a los segundos como incompetentes, enga帽osos y abiertamente maliciosos.

Esbozamos tres narrativas claves que los miembros fundadores de la 茅lite utilizaron para construir esta cosmovisi贸n en respuesta directa a su eliminaci贸n, y tambi茅n despu茅s de eventos posteriores que desafiaron su identidad pol铆tica colectiva, como m谩s p茅rdidas electorales, guerra, violencia pol铆tica y golpes de Estado. La narrativa primera describi贸 sus p茅rdidas electorales como un fracaso democr谩tico debido a la tergiversaci贸n, el enga帽o o la manipulaci贸n.

Mientras que esta primera narrativa culpaba mucho a los oponentes pol铆ticos, una segunda narrativa se dirigi贸 a los propios votantes, culp谩ndolos de irracionalidad e ingratitud. Una tercera narrativa ampli贸 las consecuencias del cambio de r茅gimen. Aqu铆, el CHP y los partidarios laboristas describieron las elecciones como dando lugar a l铆deres pol铆ticos no aptos. Esta narrativa retrataba a los nuevos l铆deres como alejando a sus naciones de su naturaleza democr谩tica secular, hacia el islamismo en Turqu铆a y el belicismo en Israel.

-驴Puedes explicar tu concepto de 鈥渢rauma cultural鈥 y c贸mo est谩 conectado con el proceso democr谩tico en ambos pa铆ses?

-Como lo define Jeffrey Alexander (2004), el trauma cultural ocurre cuando los miembros del grupo creen que han experimentado un evento desastroso que ha alterado permanentemente su identidad colectiva. La investigaci贸n del trauma cultural analiza c贸mo los grupos llegan a percibir un evento pasado como traum谩tico, y c贸mo lo imprimen en su memoria colectiva a trav茅s de pr谩cticas mnemot茅cnicas p煤blicas, como el recuento peri贸dico del evento, las representaciones art铆sticas, la conmemoraci贸n religiosa o el discurso pol铆tico.

Los grupos portadores son clave para los procesos de trauma cultural, formando un v铆nculo crucial entre un evento hist贸rico y su inscripci贸n en la memoria colectiva como un trauma. En el art铆culo, demostramos c贸mo las derrocadas 茅lites del MAPAI y el CHP, como grupos portadores desarrollaron un marco narrativo para dar cuenta de su eliminaci贸n del poder, los patrones que utilizaron para volver a dedicar este evento y las formas en que impulsaron su sentido grupal de autoestima a pesar de estas nuevas circunstancias.

Al enmarcar la derrota electoral como un duro golpe a su propia identidad, las 茅lites fundadoras tambi茅n han destacado sus virtudes percibidas como la posici贸n de la democracia, el secularismo y el progreso (en marcado contraste con sus oponentes). De esta manera, el trauma cultural tambi茅n ha servido a estos grupos como una fuente clave de cohesi贸n y resiliencia a pesar de las cambiantes condiciones sociopol铆ticas. El caso de Israel y Turqu铆a arroja luz sobre el papel crucial de la fundaci贸n de las 茅lites pol铆ticas en la configuraci贸n de las culturas democr谩ticas a largo plazo. Una narrativa de trauma cultural puede interpretar las elecciones como un juego de suma cero y demonizar a los partidos rivales y a sus electores. Como mostramos en el art铆culo, las aspiraciones de represalia pueden incluso mover a los actores a apoyar actos antidemocr谩ticos con la esperanza de restaurar su poder, lo que representa una grave amenaza para la democracia.

-Estamos muy interesados en todos los aspectos relacionados a los movimientos sociales en Oriente Medio y, en el caso de Turqu铆a, estamos viendo actualmente las protestas de los estudiantes y acad茅micos centrados en la Universidad Bogazici, misma de la que eres graduada. 驴Hay conexiones entre el movimiento de Parque Gezi y las protestas actuales en Turqu铆a? 驴Podr铆as describir la relaci贸n entre el r茅gimen de Ergodan y la juventud turca contempor谩nea?

-Se puede sugerir que el factor motivador com煤n para las protestas de Gezi y Bogazici es el intento del gobierno de restringir las libertades personales, sociales y acad茅micas. Los j贸venes jugaron un papel importante en el levantamiento de Gezi y est谩n jugando un papel central en las protestas de Bogazici. Una parte considerable de los j贸venes en Turqu铆a no ha sido testigo de ning煤n otro r茅gimen que el actual; sin embargo, un art铆culo reciente sobre la juventud de Turqu铆a demuestra que la tasa de aprobaci贸n del gobernante AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) es mucho menor entre los j贸venes que entre el electorado general.

Seg煤n un informe de la empresa de investigaci贸n Gezici, el 76,7% de los j贸venes (menores de 20 a帽os) que pudieron votar por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2018 no votaron a favor de la Alianza Popular (compuesta por el gobernante AKP y su aliado ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista, MHP). Curiosamente, los j贸venes que critican al AKP no s贸lo provienen de c铆rculos seculares, urbanos y anti-AKP. Recientemente, los medios de comunicaci贸n en Turqu铆a han estado informando sobre j贸venes de familias conservadoras y religiosas que recurren al deismo y el ate铆smo, muy probablemente en protesta por la participaci贸n del AKP en la corrupci贸n y la interpretaci贸n ortodoxa del partido del islam sunita, impuesta a los j贸venes a trav茅s de canales educativos y culturales. Seg煤n la empresa de investigaci贸n KONDA, con sede en Estambul, entre 2008 y 2018 el porcentaje de j贸venes que se auto-identifican como 鈥渃onservadores religiosos鈥 ha disminuido del 25% al 15%.

Basado en lo anterior, no ser铆a un error afirmar que los j贸venes y su disidencia representan un gran desaf铆o para Erdogan y el AKP. Tambi茅n hay que tener en cuenta que el n煤mero de estudiantes encarcelados en Turqu铆a se ha cuadruplicado entre 2013 y 2017, y a partir de 2019 ese n煤mero asciende a 70.000.

-En 2019, publicaste el art铆culo 鈥淐ivil War and Religion: Turkey鈥 en el Oxford Research Encyclopedia of Politics and Religion, el cual encontramos muy interesante. 驴Puedes explicarnos el rol de la religi贸n (especialmente el islam sunita) en la Turqu铆a actual? 驴Qu茅 nos puedes decir de las dem谩s religiones en Turqu铆a? Estamos pensando en armenios, griegos y jud铆os, y su papel en la construcci贸n del nacionalismo turco moderno.

-Durante mucho tiempo, la fundaci贸n de la Turqu铆a moderna se ha presentado como un proyecto 鈥渟ecular鈥, una ruptura con su 鈥減asado otomano orientado al islam sunita鈥. Sin embargo, las narrativas hist贸ricas revisionistas han demostrado que hay mucha similitud entre el pasado otomano (especialmente los 煤ltimos cien a帽os del Imperio) y la Rep煤blica turca, en el sentido de que ambos per铆odos se registraron los intentos de implementaci贸n de la occidentalizaci贸n y modernizaci贸n que, al mismo tiempo, mantuvieron al islam sunita en su centro.

Varios eruditos, como Ceren Lord y Baris Unlu, han demostrado que el islam sunita ha sido fundamental para la formaci贸n de la turquidad y de la Rep煤blica de Turqu铆a desde el principio. Los musulmanes no sunitas (como los alev铆es) y los musulmanes sunitas no turcos (como kurdos, laz, circasianos, 谩rabes) fueron aceptados como 鈥渃iudadanos aut茅nticos鈥, siempre y cuando estuvieran dispuestos a asimilarse al turco (que siempre estuvo de la mano con el islam sunita).

Mientras tanto, como continuaci贸n del sistema millet otomano, que otorgaba reconocimiento y protecci贸n a armenios, jud铆os y ortodoxos griegos, los mismos grupos no musulmanes recibieron el 鈥渆status鈥 oficial de 鈥渕inor铆a鈥, con el Tratado de Lausana de 1923. Sin embargo, contin煤an al margen de la naci贸n turca y con el tiempo su n煤mero ha ido disminuyendo en el pa铆s como resultado de pol铆ticas discriminatorias adoptadas por sucesivos gobiernos turcos. Mientras que a principios de la d茅cada de 1920 los no musulmanes constitu铆an alrededor del 3% de la poblaci贸n total, a principios de la d茅cada de 2000 esa cifra era inferior al 0,2%.

-驴Cu谩l es el papel de las mujeres turcas tanto en el apoyo al r茅gimen de Erdogan como en las protestas y resistencias sociales en Turqu铆a? En el Parque Gezi, las im谩genes de las j贸venes turcas fueron constantes en los medios de comunicaci贸n, as铆 como lo son ahora en las protestas de la Universidad Bogazici.

-Las mujeres desempe帽an un papel activo tanto en la pol铆tica como en la sociedad civil en Turqu铆a. Por ejemplo, las ramas de mujeres del AKP, que tienen alrededor de 4,5 millones de miembros (aproximadamente la mitad de la base global de miembros del partido de 10 millones), as铆 como las ONGs pro-AKP (organizaciones no gubernamentales organizadas por el gobierno) como KADEM, han jugado un papel importante tanto en la ampliaci贸n del apoyo electoral del partido como en la difusi贸n de sus pol铆ticas patriarcales. Por otro lado, las mujeres tambi茅n constituyen uno de los movimientos de oposici贸n m谩s fuertes de la actual Turqu铆a.

En respuesta al giro autoritario del r茅gimen y a su ataque a los derechos de las mujeres, como lo fue la reciente retirada de Turqu铆a de la Convenci贸n de Estambul -un tratado para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia dom茅stica-, las ONG feministas han organizado y participado activamente en protestas callejeras, as铆 como en otras formas de protestas. De hecho, no ser铆a un error afirmar que el movimiento de mujeres, junto con los j贸venes, plantea el mayor desaf铆o al r茅gimen actual en Turqu铆a.

FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

<!–

–>