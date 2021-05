–

Los movimientos campesinos y los pueblos ind铆genas est谩n teniendo un rol protag贸nico en el Paro Nacional en Colombia, que lleva varios d铆as consecutivos en las calles, con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producci贸n nacional, no discriminaci贸n y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos. Por Agencia Tierra Viva.

Nota publicada el 6/5

Con las consignas 鈥溌ue caiga el mal gobierno!鈥 y 鈥淓l campo se respeta鈥, las organizaciones campesinas y movimientos ind铆genas de Colombia participan activamente del paro nacional que lleva 7 d铆as consecutivos de protestas en todo el pa铆s. El gobierno de Iv谩n Duque respondi贸 a las masivas protestas pac铆ficas, cortes de ruta y cacerolazos con una incesante represi贸n policial que ya dej贸 37 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias, seg煤n el reporte de la ONG Temblores. 鈥淎l mal gobierno le decimos que la lucha es por la vida, que no nos callar谩n y que vamos a fortalecer las movilizaciones鈥, sentenciaron desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA). La semana pr贸xima Duque recibir谩 al Comit茅 Nacional del Paro, que llevar谩 su pliego de reclamos, entre ellos, los del campesinado.

La chispa que encendi贸 las movilizaciones en todo el pa铆s fue el intento de reforma tributaria anunciado por Duque, que contemplaba un incremento del IVA en los alimentos de la canasta b谩sica, y tuvo que ser retirado por el gobierno colombiano ante la contundente respuesta popular. 鈥淓l paro y la movilizaci贸n social lograron derrotar la reforma tributaria鈥, celebr贸 la organizaci贸n Dignidad Agropecuaria Colombiana en su 煤ltimo comunicado y adelant贸: 鈥淓n el agro la lucha contin煤a鈥.

El Movimiento de Autoridades Ind铆genas Occidente (AISO) tambi茅n anticip贸 este jueves la continuidad de las protestas y anunci贸 que 1.000 luchadoras y luchadores del pueblo Misak y Nasas est谩n en marcha a la ciudad de Cali 鈥渆n el marco del paro nacional que hemos convocado desde el pueblo Colombiano para parar la econom铆a del pa铆s. Seguimos en movilizaci贸n permanente y avanzamos hacia una huelga general nacional鈥. La CNA tambi茅n llam贸 el martes a las 60 organizaciones campesinas que la conforman para 鈥渇ortalecer los escenarios de movilizaci贸n鈥 en todo el pa铆s.

En el marco de un conflicto que permanece abierto, a pesar de la obligada convocatoria del gobierno de Duque al di谩logo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-V铆a Campesina conden贸 las 鈥減ol铆ticas totalmente contrarias que desfavorecen al com煤n de los trabajadores del pa铆s y con ella a las comunidades campesinas, ind铆genas y afrodescendientes鈥 y la respuesta 鈥渄esproporcionada鈥 de control militar del movimiento y la protesta social y exigi贸 que 鈥渉aya los controles pol铆ticos necesarios ante los abusos y desmanes del gobierno y su fuerza p煤bica鈥.

Seg煤n el relevamiento de la ONG Temblores, que a trav茅s de su programa de denuncia de violencia institucional viene cruzando la informaci贸n sobre la represi贸n del gobierno colombiano a las protestas, desde el 28 de abril hasta ayer se hab铆a registrado los siguientes abusos:

222 v铆ctimas de violencia f铆sica

37 v铆ctimas de violencia homicida

831 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes

312 intervenciones violentas en el marco de protestas pac铆ficas

22 v铆ctimas de agresiones oculares

110 casos de disparos de armas de fuego

10 v铆ctimas de violencia sexual

De la Rebeli贸n de las Ruanas al Paro Nacional, los reclamos campesinos

El pliego exigido por el Comit茅 Nacional del Paro va m谩s all谩 de la derrumbada ley de reforma tributaria y re煤ne reclamos vinculados con la actual crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, la asistencia social y exigencias pendientes desde la denominada Rebeli贸n de las Ruanas, la protesta protagonizada por los campesinos en 2013, que muchos analistas marcan como la semilla de las revueltas callejeras en Colombia contra el modelo neoliberal.

Entre los 7 puntos consolidados en el pliego del Comit茅 Nacional del Paro hay tres que involucran de manera particular a campesinos e ind铆genas:

Defensa de la producci贸n nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una pol铆tica que defienda la soberan铆a y seguridad alimentaria.

No discriminaci贸n de g茅nero, diversidad sexual y 茅tnica.

Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso il铆cito y aspersiones a茅reas con glifosato.

El comunicado del CNA 鈥攖itulado 鈥淟a semilla de la dignidad germina abonada con la lucha popular鈥濃 advierte que 芦desde el campo colombiano seguimos en pie de lucha y cerramos filas en torno al clamor del pueblo colombiano: que caiga el mal gobierno como exigencia central de la lucha禄 y responsabiliza a las pol铆ticas de derecha en general y al partido Centro Democr谩ctico de Iv谩n Duque, en particular, por 鈥渓a miser铆a, el hambre, la pobreza, la represi贸n, los cr铆menes de Estado y el desempleo en el pa铆s鈥.

En ese tono, la CNA reiter贸 las reivindicaciones del campesinado colombiano que ampl铆an lo sostenido en el pliego del Comit茅 del Paro en cuanto reclaman una reforma agraria integral, 鈥渃omo avance para garantizar la soberan铆a y seguridad alimentaria鈥; la desarticulaci贸n del paramilitarismo como pol铆tica de Estado y desmilitarizaci贸n de los territorios y la 鈥渞enegociaci贸n de los tratados de libre comercio que afectan al campesinado y el pueblo colombiano鈥.

Desde la organizaci贸n Dignidad Agropecuaria Colombiana coincidieron en el reclamo urgente de la renegociaci贸n de los tratados de libre comercio y levantaron otras de las banderas que llevan los campesinos en las movilizaciones callejeras: 芦No m谩s importaciones de alimentos que podemos producir禄. Adem谩s, recordaron otras cuentas pendientes como 鈥渓os elevados costos de fertilizantes y dem谩s insumos, los bajos precios para los productos del agro nacional, la soluci贸n definitiva a las deuda bancarias y con el agrocomercio鈥 y la grave situaci贸n de los arroceros colombianos.

鈥淗emos estado firmes en la lucha de toda una naci贸n. Hemos tenido que vivir 20 a帽os con el mismo gobierno, pero no nos cansamos, no se cans贸 este pueblo colombiano. Esta generaci贸n no espera nada de este presidente, en todos estos a帽os nos dieron mentiras, represi贸n, corrupci贸n , represi贸n y 6.402 crimines en manos de los paramilitares. Espero la renuncia del gobierno de Iv谩n Duque鈥, sintetiz贸 una joven referente del Pueblo Misak. Las protestas en Colombia siguen y la soluci贸n al conflicto parece marcarlo el pulso de las calles.