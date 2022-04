–

El periodismo que no sigue la l铆nea de la narrativa hegem贸nica debe ser eliminado.

Este mes, varios de nosotros 鈥Scott Ritter, ASB Military News, mi persona, entre otros鈥 fuimos cancelados por Twitter. La raz贸n no declarada: est谩bamos rebatiendo la narrativa oficialmente aprobada sobre la guerra Rusia/OTAN/Ucrania.

Esto fue algo predecible, como todo lo relativo al Big Tech. Apenas dur茅 siete meses en Twitter. Y eso fue suficiente tiempo. Contactos en California me dijeron que estaba en su radar debido a lo r谩pido que hab铆a crecido la cuenta, y su enorme alcance, en particular luego del inicio de la Operaci贸n Z.

Celebr茅 este acto de cancelaci贸n experimentando una iluminaci贸n est茅tica en el Mar Egeo, el hogar de Her贸doto, padre de la historia. Adem谩s de esto, fue reconfortante ser reconocido por el gran George Galloway en su homenaje conmovedor a los blancos del nuevo macartismo.

En paralelo a esto, la expectativa de la libertad de expresi贸n siendo salvada por la intervenci贸n benigna de Elon Musk ofreci贸 una pausa humor铆stica del tipo 鈥淢ars Attacks鈥.

El tecno-feudalismo es uno de los temas predominantes en mi 煤ltimo libro, Los furiosos veinte, publicado a inicios de 2021 y rese帽ado aqu铆 de forma reflexiva y meticulosa.

La cultura de la cancelaci贸n est谩 integrada al proyecto tecno-feudalista: o cumples con la narrativa hegem贸nica o sufre las consecuencias. Yo sab铆a que, en mi caso, el d铆a del juicio era inevitable en relaci贸n a Twitter y Facebook 鈥揹os de los guardianes del internet, junto a Google鈥, porque, como otro sinn煤mero de usuarios, hab铆a sido previamente enviado a esas 鈥渃谩rceles鈥 infames.

En una oportunidad, en Facebook, envi茅 un mensaje agudo destacando que era un columnista/analista de una compa帽铆a de medios bien establecida, radicada en Hong Kong. Alg煤n ser humano, y no un algoritmo, debi贸 haberlo le铆do, porque la cuenta fue restablecida en menos de 24 horas.

Pero luego la cuenta fue sencillamente inhabilitada, sin ninguna clase de advertencia. Solicit茅 la 鈥渞evisi贸n鈥 proverbial. La respuesta fue una exigencia de prueba de identidad. En menos de 24 horas despu茅s de eso lleg贸 el veredicto: 鈥淪u cuenta ha sido inhabilitada鈥 porque no ha seguido los muy nebulosos 鈥渆st谩ndares de la comunidad鈥. La decisi贸n fue 鈥渞evisada鈥 y 鈥渘o puede revertirse鈥.

Lo celebr茅 con un mini-requiem budista en Instagram.

Para ese entonces, mi p谩gina de Facebook impactada por un misil Hellfire claramente le identificaba al p煤blico en general qui茅n yo era: 鈥淎nalista geopol铆tico en Asia Times鈥. El hecho es que los algoritmos de Facebook cancelaron a un columnista de Asia Times, con una trayectoria comprobada y un perfil de alcance global. Los algos nunca han tenido las agallas (digitales) de hacerle lo mismo a un columnista de alto nivel del New York Times o del Financial Times.

Los abogados en Hong Kong de Asia Times le enviaron una carta a la gerencia de Facebook. Predeciblemente, no hubo ninguna respuesta.

Por supuesto, pasar a ser un objetivo de la cultura de la cancelaci贸n 鈥揹os veces鈥 ni remotamente se compara con el destino de Julian Assange, encarcelado por m谩s de tres a帽os en Belmarsh en las circunstancias m谩s escandalosas, y a punto de ser enviado a 鈥渏uicio鈥 en un gulag estadounidense por el delito de ejercer periodismo. No obstante, aplica la misma 鈥渓贸gica鈥: el periodismo que no sigue la l铆nea de la narrativa hegem贸nica debe ser eliminado.

Obedece o sufre las consecuencias

En aquel entonces discut铆 el asunto con varios analistas occidentales. 鈥淓st谩s ridiculizando al presidente de los Estados Unidos mientras se帽alas los elementos positivos de Rusia, China e Ir谩n. Eso es una combinaci贸n mortal鈥, como lo puso de forma sucinta uno de ellos.

Otros sencillamente estaban anonadados: 鈥淢e pregunto por qu茅 te restringieron cuando trabajas para un medio respetable鈥. O establecieron las conexiones evidentes: 鈥淔acebook es una m谩quina de censura. No sab铆a que pod铆an no ofrecer razones sobre el por qu茅 lo hacen, pero son parte del estado profundo鈥.

Una fuente en la banca que frecuentemente coloca mis columnas sobre el escritorio de un selecto grupo de Amos del Universo lo pone en t茅rminos neoyorquinos: 鈥淛******e severamente al Atlantic Council鈥. Sin espacio a la duda: el esp茅cimen que supervis贸 la cancelaci贸n de mi cuenta era un ex charlat谩n del Atlantic Council鈥.

Al editor y escritor Ron Unz en California le purgaron la cuenta de Facebook en abril de 2020 de su famos铆simo portal Unz Review. A continuaci贸n, lectores que intentaron postear art铆culos de la p谩gina se toparon con un mensaje de 鈥渆rror鈥 que describ铆a su contenido como 鈥渁busivo鈥.

Cuando Unz le mencion贸 mi caso al renombrado economista James Galbraith, 鈥渞ealmente estaba asombrado, y pens贸 que esto se帽alaba una tendencia de censura muy negativa en internet鈥.

La 鈥渢endencia de censura鈥 es un hecho, desde hace ya un buen tiempo. Tomen por ejemplo este informe del Departamento de Estado de 2020 identificando a los 鈥減ilares del ecosistema de desinformaci贸n y propaganda rusa鈥.

Directriz del Departamento de Estado

El informe de la era Pompeo demoniza los portales 鈥渞adicales con mentalidad conspirativa鈥 que resultan ser extremadamente cr铆ticos con la pol铆tica exterior de los Estados Unidos. Incluyen Strategic Culture Foundation basado en Mosc煤 鈥揹onde soy columnista鈥 y Global Research, radicado en Canad谩, que republica la mayor铆a de mis columnas (pero tambi茅n lo hacen Consortium News, Zerohedge y muchos otros portales estadounidenses). Me citan por mi nombre en ese informe, junto a unos cuantos columnistas de alto nivel.

La 鈥渋nvestigaci贸n鈥 del informe declara que Strategic Culture 鈥搎ue est谩 bloqueado por Facebook y Twitter鈥 es dirigido por el SVR, el servicio de inteligencia exterior ruso. Esto es rid铆culo. Conoc铆 en Mosc煤 a los editors anteriores, j贸venes, energ茅ticos, con mentes inquisitivas. Tuvieron que renunciar a sus trabajos porque luego de ese informe comenzaron a ser severamente amenazados online.

As铆 que la orden proviene directamente del Departamento de Estado, y eso no ha cambiado bajo Biden-Harris: cualquier an谩lisis de la pol铆tica exterior de Washington que se desv铆e de la norma es una 鈥渢eor铆a de la conspiraci贸n鈥, terminolog铆a que fue inventada y perfeccionada por la CIA.

Junten esto con la asociaci贸n entre Facebook y el Atlantic Council 鈥搎ue es, de facto, un think tank de la OTAN鈥 y ahora tenemos un verdadero ecosistema poderoso.

La vida es maravillosa

Cada fragmento de silic贸n en el valle conecta Facebook a una extensi贸n directa del proyecto LifeLog de la Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzados de Defensa (DARPA, en ingl茅s), un intento del Pent谩gono de 鈥渃onstruir una base de datos que rastree la totalidad de la existencia de una persona鈥. Facebook lanz贸 su portal exactamente el mismo d铆a 鈥4 de febrero de 2004鈥 que DARPA y el Pent谩gono cerraron LifeLog.

DARPA no ofreci贸 explicaci贸n alguna. David Karger del MIT en aquel momento dijo: 鈥淓stoy seguro de que dicha investigaci贸n continuar谩 siendo financiada bajo otro nombre. Se me hace imposible imaginar a DARPA 鈥榓bandonando鈥 un 谩rea de investigaci贸n tan decisivo鈥.

Por supuesto, a la evidencia madre que conecta directamente a Facebook con DARPA nunca se le ser谩 permitido emerger a la superficie. Pero ocasionalmente alguno de sus actores esenciales se manifiestan, como Douglas Cage, nada m谩s y nada menos que el conceptualizador de LifeLog: 鈥淓n este punto Facebook es el verdadero rostro del seudo Life-Log (鈥) Hemos terminado suministrando el mismo tipo de informaci贸n personal detallada a los publicistas y los corredores de data sin provocar el tipo de oposici贸n que provocaba LifeLog鈥.

As铆 que Facebook no tiene absolutamente nada que ver con periodismo. Sin mencionar la pontificaci贸n sobre el trabajo de un periodista, o asumiendo que est谩 calificado para cancelar a 茅l o ella. Facebook es un 鈥渆cosistema鈥 construido para vender data privada con ganancias exorbitantes, ofreciendo un servicio p煤blico como una empresa privada, pero sobre todas las cosas compartiendo con el estado de seguridad nacional de los Estados Unidos la informaci贸n acumulada de sus miles de millones de usuarios.

La resultante estupidez algor铆tmica que Twitter tambi茅n comparte 鈥搃ncapaz de reconocer matices, met谩foras, iron铆as, pensamiento cr铆tico鈥 est谩 perfectamente integrada a lo que el ex analista de la CIA, Ray McGovern, brillantemente bautiz贸 como el complejo militar-industrial-congresional-inteligencia-medios-academa-think tanks (MICIMATT, en ingl茅s).

En los Estados Unidos, al menos el inusual experto en el poder de los monopolios identific贸 este impulso neo-orweliano como algo que est谩 acelerando 鈥渆l colapso del periodismo y la democracia鈥.

Facebook 鈥渉aciendo fact-check a periodistas profesionales鈥 no llega siquiera a calificar como algo pat茅tico. De otro modo Facebook 鈥搚 no analistas como McGovern鈥 hubiesen desmontado el Russiagate. No cancelar铆a rutinariamente a periodistas y analistas palestinos. No inhabilitar铆a la cuenta de Mohammad Marandi, profesor de la Universidad de Teher谩n que de hecho naci贸 en los Estados Unidos.

He recibido unos cuantos mensajes diciendo que haber sido cancelado por Facebook 鈥搚 ahora por Twitter鈥 es una medalla de honor. Bueno, nada es permanente (budismo) y todo fluye (tao铆smo). As铆 que haber sido 鈥揹os veces鈥 eliminado por un algoritmo califica en el mejor de los casos como un chiste c贸smico.

Publicado originalmente en Consortium News el 21 de abril de 2022, la traducci贸n para Misi贸n Verdad fue realizada por Diego Sequera.

