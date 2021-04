–

30 de marzo de 2021 par

Repetir como loros los versos de fray Luis de León, nos enseñó a los niños del franquismo que las diéresis servían para romper diptongos; así fue como aprendimos que no era lo mismo ruido que ruïdo. El primero es tosco; el segundo es elevado, propio de los afortunados que huyen del mundanal ruïdo. Años después, tras la invasión anglosajona, aquella diferencia dejó de percibirse siendo sustituida por la semejanza entre sound y noise -la vida pasó a ser “a tale told by an idiot, full of sound and fury, (…) Seguir leyendo »

26 de marzo de 2021 par

El régimen vigilado en el que vivimos se esfuerza continuamente en lo modélico de la Transición Vigilada. Continuamente nos recuerdan los muertos de los nacionalistas de ETA, pero hay otros muertos de los que no quieren hablar ni recordar. Los muertos que las fuerzas represivas y los fascistas con toda impunidad estuvieron realizando desde el mismo momento de la muerte del dictador. Recordamos solamente los años 1976-77 que fueron de muerte y plomo. Año 1976 Almazán Luna, Pedro. Joven (…) Seguir leyendo »

22 de marzo de 2021 par

En estos días nos ha sorprendido la situación de Murcia. La moción de censura estaba cantada que fracasaría. Si no conoces como funciona esta región, puede sorprenderte. Murcia lleva 1.000 años de caciquismo donde todo se reparte entre grupos y familias, la presión para que algo corrupto como es esta comunidad no cambie, no viene solo de las maletas que llegan de Madrid. Cuando se anuncia la moción de censura. Ciudadanos que venía para acabar con la corrupción, termina pactando un gobierno con el (…) Seguir leyendo »

22 de marzo de 2021 par

En el glorioso día de san José, estoy apesadumbrado por la penosa coyuntura que atraviesa la Iglesia española. Por si no hubiera sido suficiente promulgar leyes para pulverizar la familia (matrimonio igualitario, aborto, divorcio, etc.), con la reciente ley de eutanasia, acaba de sufrir otro impío ataque. No sabría decir cuál de este sacrílego ramillete de leyes es la norma más pecadora pero es evidente que todas ellas menoscaban la acreditada alergia eclesial contra las leyes lentejas (“si quieres (…) Seguir leyendo »

18 de marzo de 2021 par

«Ni derechas, ni izquierdas: entre arriba y abajo está la pelea» decía una copla de Isabel Escudero. Pero por izquierdas se puede entender el conjunto de ideas avanzadas que, desde hace poco más de dos siglos, buscan una transformación social en aquello que defienda más los derechos humanos y las libertades cívicas, se incremente la participación popular en asuntos políticos y una mayor igualdad. Y, en especial, todas las ideas socialistas y sus variantes que surgieron con fuerza durante el siglo XIX (…) Seguir leyendo »

12 de marzo de 2021 par

La Sala Civil del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado una petición del torero Miguel Ángel Perera (no confundir con su homónimo, eximio antropólogo y novelista) en la que solicitaba la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) de una obra titulada “Faena de dos orejas con petición de rabo al toro ‘Curioso’ nº 94, de peso 539 kgs, nacido en febrero de 2010 ganadería Garcigrande Feria de San Juan de Badajoz, día 22 de junio de 2014”. Porque todos los imaginamos, en las siguientes (…) Seguir leyendo »

2 de marzo de 2021 par

En estos días nos levantamos con los actos violentos que se producen en Barcelona. Una vez más están buscando culpables donde no están. La desesperación de los jóvenes no es producto, que un día se levantan e incendian una ciudad. En Cataluña dominada por el nacionalismo durante cuarenta años, se ha marginado a una población joven que cada vez vive más en la indigencia, han visto cómo sus familias que venían de una clase media de comerciantes se ha hundido, la emigración marginada sin políticas de (…) Seguir leyendo »

22 de febrero de 2021 par

Esta vez casi ganamos. Que al 47 % de los posibles votantes en Catalunya nos haya importado una mierda, toda la campaña propagandista, a favor de la patria catalana, y , o española, y nos hayamos quedado en casa sin echar el papelito en el bote de metacrilato, es un triunfo del sentido común y la demostración de que ya no nos creemos sus mentiras. Se nos dirá que no hemos ido a votar por miedo al coronavirus. Es verdad, pero eso lo único que demuestra, es que no nos merece la pena (…) Seguir leyendo »

17 de febrero de 2021 par