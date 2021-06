De eso se encargan las empresas de Relaciones P煤blicas; como en Espa帽a la Atlas Network,

encargada a dem谩s de gestionar cuentas pol铆ticas de extrema derecha, dise帽ar campa帽as electorales o simples campa帽as medi谩ticas. Las m谩s grandes son LLYC, Apple Tree o Atrevia, aunque no las m谩s influyentes. Hay muchas, en el mundo tal vez las m谩s potentes sean las Fact check de las grandes agencias, AFP, Reuters. Tambi茅n Snopes o Polifact.

Las revistas de divulgaci贸n cient铆ficason otro ejemplo. Basan su 茅xito en

su prestigio, la excelencia de sus art铆culos y minuciosas revisiones

Peer to Peer. Pero dentro de ellas no todas son iguales, y mientras a

algunas se le cuelan art铆culos no verificados como en Science, otras

publican directamente art铆culos procedentes de corporaciones, como the

Lancet. Otras son compradas por grupos de inversi贸n y pasan a

trabajar para el grupo industrial como National Geographic. El resultado es que grandes proyectos, como el repositorio sanitario cochrane.org sobre pr谩cticas basada en la evidencia, enciclopedias m茅dicas cargadas de publicidad farmacol贸gica, caen en desuso por su extrema manipulaci贸n.

La trampa de las Agencias de Verificaci贸n

Las distintas agencias de verificaci贸n, como en Espa帽a Newtral/ Atresmedia, Maldita/ Atresmedia, son propiedad de grupos medi谩ticos. As铆 es en la pr谩ctica totalidad de pa铆ses. De hecho agencias como Reuters o AFP poseen sus propias agencias de verigficaci贸n. Son parte interesada. Mientras son capaces de analizar el aluvi贸n de fake news y bulos, son incapaces de realizar un balance sobre las cualidades de un escrito, de calificarlo informativamente. L贸gico, en el momento en que tuviese que calificar una noticia de su grupo editorial o bien perjudicar铆an al medio o a s铆 mismas al mentir y sesgar. Los medios de comunicaci贸n viven del sesgo, del error, la especulaci贸n y la incertidumbre. Y del dinero de los patrocinadores.

La producci贸n de bulos es 1000 veces superior a las capacidades verificadoras, est谩 mejor calificada por los buscadores al ser informaci贸n impactante, catalogada como importante, y su efecto en la opini贸n p煤blica es inmediato. Su objetivo primario es atacar al Sesgo de Anclaje; es decir, la persona acepta como v谩lida la primera impresi贸n recibida y se acomoda el resto sobre esta; coloquialmente “pense que…”, “cre铆 que…”. Es la pr谩ctica empleada por la Iglesia durante 2 milenios. El proceso de verificaci贸n es lento, mal calificado en los buscadores y mal aceptado, al tratarse de una segunda opini贸n. Mentir es comunicativamente m谩s ventajoso que decir la verdad. La Rana Pepe gana la partida.

El ejemplo de que toda informaci贸n veraz no tiene el mismo valor, depende de su uso, es la campa帽a publicitaria militar que acompa帽a a la guerra y que se denomina ‘guerra humanitaria’ practicada por ejemplo en Yugoslavia, Afganist谩n, Irak o Libia. Todo el mundo entiende que ‘la guerra’ es un mal. Pero la guerra humanitaria est谩 bien considerada. Mientras se derroca el gobierno, se destruye las instalaciones civiles y se saquean los recursos, tanto legal como ilegalmente, se establece una serie de medidas paliativas, campos de refugiados, hospitales de campa帽a o comedores, que conforman el cuerpo de la noticia de los medios principales. La t茅cnica, el truco, es bien conocido: desviaci贸n de la atenci贸n. “…el tonto mira al dedo”. Mientras una agencia de verificaci贸n certificar谩 que tanto la informaci贸n sobre el bombardeo como sobre el paliativo son igualmente v谩lidas, reales, una empresa de rating informativo deber铆a penalizar el manejo de la informaci贸n, el sesgo, la imprecisi贸n, la exageraci贸n o la elucubraci贸n, publicidad encubierta o propaganda; en este caso que un bombardeo salva vidas; y a dem谩s avisar de cu谩nto es el desv铆o sobre la realidad. Como este ejemplo hay miles.

Fair News y Rating Informativo

Las Fair news no solo deber铆an ser ver铆dicas, sino poseer m谩s tipos de valores: relevancia, claridad y coherencia entre muchas otras car谩cter铆sticas.

驴Por qu茅 no calcular la calidad total de la informaci贸n, no solo su veracidad? 驴Qu茅 valor tendr铆a la informaci贸n de una editorial independiente sobrela de en un medio esponsorizado y financiarizado, convirti茅ndolo en parte interesada? 驴Por qu茅 no clasificar cada art铆culo por lo que verdaderamente son? 驴Porqu茅 calificar un art铆culo como period铆stico cuando se trata de un

publi reportaje, como los financiados por Defensa o Bancos? Ser铆a curioso ver c贸mo se califica un discurso pol铆tico en cuanto a veracidad, l贸gica discursiva, objetividad o equidad social. Este es el principio de Rating informativo el discernir entre la calidad de dos informaciones vertidas sobre un mismo tema. Si, es quitar la gracia al periodismo, pero la sociedad ganar铆a en salud mental y econ贸mica.

La empresa de InfoRating como tal se plantea muy factible: se crea un grupo de trabajo, se

plantean unos par谩metros, se plantean unos indicadores, se crea un

algoritmo, se aplica a los documentos entrantes y se publican los

resultados. El principio de calificaci贸n informativa, rating

informativo, no deber铆a ser distinto del rating crediticio aplicado por

empresas calificadoras de riesgo como S&P, Fitch o Moodys; de

cualquier banco al valorar la solvencia financiera de su cliente; o de las mismas bibliotecas al seleccionar sus textos. En Espa帽a existen unas 600 empresa de clasificaci贸n de datos, aunque la mayor铆a dedicadas a la sector industrial.

La aplicaci贸n de esta pr谩ctica clasificatoria tan aparentemente sencilla es sistem谩ticamente evitada en los medios masivos. El rating informativo afectar铆a , a estados y medios, pero tambi茅n a los propios Mercados de Valores. Recordamos que el 90% de las bolsas est谩n gestionadas por grades grupos de inversi贸n que utilizan, a parte de informaci贸n reservada, el rastreo sistem谩tico de noticias en la red para gestionar autom谩ticamente sus compraventas. Gran parte del softwares es de origen militar. Lo cu谩l incluye a numerosos grupos de inversi贸n con diversificaciones hasta el extremo y poseedores de numerosos medios de comunicaci贸n, como Blackrock o Blackstone, Vanguard, Quantum, Capital, o el propio Bloomberg. Para ellos es tan importante controlar la informaci贸n masiva emitida en RRSS, como en medios tradicionales, 铆ndice del volumen de ventas o los 铆ndices SEO de los distintos buscadores.

En pleno S.XXI estados y empresas sostienen una lucha a muerte por el control de la informaci贸n, porque quien controla la informaci贸n controla la voluntad, y hablamos de muchos miles de millones de personas. El espacio radioelectrico, el espacio virtual, no son neutros, son acaparados y pueden ser bloqueados de muchas maneras. Las plataformas no compiten en igualdad de condiciones, los pueblos no se ven representados.

Desde este medio recomendamos a quien pueda o quiera se ci帽a a sus fuentes confiables, si es que queda alguna, porque est谩 claro es que el capital y los poderes intentar谩n por cualquier v铆a para llegar a nuestras mentes, y los medios digitales son los m谩s indicados para este prop贸sito hoy d铆a.