February 4, 2022

El Sabroso,

carro帽eros de la exclusi贸n

Sabemos de las

situaciones de extrema injusticia e inhumanidad que van asociadas a las

pol铆ticas migratorias de esta falsa democracia. Somos conscientes de los miles

de muertos en el Mediterr谩neo, de las mafias y de la hipocres铆a de un estado

que dice sentir sensibilidad social.

Una de estas

historias terribles se ha dado con un compa帽ero del sindicato. Viviendo en un

centro de menores, sin familia a este lado del Estrecho, empez贸 el pasado mayo

a trabajar para el Restaurante El Sabroso (Avenida Donostiarra 22, Madrid) con

la promesa de que su patr贸n le iba a gestionar el permiso de trabajo en este

Reino de la Exclusi贸n. Pasaron siete largos meses con jornadas de doce horas de

trabajo interrumpido, asumiendo la cocina, la atenci贸n al p煤blico y todas las tareas

que se realizan en un establecimiento como este, en una situaci贸n de

semi-esclavitud.

El empresario no

s贸lo no cumpli贸 con la promesa de conseguirle los papeles para trabajar

legalmente, sino que sabemos que no realiz贸 gesti贸n alguna. Como broche final,

el pasado 23 de diciembre nuestro compa帽ero fue despedido entre amenazas,

insultos y fuertes agresiones que le llevaron al hospital. Plaza Tirso de

Molina 5, 2潞 Izq // Tlf: 91 704 60 54 Desde CNT-AIT hemos expresado nuestra

indignaci贸n por estos hechos rotundamente inhumanos. Asimismo, hemos exigido al

Restaurante El Sabroso el pago de las cantidades adeudadas y la reparaci贸n de

todas estas vulneraciones, sin obtener, por el momento, respuesta

satisfactoria.

No vamos a

permanecer impasibles ante esta situaci贸n, menos aun cuando se trata de una

persona que est谩 iniciando su paso por la vida en condiciones de extrema

vulnerabilidad. Restaurante El Sabroso: 隆Paga lo que debes! 隆No vamos a

permitir que sigas con tu carro帽a de la exclusi贸n! 隆Ning煤n ser humano es

ilegal!

SOV CNT-AIT

MADRID