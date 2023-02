–

De acuerdo con el art. 56.1 ET la indemnizaci贸n de despido se calcular谩 con base al salario del trabajador. La regla general ser谩 que ese salario se extraiga de la 煤ltima n贸mina del trabajador antes del despido, no obstante, dada la presencia de salarios irregulares (bonus, horas extraordinarias) en la mayor铆a de trabajadores, calcular la indemnizaci贸n con base a la 煤ltima n贸mina podr铆a distorsionar el verdadero salario del trabajador.

Por ello, en aquellos casos en los que existen salarios irregulares, se selecciona el promedio del salario mensual computando el a帽o anterior al despido. A su vez, durante ese a帽o anterior, se pueden dar circunstancias especiales (ej., excedencias, traslados, reducciones de jornada) que puedan hacer que el salario del 煤ltimo a帽o tenga periodos no representativos que puede hacer que se modifiquen los espacios temporales que deban tomarse en consideraci贸n para el c谩lculo del salario regulador.

HORAS EXTRA QUE NO PUDIERON REALIZARSE DURANTE ERTE (ni en IT)

El conflicto resuelto por la Sentencia aqu铆 comentada, y que abajo podr茅is descargar, parte de un despido con efectos de 1 de abril de 2020 mientras el trabajador se encontraba en ERTE desde el 15 de abril de 2020. Concretamente, el caso tiene enjundia dado que el trabajador, en el periodo de doce meses anterior a entrar en ERTE, realiz贸 un total de 379 horas extraordinarias. Sin embargo, desde que entr贸 en ERTE, obviamente, no pudo realizar horas extraordinarias. As铆, la indemnizaci贸n ser谩 cuantiosamente distinta si el periodo de doce meses computables para el c谩lculo de la indemnizaci贸n empieza inmediatamente anterior al despido o en el periodo anterior al inicio del ERTE.

En este contexto, y en t茅rminos bastante amplios, el Tribunal Supremo vendr谩 a dictaminar que, si el despido se produjo estando el trabajador bajo una situaci贸n de suspensi贸n del contrato de trabajo, es evidente que el promedio de los ingresos irregulares que haya podido percibir en el a帽o anterior al despido que sean computables no pueden obtenerse tomando el periodo de suspensi贸n del contrato.

Esto es, el Tribunal Supremo excluye el ERTE del c贸mputo del periodo para al c谩lculo del salario regulador de la indemnizaci贸n. Y digo que lo hace en t茅rminos amplios puesto que no se ci帽e a resolver el caso en materia de ERTES, sino que habla de 鈥渟uspensi贸n del contrato de trabajo鈥 en t茅rminos amplios. De hecho, esto no puede, en mi opini贸n, considerarse solamente obiter dicta, dado que la Sentencia de contraste que da por buena, no hac铆a referencia a un ERTE sino a una IT y, a pesar de la diferencia entre ERTE e IT, el Tribunal Supremo considera que los casos son v谩lidos para el contraste. En efecto, la STSJ de Galicia de 23 de noviembre de 2020 r. 2111/2020 -que precisamente se cita de contraste para acceder a casaci贸n y que se da como doctrina correcta- considera que el c谩lculo del salario regulador debe hacerse sobre el periodo de doce meses anterior al inicio del periodo de IT y no del momento del despido durante la IT. Y con ello incluye las horas extras realizadas en aqu茅l periodo.

