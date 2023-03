El salario venezolano ha perdido más o menos el 97% de su valor

Panorama sindical en Venezuela

Mario Hernandez

En Venezuela se registraron 762 protestas durante el pasado mes de febrero, 500 menos que las contabilizadas en enero, seg煤n datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

El observatorio detall贸 que un 89 % de las protestas computadas en febrero fueron asociadas a las exigencias de Derechos Econ贸micos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) y que, dentro de este grupo, la mayor铆a se relacion贸 con derechos laborales y servicios b谩sicos.

Insisti贸 en que los trabajadores siguen liderando las protestas y 芦su mayor exigencia radica en salarios suficientes para vivir con dignidad y que sean dolarizados para poder hacer frente a la econom铆a nacional禄.

Sobre los lugares en los que se registraron la mayor cantidad de manifestaciones, Anzo谩tegui encabeza la lista con 76 protestas; seguido de Portuguesa con 66; Bol铆var con 59; Lara con 55 y M茅rida con 54.

En enero, el OVCS sum贸 1.262 protestas, de las cuales 1.027 fueron de trabajadores, principalmente del sector de la educaci贸n, quienes denunciaron la 芦p茅rdida del poder adquisitivo禄 ante el 芦poco valor del salario frente al escenario inflacionario y dolarizado de la econom铆a禄, seg煤n un informe de la organizaci贸n.

Venezuela registr贸 el a帽o pasado 7.032 protestas, con un promedio de 20 diarias, lo que supuso un incremento del 7 % respecto a 2021, cuando se computaron 6.560 manifestaciones, de acuerdo con el OVCS.

Entrevista al economista venezolano Manuel Sutherland en 鈥淢etr贸polis鈥 que se emite por FM La Boca (90.1) los martes de 21:00 a 22:00

El salario venezolano ha perdido m谩s o menos el 97% de su valor

Mario Hernandez

-Quer铆amos comunicarnos contigo porque Venezuela ha vivido en enero una serie de movilizaciones de sindicatos reclamando por el salario, por el poder adquisitivo del salario, para que el salario y las pensiones sean indexadas al costo de las canastas b谩sicas. Estaba leyendo, por ejemplo, un art铆culo de Luis Britto Garc铆a que habla de un salario m铆nimo de 130 bol铆vares que ser铆a el equivalente a 6 USD mensuales. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar sobre esta situaci贸n y, sobre todo, de esta reacci贸n que han tenido los gremios y los sindicatos venezolanos?

-Lamentablemente, el salario venezolano ha perdido m谩s o menos el 97% de su valor si lo comparamos con el 2001. En el 2001 el salario m铆nimo en Venezuela, con el bono alimentaci贸n, era 401 USD mensuales y era el salario m铆nimo con m谩s poder adquisitivo de toda Am茅rica Latina. Era nominalmente m谩s bajo que el chileno o el argentino, pero ten铆a un poder de compra m谩s grande porque los servicios p煤blicos eran muy bajos, muy baratos. El litro de gasolina costaba 0,10 USD y la electricidad del apartamento era pr谩cticamente nada. Entonces ese salario era alt铆simo en cuanto a poder adquisitivo global, los alimentos tambi茅n eran econ贸micos, pero fue destruy茅ndose paulatinamente en todo el coraz贸n del proceso bolivariano.

Desde 2015/2016 el salario m铆nimo ha oscilado entre los 4 a 8 USD mensuales, llegando a subir el 15 de marzo del a帽o pasado a 40 USD, pero esa subida fue licuada con una inflaci贸n muy fuerte. El 2022 tuvimos una inflaci贸n de 305% y si medimos la inflaci贸n de enero del 2022 a enero del 2023 tenemos una inflaci贸n valorizada de 440%. Entonces eso ha licuado el aumento salarial que hubo el 15 de marzo del 2022, el 煤ltimo incremento, y ahora el salario m铆nimo para personas que trabajan en la administraci贸n p煤blica y pensionados alcanza la microsc贸pica cifra de 4 USD al mes. El bono de alimentaci贸n es algo as铆 como 2 USD al mes, lo que ser铆a como 6 USD como ingreso m铆nimo legal.

Y en el sector privado los salarios est谩n alrededor de los 12 USD al mes para un obrero que realiza una labor sencilla. Ahora, ese salario ha venido con una destrucci贸n de las prestaciones sociales, una destrucci贸n de los contratos colectivos, hubo estatutos como el 2792 que invalid贸 los contratos colectivos de un mont贸n de sindicatos y hubo un decreto de la ONAPRE que impidi贸 que los beneficios sociales que hab铆an firmado sindicatos en forma independiente pudieran ser v谩lidos, entonces hubo como un achatamiento general de salarios de m茅dicos, de profesores y maestros.

Esos salarios lamentablemente fueron devastados y sus beneficios fueron reducidos muy dr谩sticamente. Ellos han tenido una respuesta, desde el a帽o pasado, muy vigorosa, han forzado al gobierno a tratar de frenar la destrucci贸n total del salario, pero lamentablemente no han podido. Este a帽o han arrancado con marchas muy importantes, han tomado varias plazas a nivel nacional, han hecho protestas muy fuertes y muy pac铆ficas, muy organizadas, protestas no politizadas sino orientadas fundamentalmente a la reivindicaci贸n salarial y no han tenido lamentablemente mayor 茅xito.

No obstante, las protestas no est谩n teniendo la fuerza que ten铆an hace unos meses, pero todav铆a hay movilizaci贸n y un intento de tratar de luchar por sus reivindicaciones que han sido totalmente pisoteadas en los 煤ltimos a帽os.

-驴C贸mo se entiende esta situaci贸n cuando en su mensaje anual el presidente Maduro inform贸 que la econom铆a hab铆a crecido un 17.73% el a帽o pasado?

-La verdad es que no se sabe exactamente cu谩nto creci贸 la econom铆a. El Banco Central no ha publicado la data completa. Ese crecimiento es el crecimiento de los 3 primeros trimestres y es un crecimiento promedio inter-trimestral. El asunto es que el Banco Central tampoco ha publicado la data del a帽o 2019, 2020 y 2021 entonces lo que public贸 y lo que dijo el presidente Maduro fue una cuesti贸n de los 3 primeros trimestres del a帽o pasado, le falt贸 mucho contexto a la cifra de crecimiento para ser m谩s o menos ver铆dica.

Lo otro es que ese crecimiento se ha visto potenciado por 3 factores centrales. El primero es la guerra de Ucrania, el segundo es el aumento de los precios del petr贸leo que exportamos como bien pr谩cticamente 煤nico, y lo tercero ha sido una apertura, dolarizaci贸n y flexibilizaci贸n de las condiciones comerciales en Venezuela.

Hace pocos a帽os no pod铆as utilizar divisas para realizar tus pagos y hab铆a una persecuci贸n de polic铆as y fiscales a los comercios que dificultaban mucho su accionar, eso se fue flexibilizando y permiti贸 que florezcan algunos negocios. El asunto es que esos negocios est谩n floreciendo para el segmento 鈥榩rime鈥 de la poblaci贸n, el segmento m谩s pudiente. Hay muchos bodegones, en Argentina son otra cosa, en Venezuela son tiendas de mercanc铆as importadas, cervezas, refrescos completamente importados para el segmento de lujo, restaurantes donde una cena para 3 te puede costar 300 USD sin siquiera pedir un whiskey o con apenas una botella de vino econ贸mica, y hoteles donde te pueden cobrar 350 USD la noche como el Hotel Humboldt.

Entonces, esa forma de la recuperaci贸n econ贸mica no es integral, donde la recuperaci贸n de la clase obrera tenga un protagonismo y donde realmente haya posibilidades de aumentar la producci贸n de una manera potente, sino basada en la importaci贸n de bienes generalmente suntuosos o hechos para ingresos medios.

A eso hay que agregar el aumento en el precio del petr贸leo y el aumento en la producci贸n de petr贸leo. El a帽o antepasado la producci贸n hab铆a llegado a 250/320.000 barriles que era lo m铆nimo en 75 a帽os y el a帽o pasado subi贸 a 600/650.000 un poco llegando a 700.000, igual el precio que hab铆a llegado a 20/25 USD el a帽o antepasado lleg贸 a 70/80 USD. Esos valores hicieron que la econom铆a creciera bastante, pero a pesar de eso el gobierno no ha ajustado los salarios como deber铆a y sigue con los errores de pol铆tica econ贸mica que han destruido la econom铆a y que han multiplicado el tipo de cambio por 5. En enero del a帽o pasado el tipo de cambio era 4 bol铆vares por d贸lar y ahora va a 20 bol铆vares por d贸lar.

-驴Qui茅nes lideran estos movimientos sindicales que reclaman por salario? 驴Tienen alguna relaci贸n con la oposici贸n pol铆tica?

-La cuesti贸n de estos movimientos del magisterio, de los sindicatos de enfermeras, de maestros y de profesores es que son muy variados. El 煤nico punto de encuentro es el d铆a que salen a marchar, pero hay muchos grupos haciendo muchas cosas, est谩 sumamente atomizado el movimiento. Cada movimiento tiene su propia asamblea, su propia reuni贸n, su propia agenda y hay una fragmentaci贸n terrible en el seno del mismo.

Los partidos pol铆ticos han acompa帽ado las marchas, pero sin sus distinciones, sus banderas, sus camisas, sino de manera muy comedida. Hay partidos pol铆ticos que han tratado de captar un poco el movimiento para politizarlo, pero los sindicatos han estado de acuerdo en evitar la politizaci贸n por miedo a la represi贸n.

La represi贸n no ha sido tan fuerte como es costumbre cuando el gobierno reprime a la oposici贸n porque los sindicatos han tenido mucho cuidado de no incluir ninguna consigna directamente pol铆tica. El asunto es que para cambiar su situaci贸n econ贸mica un aumento salarial decretado no sirve, sino que tiene que haber un cambio pol铆tico y econ贸mico estructural, sin eso no hay soluci贸n plausible en el corto plazo.

-驴Quer茅s agregar algo m谩s?

-Bueno, yo creo que en Argentina, en el Cono sur hay una visi贸n de Venezuela un poquito fantasiosa. Hay una visi贸n en la cual se cree que ac谩 se hizo la revoluci贸n socialista, que todo el mundo est谩 vestido de rojo y que la derecha es la 煤nica que protesta o que tiene intenciones golpistas. Y yo creo que hay una derecha y una ultraderecha radical y nefasta, por supuesto, como hay en todos los sitios, pero las protestas que se est谩n haciendo en la actualidad son de la clase social que realmente va a trabajar descalza pr谩cticamente, que come una vez al d铆a, que camina 20/30 cuadras para llegar a su trabajo con un sol de 40 grados en la nuca, entonces creo que hay que ser mucho m谩s serios con la observaci贸n y el an谩lisis de esas protestas y la situaci贸n real que sufre el pa铆s.

Yo estoy totalmente en contra de las sanciones que hay de parte de EE UU y de la Comunidad Europea, pero la crisis es anterior a las sanciones, las sanciones empeoraron la situaci贸n econ贸mica. Pero no son la ra铆z ni la causa de la debacle nacional, que est谩 relacionada con una p茅sima gesti贸n de la renta petrolera ingresada al pa铆s.

Al pa铆s ingres贸 1 mill贸n de millones de d贸lares, el equivalente a 10 planes Marshall con el poder adquisitivo del a帽o 2000, 1 mill贸n de millones de d贸lares que se pudo haber ahorrado, se pudo haber invertido, se pudo haber direccionado de una manera completamente seria y de una manera progresiva. Nada de eso se hizo y ahora estamos pagando las consecuencias de una tremenda irresponsabilidad hist贸rica.

-Manuel te agradezco mucho esta comunicaci贸n. Espero que nos permita retomar una relaci贸n que hab铆amos tenido hace algunos a帽os cuando viajaste a Argentina y que nos va a permitir conocer de primera mano la situaci贸n pol铆tica y social de tu pa铆s.

-Claro, espero volver a ir, reuniendo los 200 d贸lares que cobra mi gobierno para darme el pasaporte, que me parece una locura, pero bueno. Estoy reuniendo eso todav铆a.

-Un fuerte abrazo Manuel y muchas gracias.