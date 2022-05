–

Reconvertir las titulaciones de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, por un lado; y de las titulaciones de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Radioterapia y Dosimetría, por otro lado; a Grado Universitario es una “necesidad” que los técnicos superiores sanitarios (TSS) llevan pidiendo durante mucho tiempo. De hecho, según recuerda Juan Felipe Rodríguez Ballesta, portavoz de la Comisión Interinstitucional por el Título de Grado, “el Foro Marco para el Diálogo Social que se celebró en 2005 ya aprobó por unanimidad aumentar la carga lectiva teórica y práctica de los Técnicos, y así garantizar la armonización de sus estudios y la libre circulación en el marco de la Unión Europea”.

Un acuerdo que, según explica Rodríguez Ballesta a Redacción Médica, se llevó a cabo “durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, 17 años después, Sanidad no ha cumplido”. En ese acuerdo del Foro Marco para el Diálogo Social celebrado en 2005 y adscrito a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS), participaron representantes de la Administración General del Estado (a través de los ministerios de Sanidad y Consumo, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y Ciencia y Administraciones Públicas), de las Comunidades Autónomas y de los sindicatos más representativos (UGT, CC.OO, Cemsatse y CIG).

A pesar de que dicha conformidad no recoge específicamente la creación del Grado Universitario, según Rodríguez Ballesta “se le ha recordado” a la nueva directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez González, durante la reunión mantenida recientemente.

“Si el propio Ministerio de Sanidad aclara a las autonomías que hay dinero suficiente para ejecutar los Grados Universitarios de los TSS, verán que es una necesidad para la ciudadanía española”

Después de que Gómez González les manifestara en el encuentro que “estas reinvidaciones se llevarán a la Comisión Técnica de Recursos Humanos del SNS“, según relata Rodríguez Ballesta a este medio, los técnicos superiores no entienden “por qué se debe discutir y debatir de nuevo si ya se aprobó hace 17 años”. Una petición que necesita, según el portavoz, “ser abanderada por el Ministerio de Sanidad ya que es lo que realmente puede tener un peso importante”.

Asimismo, Rodríguez Ballesta subraya que la directora general de Ordenacion Profesional les ha trasladado que “es una petición que se debe consultar a las CCAA para saber qué tienen que decir”. Una consulta que no satisface a los TSS ya que “si el propio Ministerio de Sanidad aclara a las autonomías que hay dinero suficiente para ejecutar estos Grados Universitarios y que los técnicos superiores sanitarios serán reconvertidos a esta nueva titulación, verán que es una necesidad para la ciudadanía española”.

Sin embargo, la posición de las CCAA ante la posible creación del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia, en concreto, es clara: Los territorios consultados por Redacción Médica trasladan que no existen iniciativas para estudiar una posible implementación de este grado. Un asunto que “implica al Ministerio de Universidades y corresponde a la Comisión de Recursos Humanos del SNS”, tal y como sostiene la Consejería de Sanidad de Extremadura.

La impaciencia de los técnicos superiores sanitarios

Rodríguez Ballesta recalca que “además de que se trata de una petición que se ha abordado en varias Comisiones y que se ha acordado en ese Foro celebrado en 2005, actualmente han evolucionado mucho las tecnologías desde entonces, desde la resonancias magnéticas o fecundación in vitro hasta la Biología Molecular, entre otras”. Esta evolución hace “más necesaria la transformación a Grado Universitario de estas enseñanzas y no se entiendo cómo alguien o algún organismo pueda plantear que no se ejecute. La educación actual respecto a estas es paupérrima, es de risa”, sentencia el portavoz.

A pesar de que los TSS aún siguen a la espera, Rodríguez Ballesta aclara que “el encuentro con Gómez González ha sido cordial y entendemos que la nueva directora general tiene otro talante y está predispuesta a analizar a fondo el tema”. Aún así, el portavoz recalca que, durante el encuentro, “Gómez González ha asegurado que la petición de los TSS se llevará a la Comisión Técnica de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad y será el próximo paso tras cerrar el Real Decreto de antitemporalidad del SNS”, tal y como ha adelantado este medio.

