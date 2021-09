–

El bicentenario de la independencia centroamericana (15/9) fue ocasi贸n para que varios sectores de la sociedad salvadore帽a volvieran a llenar las calles de la capital, mostrando su rechazo a varias medidas adoptadas por el gobierno de Nayib Bukele.

鈥淎l conmemorar el bicentenario de la independencia, el pueblo trabajador se enfrenta a un r茅gimen autoritario, encabezado por el clan Bukele, que est谩 desmantelando las instituciones democr谩ticas surgidas con los Acuerdos de Paz y montando una estructura de corrupci贸n, abuso de poder e impunidad鈥, se帽ala el manifiesto a la naci贸n del Bloque de resistencia y rebeld铆a popular.

Dicho espacio, que re煤ne a un amplio abanico de organizaciones sociales, populares y sindicales, se declar贸 en 鈥渞esistencia popular鈥 contra 鈥渆l sucio negocio del bitcoin, el alto costo de la vida, los despidos masivos, la reelecci贸n presidencial, las reformas constitucionales regresivas, la persecuci贸n pol铆tica a la oposici贸n, la destituci贸n arbitraria y forzosa de jueces y la imposici贸n ilegal de funcionarios usurpadores鈥.

Asimismo, rechaz贸 el acoso contra periodistas, la falta de transparencia, el ocultamiento de la informaci贸n p煤blica, el abuso de poder, los golpes de estado y la instrumentalizaci贸n de las Fuerzas Armadas y la Polic铆a Nacional Civil.

鈥淣o s贸lo hubo mucha gente, sino tambi茅n una gran articulaci贸n de sectores que est谩n en descontento con el gobierno y con las medidas que ha estado tomando. Esto genera la posibilidad de una gran alianza contra el gobierno鈥, dijo el economista y analista pol铆tico C茅sar Villalona (*).

Antecedentes

A partir del 7 de septiembre pasado, El Salvador se ha convertido en el primer pa铆s del mundo donde una criptomoneda es moneda legal de intercambio junto al d贸lar estadounidense. La denominada Ley Bitcoin hab铆a sido aprobada tres meses antes por la aplanadora legislativa oficialista.

Unos d铆as antes de la entrada en vigencia de dicha ley, una encuesta del Instituto Universitario de Opini贸n P煤blica (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) advert铆a que el 67.9% de las personas consultadas estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta medida. Asimismo, 8 de cada 10 salvadore帽os dec铆an tener poca o ninguna confianza en la criptomoneda.

La encuesta se帽alaba tambi茅n que casi el 40% de las personas entrevistadas pensaba que esta ley s贸lo beneficiar铆a a los ricos, un 22% a los inversionistas extranjeros y s贸lo el 5.8% cre铆a que la poblaci贸n saldr铆a beneficiada por esta medida.

Finalmente, un 70% de encuestados consideraba que la Ley Bitcoin deb铆a ser derogada de inmediato y un 65% no pensaba descargar la aplicaci贸n (billetera virtual) 鈥淐hivo鈥.

Contra la Ley Bitcoin se expres贸 tambi茅n la Coordinadora Salvadore帽a de Movimientos Populares, que exigi贸 su derogaci贸n por considerar que el bitcoin 鈥渘o es una moneda, sino un activo digital altamente vol谩til鈥. Adem谩s, record贸 que la ley 鈥渇ue aprobada abruptamente sin consultar a la poblaci贸n鈥 y que tampoco respond铆a a una demanda de la ciudadan铆a.

En este sentido, las organizaciones que integran la Coordinadora advirtieron que esta criptomoneda 鈥減odr铆a favorecer actividades ilegales, ocultar dinero p煤blico malversado o evadir el pago de impuestos鈥.

Asimismo, la falta de informaci贸n y la brecha tecnol贸gica en el uso del bitcoin iba a 鈥渋ncrementar los riesgos para la mayor铆a de la poblaci贸n y a aumentar las desigualdades鈥.

Si un buen d铆a comienza por la ma帽ana鈥

De acuerdo con medios nacionales, el d铆a del estreno de la criptomoneda fue desastroso y las expectativas del presidente Bukele fueron incumplidas.

Adem谩s de los graves fallos que sufri贸 la aplicaci贸n 鈥 miles de ciudadanos no pudieron descargarla ni tener acceso a los 30 d贸lares en bitcoin prometidos por el gobierno al obtener la billetera virtual 鈥 el precio del criptoactivo se desmoron贸. En menos de 24 horas el ejecutivo registr贸 una p茅rdida de dinero p煤blico de casi U$3 millones tras la compra de 550 bitcoins (U$28.4 millones).

Lo que tambi茅n sali贸 a relucir en los d铆as pasados es que la empresa Chivo, que est谩 detr谩s de la billetera virtual para el uso del bitcoin, se constituy贸 con fondos p煤blicos de la Comisi贸n Ejecutiva del R铆o Lempa (CEL). En 1999, CEL y Empresa Transmisora de El Salvador (ETASAL) crearon Inversiones El Salvador No 1, una sociedad a la que este a帽o renombraron como Chivo SA de CV y que estar谩 administrada por dos funcionarios p煤blicos. Sin embargo, funcionar谩 como empresa privada y no estar谩 sujeta a ning煤n tipo de control estatal sobre el manejo y uso de sus recursos.

鈥淓s una ley que naci贸 muerta. Uno va a los mercados, a los comercios y el bitcoin no se est谩 utilizando, ni se va a utilizar. El rechazo es generalizado en la sociedad salvadore帽a. Al final creo que van a dejar el bitcoin para cumplir con sus objetivos reales: el negocio de los cajeros de Chivo, la especulaci贸n cambiarias para unos cuantos ricos y el lavado de dinero mal habido鈥, apunt贸 Villalona.

El economista record贸 que la aprobaci贸n de la ley en junio pasado fue precedida por toda una serie de esc谩ndalos de corrupci贸n, vinculados con la pandemia y compras sobrevaloradas.

鈥淗ablamos de unos mil millones de d贸lares de gastos de 2020 que no tienen soportes contables y por los cuales la Corte de Cuentas est谩 exigiendo realizar una auditor铆a. Durante casi un mes, (Ministerio) Hacienda les neg贸 el acceso a los auditores y luego les brind贸 una informaci贸n parcial e incompleta. No me sorprender铆a si una parte de este dinero los convierten en bitcoin y as铆 lo legalizan鈥.

Villalona evidenci贸 una gran contradicci贸n entre lo que dice la ley, lo que dice el presidente Bukele y lo que ocurre en la realidad. 鈥淒e acuerdo a la ley, todos los precios hay que fijarlos tanto en d贸lar como en bitcoin. Hasta se pueden pagar salarios, pensiones y tener ahorros con ambas monedas. Sin embargo, en conferencia de prensa, Bukele dijo todo lo contrario. Todo es un absoluto fracaso鈥.

El economista record贸 tambi茅n que el pa铆s se encamina hacia la bancarrota. 鈥淟a deuda p煤blica ha alcanzado los U$23,300 millones y se est谩 acercando al 100% del PIB. En dos a帽os y medio de gobierno de Bukele, la deuda aument贸 de casi U$5 mil millones. El gobierno est谩 en bancarrota a pesar de haber manejado much铆simos millones y ha estado inflando los datos del presupuesto.

Pero como no tiene dinero para terminar el a帽o 鈥 explic贸 el economista 鈥 ha tenido que reducir gastos. Uno de los resultados es que la inversi贸n p煤blica cay贸 un 49% entre enero y abril de este a帽o y, posiblemente, se deje de transferir dinero a las alcald铆as. Mientras tanto, hay al menos 17 mil empleos que a煤n no se han recuperado en el sector formal鈥.

Democracia tambaleante

Las protestas del 7 y 15 de septiembre, la segunda mucho m谩s masiva y representativa de amplios sectores de la poblaci贸n salvadore帽a, se dan en un contexto de gran incertidumbre y tensi贸n nacional e internacional, tras la decisi贸n de la bancada oficialista (Nuevas Ideas) y sus aliados de reformar la Ley de Carrera Judicial y jubilar, de manera autom谩tica, a jueces, y fiscales que hayan cumplido 60 a帽os o que llevan m谩s de 30 a帽os de servicio.

Estamos hablando de al menos un tercio de los jueces que hay en el pa铆s y que, no cabe dudas, ser谩n reemplazados por figuras leales al presidente salvadore帽o.

Asimismo, el 3 de septiembre, la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados de total confianza del mandatario tras la destituci贸n ilegal de sus antecesores y del fiscal general al instalarse el nuevo Parlamento el pasado 1 de mayo, emiti贸 una resoluci贸n muy original, eufem铆sticamente hablando, en la que habilita que los presidentes puedan presentar su candidatura para el per铆odo sucesivo inmediato, algo que proh铆be la Constituci贸n salvadore帽a.

En la resoluci贸n, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir 鈥渜ue una persona que ejerza la presidencia de El Salvador, y no haya sido presidente en el per铆odo inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasi贸n鈥. De esta manera, Nayib Bukele podr谩 buscar la reelecci贸n presidencial una vez terminado su periodo en 2024.

鈥淓stamos frente a un r茅gimen autoritario que imita el modelo democr谩tico, que invoca en su discurso principios fundamentales de ese modelo como la representaci贸n leg铆tima popular, el sufragio libre, las libertades p煤blicas, los derechos de los ciudadanos, la participaci贸n ciudadana por medio de la consulta popular y hasta por el refer茅ndum, pero que est谩 demostrado que estos elementos no se aplican en la pr谩ctica por estar cooptados. M谩s bien les sirven de camuflaje para ocultar y avalar lo que en verdad est谩 pasando鈥, advirti贸 la Fundaci贸n de Estudios para la Aplicaci贸n del Derecho (Fespad) despu茅s de la decisi贸n de los magistrados.

Adem谩s de ser inconstitucional, el tema de la reelecci贸n presidencial es rechazado por un sector amplio de la poblaci贸n. Pero 驴c贸mo hacer para revertir esta situaci贸n si todos los poderes del Estado est谩n controlados y responden a los intereses de una persona y no a los de la poblaci贸n? se pregunta Villalona.

鈥淪i no hay derechos para jueces, magistrados y fiscales, si el presidente irrumpe y se toma el Parlamento escoltado por polic铆as y militares, si manipula la Constituci贸n, 驴qu茅 no puede hacer con la poblaci贸n?

Estamos en una situaci贸n muy delicada. Hay que seguir informando a la gente, hay que fortalecer las organizaciones, hay que seguir articulando sectores y esfuerzos, hay que continuar a protestar y a tomarse las calles.

La forma de detener una pol铆tica adversa al pueblo es con protesta ciudadana, y la movilizaci贸n del 15 de septiembre es esperanzadora y le manda un mensaje muy claro al gobierno鈥, concluy贸.

(*) Las declaraciones de C茅sar Villalona fueron brindadas a diferentes medios nacionales, tanto radiales como escritos.

