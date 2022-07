–

De parte de Nodo50 July 29, 2022 269 puntos de vista

Por Javier Urbina, Resumen Latinoamericano, 29 de julio de 2022.

Después de pedir la libertad de su hermano y de otras personas detenidas de forma arbitraria durante el régimen, Josselyn fue amenazada y tuvo que huir del país por temor a ser capturada.

El rostro de Josselyn Palacios, de 24 años, fue uno de los más visibles en la marcha organizada por familiares de privados de libertad el pasado 19 de julio, día en el que se dirigieron hacia Casa Presidencial para presentar un escrito al presidente Nayib Bukele.

En una semana organizaron esa marcha y cientos de personas se movilizaron para interceder por aquellos que no tienen ningún vínculo con pandillas y aún así están en prisión.

Todo comenzó el 12 de julio, cuando un pequeño grupo se concentró en la Plaza Salvador del Mundo para exponer su situación a un periodista extranjero. Ese mismo día Josselyn creó un grupo en WhatsApp y fue agregando poco a poco a más personas hasta que ya tenían más de 400 contactos.

Ella también se unió a la población del Bajo Lempa, donde la policía ha capturado a muchas personas, y también con representantes de movimientos populares. Fue así como en menos de una semana los familiares de privados de libertad organizaron la primer marcha.

Ese día Josselyn iba al frente de la movilización. Las consignas las dirigió ella y fue parte de la comitiva que entró a Capres a entregar el documento. Esas acciones la pusieron en el ojo público. Al siguiente día, la cuenta de Twitter «Comando Azul» difundió una imagen de ella y la señalaron de pertenecer a una pandilla.

Lo anterior la obligó a abandonar el país por miedo a ser capturada. Decidió irse el viernes 22 de julio y hasta la fecha se desconoce su destino, pero asegura que seguirá luchando por la libertad de su hermano capturado el 15 de abril. Ella accedió desde el exilio a hablar con LA PRENSA GRÁFICA y contó su experiencia.

No pasó ni una semana, después de la marcha, cuando ya había abandonado el país, ¿Qué fue lo que la motivó a tomar esa decisión?

No quería hacerlo, pero lo que me motivó a irme del país es fue que allá no tengo derecho a defenderme y si me capturaban no iba a poder luchar por mi hermano ni defenderlo. Por eso lo decidí, aunque me costó tomar la decisión. No ha sido fácil.

¿Hubo alguna amenaza directa contra usted o algo que la haya obligado a tomar esta decisión repentina?

A mi número anterior llamaban bastante, pero no contestaba porque dicen que mi numero lo publicaron en una página y por eso decidí no responder. En los comentarios de las publicaciones si veía muchas amenazas de que me capturarían e incluso pusieron mi dirección exacta de dónde vivía. Eso fue el detonante.

¿Todo esto inició justamente el día que ustedes marcharon hacia Casa Presidencial?

Sí. Ese día yo me dormí temprano y no supe lo que pasó en las redes sociales y hasta el siguiente día lo primero que vi fue esa publicación (de Comando Azul). Me mandaron las capturas sobre esas publicaciones y eso me afectó.

Al ver esas publicaciones que la señalaban de ser pandillera, ¿cual fue su reacción?

Inmediatamente lo que hice fue irme a la Fiscalía de Cojutepeque para notificar sobre esa difamación que me habían hecho luego de la marcha, pero me dijeron que no podían ayudarme y que debía presentarme con un abogado a un Tribunal de Sentencia para poner una demanda, pero yo no tenía los recursos para contratar a un abogado.

¿Decidió dejarlo prácticamente todo por no sufrir represalias?

Me fui por eso y por miedo de lo que me podía pasar o si hacían algo contra mi familia.

¿Qué fue lo que usted le dijo a su familia el momento de tomar esta decisión de abandonar el país?

No le dije a nadie de mi familia que yo iba a salir, solamente una amiga y a la persona con la que me encuentro actualmente.

Ha entrado a una lista de personas que han tenido que huir por temor a sufrir algún ataque o, en su caso, temor de ser capturada por señalamientos de grupos en redes sociales, ¿Cual es su opinión al respecto?

Es lamentable irse del país por estos motivos. Yo en la campaña apoyé al partido del presidente (Nuevas Ideas) en las elecciones presidenciales. Tengo fotografías el día de las elecciones y si me tachan de delincuente, ¿entonces tienen delincuentes en el partido? Es algo bien injusto.

¿Se acercó a algún partido político para que la apoyaran con la situación de su hermano?

Sí, pero me hicieron a un lado. Cuando capturaron a mi hermano me presenté a la Alcaldía de Suchitoto y hablé con los que anduve en campaña y me negaron la ayuda diciéndome que ellos no querían meterse en problemas.

¿Qué espera con el caso de su hermano? Usted ya está lejos del país, pero su hermano aún espera audiencia…

Yo lo que pido es que se le respete el debido proceso y que le respeten el derecho a la defensa, que él pueda tener como defenderse y como demostrar las pruebas que tiene a su favor Yo no pienso regresar a El Salvador. Al contrario, quizás voy a sacar a mi hermano del país cuando él salga en libertad.

Fuente: La prensa gráfica