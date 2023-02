El Salvador, sin maras y sin democracia

El Faro*

La ausencia visible de estructuras de pandillas en muchas comunidades de El Salvador es una gran noticia para todos los salvadore帽os, pero particularmente para quienes han vivido, durante d茅cadas, bajo el control de estos grupos criminales. La desarticulaci贸n de las pandillas tiene una enorme capacidad de transformaci贸n en la vida del pa铆s.

La evoluci贸n de las pandillas durante todos estos a帽os, de grupos de j贸venes marginados a verdaderas estructuras criminales que disputaron al Estado control sobre una significativa parte del territorio y, m谩s importante, de la poblaci贸n, es un retrato de c贸mo la clase pol铆tica que heredamos de la Guerra Civil fall贸 a los ciudadanos. Las pandillas fueron el reflejo y el producto de una sociedad descompuesta, traumada y abandonada por una clase dirigente que las vio durante a帽os como un problema pol铆tico, para despu茅s instrumentalizarlas y convertirlas en aliadas estrat茅gicas en la lucha por conservar el poder. Esto 煤ltimo incluye tambi茅n al actual Gobierno, que durante sus primeros tres a帽os ocup贸 el di谩logo clandestino con los l铆deres mareros para reducir los homicidios.

El Faro logr贸 confirmar que miles de pandilleros est谩n ahora en desbandada, que sus estructuras han sido seriamente debilitadas y que su presencia es ya m铆nima o nula en los territorios que controlaron durante d茅cadas. Para que ello sucediera, hemos tenido que ceder nuestra democracia que, aunque imperfecta, se construy贸 despu茅s de casi 100 000 muertes y miles de desapariciones.

Ahora El Salvador ha entregado el poder a una sola persona, que ya manipula todo el sistema y que no est谩 sujeto ni a mecanismos de control ni de rendici贸n de cuentas. Si en una democracia el pueblo delega en sus representantes el gobierno y les exige que rindan cuentas de sus actos, en el r茅gimen autoritario que vivimos ahora es el gobernante quien decide qu茅 hacer y qu茅 decirnos.

Para la mayor铆a de los salvadore帽os, la democracia perdi贸 valor al no ser capaz de resolver los problemas m谩s urgentes del pa铆s y, entre ellos, fundamentalmente, el de la inseguridad y el terror causado por las pandillas. La democracia fue durante d茅cadas algo, si acaso, abstracto para los sectores populares de El Salvador. Las pandillas, en cambio, eran una presencia diaria, cotidiana y aplastante.

Las escenas atestiguadas en las 煤ltimas semanas por los reporteros de este peri贸dico dan cuenta de una nueva vida, desconocida hasta ahora para miles, en la que pueden cruzar calles y convivir con vecinos y seguir con sus vidas sin el sometimiento provocado por la pistola en la cabeza que colocaron los pandilleros por d茅cadas. Esto, sin duda, es un cambio extraordinario.

Pero las pandillas no nacieron por generaci贸n espont谩nea. Han sido la expresi贸n m谩s cruda y violenta de una sociedad descompuesta, corrupta, que brinda pocas oportunidades a la mayor铆a de la poblaci贸n y que est谩 marcada por la pobreza, la desigualdad, la imposibilidad de movilidad social, de acceso a servicios fundamentales como la salud, la educaci贸n, la vivienda digna y empleo digno; la conservaci贸n de nuestros precarios recursos naturales. Esas condiciones no han cambiado, ni hay ning煤n plan en la agenda gubernamental para un cambio estructural en nuestra sociedad de tal envergadura que erradique las condiciones para el resurgimiento de estas macabras expresiones. Las causas que dieron origen a las pandillas permanecen all铆, todas, y la represi贸n no es una soluci贸n sostenible.

El r茅gimen de Bukele pas贸 del pacto con esas estructuras criminales a la represi贸n cuando el pacto se rompi贸. El barrido de estas comunidades ha sido ejecutado por el Ej茅rcito y la Polic铆a, durante un r茅gimen de excepci贸n que les permiti贸 convertirse en fiscales y jueces y detener sin orden judicial a cualquier ciudadano que les pareciera sospechoso. Las violaciones a los derechos humanos son masivas y miles de inocentes permanecen injustamente detenidos en prisiones hacinadas, decenas han muerto en detenci贸n mientras el mandatario presume una gigantesca prisi贸n reci茅n levantada, sin licitaci贸n p煤blica, por la constructora que eligieron a dedo.

Los salvadore帽os hemos renunciado a la presunci贸n de inocencia, a la leg铆tima defensa, a un juicio justo, a tener instancias que controlen y sancionen los abusos cometidos desde el Gobierno. Renunciamos al Estado de Derecho que supone el respeto a la ley y a la Constituci贸n. Renunciamos a la libre expresi贸n de ideas, a la libertad de disentir, a la separaci贸n de poderes, a la transparencia en las finanzas p煤blicas y a los mecanismos contemplados para combatir la corrupci贸n; renunciamos a la alternancia en el poder y volvimos al caudillismo corrupto.

La ausencia de pandillas, visible en El Salvador por primera vez en mucho tiempo, es un cambio fundamental en la vida de miles de salvadore帽os. Pero el precio que hemos tenido que pagar por ello es alt铆simo. El remedio podr铆a resultar tan nocivo como la enfermedad.

*Peri贸dico digital de El Salvador