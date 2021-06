–

La Consejer铆a de Educaci贸n de La Rioja propone el cierre del Colegio de Educaci贸n Infantil y Primaria 鈥淪an Francisco鈥 de Logro帽o, un centro con 34 a帽os de experiencia docente. O, por decirlo con sus propias palabras, 鈥渞econvertirlo鈥 en un espacio destinado a la formaci贸n no reglada de adultos.

No obstante, la cuesti贸n no est谩 definitivamente zanjada. Aunque el argumento puesto sobre la mesa por la Consejer铆a es la baja matr铆cula en el tramo de Infantil, que en principio puede parecer razonable aduciendo que no hay dinero para mantenerlo -abstracci贸n hecha de los recursos destinados a mantener los onerosos conciertos educativos-, se ha decidido finalmente la clausura total del San Francisco.

Todo ello, adem谩s, despu茅s de unos meses de desprop贸sito. Seg煤n expone la afiliaci贸n de este sindicato que trabaja en el C.E.I.P. San Francisco, en febrero de este mismo curso el propio consejero hab铆a asegurado que no iba a ser clausurado. Dos meses m谩s tarde, en mayo, los responsables de la Consejer铆a informaron de su cambio de opini贸n, aunque a帽adieron que hab铆a todav铆a margen de actuaci贸n y di谩logo. 鈥淔inalmente, se nos ha comunicado que la decisi贸n est谩 tomada y que ya s贸lo queda elegir entre hacerlo de manera inmediata o progresiva.鈥

Conviene no perder de vista la cronolog铆a, pues el cierre ha sido conocido en un momento especialmente inoportuno para la comunidad educativa del centro, acabado ya el proceso de escolarizaci贸n, perjudicando as铆 a las familias que han escogido el San Francisco, bien para comenzar, bien para continuar la educaci贸n de sus hijos; el periodo de solicitud de traslado de centro, habiendo reducido las expectativas laborales de los miembros del profesorado; y el trabajo de transformaci贸n que estaba llevando el colegio para mejorar en todos los sentidos.

驴Por qu茅 se toma una decisi贸n con tanta premura y lesionando derechos de tantas personas? 驴Por qu茅 hasta ahora la matr铆cula en Infantil no era crucial para la suerte del colegio? 驴Por qu茅 sobrevuela por las cabezas, de manera sutil pero constante, la noticia de los fondos europeos que van a llegar para invertir en diferentes 谩mbitos, uno de ellos la educaci贸n de adultos?

Se habla del cierre de una escuela p煤blica como 鈥渟oluci贸n鈥 a una situaci贸n que no es exclusiva de este centro, ni mucho menos est谩 motivada por la comunidad educativa que lo conforma. Es m谩s: lejos de ser una soluci贸n, para la comunidad que conforma el colegio San Francisco es un PROBLEMA. Uno m谩s que se a帽ade a los que sufre el centro, catalogado como 鈥済ueto鈥.

Nuestra afiliaci贸n manifiesta que la soluci贸n, avalada por profesionales reconocidos dentro del 谩mbito de la Pedagog铆a, es OTRO MODELO EDUCATIVO: 鈥渆n ello venimos trabajando desde hace unos a帽os y lo seguiremos haciendo, a no ser que la Consejer铆a eche por tierra todos nuestros esfuerzos鈥.