El discurso de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, en su defensa sobre la llamada Causa de Vialidad, termin贸 elevando las sospechas sobre los negocios de la principal obra vial de C贸rdoba, y la que ha generado mayores causas judiciales contra los militantes socioambientales, como es la Autov铆a de Punilla. Por Lea Ross (La Luna con Gatillo).

Quiero despertar sabiendo que vale la pena, sin m谩s dilema

Estoy en el fondo de todo, ac谩 la luz no llega

Todo quema, tengo una cadena

Que aprieta el coraz贸n mientras yo cumplo mi condena

Parece que mi carne es fresca, quieren una muestra

Entre Dios y el diablo pelean por llevarme de fiesta.

Buitres. Wos.

Entre extremistas y defensores ambientales

El martes 23 de agosto, tres personas fueron detenidas e imputadas por participar de las manifestaciones en contra del paso de las topadoras, al pie de la monta帽a, en la zona de la reserva natural de R铆o Yuspe, por donde pasar铆a la traza de la Autov铆a de Punilla, la obra vial m谩s importante y pol茅mica de la provincia. Los hechos ocurrieron a la altura de Cosqu铆n-Molinari.

Al d铆a siguiente de la liberaci贸n de los detenidos, la Radio Panamericana de Huerta Grande, con una l铆nea editorial adherente a las manifestaciones contra ese proyecto provincial, recibi贸 piedrazos en sus ventanas, como se ve en la fotograf铆a de portada del presente informe. En el momento en que se realiz贸 un llamado a la comisar铆a de la ciudad para iniciar la denuncia, recibieron como respuesta que no hab铆a personal para presentarse en el lugar, porque todo el personal fue a Molinari a custodiar los obradores de la construcci贸n de la autov铆a.

Seg煤n una consulta realizada por La Luna con Gatillo, 15 habitantes del valle tendr铆an imputaciones en su contra por participar en este conflicto vial que atraviesa una docena de localidades. Las car谩tulas van desde resistencia a la autoridad hasta la turbaci贸n a la posesi贸n. C谩llenlos, s茅denlos, que hagan lo que quieran pero s谩quenlos, dir铆a un comisario que escucha a Wos.

No solo las denuncias en su contra fueron por parar las m谩quinas desmontadoras en distintos d铆as, sino tambi茅n por haber hecho un escrache al intendente de Cosqu铆n, Gabriel Musso, una de las autoridades municipales que habilit贸 el paso de la autov铆a. Paralelamente, otro intendente, en este caso de la mencionada ciudad huertense y principal alfil del gobernador Juan Schiaretti para mantener el funcionamiento del PJ punillense, Mat铆as Montoto, declar贸 ante distintos medios de comunicaci贸n local que quienes se manifiestan en contra de la autov铆a son 鈥渆xtremistas鈥.

A pesar de la reacciones de los jefes municipales, un d铆a despu茅s de las 煤ltimas detenciones, el 24 de agosto, la jueza de control Mar铆a Ferreyra firm贸 una resoluci贸n donde incita a la Polic铆a de C贸rdoba a no intimidar a 鈥済rupos defensores de derechos humanos en lo que respecta a asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios y pobladores de las localidades afectadas en el valle de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas鈥. Tambi茅n recomienda al Gobierno crear un protocolo sobre c贸mo deben actuar las fuerzas de seguridad cuando hay manifestantes que proclaman derechos ambientales. Finalmente, en el contenido del mismo, se adhiere a categorizar a los manifestantes como 鈥渄efensores ambientales鈥, tal como lo se帽ala el Acuerdo de Escaz煤, la convenci贸n internacional para la defensa de la participaci贸n ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales. Es la primera vez que el Gobierno de C贸rdoba recibe un fallo de esta 铆ndole en su contra.

Entre extremistas y defensores ambientales hay un trecho republicano.

N煤meros tocados

鈥淓l Yuspe no se toca鈥. Es una de las consignas que est谩 presente por parte de los defensores ambientales (o extremistas, seg煤n la perspectiva de qui茅n). Se trata de un r铆o, que atraviesa una zona de alto valor ecol贸gico y resguardado como reserva natural.

El estudio de impacto ambiental de la Autov铆a de Punilla hab铆a dividido la traza total (desde San Roque hasta La Cumbre) en diez tramos seg煤n las caracter铆sticas geogr谩ficas y trabajos de obras. El llamado tramo 6 ser铆a el lugar donde ocurri贸 el 煤ltimo desalojo. Si sumamos el tramo 7, que abarca la construcci贸n de un puente sobre el r铆o, hablamos de un 谩rea donde m谩s del 90% de las plantas son nativas, cuyos 谩rboles m谩s notorios son los espinillos y los piquill铆nes, y entre las especies arbustivas se puede encontrar el palo amarillo.

El a帽o pasado, La Luna con Gatillo hab铆a graficado los resultados cuantitativos del mencionado estudio ambiental, publicados en los anexos llamados matrices de valoraci贸n, que miden los impactos de cada actividad de las obras y su fase en operaci贸n.

En la primera gr谩fica, se expone los diez impactos m谩s negativos para cada tramo. Podemos observar que el Tramo 6 tiene como principal impacto negativo, expresada en l铆nea amarilla, las voladuras. Pero en la medida en que la traza va a travesar el r铆o Yuspe, que ser铆a el Tramo 7, lo que m谩s crece es la remoci贸n de vegetales (l铆nea naranja), tambi茅n conocido como desmontes, y es el de mayor pico de severidad en toda la traza. Tambi茅n se advierte que el segundo mayor peligro, en l铆nea violeta, son los riesgos de incendios.

Por el contrario, si observamos las diez actividades m谩s ben茅ficas que traer铆a la autov铆a, vemos que en los tramos 6 y 7, al igual que el resto de los ocho tramos, lo m谩s beneficioso en l铆nea azul es la forestaci贸n. O sea, la plantaci贸n de especies en algunas zonas ya desmontadas, lo cual expone la deficiencia metodol贸gica y ontol贸gica, al afirmar que la plantaci贸n de especies nuevas traer铆an mayores beneficios que las originarias que estuvieron por siglos. Incluso, n贸tese que a medida que se sumerge por la reserva (del Tramo 6 al 7), los beneficios que m谩s difusi贸n tiene de esta obra, que son el tr谩nsito vehicular y el acceso a las localidades, no incide en nada en esa parte de la autov铆a.

De hecho, el presente cronista hab铆a detectado irregularidades de esas matrices, donde se帽ala que el impacto que tendr铆an los suelos cercanos al R铆o Yuspe por los desmontes ser铆a de un (-36). Pero el impacto positivo generado por la reforestaci贸n ser铆a de (+40). No solo eso, desde la perspectiva de patrimonio, que refiere a la reserva propiamente dicha, se帽ala que va haber un impacto severo de (-70) por el desmonte, pero en cuanto a la reforestaci贸n figura como espacio en blanco. Es decir, la reserva del R铆o Yuspe perder谩 parte de su cobertura vegetal, violando las normas que protegen estas zonas de conservaci贸n.

Todo este an谩lisis fue expuesto en este video, que fue entregado a la Secretar铆a de Ambiente durante el debate del proyecto.

Cartel en Punilla

Pasamos de los diez tramos de la autov铆a que hab铆a dividido el estudio ambiental a las cuatro secciones que se dividieron para las licitaciones, donde cada una pasa por una determinada localidad. En la de Cosqu铆n, donde ocurrieron los principales hechos de desalojo, las topadoras son manejadas por la empresa ganadora, la constructora SACDE, del magnate Marcelo Mindlin, quien es socio de Joe Lewis, el apropiador del Lago Escondido. En los tramos intermedios est谩n a cargo del Grupo Roggio. Finalmente, en el tramo inicial de San Roque, los trabajos los lleva a cabo Jos茅 Chediack SADIC.

La presentaci贸n de ofertas que realizaron las tres constructoras empujaron cifras que giraban alrededor de un 40% por arriba del promedio de las respectivas ofertas iniciales propuestas desde el Estado provincial, lo cual brinda la sospecha de un posible sobreprecio, bajo acuerdo previo de los empresarios.

Chediack es la empresa con m谩s montos por kil贸metro que ha recibido por esta obra: m谩s de mil millones de pesos por cada mil metros de traza. Eso se explica porque el tramo de San Roque incluye la construcci贸n de un viaducto para conectar la autov铆a al pueblo de Bialet Mass茅, con un costo total de $ 1.675 millones sobre el total de la obra, que son casi $ 5.200 millones. Lo segundo que genera mayores costos son los trabajos de movimiento de suelo con $ 1.060 millones. Y si se fijan en el gr谩fico de las diez actividades m谩s perjudiciales, en los primeros tres tramos de la autov铆a, a cargo de Chediack, vemos que la l铆nea azul, que representa el Movimiento de suelo, es la m谩s perjudicial en cuestiones ambientales.

En el 2018, el sanluise帽o Jos茅 Chediack, due帽o de la constructora hom贸nima, se present贸 ante Comodoro Py, en pleno esc谩ndalo de 鈥渓os cuadernos de la corrupci贸n鈥, luego de ser 鈥渂otoneado鈥 por su par Carlos Wagner, ex presidente de la C谩mara de Construcci贸n de la Argentina, por el pago de coimas a funcionarios. Chediack tambi茅n presidi贸 esa gremial entre los a帽os 2014 y 2016.

Investigar la corrupci贸n

Dos de las tres empresas constructoras de la Autov铆a de Punilla fueron nombradas por Cristina Fern谩ndez de Kirchner en su 鈥淒erecho de Defensa鈥, el video que subi贸 en Youtube a la hora de dar su mirada del juzgamiento en su contra en la llamada Causa de Vialidad.

A CFK se la acusa de encabezar una asociaci贸n il铆cita, durante su mandato como presidenta, basado en la transferencia de fondos p煤blicos nacionales para obras de la provincia de Santa Cruz, para privilegiar al empresario L谩zaro B谩ez, due帽o de la constructora Austral. Para su humilde servidor, las palabras de Cristina estuvieron muy flojas, desde lo estrictamente judicial, a la hora de responder sobre esas supuestas irregularidades a las que se les machaca en su contra. Pero m谩s all谩 de eso, es interesante que sus dichos permiten amplificar m谩s el panorama sobre c贸mo funciona la relaci贸n entre las constructoras y quienes ejercen la funci贸n p煤blica.

La vicepresidenta asegur贸 que las investigaciones en su contra no tomaron en cuenta que su ex secretario de Obra P煤blica, Jos茅 L贸pez, tristemente recordado por intentar ocultar bolsos con nueve millones de d贸lares en un convento en el a帽o 2016, hab铆a mantenido intercambios de mensajes con empresarios fuertemente ligados a la gesti贸n de Mauricio Macri. Entre ellos: Eduardo Guti茅rrez y Nicol谩s Caputo. Seg煤n un relevamiento que hizo su defensa, en base a un peritaje del tel茅fono de L贸pez, se detect贸 que el tercer empresario de la construcci贸n con mayor n煤meros de mensajes intercambiados fue Juan Chediack, el mismo que el de las obras ganadas alrededor del lago San Roque.

Seg煤n CFK, Chediack le hab铆a pedido a L贸pez, en enero de 2015, una reuni贸n 鈥渃on algunos de la comisi贸n de obras viales de la CAC鈥 para hablar sobre el 鈥渢ema presupuestario y del bono asfaltos鈥. La CAC es la C谩mara Argentina de la Construcci贸n. Al a帽o siguiente, Chediack dejar铆a la presidencia de esa gremial e inmediatamente despu茅s, ganar铆a la licitaci贸n para la obra del puente 鈥淕obernador Jos茅 Manuel de la Sota鈥 sobre el lago San Roque, junto con Astori Construcciones. Un lustro despu茅s, iniciar铆a la construcci贸n de un segundo puente sobre el cuerpo de agua, como parte del tramo de la autov铆a.

Finalmente, SACDE fue mencionada sutilmente por la mandataria, en referencia a su nombre anterior que fue IECSA, cuando era administrada por la familia Macri. Para el a帽o 2007, cuando Mauricio Macri asumi贸 la jefatura de gobierno porte帽o, la direcci贸n de la compa帽铆a fue cedida a su primo 脕ngelo Calcaterra. Una de las obras p煤blicas m谩s cuestionadas de IECSA fue la construcci贸n del soterramiento del tren Sarmiento, anunciada en 2006, con la licitaci贸n ganada junto con la hipercuestionada Odebrecht, y que nunca se concluyeron las obras. En los pliegos, se puso como condici贸n in茅dita que el financiamiento ten铆a que ir por cuenta de las empresas y no del Estado. Pero en 2016, poco despu茅s de que Mauricio asumiera como presidente de la Naci贸n, se firm贸 un conocido DNU llamado 鈥淩eparaci贸n Hist贸rica鈥, donde incluy贸 el financiamiento con fondos p煤blicos para la magn谩nima obra en 45 mil millones de pesos. El curioso decreto no incluy贸 la firma del propio presidente, lo cual para la ex-presidenta es extremadamente sospechoso. Al a帽o siguiente, 2017, IECSA cambi贸 de nombre a SACDE y con nuevo due帽o: Marcelo Mindlin, socio de Joe Lewis, tambi茅n amigo reconocido por Macri. 鈥淣unca me cre铆 que dejaran de ser los due帽os鈥, sostuvo Cristina.

Este es el fragmento donde CFK hace menci贸n de SACDE:

Y este, es el fragmento referido a Chediack:

鈥淪i hab铆a un caso, en la Rep煤blica Argentina, para poder investigar la corrupci贸n en general, pero en particular en materia de obra p煤blica, era este: el de Jos茅 L贸pez, secretario de Obra P煤blica, revoleando los bolsos con nueve millones de d贸lares por el convento. 驴Qu茅 era lo que hab铆a que hacer, entonces, con este tel茅fono? Porque hab铆a que ver de d贸nde salieron esos nueve millones de d贸lares. 驴Qu茅 pas贸 con eso? 驴Hubo alg煤n tipo de investigaci贸n?鈥, declar贸.

Para investigar eso, se puede arrancar por cualquier tramo serrano cordob茅s.

Fuente: https://www.lalunacongatillo.com/el-saqueo-vial/