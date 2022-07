–

El mayor peligro al que se enfrenta el hombre a la hora de iniciar el largo camino de su vida es el de seguir los pasos de quienes eligen la senda m谩s frecuentada, que es siempre la senda de la vulgaridad y la bajeza moral en sus m煤ltiples acepciones. No sucumbir a la tentaci贸n siempre latente de ceder a los instintos m谩s superficiales y f谩ciles, constituye una prueba moral y volitiva nunca conclu铆da ni definitivamente superada. Para dar sentido a la vida no basta pues el conocimiento te贸rico de determinados principios y valores, sino que es necesario asimismo disponer de la fuerza interior suficiente para ofrecer resistencia a todo lo que nos puede apartar de nuestra meta, en primer lugar al des谩nimo y la desmoralizaci贸n que despierta en nosotros el encuentro constante con la dimensi贸n siniestra de nuestro entorno intersubjetivo y social. Para toda persona que haya elegido el camino del Bien, sentirse extra帽a en el mundo es una experiencia no s贸lo frecuente, sino inevitable. Pero es precisamente la capacidad para aceptar este estado de extranjeridad lo que constituye la conditio sine qua non para permanecer fiel a la identidad espiritual que uno se ha forjado en su interior.

La cosmovisi贸n elaborada por la ideolog铆a liberal-burguesa para llenar el vac铆o axiol贸gico dejado por la crisis del cristianismo no basta en absoluto para dar a la vida humana el sentido que potencialmente puede tener siempre. 驴Por qu茅, si no, la ufana 鈥渟ociedad permisiva鈥 surgida tras la II Guerra Mundial est谩 tan repleta de personas insatisfechas con su suerte y, por ello, tan inclinadas al resentimiento y la agresividad?

El triunfo de la sociedad laica no s贸lo no ha hecho m谩s feliz al hombre, sino que por a帽adidura ha dado nacimiento a una serie de mitos, falsos dioses y cantos de sirena del m谩s dudoso orden, empezando por la glorificaci贸n del materialismo y del hedonismo como metas supremas de la existencia humana.

La tarea de la teor铆a en general y de la educaci贸n o paideia en particular ha consistido, desde sus or铆genes, en familiarizar al hombre con un repertorio de valores y de ideas capaz de orientarle y de dar a su vida el mayor grado posible de coherencia y unidad. El declive de ese viejo ideal y su sustituci贸n por el culto a la novedad y a las modas ha creado un tipo de individuo superficial y sin convicciones firmes y, por ello, propenso a dejarse influenciar por los lugares comunes divulgados por las tribunas medi谩ticas al servicio del statu quo. Eso explica que el hombre contempor谩neo haya llegado a la fat铆dica conclusi贸n de que para alcanzar una vida colmada no son imprescindibles los valores del alma, un espejismo desmentido d铆a tras d铆a por su estado constante de insatisfacci贸n, de inquietud y de malestar interior.

Extra铆do de: Heleno Sa帽a. 鈥淓l camino del bien. Respuesta a un mundo deshumanizado鈥. Fundaci贸n Salvador Segu铆 Ediciones (CGT), Madrid 2013.