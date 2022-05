–

De parte de SAS Madrid April 29, 2022 243 puntos de vista

La falta de médicos es un problema acuciado en la sanidad española, también en la madrileña, aunque en menor intensidad. No obstante, existen puestos de difícil cobertura en los que puede ser difícil para los servicios de salud mantener la plaza ocupada. Es por eso que la Mesa Sectorial del Sermas ha dado luz verde a una serie de medidas no retributivas, y que por lo tanto no requieren de un presupuesto ni del visto bueno de Hacienda, para hacerlos más atractivos.

Csit Unión Profesional, junto con CCOO y UGT, ha presentado una propuesta conjunta con una batería de 41 medidas que incluyen mejoras en materia de conciliación, retributivas, o el desarrollo profesional y como parte de un acuerdo global que incluya aquellos puntos de esta propuesta que finalmente se consideren viables.

En la sesión de este miércoles, se ha acordado implementar las siguientes medidas:

-Definir un ámbito de aplicación que puede modificarse según las necesidades (tanto en las categorías afectadas como en los centros).

-Otorgar el doble de puntuación por mes de servicios prestados en las bolsas de empleo temporal.

-Modificar las condiciones de acceso a los niveles I y II de Carrera Profesional para los profesionales que tengan permanencia en el centro, pasando de 5 años a 3.

-Aplicar este acuerdo tanto a centros hospitalarios como al SUMMA o Atención Primaria, según sea necesario.

El resto de medidas, entre las que se encuentra ofrecer contratos a los MIR de 2 a 3 años en estos puestos, mejoras salariales, bolsas de contratación o garantizar la libranza de guardia no recuperable; se comenzarán a negociar en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento que se constituye al uso.

Plan para convertir eventuales en interinos en el Sermas

En esta reunión sectorial también se ha debatido la propuesta que la Dirección General de Recursos Humanos había presentado con anterioridad para convertir en personal interino a todos aquellos empleados eventuales con más dos años en el mismo puesto y siempre que estuviera ocupado por la misma persona (conocidos como interinos nominales).

En este sentido, se ha acordado, en la línea de lo solicitado por Csit Unión Profesional, valorar la propuesta de excluir de esta opción a los contratos interinos que correspondan a categorías profesionales que tienen bolsa única.

Además, se ha revisado el número de interinos nominales que han firmado un contrato eb el último mes. La cifra asciende a 121 profesionales, que mediante la ampliación de plantilla por planes funcionales (40 por ciento de los contratos Covid) ya han pasado de eventuales a interinos. Así, se conserva la propuesta inicial de reconvertir un total de 1.057 puestos eventuales.

Integración como estatutarios de los técnicos de transporte sanitario

Se ha aprobado el texto de un nuevo proceso de integración para el grupo de profesionales de la categoría de Técnico en transporte sanitario de régimen funcionarial que prestan servicios en el SUMMA 112. De hecho, se da inicio a los trámites con la Consejería de Hacienda para que pueda poner en marcha. Los requisitos de las personas que quieran participar son:

-Ser personal funcionario del SUMMA

-Tener el Título de Técnico de emergencias Sanitarias

-Carnet de conducir C

-Estar desempeñando actualmente las funciones de la categoría TES

Enlace relacionado RedaccionMedica.com (29/04/2022).