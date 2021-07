–

De parte de Antagonistas July 8, 2021 96 puntos de vista

Albert Hola (@holalbert)*锘

Bonan matenon,

Aquellos a quienes los soberbios llaman masa como si fueran algo amorfo y dirigible, en lugar de una suma de individualidades sociales. 隆Un respeto por la capacidad de criterio individual! Pues la mayor铆a de individualidades de la pr谩ctica totalidad de las formaciones sociales ha optado, quiz谩s libremente, quiz谩s mediatizada por el sustrato sociocultural correspondiente, por el hedonismo inmediato, el hormigueo en beneficio exclusivo individual y un cierto s铆ndrome de Estocolmo de identificaci贸n con el corrupto de turno. La cosa corre de broma en broma: 鈥es un ladr贸n y me alegro de que lo hayan pillado; pero yo, si pudiera, har铆a lo mismo鈥.

Es La Tierra que tenemos y nuestras longevas trayectorias vitales pocos horizontes on铆ricos parecen alumbrar para la realidad.

Aquellos que cre铆amos en los objetivos fundacionales y nos extenu谩bamos por La Idea sembrando en o铆dos sordos y siendo descarnados por hienas, buitres o sanguijuelas, fund谩monos todas y todos pues.

Juntemos nuestros ahorros y compremos viviendas y tierras en un pueblo de peque帽as dimensiones. Pobl茅moslo progresivamente hasta ser una suma importante. Fundemos cooperativas de consumo y compremos en ellas. Hundamos la panader铆a, la fruter铆a, el bazar burgueses. Cuando nos sea posible creemos cooperativas de producci贸n y de servicios. Arruinemos a las empresas burguesas. En el tiempo que ello suceda todo el pueblo ser谩 cooperativista.

Muchos y muchas de nosotras trabajaremos todav铆a alienados en otros contextos fuera de la localidad: ello nos proporcionar谩 m谩s recursos y conocimientos en los primeros momentos. Ser谩 necesaria la solidaridad exterior en los primeros tiempos. Posteriormente se retornar谩 multiplicada en forma de reciprocidad. Ayuda mutua.

Ocupemos el poder municipal en el momento en que seamos suficientes: elecciones burguesas y despu茅s Consejo Abierto. No ha lugar a traiciones. No olvidemos ser las irreductibles de los principios fundacionales de La Idea. Entonces, a jugar con el poder con la imaginaci贸n de la asamblea: impuestos desmesurados a las propiedades unipersonales -las nuestras son cooperativas-, a terrenos no cultivados, montes sin mantener, hogares y edificios vac铆os, dificultades a las licencias empresariales personales o sociedades no cooperativas. Hasta que el hast铆o les haga malvend茅rnoslas y se larguen. Ser谩 la venganza de la asamblea. 隆Por todos los nuestros y nuestras que fueron pero no pudieron!

Y cada vez seremos m谩s, m谩s anarquistas. Y la comunidad libertaria empezar谩 a rodar.

Pero no habremos roto con la legalidad burguesa, todav铆a. Si lo hacemos nos aplastar谩n con la fuerza de su ej茅rcito. Seguiremos, de cara al exterior, el legalismo municipalista. Coyunturalmente nos har谩 beneficiarios de fiscalidades, subvenciones, servicios y recursos que, de momento, nos vendr谩n grandes: hospitales, agua, alcantarillado, electricidad鈥 Ya llegar谩.

Pero por dentro 隆La Comuna!Quiz谩s todav铆a con soportes solidarios exteriores, o no. Quiz谩s con redes de producci贸n y distribuci贸n rec铆procas con n煤cleos del exterior solidario, efectivas ya por s铆 mismas y como modelo a reproducir. Si el ejemplo cunde, entonces s铆, ya no habr谩 ej茅rcito que oculte la luz del Sol de las ma帽anas.

Sano kaj a,

*Albert Hola 茅s membre de la redacci贸 d鈥橝ntagonistas.