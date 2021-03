–

De parte de Rojo Y Negro March 24, 2021 35 puntos de vista

El personal contratado durante la emergencia sanitaria a veces no tenía la experiencia necesaria, pero a pesar de todo venían a trabajar a los centros sanitarios. Que al Gobierno de Aragón no se le olvide que hemos tenido compañer@s fallecidos y compañer@s que hoy siguen con secuelas producidas por el COVID. Al comienzo de la Pandemia el personal no disponíamos de EPIS para protegernos todos y en cantidad suficiente

Para CGT Sanidad, este anuncio por parte del SALUD es una vergüenza, no solo por el trato que se le da al personal contratado con renovaciones muchas veces mes a mes, si no por tener de forma precarizada un personal que sin su aportación al sistema no habría sido posible el control de esta pandemia. EN ELLA, TOD@S HEMOS SIDO NECESARI@S y seguimos siéndolo ya que esta situación aún no ha finalizado.

El sistema sanitario público Aragonés se enfrentó a la pandemia después de años de recortes y falta de inversión, el resultado Listas de espera interminables, una atención primaria debilitada, Salud Mental olvidada y si ya estábamos así antes del COVID, la situación actual es peor.

El reto para el SNS y para el Servicio Aragonés de Salud en este momento, es que además de la atención a los pacientes COVID, se atienda al resto de pacientes con otras patologías: Oncología, Cardiología, Psicología, Rehabilitación, etc. Intentando reaccionar lo antes posible a los daños colaterales que ha producido la pandemia en la salud de la ciudadanía. La salud de la población ha empeorado. En nuestra CCAA la respuesta del Gobierno de Aragón es recortar en personal. Recortar en personal es empeorar la calidad de la atención sanitaria que se le ofrece a la población.

¿Dónde están los estudios de necesidades reales de personal después de años de recortes?

¿Y la autorización para reconvertir los contratos de actividad (acúmulos de tareas) con más de dos años en plantilla orgánica, como marca el Estatuto Marco?

En los centros sanitarios de Aragón ante la falta de personal se están gestionando los RRHH moviendo y reestructurando los servicios. ante las nuevas circunstancias y para dar respuesta a la Pandemia. Teniendo plantas enteras con personal eventual. Con estos movimientos se intenta reforzar algunos servicios, pero todo tiene un coste, el HUMS ha perdido una planta de traumatología, una de las especialidades con más lista de espera.

Señor Lamban y Señora Consejera, déjense de recortar en personal y pónganse a trabajar. Las necesidades de la Salud de la población aragonesa pasan por reforzar los servicios para ser capaces de dar una atención sanitaria de calidad a la población. La salud es un derecho, al igual que las condiciones dignas del personal.