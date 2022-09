–

El patr贸n de referencia en la medicina es y sigue siendo el hombre, a pesar de que no exista certeza de que sea el modelo v谩lido para ambos sexos.

– La perspectiva de g茅nero pretende aportar, en medicina, evidencia cient铆fica en beneficio de las mujeres, pero tambi茅n de los hombres.

– La eliminaci贸n del sesgo de g茅nero sanitario pasa por un replanteamiento y un cambio de la pr谩ctica cl铆nica y de la investigaci贸n, aseguran los especialistas.

En 1991, JZ Ayanian y AM Epstein publicaron, en la revista The New England of Medicine, el art铆culo 鈥淒iferencias en el uso de procedimientos entre mujeres y hombres hospitalizados por enfermedad coronaria鈥, que acu帽贸 el concepto de 鈥渟esgo de g茅nero en la atenci贸n sanitaria鈥. Se trata de un estudio en el que participaron 49.623 pacientes ingresados en el Hospital de Harvard y 33.159 del Hospital de New Haven con enfermedad coronaria, en 1987. La conclusi贸n que se extrajo de esta investigaci贸n fue la existencia de diferencias significativas en la realizaci贸n de m谩s angiograf铆as y pruebas de revascularizaci贸n a hombres que a mujeres, incluso el control por edad, comorbilidad y gravedad. M谩s recientemente, y siguiendo la estela marcada por aquel art铆culo, The Lancet Commission on women and cardiovascular disease: time for a shift in women’s health realiz贸 una revisi贸n bibliogr谩fica de 600 art铆culos que evidencia que las mujeres siguen siendo menos estudiadas con un menor esfuerzo diagn贸stico y terap茅utico.

Las consecuencias de la existencia de este tipo de sesgo se traduce 鈥en errores y demoras en el proceso diagn贸stico y en la estrategia terap茅utica y pron贸sticos inciertos en t茅rminos de morbilidad y mortalidad鈥, apunta Mar铆a Teresa Ruiz Cantero, catedr谩tica de Medicina Preventiva y Salud P煤blica de la Universidad de Alicante e investigadora del Grupo de Determinantes Sociales de la Salud del Centro de Investigaci贸n Biom茅dica en Red de Epidemiolog铆a y Salud P煤blica, encargada de la coordinaci贸n del monogr谩fico 鈥淧erspectiva de g茅nero en medicina鈥, publicado por la Fundaci贸n Dr. Antoni Esteve en 2019.

Mar铆a Rosario L贸pez Gim茅nez, profesora de la Facultad de Medicina, miembro del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Aut贸noma de Madrid (UAM) y experta en Salud y G茅nero, sostiene que 鈥渆l desarrollo de la ciencia m茅dica se ha realizado por hombres y, asimismo, los patrones de referencia han sido masculinos bas谩ndose en la creencia, no demostrada, que eran modelos v谩lidos para ambos sexos. Este planteamiento err贸neo de igualdad ha generado una actuaci贸n discriminatoria respecto a la salud de la mujer; es decir, un sesgo de g茅nero, haci茅ndola invisible y dando lugar a que ese sesgo abarque todos los aspectos relacionados con la salud; diagn贸stico, tratamientos, investigaci贸n鈥.

En el abordaje de los problemas de salud hay que tener presente las diferencias existentes entre sexo biol贸gico y g茅nero, como se帽ala la Comisi贸n Europea en su Gu铆a en Igualdad de G茅nero en el Horizonte 2020. Respecto al primero, este documento apunta que 鈥渆star铆an las caracter铆sticas biol贸gicas de mujeres y hombres, ni帽os y ni帽as, en t茅rminos de 贸rganos reproductivos y funciones basadas en la fisiolog铆a y los cromosomas. El segundo se refiere a las construcci贸n sociocultural y pol铆tica que determina las relaciones interpersonales de mujeres y hombres que otorgan beneficios y acceso a recursos, como los sanitarios, a quienes est谩n en posiciones m谩s elevadas de una jerarqu铆a de g茅nero鈥. La experta en Salud y G茅nero explica que ambos aspectos pueden tener m谩s peso en unas u otras patolog铆as, provocando un sesgo m谩s acusado. De este modo, 鈥aquellas patolog铆as que se suponen mayoritariamente masculinas suelen estar infradiagnosticadas en mujeres y, por otra parte, aquellas patolog铆as mayoritariamente femeninas (como algunas enfermedades inmunol贸gicas) suelen ser m谩s desconocidas y tener menos tratamientos disponibles y menos atenci贸n desde el punto de vista de la investigaci贸n鈥.

La falta de un adecuado diagn贸stico causa tambi茅n un importante sesgo de g茅nero terap茅utico. Cuando esto ocurre, contin煤a Mar铆a Rosario L贸pez Gim茅nez, 鈥渃omo ha sucedido hasta hace poco tiempo con el infarto de miocardio en mujeres, por ejemplo, que tiene unos s铆ntomas de presentaci贸n muy diferentes a los del hombre, el esfuerzo terap茅utico se ve afectado porque no se considera suficientemente importante el problema y se realizan menos pruebas. En otros casos, como el tema del dolor cr贸nico o malestar general en mujeres mayores, en lugar de buscar un diagn贸stico preciso se recurre al uso de antidepresivos o ansiol铆ticos鈥.

El que, hoy en d铆a, la medicina androc茅ntrica, que considera al hombre como patr贸n oro en la medicina, siga imperando tanto en la labor diagn贸stica como terap茅utica contribuye, seg煤n las expertas, a mantener las desigualdades en perjuicio de las mujeres, puesto que no siempre la enfermedad se manifiesta de la misma manera en hombres que en mujeres. 鈥淗ablamos de diferencias biol贸gicas. Por ejemplo, en la espondiloartrosis -una patolog铆a en la que solo se acierta en el 11% de los diagn贸sticos en mujeres-, en el hombre se manifiesta con inflamaci贸n, problemas en la columna vertebral y, sin embargo, en la mujer comienza a menudo con problemas en manos y pies鈥. Tambi茅n ha ocurrido con el Covid-19, dice Mar铆a Teresa Ruiz Cantero: 鈥渓as neumon铆as han hecho que ingresen m谩s hombres que mujeres, mientras que las mujeres han tenido de manera m谩s frecuente problemas digestivos. Estas diferencias es importante tenerlas en cuenta para que, en el caso de las mujeres, no se escapen diagn贸sticos cuando la sintomatolog铆a es diferente en ellas que en ellos鈥.

En ocasiones, tambi茅n se puede producir sesgo de g茅nero en los hombres, comenta la Catedr谩tica de Medicina Preventiva y Salud P煤blica de la Universidad de Alicante. Por eso, explica esta especialista, 鈥渓a perspectiva de g茅nero pretende aportar, en medicina, evidencia cient铆fica en beneficio de las mujeres, pero tambi茅n de los hombres. Por ejemplo, la osteoporosis se diagnostica menos en hombres que mujeres y el retraso diagn贸stico es superior en hombres que en mujeres. Y es porque se piensa en osteoporosis sobre todo en las mujeres durante la menopausia, cuando realmente un tercio de la osteoporosis es en hombres鈥.

Al sesgo de g茅nero en el diagn贸stico y en el terap茅utico se une tambi茅n la perspectiva de g茅nero en investigaci贸n cient铆fica a trav茅s del desarrollo de ensayos cl铆nicos. Dice Mar铆a Teresa Ruiz Cantero que 鈥渉ay muchos ensayos cl铆nicos que utilizan sobre todo muestras de hombres y luego sus resultados se infieren a las mujeres sin considerar que tienen diferente variabilidad hormonal propia del ciclo menstrual. Las hormonas interact煤an de manera distinta con el f谩rmaco y puede tener efectos secundarios diferentes. No es tanto que la eficacia del producto sea diferente como que haya efectos secundarios distintos鈥. As铆, considera esta experta, ser铆a recomendable 鈥渟u inclusi贸n en este tipo de estudios, porque para prescribir un f谩rmaco hay que conocer la existencia de variaciones en la respuesta al tratamiento seg煤n el estadio del ciclo menstrual y si es antes o despu茅s de la menopausia, si las terapias hormonales afectan a la respuesta, si los f谩rmacos estudiados pueden afectar a su fertilidad y si ambos sexos responden de forma diferente al mismo tratamiento鈥.

La eliminaci贸n del sesgo de g茅nero sanitario en cualquiera de sus 谩reas pasa directamente por las universidades, aunque 鈥渘o es sencillo鈥, como manifiesta Mar铆a Rosario L贸pez Jim茅nez. En su opini贸n, este cambio de paradigma pasa por un replanteamiento y un cambio de la pr谩ctica cl铆nica y de la investigaci贸n. Una transformaci贸n para la que es necesario 鈥渋ntroducir los aspectos diferenciales de sexo y g茅nero en la salud en la formaci贸n de los futuros sanitarios y en los que ya est谩n ejerciendo, con el objetivo de que as铆 se vaya cambiando la forma de enfocar la asistencia sanitaria. Y en la investigaci贸n hay que considerar la necesidad de hacerla desde una perspectiva diferencial, exigiendo, entre otras, el cumplimento de la Ley Org谩nica de Igualdad o la nueva Ley de Ciencia y Tecnolog铆a que expone la inclusi贸n de la perspectiva de g茅nero en la investigaci贸n en la salud鈥. Un criterio con el que coincide Mar铆a Teresa Ruiz Cantero, quien afirma que 鈥渓a perspectiva de las diferencias por sexo y desigualdades de g茅nero tiene que entrar en los programas universitarios de medicina. Para terminar con el sesgo sanitario sexo/g茅nero es necesario aportar evidencia cient铆fica a trav茅s de las revistas cient铆ficas. La credibilidad y la autoridad para poder hacer cambios viene derivada de la evidencia cient铆fica y que existan referencias bibliogr谩ficas. La sensibilidad sobre estos temas se alcanza con el conocimiento鈥.

