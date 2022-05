–

Traducido para Rebeli贸n por Paco Mu帽oz de Bustillo

El 21 de abril, cuando las fuerzas rusas se acercaban a un b煤nker de la planta sider煤rgica de Azovstal en Mariupol, fuertemente bombardeada y rodeada, y se preparaban para asaltar el b煤nker subterr谩neo 芦tipo fortaleza禄 en el que se calcula que se refugian, seg煤n estimaciones, los 2.000 soldados ucranianos restantes, el presidente Vladimir Putin dio marcha atr谩s y orden贸 a las tropas rusas que rodearan a los ucranianos hasta que salieran voluntariamente, cuando se quedaran sin municiones, alimentos y agua.

Cuando el New York Times inform贸 sobre esta decisi贸n en un art铆culo sobre la batalla final de la ciudad, afirm贸 que Putin hab铆a tomado la decisi贸n para evitar que sus tropas se vieran obligadas a combatir en los t煤neles y sufrir inevitablemente muchas bajas. Pero el Times no mencion贸 que Putin dijo no querer combatir en el b煤nker (o, claramente, destruirlo con una bomba anti- b煤nkeres, algo que podr铆a haber hecho hace tiempo) debido a los cientos de civiles que, seg煤n fuentes ucranianas, se 芦esconden禄 all铆. Rusia los considera rehenes utilizados por las fuerzas mayoritariamente del Batall贸n Azov (algo que, de ser cierto, ser铆a de por s铆 un crimen de guerra).

En una actualizaci贸n posterior del mismo art铆culo, un reportero del Times escribi贸:

鈥淟a mayor铆a de los habitantes del barrio de Natalia Pope en Mariupol apoyaban la invasi贸n de Rusia ordenada por Putin el 24 de febrero. Cuando comenzaron a caer las bombas y tuvieron que empezar a dormir en los s贸tanos, culparon de sus penalidades a los 鈥渘azis鈥 de Kiev, dijo鈥.

Esa era la primera vez que, en el trascurso de la crisis, este periodista recuerda haber le铆do en el New York Times que muchas personas de Mariupol y de Ucrania Oriental estaban 鈥渁 favor de la invasi贸n rusa鈥.

Para quienes tienen edad suficiente para recordar los primeros d铆as de la invasi贸n estadounidense de Vietnam y Laos, esta clase de reportajes partidistas y chapuceros no son una sorpresa. Pr谩cticamente todas las noticias en prensa y televisi贸n que informaron sobre el famoso Incidente del Golfo de Tonkin (sic) lo describieron como un insolente ataque contra un inocente destructor estadounidense en mar abierto (el golfo de Tonkin, frente a Vietnam), sin explicar que dicho nav铆o de guerra llevaba tiempo bombardeando la costa norvietnamita. Por si fuera poco, no hab铆a pruebas de que el nav铆o estadounidense hubiera sido atacado por torpedos de las patrulleras costeras norvietnamitas (1).

Durante la larga preparaci贸n de las dos invasiones estadounidenses de Irak en 1990 y 2003 y en los primeros d铆as de la invasi贸n y ocupaci贸n estadounidense de Afganist谩n, fuimos testigos del mismo tipo de sesgo. Desde el comienzo de la segunda invasi贸n de Irak en 2003, que la oficina de relaciones p煤blicas del Pent谩gono denomin贸 c铆nicamente 芦Operaci贸n Libertad Iraqu铆禄, nunca se la consider贸 como lo que realmente era seg煤n la Carta de la ONU: un 芦Crimen contra la Paz禄, porque Estados Unidos estaba invadiendo un pa铆s que no supon铆a ninguna amenaza inminente para 茅l. En los noticiarios de televisi贸n aparec铆a de forma destacada la bandera estadounidense como tel贸n de fondo, y una encuesta realizada en 2004 por la oeneg茅 Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR) descubri贸 que el 76% de las historias de los medios de comunicaci贸n estadounidenses sobre la guerra proced铆an de fuentes del gobierno o de funcionarios estadounidenses.

No ha cambiado mucho desde entonces. En la informaci贸n actual sobre la guerra de Ucrania, los medios de comunicaci贸n estadounidenses basan sus noticias en fuentes del gobierno y del ej茅rcito estadounidenses as铆 como en funcionarios del gobierno ucraniano y, a menudo, en militares ucranianos no identificados. Es muy raro ver o escuchar la posici贸n sobre alg煤n tema de la parte rusa, incluso de la embajada rusa en Estados Unidos. Las afirmaciones de que las tropas rusas est谩n 芦disparando a la gente que intenta huir禄 de las ciudades asediadas no incluyen la mayor铆a de las veces la important铆sima coletilla period铆stica 芦supuestamente禄, te贸ricamente de uso obligatorio para reporteros y editores cuando no se presentan pruebas ni se cita a la otra parte.

鈥淓n lo referente a las guerras y la pol铆tica exterior, los medios informativos estadounidenses se limitan b谩sicamente a respaldar las posiciones del gobierno de EE.UU.鈥, afirma Robert McChesney, profesor de comunicaci贸n de la Universidad de Illinois especializado en la econom铆a pol铆tica de las comunicaciones y presentador del programa radiof贸nico Media Matters.

El New York Times no es el 煤nico medio que est谩 publicando historias unilaterales sobre esta guerra. Los tres principales diarios nacionales de EE.UU. (el Times, el Washington Post y el Wall Street Journal) as铆 como las principales productoras de noticias de la red de radiodifusi贸n y televisi贸n, incluidas la Radio Nacional P煤blica y el Servicio P煤blico de Radiodifusi贸n (NPR y PBS por sus siglas en ingl茅s) se basan en fuentes del gobierno y el ej茅rcito ucraniano y estadounidense para redactar sus historias m谩s importantes, desde las acusaciones de cr铆menes de guerra contra las tropas rusas y el presidente Vladimir Putin, hasta los informes de batalla, ofreciendo rara vez la perspectiva rusa. Por ejemplo, todos informan estos d铆as de que Mariupol a煤n no ha sido 芦capturada禄 por Rusia, aunque la 煤nica resistencia que queda -supuestamente, menos de 2.000 soldados del batall贸n fascista Azov y algunos marines ucranianos- est谩 rodeada y atrapada en un b煤nker subterr谩neo dentro del gigantesco complejo de la planta sider煤rgica, pasando hambre. Sin acceso a comida ni a munici贸n, tendr谩n que rendirse, a menos que est茅n planeando una 煤ltima carga suicida como Paul Newman y Robert Redford en 芦Dos hombres y un destino禄.

Otro buen ejemplo de este periodismo homog茅neo unilateral en Estados Unidos es la informaci贸n sobre el bombardeo ruso del Teatro de Mariupol. Seg煤n todas las noticias publicadas, el teatro albergaba a 1.300 civiles que buscaban refugio del ataque, de los cuales 300 habr铆an muerto, citando a funcionarios ucranianos. Pero no mencionan que no se han aportado pruebas de este gran n煤mero de muertes. La ONU lo est谩 investigando.

Los principales medios de comunicaci贸n estadounidenses han ignorado las advertencias de expertos tan conocidos como Henry Kissinger, el ex secretario adjunto de defensa Charles Freeman, el difunto ex secretario de defensa Robert McNamara y George Kennan entre otros, que advirtieron, algunos ya en 1997, sobre los riesgos que supon铆a el avance de la OTAN hacia el este de Europa, hacia Rusia, y espec铆ficamente la admisi贸n de Ucrania en la Alianza Atl谩ntica fundada en la Guerra Fr铆a. Los medios de comunicaci贸n no mencionan ninguna de esas advertencias. En EE.UU., hablar de la expansi贸n de la OTAN como causa fundamental de este conflicto, y de que el fin de dicha expansi贸n podr铆a conducir al fin de los combates, equivale a ser 芦pro-Rusia禄.

Tampoco mencionan a Irak ni a Afganist谩n cuando estas cadenas de noticias informan del llamamiento de Biden para juzgar por cr铆menes de guerra a Putin ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ni el hecho de que EE.UU. se ha negado a aceptar la jurisdicci贸n de dicho tribunal desde sus comienzos, aunque todas las guerras en las que ha participado desde la Guerra de Corea (que al menos contaba con la sanci贸n del Consejo de Seguridad de la ONU), han sido tan ilegales como la invasi贸n rusa de Ucrania.

La cobertura informativa en Estados Unidos sobre el conflicto de Ucrania, en el que EE.UU, a iniciativa de Biden, est谩 a punto de inyectar la asombrosa cifra de 20.000 millones d贸lares en armamento, declina se帽alar que todo ese moderno equipo letal est谩 destinado a un pa铆s cuyo presupuesto militar total en 2021 fue de poco m谩s de 1.000 millones de d贸lares. Ni que Ucrania, al igual que la mayor铆a de los pa铆ses apoderados que EE.UU. ha apuntalado con armas militares gratuitas (incluido Israel) es una naci贸n extraordinariamente corrupta. De hecho, Ucrania es posiblemente el pa铆s m谩s corrupto de Europa. Qui茅n sabe d贸nde acabar谩 la mayor parte de dicho armamento mort铆fero.

Tampoco se discute en los principales medios de comunicaci贸n si el hecho de enviar tanto equipo para combatir a las tropas rusas podr铆a empujar a Rusia a utilizar armas nucleares t谩cticas para no perder la guerra.

La cobertura medi谩tica estadounidense de esta guerra ha sido 芦la habitual禄, seg煤n el c茅lebre cr铆tico de los medios de comunicaci贸n Noam Chomsky, que no es ajeno a la censura de los medios estadounidenses, ya que casi nunca se le invita a comentar cuestiones pol铆ticas en los medios corporativos o incluso en la radio o la televisi贸n p煤blicas.

芦Los estadounidenses no pueden ser criminales de guerra, por definici贸n. S贸lo los l铆deres de otros pa铆ses pueden serlo禄, dice Chomsky. 芦Incluso cuando la Corte Internacional de Justicia conden贸 a [el presidente Ronald] Reagan por 鈥榰so ilegal de la fuerza鈥 en uno de los cr铆menes menores de Washington [Nicaragua y el minado ilegal de sus puertos], los medios de comunicaci贸n estadounidenses lo consideraron algo sin sentido. El NY Times 鈥揷ontin煤a Chomsky- dijo que la CIJ es un 鈥榝oro hostil鈥. Ni siquiera cuando el Presidente Nixon y su Consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger llamaran literalmente al genocidio y ordenaron el env铆o a Camboya de `todo lo que vuela contra todo lo que se mueve麓 qued贸 reflejado en la prensa m谩s que ocasionalmente禄.

Ucrania no ha sido ninguna excepci贸n. Una y otra vez, durante la acumulaci贸n de tropas rusas a lo largo de su extensa frontera con Ucrania y despu茅s del comienzo de la invasi贸n, hemos escuchado hasta la saciedad referencias a la supuesta 芦invasi贸n rusa previa禄 de la regi贸n oriental de Ucrania, Donbas, y de su 芦invasi贸n de Crimea禄 en 2015, que se dice que 芦dio lugar禄 a una guerra civil en la que 芦murieron 14.000 personas禄. Sin embargo, Rusia nunca invadi贸 t茅cnicamente Ucrania durante ese tiempo, sino que, exactamente igual que EE.UU. est谩 haciendo ahora con Ucrania, suministr贸 armas a los separatistas 茅tnicos rusos, y permiti贸 que los 芦voluntarios禄 rusos se unieran a la defensa de los dos 芦oblasts禄 escindidos de Donetsk y Lugansk. T茅ngase en cuenta que EE.UU. tambi茅n est谩 permitiendo, y sin duda alentando secretamente a trav茅s de la CIA, que los veteranos y mercenarios estadounidenses se presenten 鈥渧oluntarios禄 para luchar con las fuerzas ucranianas.

Para el p煤blico, la implicaci贸n de esa informaci贸n sesgada de los principales informativos de EE.UU. ha sido que las 14.000 v铆ctimas de dicha guerra civil eran ucranianos muertos por las tropas invasoras rusas, cuando, en realidad, la mayor铆a de las v铆ctimas mortales han sido rusos 茅tnicos sometidos a continuos bombardeos y ataques con cohetes por parte del ej茅rcito ucraniano.

Jeff Cohen, cr铆tico de los medios de comunicaci贸n desde hace mucho tiempo y fundador de la oeneg茅 FAIR, explica que los medios de comunicaci贸n estadounidenses 芦siempre han sido parciales en su cobertura de las guerras de Estados Unidos.禄 Seg煤n este periodista, rara vez se menciona a las v铆ctimas civiles causadas por el ej茅rcito estadounidense, y mucho menos las violaciones del derecho internacional, como las invasiones ilegales de Estados Unidos en Irak, Afganist谩n, Libia y Siria.

Pero las cosas han empeorado con la guerra de Ucrania. 芦Casi produce v茅rtigo observar la cobertura de esta guerra禄, dice. 芦De hecho, he o铆do y le铆do al New York Times, a la CNN y a la MSNBC decir: `隆No se puede cruzar una frontera y ocupar otro pa铆s!麓. Bueno, 驴y qu茅 pasa entonces con Irak, Afganist谩n, Panam谩 o Granada? Entonces no dec铆an eso禄

Y a帽ade: 芦En los medios de comunicaci贸n estadounidenses, s贸lo se cuestionan las mentiras de Putin. Las mentiras de los l铆deres estadounidenses sobre Ucrania y Rusia no se cuestionan en absoluto. Los periodistas podr铆an f谩cilmente pedir el an谩lisis de alguien como Chomsky u otras fuentes cr铆ticas, pero nunca lo hacen. De hecho, lo bueno es que la actual cobertura de la guerra en EE.UU. resulta tan sesgada que cualquier observador que preste la m谩s m铆nima atenci贸n no puede pasarla por alto.禄

Como ejemplo, cita la admisi贸n inadvertida de la CNN en una noticia sobre el ataque con misiles rusos a un hospital en Mariupol. Los medios de comunicaci贸n estadounidenses presentaron un谩nimemente esa historia como una grave violaci贸n del derecho internacional, condenada tanto por el presidente ucraniano Volod铆mir Zelensky como por el presidente Joe Biden. Pero resulta que el hospital no ten铆a pacientes, estaba ocupado por tropas ucranianas y los civiles ucranianos que hab铆a en su interior estaban siendo utilizados como escudos humanos contra un ataque ruso.

La informaci贸n de la CNN, basada en declaraciones de un comandante militar ucraniano, afirmaba que las tropas rusas hab铆an tomado el hospital de Mariupol y manten铆an dentro a los civiles como rehenes. Por supuesto, eso era absurdo, ya que era Rusia la que estaba atacando el edificio. De hecho, como explic贸 el periodista de investigaci贸n estadounidense Eric Zuesse en un art铆culo publicado en Modern Diplomacy, los reporteros y editores de la CNN pasaron por alto ese absurdo en su prisa por exponer una atrocidad rusa.

Es un poco lo contrario de lo ocurrido en la Guerra de Indochina, cuando el Pent谩gono informaba de cada persona muerta en los bombardeos y misiones de destrucci贸n de EE.UU., pero afirmaba que todos los muertos, incluidos los ni帽os, eran 芦combatientes禄 comunistas vietnamitas. En realidad, como posteriormente descubrieron los periodistas cuando los medios de comunicaci贸n comenzaron a volverse contra la guerra, la mayor铆a de las muertes causadas por las tropas novatas de EE.UU. y Vietnam del Sur eran civiles. Lo mismo ocurri贸 en la guerra de Irak de 2003, cuando se dec铆a que cada v铆ctima de un ataque de un avi贸n no tripulado, de un bombardeo de 芦precisi贸n禄 o del arma de un soldado estadounidense era un terrorista o un 芦insurgente禄, aunque cerca de un mill贸n de civiles iraqu铆es murieron en la guerra, en su mayor铆a a manos de las fuerzas estadounidenses.

Los medios de comunicaci贸n de Estados Unidos tambi茅n se autocensuran y censuran abiertamente. Algunos sitios de noticias que inicialmente publicaron el v铆deo de una atrocidad militar ucraniana empezaron a retirarlo unos d铆as despu茅s. Cuando hace dos viernes volv铆 a leer un art铆culo en The Guardian del Reino Unido que la semana anterior inclu铆a el v铆deo, utilizando el navegador Google Chrome, descubr铆 que estaba bloqueado, tanto all铆 como en otros sitios. Comprobando el mismo art铆culo con el navegador Firefox, todav铆a pude verlo. Quienquiera que sea el responsable de bloquear las escenas de tales atrocidades ucranianas est谩 utilizando un terrible doble rasero. No importa si son las empresas de noticias, los gigantes de Internet como Google, o el gobierno de EE.UU. quien est谩 ocultando las noticias a los ciudadanos. La cuesti贸n es que los estadounidenses s贸lo se enteran de lo que Washington quiere que se enteren (2).

Como pr谩cticamente todos los grandes medios de comunicaci贸n difunden la misma propaganda como si fueran noticias verificadas, tanto demonizando a Rusia como sugiriendo que la 煤nica respuesta adecuada a la invasi贸n es que se proporcione a Ucrania m谩s armas y m谩s devastadoras para que pueda seguir luchando, no es de extra帽ar que una reciente encuesta de la CBS muestre que el 72% de los estadounidenses piensa que Estados Unidos deber铆a enviar m谩s armas a la zona de conflicto.

Como dice el fundador de FAIR, Jeff Cohen, 芦en el periodismo predomina una mentalidad de reba帽o, y cuando algunas de las principales organizaciones de noticias como el Times, el Post y la CNN tienen el mismo discurso, en particular sobre alg煤n tema de pol铆tica exterior, todas las dem谩s mantienen la misma l铆nea. La democracia exige disentir, pero en Estados Unidos si disientes en los medios de comunicaci贸n, no te arrestan ni te matan, te despiden en el acto禄 (3).

Notas del traductor:

(1): Posteriormente se descubri贸 que el famoso 鈥渋ncidente鈥 no fue sino una operaci贸n de 鈥渂andera falsa鈥 organizada por los servicios secretos de EE.UU. para usarla como pretexto para incrementar su participaci贸n en la Guerra de Vietnam. Los 鈥減apeles del Pent谩gono鈥 y las publicaciones de la Agencia Nacional de Seguridad de 2005 demostraron que el ataque nunca tuvo lugar y que la inteligencia estadounidense falsific贸 los datos para justificar la posterior intervenci贸n.

(2): Aunque este art铆culo se centra en el caso de los medios de EE.UU., lo mismo podr铆a decirse de los medios generalistas de los dem谩s pa铆ses, incluyendo a Espa帽a, dominados por un oligopolio alineado con la visi贸n hegem贸nica de Estados Unidos.

(3): Jeff Cohen fue despedido sumariamente en 2003 junto con el resto del personal del programa del famoso presentador Phil Donahue porque, seg煤n la direcci贸n de la cadena de televisi贸n NBC, Donaue estaba invitando a periodistas cr铆ticos con la guerra de Irak.

Dave Lindorff es miembro fundador del sitio web ThisCantBeHappening!, un peri贸dico colectivo en l铆nea, y ha contribuido con un trabajo al libro Hopeless: Barak Obama and the Politics of Illusion (AK Press)

