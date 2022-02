–

Voten, no voten, dejo ese tema aparte por un momento (no porque no tenga posición). Hagan lo que quieran pero ayuden a fortalecer la autoorganización social donde no hay trampolínes. Potencien las bases donde se cuece la autonomía, las organizaciones del abajo. La que quieran, donde puedan, donde lo que valen son las prácticas.

Antes, durante o después de sus campañas y votos, nuestro cometido es el de luchar por la libertad, la reproducción de prácticas libres concretas, prácticas de respeto, de apoyo mutuo y de lucha. Una construcción más allá de las circunstancias y desde las circunstancias. Que cada unx crea lo que quiera, en nuestro caso no nos interesan las leyes así como le metemos el cuerpo a sus consecuencias. Pero nadie nos podrá decir que el antes, el durante y el después deja de existir.

Con leyes más represivas pero bien plantado el pueblo, la injusticia choca, con leyes más «benévolas» pero con cero respuesta nos pasan por arriba. Lxs recuperadorxs no descansan, los camaleones de la política tampoco. Si votara por uno y luego desapareciera en la complacencia de la nada serviría a un bando pero no a la gente en general.

Frente al discurso de los camaleones de siempre, de la política, me salva la memoría, frente a lxs posibilistas me salva sólo la «credencial» del hacer, del intentar por fuera de sus círculos. Hagas lo que hagas, lo que realmente importa es tu potenciación del mundo del capital o de la autonomía.

Fuera del márketing que exige lo político se encuentran las relaciones de fuerza que determinan el dominio. Indiferente al primero, me empeño como puedo en la destrucción del segundo.

R.M.