No son s贸lo memoria,

son vida abierta.

Son camino que empieza

y que nos llama.

Cantan conmigo,

Conmigo cantan.

D. Viglietti

Si una pregunta recorre nuestras reflexiones sobre la segunda fluidez, es la que pregunta por los procedimientos de afirmaci贸n-expansi贸n de potencia en las condiciones contempor谩neas. Es cierto que comenzamos los diferentes libros ensayando una caracterizaci贸n de c贸mo se producen elementos sociales fluidos (instituciones, Estado, signos, relaciones, subjetividades). Pero tambi茅n es cierto que no nos limitamos a ello, y que tomamos esos dispositivos productores de elementos sociales como obst谩culos a la subjetivaci贸n posible. No ensayamos aqu铆 solamente una caracterizaci贸n de las pr谩cticas que nos capturan; ensayamos tambi茅n un pensamiento de las pr谩cticas en que nos afirmamos. As铆, cuando hablamos de imaginalizaci贸n, hablamos de una pr谩ctica semi贸tica que practicamos y en la que una potencia que desconocemos queda capturada; la imaginalizaci贸n, entonces, es lo que evita otra pr谩ctica semi贸tica posible. Si las im谩genes y palabras imaginales dan imagen a las propiedades o rasgos o atributos de cosas, sentimientos y personas, la expresi贸n expresa la potencia de un com煤n. Al hacerlo, hace com煤n lo com煤n de una situaci贸n, o teje nosotros, o trama consecuencias, o afirma subjetividades, o afecta, o hace perceptible y habitable un m谩s-all谩 de una astituci贸n[1] (o todas esas cosas a la vez), y siempre afirma y expande potencia: Algo que no se ve铆a como propiedad del sujeto u objeto imaginalizados, luego de expresado, es perceptible como posibilidad de un com煤n. La expresi贸n expresa algo previamente no visto, y se proyecta a nuevas expresiones imprevisibles.

Para ver esta operatoria de la expresi贸n, leamos el Siluetazo.

鈥淟a realizaci贸n de siluetas es la m谩s recordada de las pr谩cticas art铆stico-pol铆ticas que proporcionaron una potente visualidad en el espacio p煤blico de Buenos Aires y muchas otras ciudades del pa铆s a las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos en la d茅cada de 1980. Consiste en el trazado sencillo de la forma vac铆a de un cuerpo a escala natural sobre papeles, luego pegados en los muros de la ciudad, como forma de representar 芦la presencia de la ausencia禄, la de miles de detenidos desaparecidos durante la 煤ltima dictadura militar.鈥

鈥溾l inicio de esta pr谩ctica puede situarse durante la III Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo el 21 de septiembre de 1983鈥 en lo que 鈥撀璸or la envergadura y masividad que alcanz贸鈥 se conoce como 芦el Siluetazo禄.鈥[2]

Para tomar dimensi贸n del car谩cter acontecimental de esta pr谩ctica semi贸tica, se帽alemos una vez m谩s el car谩cter inefable de la desaparici贸n.

鈥淟a desaparici贸n no se puede contar. Porque lo que el sujeto es (vida y acci贸n hecha en su propio verbo-relato) se termina en el momento del secuestro, y luego鈥 comienza otro verbo, comienza a desaparecer; cada segundo que pasa, desaparece m谩s y m谩s. 驴C贸mo contar eso?, si no hay relato posible para eso. 驴Y c贸mo contar eso, si ese es el 煤nico fin de los perpetradores? [鈥 No los asesinaron, los desaparecieron. Y la respuesta al interrogante 驴d贸nde est谩n?, siempre ser谩 esa: 芦est谩n desaparecidos禄. Cualquier palabra en contrario por parte del desaparecedor, ser铆a romper una l贸gica de funcionamiento [鈥 No hay intenci贸n de hablar, porque no hay necesidad de hablar. Ni posibilidad.鈥[3]

La desaparici贸n no se puede contar: no se puede representar. As铆, en Argentina la Dictadura de la desaparici贸n de personas deja una condici贸n con la que deber谩 lidiar el r茅gimen democr谩tico que le sigui贸: la condici贸n de una representaci贸n en crisis.

Tambi茅n el movimiento de derechos humanos lidi贸 con esa condici贸n, y logr贸 hacerlo no representando sino expresando. Las siluetas se convirtieron en expresi贸n de los detenidos-desaparecidos. Como signo performativo, dieron forma presente a esos que no pod铆an ser representados ni como muertos ni como presos. Lograron as铆 hacer que ese real (los-treinta-mil) fuera una realidad en el paisaje de la realidad previa 鈥損ero una realidad disruptiva de ese paisaje. En tanto acontecimiento (en tanto uno de los varios 鈥-azos鈥 que conmovieron al pa铆s), fue una alteridad con la que se top贸 la realidad argentina, a la que afect贸 indeleble y sostenidamente. Si hoy esa realidad, 鈥渆n su no-posibilidad de ser contada鈥,[4] nos resulta palpable e innegable, es gracias a que el movimiento de derechos humanos argentino pudo expresarla. El Siluetazo no represent贸 la ausencia, sino que la present贸.

Si lo hizo sostenidamente, no fue porque lo hizo de una vez y para siempre, sino porque gener贸 una cadena 鈥搊 un rizoma鈥 de encuentros, expresiones, r茅plicas.[5] Repasaremos algunas para poder pensar la expresi贸n en su faceta de fidelidad a un acontecimiento y en su faceta de condici贸n de esa fidelidad, en su faceta de constituci贸n subjetiva y en su faceta de operador de esa constituci贸n.

I. El Siluetazo.

Primero, deteng谩monos en el Siluetazo. Veremos que es en s铆 mismo un m煤ltiple de r茅plicas entre expresiones y no un simple punto en una l铆nea de tiempo. En primer lugar, fueron varias silueteadas. No solamente en setiembre (bajo la Dictadura), sino tambi茅n en diciembre siguiente (asunci贸n de Alfons铆n) y marzo de 1984 (d铆a del aniversario del golpe). Adem谩s, si la primera fue en la Plaza, la segunda y tercera fueron 鈥渃ampamentos de dos o tres d铆as鈥, un 鈥淲oodstock de protesta鈥.[6] 鈥淎l mismo tiempo que espont谩neamente y por fuera de la pauta de las Madres, se producen siluetas en los barrios y ciudades del interior del pa铆s. Las siluetas se vuelven as铆 un signo aut贸nomo.鈥[7]

Pero ah铆 no termina el car谩cter plural de este 鈥-azo鈥. La idea inicial fue de los artistas Aguerreberry, Kexel y Flores para una muestra de arte; ante la dificultad de realizarla ellos tres solos en un espacio reducido, fueron a proponerla a las Madres. Estas tomaron la propuesta, modific谩ndola (pidieron que no se pegaran siluetas en el piso, para evitar la insinuaci贸n de que los desaparecidos estuvieran muertos, y que no llevaran nombre ni rasgos faciales, para que cada silueta 鈥渞epresentara鈥 a 鈥渢odos los desaparecidos鈥). Luego, los manifestantes volvieron a modificarla, poniendo un coraz贸n rojo o poniendo nombres de sus parientes y amigos desaparecidos a las siluetas o dibujando rostros en las siluetas y algunas siluetas de beb茅s desaparecidos. A la vez, las Abuelas de la Plaza la modificaron insistiendo en que deb铆a haber siluetas de embarazadas. En diciembre en el Obelisco, los j贸venes del Frente por los Derechos Humanos volvieron a modificarla al pintar siluetas en el piso pues eso facilitaba aumentar la producci贸n de las mismas.

Cada modificaci贸n es una alteraci贸n que responde a un encuentro. Los artistas se encuentran con los desaparecidos (una otredad radical), y lo expresan en una propuesta. Este encuentro se encuentra a su vez con las Madres, que elaboran una propuesta modificada, que expresa el nuevo encuentro entre alteridades (artistas y Madres), que a su vez se ver谩 afectado por el encuentro con otra alteridad: los manifestantes y los transe煤ntes que espont谩neamente se sumaban a la silueteada. Y as铆 sucesivamente. A cada paso, un encuentro; a cada encuentro, una afectaci贸n; a cada afectaci贸n, una expresi贸n que propaga la afectaci贸n. Son r茅plicas s铆smicas, alteradoras, y no r茅plicas reproductoras o repetitivas. La expresi贸n es un proceso por el cual alguien o algunes se constituyen subjetivamente al responder por lo que les afecta: es entonces una subjetivaci贸n colectiva a la vez que un agenciamiento de expresi贸n.

鈥淓l Siluetazo produjo un impacto notable en la ciudad no s贸lo por la modalidad de producci贸n sino por el efecto que caus贸 su grito mudo desde las paredes de los edificios c茅ntricos, a la ma帽ana siguiente. La prensa se帽al贸 que los peatones manifestaban la incomodidad o extra帽eza que les provocaba sentirse mirados, interpelados por esas figuras sin rostro.鈥[8]

Diarios como La Prensa y La Naci贸n mostraron fotos de las paredes c茅ntricas con las siluetas, adem谩s de hacer la cr贸nica de la acci贸n art铆stica,[9] propagando los efectos de esa alteridad que fueron las siluetas de tama帽o natural pegadas en el centro porte帽o. Edward Shaw escrib铆a en el Buenos Aires Herald: 鈥渆stoy aun sorprendido al ver el perfil de alguien que no est谩 m谩s, como si yo鈥 doblara la esquina y al girar me topara con una ni帽a linda y real.鈥[10] As铆, algunes expresaban eso disruptivo con lo que la ciudad se encontraba al d铆a siguiente de la primera silueteada. A su vez, la propagaci贸n ser铆a multiplicada por las silueteadas espont谩neas en barrios y ciudades del interior. En todos esos puntos del pa铆s, otros y otras se topar谩n, 鈥榓l doblar la esquina,鈥 con las siluetas de alguien desaparecido y se constituir谩n subjetivamente al responder a esos encuentros.

El car谩cter plural del Siluetazo se ve tambi茅n en sus antecedentes. Tomaremos s贸lo dos. Hay uno manifestado por Aguerreberry, Kexel y Flores: la obra 鈥1688鈥, del artista polaco J. Skapski, que ellos hab铆an visto en las p谩ginas de El Correo de la UNESCO en 1978, donde se representaba, con diminutas siluetas, la cantidad diaria de muertos en Auschwitz (2370). Por esto quiz谩s originalmente los artistas argentinos ten铆an la intenci贸n de producir treinta mil siluetas (lo que resultaba irrealizable por varios motivos pr谩cticos, como que requerir铆an una superficie de 60000 metros cuadrados[11]).[12] Hay otro antecedente mencionado por Roberto Amigo: 鈥淟as Madres, en su antigua casa de la calle Uruguay, realizaron en 1982 una exposici贸n impactante de objetos de uso diario o creaciones art铆sticas de sus hijos detenidos-desaparecidos; esta muestra materializ贸 la relaci贸n 鈥榩resencia-ausencia鈥.鈥[13]

Pero hay m谩s pluralidad todav铆a. Pues, as铆 como ning煤n sujeto se autoengendra, tampoco ninguna expresi贸n se 鈥渁utoexpresa鈥, y las siluetas expresaban lo que expresaban dialogando con otras dos expresiones, dig谩moslo as铆, complementarias (aunque mejor deber铆amos decir suplementarias). Una expresi贸n complementaria fueron las fotos de los desaparecidos, que las Madres empleaban casi desde el comienzo; otra fueron las consignas que acompa帽aban las silueteadas, sobre todo 鈥渁parici贸n con vida鈥, o 鈥渘o a la autoamnist铆a鈥.

Estas expresiones se entraman entre s铆 y tejen consecuencias (m谩s encuentros y m谩s tramas). Y son expresiones porque, como dijo el gran artista argentino Le贸n Ferrari, 鈥渘o es que nos junt谩bamos para hacer una performance, no. No est谩bamos representando nada. Era una obra que todo el mundo sent铆a, cuyo material estaba dentro de la gente.鈥[14] Las siluetas expresaban algo que sin expresi贸n hubiera quedado mudo, pues la lengua de la situaci贸n, los dispositivos de la situaci贸n, no ten铆an lugar para representarlo. Como dice Bruno Napoli, la desaparici贸n es una mutilaci贸n del lenguaje: 鈥渓os desaparecidos no son muertos sino lenguaje robado鈥.[15] Pero nada es irrepresentable de por s铆 o, mejor dicho, para que un irrepresentable se presente disruptivamente como realidad que no se deja representar, es necesaria una expresi贸n. Eso fueron las silueteadas: signo y acci贸n a la vez,[16] o expresi贸n, o presentaci贸n de un irrepresentable.[17]

II. La estela del Siluetazo.

Segundo, veamos la estela del Siluetazo. Veremos que, tomado como un encuentro-hito, puede ser visto como una alteridad que gener贸 nuevas expresiones del encuentro con ella.

Recordemos que estamos a la b煤squeda de una forma de practicar el lenguaje y la semiosis en general tal que escape de la captura imaginal. No cualquier uso sincero de los signos puede ser llamado expresi贸n. Parafraseando a Deleuze, una expresi贸n verdadera es una verdadera expresi贸n. Un ejercicio semi贸tico se escapa a la captura imaginal no cuando ocurre fuera de la net o los medios masivos de comunicaci贸n ni cuando evita el photoshop u otros filtros, sino cuando, con los medios semi贸ticos que sean, logra expresar un real que el uso corriente de los signos deja sin expresar, y cuando a la vez esta expresi贸n logra constituir una subjetividad que no se constituye en el uso corriente de los signos (l茅ase, la imaginalizaci贸n).

Ahora bien, un uso expresivo, entonces, responde a un real, que no es sino responder al encuentro con ese real. Como la expresi贸n de ese encuentro es heterog茅nea con el uso corriente de los signos, quien se encuentre con ella se estar谩 encontrando con una alteridad a la que responder y por la que responder. Responder谩 a ella y por ella expres谩ndola de forma heterog茅nea al uso corriente de los signos. Alguien se topa con una alteridad o una heterogeneidad (los detenidos-desaparecidos, o una expresi贸n que lo toca, como una escultura o un grafiti o una voz) y necesita hacer algo con esa afectaci贸n, con ese encuentro; si logra expresar lo que lo afect贸, entonces responde a ello y por ello y se constituye subjetivamente a partir del encuentro, a la vez que el encuentro se constituye semi贸ticamente como encuentro o relaci贸n o com煤n; se da as铆 un agenciamiento de expresi贸n. Este proceso productivo puede recomenzar a partir del nuevo signo-expresi贸n, generando una cadena o un rizoma de heterogeneidades. De hecho, el Siluetazo 鈥渋naugur贸 una pol铆tica cultural que se constituir铆a en referente de experiencias posteriores.鈥[18] Esas expresiones heterog茅neas tanto fugan de la captura corriente de los dispositivos semi贸ticos dominantes como afirman una subjetivaci贸n heterog茅nea. Aclaremos que esta subjetivaci贸n no es por lo dem谩s un individuo sino una relaci贸n, un encuentro heterog茅neo con los individuos y grupos dados, una alteridad vincular; es una trama[19].

Veamos entonces c贸mo este acontecimiento est茅tico llamado Siluetazo gener贸 una estela de r茅plicas (respuestas expresivas, subjetivantes, que sostuvieron una heterogeneidad con la que nuevos otros se encontraron una y otra vez). Haremos un repaso que por supuesto no puede ser exhaustivo.

Una continuaci贸n que sostuvo la heterogeneidad de la figura del detenido-desaparecido fue la campa帽a 鈥淒ele una mano a los desaparecidos鈥, que 鈥渧uelve a reforzar la asociaci贸n entre el cuerpo de los manifestantes y el de los desaparecidos.鈥[20] Desde Europa les hab铆an llegado a las Madres unas hojas de papel con la silueta de las manos y decidieron hacer una campa帽a en Argentina. En el verano de 1984-85, fueron a la costa balnearia argentina y pidieron a la gente que pusiera sus manos. 鈥淓ran mesas en la v铆a p煤blica, habitualmente llevadas adelante por madres, con pa帽uelo, identificadas como tales, aquel que pon铆a la mano por el desaparecido, pon铆a su mano sobre el papel impreso y la madre bocetaba la silueta de la mano y luego uno pod铆a escribir sobre esa mano un nombre propio, una frase, una consigna, un poema, una carta, lo que quisiera. [Juntaron un mill贸n de manos y] con ese mill贸n de manos se realizaron unas banderolas o guirnaldas, que empapelaron todo el espacio a茅reo de la Plaza de Mayo y de toda la Av. de Mayo el 24 de marzo del 85.鈥[21]

Otra r茅plica generada por el Siluetazo en la estela del mismo ocurri贸 en 1989 en la que se recuerda como la marcha de las siluetas rojas contra los indultos de Menem y 鈥渓a c铆nica reaparici贸n de los radicales en las marchas de derechos humanos鈥.[22] 鈥淟a coyuntura pol铆tica no favorec铆a las posiciones 茅ticas de las Madres, entonces la plaza no pudo convertirse en un taller de producci贸n de siluetas con participaci贸n de los manifestantes,鈥 de modo que los organizadores produjeron las siluetas 鈥渃on la aplicaci贸n del color rojo en forma plana y uniforme, buscando un impacto visual.鈥[23] Una expresi贸n sale al encuentro de su alteridad: 鈥淣ing煤n transe煤nte pudo evitar, en esas horas, sentir el escozor que la memoria proyecta.鈥[24] Se agenciar铆an, quienes pudieran, para expresar en nuevas ocasiones ese escozor provocado por la alteridad con que se encontraron.

A mitad de la d茅cada del 鈥90 lleg贸 otra r茅plica s铆smica: la pr谩ctica de los escraches, a partir del nacimiento de HIJOS, que tiene una complejidad singular, distinta al Siluetazo, pero que tambi茅n pertenece al movimiento de derechos humanos y se inscribe en 茅l alterando las pr谩cticas de ese movimiento, alteraci贸n que toda expresi贸n puede efectuar. Alterando, los escraches ejercen una 鈥渞eapropiaci贸n del espacio p煤blico presente en pr谩cticas鈥 como las silueteadas, al tiempo que 鈥渓a vocaci贸n alerta de memoria que caracteriza a las Madres de Plaza de Mayo fue heredada por los hijos de desaparecidos en esos actos con que denuncian la presencia de ex represores en el barrio.鈥[25] Los hijos se topan con la mutilaci贸n de su filiaci贸n e inventan una expresi贸n que, resonando con las expresiones del movimiento de derechos humanos, les da una filiaci贸n, los constituye como hijos de desaparecidos.

鈥淟a pr谩ctica de los escraches se distancia de la modalidad de lucha que hab铆an inventado las Madres en al menos dos aspectos. Uno tiene que ver con la deslocalizaci贸n, pasar de esa centralizaci贸n tan fuerte en Plaza de Mayo鈥 a esta idea de que el escrache puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, 鈥榓 donde vayan los iremos a encontrar鈥, era una de las consignas m谩s coreadas, era esta idea de visibilizar en plena d茅cada menemista, en medio de la m谩s absoluta impunidad, la existencia de los genocidas viviendo vidas comunes al lado nuestro鈥, era poner en evidencia eso鈥 Y, por el otro lado, el corrimiento del 茅nfasis puesto en la figura de la v铆ctima al 茅nfasis puesto en la figura del victimario. Ah铆 hay otro desplazamiento muy fuerte de HIJOS respecto de lo que ven铆a siendo las pol铆ticas de Madres, aunque por supuesto no veo contradicci贸n, m谩s bien, continuidad entre ambos movimientos.鈥[26]

Es un cambio importante. 驴Por qu茅 consideramos que el escrache entra en la estela de expresiones generadas por el Siluetazo? No es menor que una dimensi贸n de esta continuidad estribe en lo que Amigo Cerisola llama 鈥渢oma est茅tica del espacio p煤blico鈥 鈥搕oma que es a la vez pol铆tica. La expresi贸n, al expresar, es un agenciamiento que crea una subjetividad, una evidencia y un espacio nuevos, heterog茅neos con las subjetividades, realidades y espacios corrientes.

Podemos considerar la expresi贸n llamada 鈥渆scrache鈥 como composici贸n subjetiva que responde a y por tres encuentros a la vez: entre las madres y los hijos de los desaparecidos, por un lado, entre los hijos y la filiaci贸n que se帽alan las Abuelas, por otro, y tambi茅n 鈥渆ntre las pr谩cticas heredadas de los organismos pioneros de derechos humanos y elementos propios de las culturas juveniles y callejeras [con su] introducci贸n de elementos circenses y art铆sticos.鈥[27] De todas formas, hay continuidades m谩s expl铆citas, como una postal de HIJOS 鈥渆n las que las siluetas se construyen con caligramas de las consignas 鈥淣i olvido ni perd贸n鈥 y 鈥淗ay que continuar la lucha鈥.[28] Por lo dem谩s, un protagonista de los escraches afirma que quienes 鈥渉icieron el Siluetazo sobre el final de la dictadura鈥 abrieron un camino en el campo de la actividad art铆stica callejera vinculada a los hechos pol铆ticos, que se potenci贸 en los noventa con sus descendientes directos.鈥[29]

Postal de HIJOS, en la que las siluetas se construyen con caligramas de las consignas 鈥淣i olvido ni perd贸n鈥 y 鈥淗ay que continuar la lucha鈥.

Pasando a la d茅cada siguiente, Jos茅 Luis Meir谩s cuenta algunos 鈥渁rdides鈥, intervenciones callejeras realizadas por el colectivo art铆stico 鈥淎rgentina Arde鈥 y por su desprendimiento 鈥淎rde!鈥. Tomaremos uno de ellos, titulado 鈥淰ete y vete鈥, el 23-24 de marzo de 2002, en plena movilizaci贸n dosmilunera (cuya consigna era 鈥渜ue se vayan todos鈥). 鈥淪e realiz贸 en el doble escrache del 23 en las casas del ex ministro de la dictadura R. Alemann y del cardenal Aramburu, c贸mplice activo del genocidio, [y] se repiti贸 al d铆a siguiente en la movilizaci贸n central del 24鈥 Unos espejos de 50 x 70 cm que enarbolaban manifestantes formados en l铆nea frente a los cordones policiales, devolvi茅ndoles su propia imagen. La fila se trasladaba de valla en valla y frente a la guardia de infanter铆a apostada, los polic铆as de civil, los jefes, alzaban los espejos y los manten铆an en un 谩ngulo que les permitiera devolverles su imagen y que leyeran la inscripci贸n 鈥榁ETE Y VETE鈥 en el espejo.鈥[30]

Meir谩s se帽ala en estas 鈥減r谩cticas de arte de acci贸n colectiva y pol铆tica, 1983-2005鈥 la siguiente continuidad:

鈥淎 diferencia de pr谩cticas est茅ticas anteriores enmarcadas en luchas sociales (el muralismo realista por ejemplo) exist铆a aqu铆 resistencia a brindar una 鈥榠dea cerrada鈥, un mensaje definido un铆vocamente. Cuanto m谩s inquietara la obra, interrogara, demandara un esfuerzo de lectura al transe煤nte, al p煤blico, m谩s cerca estaba de lograr el objetivo buscado. No se trata de una denuncia testimonial para generar una adhesi贸n moral, sino un impacto est茅tico que haga que esa toma de conciencia no sea pasiva.鈥[31]

Este se帽alamiento de Meir谩s nos permite, por un lado, ver que la expresi贸n tal como la estamos pensando es m谩s propia de tiempos posnacionales, o pos-representacionales, y, por otro, que, por no ser representacional, sino performativa, no busca el impactar con una moraleja, sino con una interrogaci贸n. El significado ser谩 parte de la actividad aut贸noma de quienes reciban el 鈥渋mpacto鈥 de la alteridad que los interroga, y no ser谩 parte de una l铆nea bajada por una instituci贸n sindical o partidaria a sus integrantes-afiliados. Podemos decir del escrache lo mismo que Amigo Cerisola dec铆a de las silueteadas: 鈥渓a realizaci贸n se emparenta con los nuevos patrones post-Malvinas,鈥[32] y es, en este sentido, una actividad semi贸tica posrepresentacional, en tiempos posnacionales.

Como vemos, la l铆nea de una continuidad expresiva no es recta sino quebrada, no es obvia sino pensada, no es simple sino multiplicada por cada nueva expresi贸n que responde a la anterior expresi贸n. Como dice Badiou de la fidelidad a un acontecimiento, continuarlo supone una invenci贸n, esto es, nuevos acontecimientos. As铆, en la estela del Siluetazo, la continuidad ha sido m谩s o menos directa (como en las siluetas rojas o en la silueta compuesta con guijarros e instalada por Hugo Vidal en 2003 en Puente Pueyrred贸n en el aniversario del asesinato de Kosteky y Santill谩n) o m谩s diferenciada, como en los escraches, donde la continuidad tiene que ver con el tipo de despliegue (por un lado, crean un espacio p煤blico y, por otro, los mismos manifestantes expresan y elaboran los sentidos). Con estas multiplicaciones expresivas, 鈥渓a expresi贸n 芦derechos humanos禄, entre nosotros y al calor de las luchas de las 煤ltimas tres d茅cadas, fue adquiriendo un significado m谩s rico, m谩s vivo, y m谩s activo de lo que la tradici贸n jur铆dica o ciudadanista habilitaba.鈥[33]

Blancos m贸viles (GAC)

Otra importante continuaci贸n y modificaci贸n de las siluetas fue la de los blancos m贸viles, propuestos por el Grupo de Arte Callejero en la Marcha de la Resistencia de 2004, y luego en gran variedad de manifestaciones con las m谩s diversas consignas, de Lomas de Zamora a Jujuy, de un acampe a un taller de murga. Ahora cada silueta, dibujada como la de las pr谩cticas de tiro al blanco, invitaban a escribir de qu茅 somos blanco. La silueta dec铆a 鈥渟omos blanco de:鈥 y los manifestantes o transe煤ntes pon铆an 鈥渓a familia鈥, 鈥渆l consumo鈥, 鈥渆l estr茅s鈥, 鈥渓a inseguridad鈥, 鈥渆l hambre鈥, entre muchas otras.

鈥淐uando se record贸 a Maxi [Kosteki] y Dar铆o [Santill谩n] en el acampe frente a los tribunales de Lomas de Zamora, 芦los blancos禄 fueron tomados con la decisi贸n de quitarles toda connotaci贸n victimizante: se es blanco porque se rechazan formas de inclusi贸n-explotaci贸n en curso.鈥[34]

鈥淟os 芦blancos禄 surgen cuando nos quedamos sin im谩genes. Cuando vivimos como blancos m贸viles. Cuando decidimos hacer del blanco una superficie para volver a dibujar.鈥[35]

Como en el dispositivo silueteada, el grupo de artistas propone un 鈥渟istema expresivo鈥 y la expresi贸n es terminada por les manifestantes, lo cual vuelve a hacer de la expresi贸n, por un lado, un proceso que da forma a lo que expresa al expresarlo, y no la representaci贸n ni la imaginalizaci贸n de algo que estaba antes, y, por otro lado y a la vez, un proceso que genera un encuentro que se convierte en la subjetivaci贸n que habla. Adem谩s, volvemos a encontrarnos con que una expresi贸n nueva llama a una nueva expresi贸n:

鈥淰ac铆os e inquietos, indeterminados y abiertos, los blancos m贸viles heredan la potencia de la silueta como apelaci贸n al cuerpo humano neutro. Con todos sus puntos figurativos a disposici贸n. Lo humano como superficie de registro dispuesto a ser intervenido en situaciones dis铆miles, en las que se evocar谩 siempre un sentido diferente. Admiten ser rotos, pintados, escritos. No son cuerpos sensibles, pero s铆 ecos que llaman a una nueva sensibilidad.鈥[36]

Una investigaci贸n que aqu铆 no podemos hacer seguro mostrar铆a m谩s expresiones continuadoras del acontecimiento Siluetazo. Pero aqu铆 no queremos completar una l铆nea de tiempo sino mostrar una cadena de expresiones que responden, por un lado, al encuentro real con una expresi贸n (las siluetas de 1983) que a su vez respond铆a a una huella real, y por otro y a la vez, al encuentro con lo real de la situaci贸n en la que son proferidas.

Agreguemos nada m谩s una reciente continuaci贸n claramente alterada. En 2017, ante la desaparici贸n forzada de Santiago Maldonado, una silueta reconocible (la de Jorge Julio L贸pez, desaparecido en 2006) sosten铆a la foto de Santiago. Foto y silueta volv铆an a complementarse, como en las marchas que las Madres realizaban desde 1977, pero ahora para se帽alar dos desapariciones bajo r茅gimen democr谩tico. Estas expresiones nos provocan un nuevo escozor que espera una nueva expresi贸n.

III. Conceptualizaciones en una estela de expresiones.

Tercero, volvamos a la estela del Siluetazo como expresi贸n para conceptualizar un poco m谩s la expresi贸n en su diferencia con la representaci贸n y la imaginalizaci贸n.

Hemos visto que lo que hace que una imagen u otro signo opere como imaginal o que opere como representacional no es el signo o la imagen en s铆 sino el dispositivo en que se ve implicado: c贸mo se produce, c贸mo circula, qu茅 relaci贸n hay entre el signo y el o los que emiten el signo, c贸mo se conecta con otros signos y c贸mo con lo real, c贸mo se orienta la atribuci贸n de sentido, tanto en la codificaci贸n como en la recepci贸n, etc. Lo mismo vale para un signo expresivo. El Siluetazo de 1983 no fue solamente un mont贸n de siluetas. Fue tambi茅n un dispositivo de expresi贸n de un real que hasta el momento no ten铆a signo: el detenido-desaparecido. 鈥淪eg煤n el mismo Aguerreberry, no se tratar铆a de arte sino un 芦sistema expresivo禄 ajeno al espacio art铆stico, ubicado en 芦otro de los campos que tienen que abordar los artistas: crear sistemas para que los dem谩s se expresen. Nosotros encontramos uno.禄鈥[37]

Debo notar que no consisti贸 solamente en la confecci贸n de las siluetas (la escritura del signo en sentido estrecho), sino tambi茅n de la pegatina en las paredes c茅ntricas, y tambi茅n de la transmisi贸n fotogr谩fica por los medios gr谩ficos. No solo el signo sino tambi茅n una forma de producirlo (un 鈥渢aller鈥 o un 鈥渃ampamento鈥), y tambi茅n una forma de circulaci贸n (pegatina y fotografiado). En cuanto a su conexi贸n con otros signos, era poco estructurada: nombres de desaparecidos, siluetas adyacentes, consignas como 鈥渁parici贸n con vida鈥 o 鈥渏uicio y castigo鈥. Adem谩s, dejaba gran parte del trabajo de decodificaci贸n al que recib铆a ese 鈥榤ensaje鈥. Y lo m谩s importante era su conexi贸n con el real que semiotizaba: los detenidos-desaparecidos. Mord铆a ese real. As铆, ese vac铆o del lenguaje entr贸 en el universo semi贸tico con una corporalidad (la silueta) que no era el cuerpo vivo de un detenido-preso ni la de un cad谩ver. Quiz谩s lo cualitativamente fuerte del Siluetazo fue su capacidad de expresar una ausencia haci茅ndola presente diferenci谩ndola de los modos corrientes de la ausencia y la presencia. Las siluetas expresaron eso real. Videla hab铆a dicho que 鈥渦n desaparecido no tiene entidad, no est谩鈥; el Siluetazo expres贸 que los desaparecidos tienen entidad, est谩n.

Insistamos. Si funcionaron como expresi贸n de eso, y como esa expresi贸n, si presentaron ese irrepresentable, fue por el dispositivo en que funcionaron (y por su capacidad para generar r茅plicas s铆smicas, encuentros).

Sin embargo, se trat贸 de un dispositivo que, como vimos, pod铆a ser transformado a medida que quienes respond铆an a su llamado lo empleaban.

鈥淒espu茅s de veinte a帽os, no tengo duda de que estoy olvidando a mucha gente. El que puso su veh铆culo cuando hizo falta, el que sali贸 a pegar siluetas una noche y fue preso, el que puso los 煤ltimos pesos que ten铆a para comprar un pincel, el que estrope贸 la 煤nica ropa que ten铆a para ir al trabajo鈥 Y toda esta gente no estaba en la estrategia de nadie.鈥[38]

Ese dispositivo de expresi贸n no era una instituci贸n, no era un instituido con sus rutinas y presupuestos, es decir, con su funcionamiento previsible, sino una organizaci贸n que se modificaba seg煤n las necesidades de la acci贸n 鈥揺s decir, de la expresi贸n.

Llegamos all铆 a una clave para diferenciar la expresi贸n de la representaci贸n y la imaginalizaci贸n. En estas dos formas de practicar la semiosis, el signo y la acci贸n son momentos distintos -una distinci贸n que la representaci贸n y la imaginalizaci贸n refuerzan expl铆citamente una y otra vez. La expresi贸n, en tanto le da realidad a lo que no pasaba de ser una huella, realiza lo que expresa. 鈥淪on pr谩cticas que no evocan sino que realizan 颅鈥搒on鈥 ellas mismas la memoria.鈥[39] Al semiotizar ese real, esa huella, la expresi贸n le da existencia a algo que insist铆a pero no consist铆a. Al expresar lo que expresa, lo hace.

鈥淓l Siluetazo, el original uso p煤blico de las fotos de desaparecidos, los escraches [son] pr谩cticas impregnadas de la gestualidad de la protesta y su resultado se sustrae a una diferenciaci贸n tajante entre obra y acci贸n.鈥[40]

Es en este sentido que se dice que el Siluetazo fue performativo. 鈥淓l t茅rmino 鈥榩erformativo鈥 evoca la teor铆a de los 鈥榓ctos de habla鈥 de Austin, seg煤n la cual hay palabras que 鈥榟acen鈥 al ser nombradas; en forma an谩loga, se trata de formas que hacen la memoria al evocarla.鈥[41] Signo y acci贸n a la vez, creaci贸n de realidad, producci贸n de entidad.

De tal manera, la expresi贸n es una pr谩ctica semi贸tica que permite hacer experiencia de lo expresado. Si en la representaci贸n lo representado no pasa por el cuerpo, en cambio en la expresi贸n lo expresado s铆 pasa por el cuerpo.

鈥淓n el procedimiento mismo de realizar un trazado con el cuerpo, de contornear el propio cuerpo o de prestarlo para que otro dibuje su contorno, en ese mismo acto reside la acci贸n de arte鈥 De modo que si debi茅ramos adjudicar un lugar a la obra en tal sentido, 茅ste no ser谩 solamente el que ocupe en el espacio p煤blico el signo silueta, sino tambi茅n donde la experiencia deja otra marca, en el que hace y en el que mira, el sitio de esa impresi贸n es precisamente all铆 donde Duchamp insistir铆a desde su posici贸n anti-retiniana del arte.鈥[42]

鈥淟a Silueta es algo sobre lo que podemos hablar, pero el fen贸meno es la Silueteada y la Silueteada son miles de personas haciendo siluetas, no nos enga帽emos.鈥[43]

En la expresi贸n, el cuerpo (el individual o el colectivo) se pone en el signo que lo expresa, as铆 como el signo pasa por el cuerpo que se expresa. Si, en la imaginalizaci贸n, se trata de ver o hacer ver y, en la representaci贸n, se trata de entender o hacer entender, en cambio en la expresi贸n se trata, adem谩s, de sentir y hacer sentir. Se me dir谩 que la imaginalizaci贸n y su flujo de obviedad tambi茅n hacen sentir, y es cierto, pues el dispositivo imaginal es un r茅gimen de sensibilidad. Sin embargo, el sentir de la expresi贸n es singular, es fuera de r茅gimen. La din谩mica imaginal hace sentir seg煤n un r茅gimen de sensaciones estimuladas por los flujos de signos (como cuando agradecemos los saludos cumplea帽eros en las redes, o cuando nos sentamos en un auto cero kil贸metro, o como cuando destapamos una Cola o cuando nos indignamos por un hecho de corrupci贸n, o como cuando sentimos que todos esos sentimientos son 煤nicos y aut茅nticos del s铆-mismo), que no son sino automatismos involuntarios de la subjetividad que la din谩mica imaginal contribuye a producir. La expresi贸n, por ser cada vez invenci贸n, no es un r茅gimen, sino una singularizaci贸n, un inescindible sentir-pensar 鈥揺n tanto se trata de cuerpos que piensan o mentes que sienten鈥 fuera del r茅gimen que el mainstream de los signos estimula.

Esquematizando, la representaci贸n apoyaba en la conciencia (la del sujeto estatal-nacional); la imaginalizaci贸n pasa por la vista (la contempor谩nea); la expresi贸n, sin dejar de afectar una conciencia y una vista, vibra en el cuerpo (el com煤n, el del encuentro). As铆, la expresi贸n, que hace ver, ve y entiende, tambi茅n piensa y da forma a lo que piensa; en otras palabras, la expresi贸n, adem谩s de verse y entenderse, tambi茅n se experimenta. Es experiencia com煤n de lo com煤n que se expresa y expres谩ndose se constituye.

Al tiempo que es experiencia com煤n de lo com煤n, la expresi贸n genera un territorio (territorio, no en tanto realidad geogr谩fica a priori sino en tanto red de relaciones que genera un espacio de circulaci贸n de sentidos y sujetos). Dice Amigo Cerisola:

鈥淟a Plaza de Mayo fue el escenario elegido desde donde romper el muro de silencio sobre las desapariciones de sus hijos y recomponer [lo que Juan Carlos Mar铆n llama] una territorialidad social.鈥[44]

Una vez m谩s vemos que la expresi贸n hace, fabrica.

Ahora bien, a diferencia de la imaginalizaci贸n, donde se sobreentiende que en lo visibilizado se ve todo, y a diferencia de la representaci贸n, donde se supon铆a que se representaba cabalmente lo significado, en la expresi贸n siempre es posible expresar el real expresado de una manera m谩s. En otras palabras, lo expresado no se agota en esta expresi贸n, a diferencia de la imaginalizaci贸n y la representaci贸n, cuyas eficacias estriban en representarse a s铆 mismas como plenas. As铆, en el caso que nos ocupa, un antecedente de la expresi贸n-silueta fueron las fotos de sus hijos desaparecidos que las Madres portaban sobre su cuerpo o en sus manos desde 1977, y que nunca dejaron de emplearse y combinarse con otros recursos expresivos, como las banderas y las mismas siluetas. El real detenido-desaparecido siempre puede expresarse de una manera m谩s, pues la expresi贸n, como ve铆amos m谩s arriba, deja al receptor-emisor la elaboraci贸n del sentido. Qu茅 sentido tienen las siluetas con que nos topamos depender谩 de una multiplicidad de elaboraciones que haremos en nuevas expresiones. As铆, la expresi贸n no es una captura de la potencia dentro de un r茅gimen semi贸tico, dentro de una codificaci贸n, sino la posibilidad de que la potencia se constituya y se expanda.

En breve, la representaci贸n, con su disciplinamiento estructural de los signos, clausuraba el sentido; la imaginalizaci贸n, con su proliferaci贸n reticular y sin fin de im谩genes y palabras plenas, cierra el sentido; la expresi贸n, con su multiplicaci贸n de aquello expresado, abre a nuevos sentidos. Todo signo expresivo crea una disponibilidad, en el signo y en el sujeto, a nuevas expresiones 鈥揹e la misma manera que todo encuentro crea, en el sujeto constituido a partir del encuentro, una disponibilidad a nuevos encuentros. Ocurre que la expresi贸n expresa un entre, mientras que la representaci贸n representaba un instituido (un yo, una naci贸n, una familia, un matrimonio, un diagn贸stico, un producto), mientras que la imaginalizaci贸n exhibe una m贸nada, un elemento precariamente circunferido (un yo-sombra, una naci贸n posnacional, una comida, una reuni贸n familiar, una relaci贸n-contacto, un diagn贸stico m茅dico, una mercanc铆a).

Podemos entonces parafrasear al GAC: Vac铆os e inquietos, indeterminados y abiertos, los signos expresivos reciben la potencia de una expresi贸n anterior como interpelaci贸n alrededor de la cual constituirse subjetivamente. Las expresiones como superficies de registro dispuestas a ser intervenidas en situaciones distintas, en las que se evocar谩 siempre un sentido diferente. Son ecos que llaman a una nueva sensibilidad 鈥搚 son una sensibilidad dispuesta a nuevos llamados.

Podemos esquematizar la cadena expresiva con la siguiente secuencia. Es una simplificaci贸n que deja muchos pasos fuera de secuencia, as铆 como sus interacciones con otras secuencias, pero m谩s que una tabla fidedigna nos interesa visualizar la noci贸n de convocatoria de una expresi贸n por otra expresi贸n:

La expresi贸n se diferencia de la imaginalizaci贸n y la representaci贸n en el hecho, ya insinuado en los puntos anteriores, de que no est谩 escindida de eso que expresa.

鈥淓n el Siluetazo, el original uso p煤blico de las fotos de desaparecidos, [en] los escraches, [que son] pr谩cticas que pueden llamarse 鈥榩erformativas鈥, el recuerdo no se materializa mediante la consagraci贸n de memoriales o la construcci贸n de museos, sino que se realiza en las pr谩cticas mismas鈥 all铆 la memoria es menos un relato鈥 que un compromiso del cuerpo y un modo alerta de la conciencia鈥 Implican a menudo modos alternativos del espacio p煤blico y, como en el caso del Siluetazo, una apuesta est茅tica y pol铆tica novedosa. Como se sostienen en la participaci贸n colectiva, existen s贸lo en tanto existen individuos que las portan.鈥[45]

En este sentido, no hay divisi贸n entre el sujeto que la expresi贸n constituye en acto y la constituci贸n subjetiva que en acto se expresa. Como el enamorado que entona apasionado una canci贸n o un poema siente que est谩 en esas palabras, el sujeto de la expresi贸n est谩 presente en los signos expresivos. Si la representaci贸n era una pr谩ctica semi贸tica trascendente (en tanto escindida de la presentaci贸n) y la imaginalizaci贸n es una pr谩ctica semi贸tica escindida (en tanto inmanente a lo que conecta, pero desconectada de los encuentros), la expresi贸n es una pr谩ctica semi贸tica inmanente e indivisa. Es esta inmanencia y esta indivisi贸n lo que la hace potente, potenciadora de la potencia, as铆 como es la divisi贸n la que daba a la representaci贸n su poder sobre las pr谩cticas y la que da a la imaginalizaci贸n su poder en las pr谩cticas. Esquematic茅moslo:

Representaci贸n Imaginalizaci贸n Expresi贸n Escindida y poderosa S铆 S铆 No Trascendente S铆 No No Inmanente No S铆 S铆 Unida con la potencia No No S铆

Estela Schindel trae, a prop贸sito de los signos de memoria del terrorismo de Estado, una cuesti贸n que no hemos tratado hasta aqu铆 pero que es estrat茅gico considerar. Es la cuesti贸n del di谩logo entre la memoria 鈥渄in谩mica鈥 de las expresiones del com煤n y la memoria 鈥渕onumental鈥 propiciada por los Estados. En tanto el 鈥渕onumento鈥 (escultura, sitio, museo, etc.) es est谩tico, es un signo que se escinde del gesto que lo crea 鈥揳 diferencia de las pr谩cticas performativas de memoria, que ella califica como 鈥渄in谩micas鈥. Pero sugiere que har铆amos mal en considerar que monumento y performaci贸n son absolutamente opuestos y no se afectan mutuamente. Transcribamos dos ejemplos de afectaci贸n mutua:

鈥淟as fotos colgadas por familiares de desaparecidos en la cerca que rodea el Parque de la Memoria [de la Ciudad de Buenos Aires] ilustran sobre la convivencia de ambos soportes del recurso 颅鈥搖no inmediato, literal y urgente; el otro deliberado, mediado por la reflexi贸n y el gesto del artista鈥 como si la memoria de los cr铆menes de la dictadura siguiera ardiendo con sus s铆mbolos de lucha y al mismo tiempo aspirara a hacerse un lugar en la historia e instalarse de forma permanente鈥[46]

Esto nos conduce a dos aprendizajes. Por un lado, el devenir monumental de la memoria del terrorismo de Estado est谩, al menos en principio, en la estela del Siluetazo, y los monumentos pueden ser considerados signos expresivos que responden al llamado de expresiones anteriores. Por otro lado, aprendemos que los signos monumentales quiz谩 no deban considerarse separados de los signos din谩micos:

鈥淟as memorias en movimiento, 鈥榩erformativas鈥, y los soportes fijos, anclados a sitios materiales, no se contradicen ni se excluyen sino que se refuerzan y se complementan mutuamente y expresan acaso dos momentos de un mismo proceso din谩mico de memoria.鈥[47]

As铆, el com煤n de la memoria, la memoria del com煤n, se compone entre ambos tipos de pr谩cticas semi贸ticas. Al mismo tiempo, un llamado de atenci贸n y una salvedad son necesarios.

Primero, el llamado de atenci贸n (que responde al llamado del Siluetazo): mientras la pr谩ctica semi贸tica monumental y separada, en tanto estatal, tiene, al menos en principio, garant铆as de continuidad, la pr谩ctica semi贸tica expresiva e indivisa contin煤a si la continuamos, contin煤a si respondemos a su llamado.

Si no contin煤a, el riesgo es la estatizaci贸n de la semiosis: en ese caso, la actividad semi贸tica se despide del dinamismo o de la autonom铆a o de la indivisi贸n propios de la expresi贸n. En breve, si la semiosis se estatiza, nos despedimos de la expresi贸n (pero se estatiza si nos desentendemos de la expresi贸n de la potencia y nos contentamos con la consagraci贸n institucional o medi谩tica de ciertos signos). El llamado de atenci贸n llama a entender que expresar algo es una actividad que no se contenta con que ese algo quede expresado.

Ahora, la salvedad. Ya no podemos hablar de una distinci贸n tan rotunda entre dos tipos de memoria. En los a帽os siguientes se vieron formas h铆bridas, algo as铆 como un mestizaje entre la memoria separada y consagrada y la memoria din谩mica y del com煤n. Los espacios culturales de la ex Esma son un ejemplo claro de esta hibridaci贸n. Es que ya eran tiempos de Estado posnacional y sus astituciones.[48] Muchos colectivos pudieron usar esas astituciones como plataformas[49] de encuentros entre alteridades, como plataformas de pr谩cticas expresivas. As铆, por ejemplo, la producci贸n de materiales educativos sobre el terrorismo de Estado no se detuvo en una forma can贸nica consagrada. La din谩mica de las astituciones, que est谩n siempre renov谩ndose, a veces logr贸 escindir signos y cuerpos y otras brind贸 la permeabilidad necesaria para que los signos expresaran, sin divisi贸n, acciones, experiencias, cuerpos. Es el caso, por ejemplo, de las mesas de participaci贸n y consenso que funcionaron en algunos antiguos centros clandestinos de detenci贸n y tortura, como la de El Atl茅tico y El Olimpo, donde el financiamiento estatal del funcionamiento de esos sitios de memoria era gestionado por colectivos externos al Estado. Tambi茅n es el caso, aunque con una din谩mica distinta, del Espacio para la Memoria que funciona en la comisar铆a donde Luciano Arruga fue detenido y torturado en 2009, y creado por sus familiares y amigos luego de la ley de expropiaci贸n del destacamento en 2014.

鈥淟uego de conocerse la sanci贸n de la ley, Vanesa Orieta, hermana de Luciano鈥, sostuvo que la medida surge luego de 鈥榟aber luchado y peleado con mucha intensidad鈥. 鈥楴os llena de emoci贸n a todos y ahora tenemos un enorme objetivo por delante que es convertir un lugar de muerte a vida para la defensa de todos los j贸venes humildes, un espacio para trabajar con la sociedad鈥.鈥[50]

Es como si la misma consagraci贸n de sitios de memoria por parte del Estado posnacional fuera din谩mica, y fuera forzada a ese dinamismo por las luchas del com煤n y sus expresiones. De todas formas, necesitamos investigar mejor y pensar m谩s esta din谩mica h铆brida entre signos estatales y signos expresivos, an谩logamente a como pensamos la din谩mica entre las astituciones y sus m谩s-all谩s en Esto no es una instituci贸n.

Una advertencia es necesaria. No debemos creer que una expresi贸n retiene para siempre su capacidad de generar r茅plicas s铆smicas. Si en Nietzsche las fuerzas activas devienen reactivas, las fuerzas expresivas tambi茅n pueden agotarse o devenir capturadas o devenir reactivas (cosa que ocurre cuando un memorioso de la Sho谩 o de la Dictadura invoca a les sobrevivientes y su sufrimiento o a los desaparecidos y el dolor de sus parientes para invalidar una pregunta que plantea un problema presente). La potencia de abrir el juego semi贸tico a nuevas creaciones de realidad depender谩 de que nuevas expresiones activen lo que se desactiv贸 en las expresiones heredadas pues quedaron capturadas como parte de un c贸digo. Es lo que advirti贸 el GAC y lo movi贸 a la expresi贸n 鈥渂lancos m贸viles鈥:

鈥淓n 2004, ante lo que percib铆an como la 鈥榠nstitucionalizaci贸n del movimiento de derechos humanos鈥, decidieron dejar de colocar la bandera-se帽al de 鈥楯uicio y Castigo鈥 de dos metros de di谩metro que ven铆an pegando sobre el piso de la Plaza de Mayo cada a帽o. 鈥楶ensamos que era un s铆mbolo que ya era institucional. Que lo haga la instituci贸n si quiere. Ya no nos pertenece. Los Blancos M贸viles nacen en contraposici贸n a eso, y permiten conectar la lucha contra la impunidad de la dictadura, y a la vez actualizarla con las luchas de hoy, lo que nos est谩 pasando hoy. Somos blanco del discurso de la inseguridad, y a la vez nos quedamos en blanco鈥︹.鈥[51]

Una 茅tica de la expresi贸n se asoma en ese pasaje. All铆 donde lo real no encuentra expresi贸n, all铆 nos 鈥渜uedamos en blanco鈥. Percibir este quedar en blanco requiere el esfuerzo de despejar la semiosfera de los signos codificados que la colman (se trate del discurso de la inseguridad o de cualquier flujo de obviedades en que quedamos como blancos f谩ciles del poder pues en 茅l la potencia no se expresa y por lo tanto no se experimenta). Entonces, si no experimentamos potencia no es porque el com煤n no la tenga sino porque no logra expresarla, o, lo que es lo mismo, porque queda capturada en las im谩genes corrientes que ci帽en lo que lo com煤n puede. Esta 茅tica nos dice que, en esos impasses, al menos percibamos que los del com煤n estamos 鈥渆n blanco鈥.

En este texto hemos prestado atenci贸n a un hilo conductor de la historia del movimiento de derechos humanos en Argentina, y por ello la figura que parece m谩s clara como imagen de la din谩mica de la expresi贸n es la de la cadena. Sin embargo, si tom谩ramos otros hilos de esa historia, como el judicial o el cinematogr谩fico o el macropol铆tico, y atendi茅ramos a las afectaciones mutuas entre esos hilos, a la simultaneidad y la sucesividad de esas afectaciones, tomar铆a forma la figura del rizoma. Podemos afirmar, en todo caso, que la din谩mica de encuentro entre las distintas pr谩cticas que semiotizaron la cuesti贸n 鈥渄erechos humanos鈥 respond铆an a la presencia, vuelta punzante e indeleble, de los detenidos-desaparecidos en el espacio p煤blico argentino y no solo argentino. Y esa presencia se debi贸, primero, a la irrupci贸n de las Madres, y luego, a la irrupci贸n de las Siluetas.

Por otra parte, esos distintos hilos interactuaron imprevisiblemente, creando una sensibilidad por abajo, hasta que, luego de la crisis de representaci贸n de 2001, el Estado encontr贸 en las reivindicaciones y lecturas del movimiento de derechos humanos una fuente de legitimidad a la que apelar para hacerse de la que sus gobiernos hab铆an perdido.[52] Como ocurri贸 con el enorme consenso social que rode贸 al proyecto de despenalizaci贸n del aborto en 2018, las expresiones interact煤an de modo imprevisible construyendo una sensibilidad com煤n.

Bien. Hemos recorrido la estela del Siluetazo para pensar la expresi贸n en su din谩mica, con el objetivo de mostrar que lo que hace que un signo sea expresivo y no representativo o imaginal no es tanto el signo en s铆 sino la din谩mica en que opera. Es un rasgo fundamental de la operatoria expresiva: el no tener una l贸gica estable, por un lado, y el moverse de r茅plica a r茅plica, de sismo a sismo, de encuentro a encuentro, por otro.

As铆 las cosas, debemos tomar nota de que no es necesario que un signo participe de un acontecimiento del tipo 鈥-azo鈥 para operar como expresi贸n. Muchos memes y chistes funcionan como expresi贸n de reales que de otra forma no se perciben. A veces un remanido lugar com煤n de una canci贸n rom谩ntica logra indistinguirse con el sentimiento de este o aquel amante. Otras veces, es una investigaci贸n y una denuncia, o un documental o un testimonio lo que funciona como expresi贸n (por ejemplo, la investigaci贸n que, en base a certificados de defunci贸n, mostr贸 en 2013 que en la provincia de C贸rdoba se hab铆an decuplicado las muertes por c谩ncer desde el momento de la introducci贸n del glifosato en la provincia fue una expresi贸n, que continu贸 la expresi贸n que fue la denuncia de contaminaci贸n de las Madres del barrio Ituzaing贸 de la capital cordobesa). Otras veces, la palabra de un terapeuta o la de una amiga funcionan como expresi贸n de un real que de otro modo queda sin percibir.

La expresi贸n funciona como expresi贸n si expresa verdaderamente una singularidad. No se requiere que sea original, que se la pueda llamar 鈥渙bra de arte鈥, ni que ocurra en una plaza hist贸rica ni que marque la historia de un pa铆s; tampoco es necesario que ocurra fuera de las redes inform谩ticas. S铆 hace falta que exprese singularmente un encuentro singular de dos o m谩s alteridades. S铆 hace falta que constituya subjetividad o agenciamiento com煤n a partir de ese encuentro.

Tambi茅n hace falta que ese signo que obra una expresi贸n singular opere llamando a nuevas expresiones, tejiendo as铆 una trama relacional. Pero puede pasar que nadie acuda a ese llamado, que nadie vibre con esa expresi贸n y que la trama no se teja, que las consecuencias no se produzcan, y que la expresi贸n no genere una cadena ni un rizoma. En este caso, se habr谩 dispersado en la inconsecuencia propia de la segunda fluidez.[53]

IV. Retome

En condiciones fluidas, tambi茅n en el campo semi贸tico se dan operaciones o pr谩cticas cualitativamente distintas a las s贸lidas. La imaginalizaci贸n es la pr谩ctica dominante, operatoria de producci贸n de subjetividad sin pensamiento. La expresi贸n es la pr谩ctica en tensi贸n con las condiciones fluidas, actividad semi贸tica subjetivante, de pensamiento, donde habla un nosotros, donde se pronuncia, de manera com煤n y p煤blica, lo com煤n de un com煤n. Lo imaginal tiene una din谩mica de contacto disperso que 鈥減ermite la puesta en encuentro de cualquier escena con cualquier otra 鈥搒in la restricci贸n de lectura longitudinal, secuenciada y sucesiva, que pesa en [el] libro o [el] film.鈥[54] Y semejante din谩mica ocurre 鈥渟in otra tensi贸n de reflexividad 鈥搊 conciencia de conciencia鈥 que el instant谩neo momento de sinapsis que鈥 ensaya fulminantemente, una y otra vez, conectar innumerables recorridos por toda la extensi贸n de una red de redes.鈥[55] La expresi贸n, en cambio, admite otra din谩mica, incluso cuando se da dentro de la net, pues implica una reflexi贸n sobre los signos y su uso as铆 como sobre el efecto que una alteridad tiene sobre alguien.

La semiosis imaginal es un automatismo que conecta im谩genes con im谩genes (incluso si son palabras, all铆 funcionan como im谩genes, como es el caso de los hilos de comentarios de Instagram o las opiniones en la televisi贸n). La semiosis expresiva, en cambio, si se da 鈥搚 no es autom谩tico que se d茅, sino todo lo contrario鈥, hace encontrar signos con alteridades 鈥搊, mejor dicho, encuentra el efecto de un encontrarse con una alteridad con un signo que expresa ese efecto. Este encuentro entre signo y otredad, al encontrar expresi贸n en un signo o conjunto de signos, es una singularidad (una nueva otredad, un agenciamiento, una re-flexi贸n de lo otro sobre el nosotros que se expresa) y esa singularidad se proyecta a nuevos encuentros y expresiones. Si la din谩mica imaginal es pura pulsi贸n de conexi贸n y forma enjambre,[56] la din谩mica expresiva es pensamiento productor de consecuencia y forma trama 鈥搖n nosotros abierto.

Leemos esta din谩mica en la expresi贸n del movimiento de derechos humanos nombrada Siluetazo. La desaparici贸n de personas por la Dictadura mutil贸 el lenguaje. Los detenidos-desaparecidos, ni presos ni muertos, eran un irrepresentable. Porque lo expres贸, el movimiento de derechos humanos logr贸 presentar lo que no ten铆a representaci贸n posible. La expresi贸n dio entidad de desaparecido al desaparecido y, en tanto es indivisible de las luchas del movimiento de derechos humanos, hizo imposible clausurar lo que podr铆a haber pasado sin percibirse (pues era irrepresentable). Un hito en esa expresi贸n fueron las silueteadas. As铆, tanto como lo imaginal, la expresi贸n es una pr谩ctica semi贸tica posrepresentacional, que se da en condiciones fluidas o pos-estatal-nacionales. Pero, mientras que lo imaginal es dominaci贸n o polic铆a, la expresi贸n es emancipaci贸n o pol铆tica. La expresi贸n silueta ha generado en otros 鈥揷omo hemos visto en los documentos鈥 鈥渋mpacto鈥, 鈥渟orpresa鈥, 鈥渆scozor鈥, 鈥渓lamado鈥, 鈥渆cos鈥: r茅plicas s铆smicas. El encuentro de estos otros con esa singularidad u otredad expresiva generaba nosotros y en un mismo movimiento generaba nuevas expresiones. No se trataba de la fugaz tensi贸n lum铆nica de las im谩genes imaginales sino de la experiencia de una afectaci贸n que exig铆a respuesta constituyente. Cada vez que la afectaci贸n obrada por una expresi贸n es a su vez expresada, es al mismo tiempo alterada, singularizada en un agenciamiento. As铆, la pr谩ctica del expresar constituye sujeto, pero no porque exprese la interioridad sedimentada de una persona dada, sino porque expresa la potencia no codificada de un encuentro, de un entre, y lo hace de manera tal que escapa a la codificaci贸n general.

V. Destilado de una lectura

La expresi贸n no es representaci贸n. Contra el purismo m铆stico que ve en el lenguaje y los signos una captura inevitable de lo inefable, la expresi贸n asume el car谩cter semi贸tico de los seres parlantes, y afirma en acto la posibilidad y necesidad de semiotizar la potencia de los encuentros que el uso dominante de los signos (el imaginal) deja indecible, invisible, imperceptible.

La expresi贸n semiotiza un real de forma tal que expande una potencia en vez de capturarla. En este sentido, va m谩s all谩 de la semiosis dominante (la imaginalizaci贸n). Dec铆amos tambi茅n que la expresi贸n es una r茅plica a ese real, no porque lo copie, sino porque le responde. Le responde haci茅ndolo existir como signo entre los signos, como ente entre los entes, como realidad en la realidad. La expresi贸n es performativa, pues al decir o visibilizar o sonar o tocar, hace existir a eso que expresa y que hasta expresarlo no era m谩s que una huella evanescente. Este real pueden ser los desaparecidos o un 谩rbol[57] o un encuentro amoroso. En este sentido, responder a un real es tambi茅n hacernos responsables por ese real que, de no expresarlo, se desvanecer谩. Expresado, existir谩, pero la expresi贸n, que no es ni representacional ni imaginal, le dar谩 una existencia disruptiva, que generar谩 nuevas r茅plicas en otros. Un signo nuevo funcionar谩 para otros como un nuevo real que afectar谩 a esos otros, que responder谩n a 茅l respondiendo por la forma en que fueron afectados generando nuevos signos que la expresen. Se trata, una y otra vez, de expresar la afectaci贸n que una alteridad (a veces huella no verbal, a veces huella de un signo) obra en un cuerpo; expresarla de tal manera que su alteridad, su potencia de afectar o alterar, contin煤e. La expresamos en su alteridad para constituirnos a partir de ella.

Ahora bien, si con la expresi贸n expresamos una alteridad que afecta, que altera, entonces, en rigor, con la expresi贸n expresamos una relaci贸n, un entre, un encuentro de alteridades. En este sentido, la expresi贸n no representa ni imaginaliza el encuentro con la alteridad, sino que lo expande (es parte de la expansi贸n).[58] Como el encuentro, si es un verdadero encuentro, no es un acople sino una explosi贸n de posibles, una multiplicaci贸n, queremos expresarlo de tal manera que no quede absorbido en el sistema dominante de semiotizar (que contrae los posibles como poderes o propiedades de elementos precariamente circunferidos). Es decir, no queremos que quede capturada su potencia de afectar (es decir, de alterar, es decir, de encontrar alteridades, es decir, de tejer); as铆 como no se sabe qu茅 puede un cuerpo si se libra de las codificaciones que lo organizan, tampoco se sabe qu茅 puede un encuentro (si se supiera, m谩s que un encuentro ser铆a una cita, una re-uni贸n, y quedar铆a capturado). De tal manera, debemos corregir lo dicho antes: no expresamos un real, sino el encuentro con un real, el encuentro con una alteridad. El expresar un encuentro permite multiplicarlo en nuevos encuentros, que a su vez se multiplican en nuevas expresiones de quienes se constituyen al responder por los encuentros que vivieron o est谩n viviendo.

De tal forma, las respuestas expresivas son r茅plicas s铆smicas entre encuentros. Cada encuentro entre alteridades es a su vez una alteridad con la que otras alteridades se encuentran, y al encontrarse se constituyen subjetivamente respondiendo al encuentro con una nueva expresi贸n. Gracias a la expresi贸n, lo real del encuentro se torna experiencia subjetiva. No se sabe qu茅 puede un encuentro; se experimenta lo que puede.

Pero la expresi贸n puede no suceder. Sin expresi贸n, lo real del encuentro se disuelve en la inconsistencia; sin expresi贸n, lo encontrado en el encuentro pasa inadvertido.

Tampoco basta con expresarlo una vez, pues la din谩mica imaginal a todo le da imagen y conexi贸n. Nuevas expresiones son necesarias para sostener la heterogeneidad de lo que encontramos al tramarnos. Una producci贸n recurrente de consecuencias es necesaria para sostener una existencia de nosotros.

As铆, pues, una 茅tica de la pr谩ctica semi贸tica dir铆a: 隆expresemos los encuentros! Parafraseando la tesis XI de Marx, dir铆amos que la fluidez imaginaliza la alteridad de distintas maneras que la capturan; de lo que se trata es de expresarla.

[1] Las astituciones son instituciones fluidas, pero no son 鈥済alpones鈥, no son pura destituci贸n de lo s贸lido sino que muestran un funcionamiento fluido desarrollado en condiciones fluidas para resultar eficaz en dichas condiciones. Por ejemplo, pueden tener m谩s de una sede o tener una prestada, o pueden tender a diversificar su oferta para captar m谩s destinataries, y 茅stos, por ejemplo, suelen no fijarse a ellas (como les ocurr铆a en las instituciones s贸lidas). En otras palabras, las astituciones son instituciones que generan una actividad precaria de producci贸n y relaci贸n de elementos sociales. En otras palabras, las astituciones son instituciones que se flexibilizan de formas m谩s bien mercantiles para capturar la potencia de lo com煤n o evitar que lo com煤n se constituya. Un com煤n se constituye m谩s all谩 de las astituciones y no sin ellas, como se constituye m谩s all谩 de las im谩genes y no sin ellas. Mientras lo com煤n no se constituye, reina el anhelo de consolidar la precariedad, esto es, reina la actividad de restituir lo que una y otra vez se desdibuja o desconfigura pues se hab铆a configurado precariamente. Pero lo com煤n, los m谩s-all谩s de la instituci贸n, no restituyen la solidez; aceptan que lo s贸lido no volver谩 y tornan habitable la precariedad. Ver Esto no es una instituci贸n. Red Editorial, Buenos Aires, 2022.

[2] A. Longoni y G. Bruzzone (comp.), El Siluetazo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008, p. 7.

[3] B. Napoli, En nombre de mayo, Buenos Aires, Milena Caserola, p. 75.

[4] 脥d., p. 76.

[5] S. Garc铆a Navarro habla de 鈥渉eterogeneidad caleidosc贸pica鈥, lo cual es una forma linda y clara de expresar la red que la expresi贸n teje. 鈥淓l fuego y sus caminos鈥, en El Siluetazo, p. 333.

[6] 鈥淓ntrevista a F. Czarny鈥, en El Siluetazo, p. 122.

[7] A. Longoni y G Bruzzone, cit., p. 39.

[8] A. Longoni y G Bruzzone, cit., p. 30; subrayado en el original.

[9] R. Amigo Cerisola, 鈥淎parici贸n con vida: las siluetas de los detenidos-desaparecidos.鈥 en El Siluetazo, pp. 216-7.

[10] 鈥淪iluetas: la exhibici贸n art铆stica del a帽o鈥, en El Siluetazo, p. 135 (publicado originalmente el 15/1/84).

[11] Indiquemos de paso que tambi茅n en este aspecto la idea sufrir铆a una modificaci贸n.

[12] A. Longoni y G Bruzzone, cit., p. 27.

[13] R. Amigo Cerisola, cit., p. 209.

[14] A. Longoni y G Bruzzone, p. 43, subrayados m铆os.

[15] 鈥淟o visible y lo decible en pol铆tica鈥, en ciudadclinamen.blogspot.com.

[16] Laura Fern谩ndez, 鈥淟a silueteada: el signo y la acci贸n.鈥, en El Siluetazo.

[17] Podemos leer que en la presentaci贸n de este irrepresentable comienza la crisis de la representaci贸n estatal en Argentina. Una crisis cr贸nica que se har铆a inviable con el movimiento subjetivo que se expres贸 en el signo-acci贸n 鈥渜ue se vayan todos鈥: un movimiento que, seg煤n Ignacio Lewkowicz, declarar铆a cesado lo que hasta el momento solo permanec铆a agotado (ver su Sucesos argentinos). Una vez convertido en inviable lo que hasta entonces agonizaba (la representaci贸n), el Estado argentino debi贸 alterarse y tomar forma posnacional. En la forma posnacional se hace manifiesta la necesidad de imaginalizaci贸n como forma semi贸tica de producci贸n y gesti贸n de la relaci贸n gobernantes-gobernados (ver El Estado posnacional. M谩s all谩 de kirchnerismo y antikirchnerismo).

As铆 las cosas, la expresi贸n y su din谩mica en el Siluetazo cobra especial inter茅s como pr谩ctica semi贸tica de afectaci贸n de potencia en condiciones posrepresentacionales (para Argentina, condiciones post 1977).

[18] L. Fern谩ndez, 鈥淟a silueteada: el signo y la acci贸n.鈥, en El Siluetazo, p. 401.

[19] Ver Esto no es un v铆nculo, en preparaci贸n.

[20] A. Longoni y G Bruzzone, p. 51.

[21] A. Longoni, 鈥淎rte y Pol铆tica. Pol铆ticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la 煤ltima dictadura: fotos, siluetas y escraches鈥, en Aletheia, volumen 1, n煤mero 1, Octubre de 2010.

[22] R. Amigo Cerisola, cit., p. 229.

[23] 脥d, p. 231.

[24] Peri贸dico de Madres de Plaza de Mayo n掳 58, octubre de 1989, citado por R. Amigo Cerisola, subrayado nuestro.

[25] E. Schindel, 鈥淪iluetas, rostros, escraches鈥, en El Siluetazo, p. 416.

[26] A. Longoni, 鈥淎rte y Pol铆tica鈥︹, cit. Subrayado m铆o.

[27] E. Schindel, 鈥淪iluetas, rostros, escraches鈥, en El Siluetazo, p. 417.

[28] F. Zukerfeld, 鈥淐ontinuidad de la l铆nea en el trazo: de la silueta a la mancha.鈥, en El Siluetazo, p. 453, donde se puede ver una foto de la misma.

[29] 脥d, p. 435.

[30] J. L. Meir谩s, 鈥淭ransf(h)erencias. Continuidades y reinicios en pr谩cticas de arte de acci贸n colectiva y pol铆tica, 1983-2005鈥,en El Siluetazo, p. 469.

[31] 脥d., p. 458, subrayado m铆o.

[32] Ob. cit., p. 212.

[33] Grupo de Arte Callejero, Pr谩cticas pensamientos acciones, Buenos Aires, Tinta Lim贸n, 2009, p. 257.

[34] GAC, 鈥淏lancos M贸viles鈥, en El Siluetazo, p. 429.

[35] GAC, Pr谩cticas鈥, p. 259.

[36] 脥d., p. 260; subrayados m铆os.

[37] A. Longoni y G Bruzzone, p. 42. Las palabras de Aguerreberry est谩n tomadas de la entrevista que le realiz贸 H. Ameijeiras en 1993 -incluida en El Siluetazo.

[38] G. Kexel, 鈥淧recisiones鈥, p. 112, en El Siluetazo; subrayado m铆o.

[39] 脥d, p. 412.

[40] E. Schindel, cit., p. 411

[41] 脥d., p. 412n. Cursiva en el original.

[42] Laura Fern谩ndez, 鈥淟a silueteada: el signo y la acci贸n.鈥, en El Siluetazo, p. 405, subrayado nuestro.

[43] Kexel en la entrevista que le realiz贸 H. Ameijeiras en 1993 鈥搃ncluida en El Siluetazo鈥, citado por L. Fern谩ndez. Subrayado nuestro.

[44] Ob. cit., p. 204.

[45] Schindel, cit., p. 411-12. Subrayado m铆o. En la reflexi贸n que estamos desplegando aqu铆, los que 鈥減ortan鈥 estas pr谩cticas no son individuos sino cuerpos integrantes de un cuerpo com煤n, de un movimiento, de un agenciamiento de expresi贸n que tiene bordes difusos y duraci贸n indefinible (disparada a la eternidad, dir铆a Badiou).

[46] 脥d., p. 420.

[47] 脥d., p. 421.

[48] Ver Esto no es una instituci贸n鈥

[49] Para la noci贸n de plataforma como astituci贸n convertida en espacio m谩s-all谩 de reuni贸n con la potencia, ver Esto no es una instituci贸n鈥 pp. 86 y ss.

[50] https://www.perfil.com/noticias/politica/luciano-arruga-expropiaran-el-destacamento-en-donde-estuvo-detenido-1030-0042.phtml.

[51] Longoni, 鈥(Con)texto(s) para el GAC鈥, en Pensamientos, pr谩cticas, acciones, cit.

[52] Napoli, cit., p. 68-9.

[53] Para la noci贸n de inconsecuencia, ver 鈥溌緾ontactos sin v铆nculo?鈥︹ en Esto no es un v铆nculo.

[54] Brea, Jos茅 Luis. Las tres eras de la imagen: imagen-materia, film, e-image. Espa帽a: Akal, 2010.

[55] 脥d. Cursiva en el original.

[56] Ver la noci贸n de enjambre en Bifo, Fenomenolog铆a del fin, Buenos Aires, Caja Negra, 2018, pp. 227 y ss.

[57] Ver 鈥淟a cultura como cadena de expresiones鈥 en www.pablohupert.com.ar.

[58] Agradezco a Ariel Pennisi la expresi贸n que est谩 entre par茅ntesis.

