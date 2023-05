–

De parte de Nodo50 May 6, 2023 385 puntos de vista

鈥淧er贸n ten铆a la convicci贸n de que la columna vertebral de la revoluci贸n que hab铆a liberado a la Argentina de la servidumbre a los imperialismos posteriores a Yalta eran los trabajadores organizados, y quer铆a confiarles a ellos ser los portadores del mensaje liberador del peronismo, para buscar armonizar en la misma b煤squeda de la libertad soberana de nuestros pueblos a todos los trabajadores latinoamericanos.鈥

Sa煤l Ubaldini

En las entra帽as de la tradici贸n del pensamiento nacional-latinoamericano aparece una idea alrededor de la necesidad de un pensamiento creativo que sigue lo que hab铆a reclamado el maestro Sim贸n Rodr铆guez: hab铆a que inventar para no errar. Es decir, si uno copia acr铆ticamente, sin tomar en cuenta el contexto hist贸rico, social, cultural, econ贸mico, etc. lo m谩s probable es que no logre solucionar las diversas problem谩ticas. Esto no significa el rechazo de las ideas germinadas en otro contexto o tiempo, sino su incorporaci贸n en relaci贸n a las necesidades nacionales.

En este marco, el peronismo es un movimiento genuinamente original que parte de nuestra realidad y procura solucionar las diferentes problem谩ticas de nuestro pa铆s. Un traje confeccionado a medida de nuestro pa铆s. Se trata de la b煤squeda de una soluci贸n nacional a los problemas nacionales. No casualmente Jorge Bol铆var pone de relieve que, para la comprensi贸n o el abordaje del peronismo, muchos se encuentran con un obst谩culo: no atreverse a considerarlo como una doctrina que pueda superar las ideolog铆as y las formas de vida de su tiempo.

La obra de Per贸n se enmarca claramente en la construcci贸n de una episteme pensada desde y para la periferia. Se trata del alejamiento del individualismo ac茅rrimo como del colectivismo extremo, en tanto esos dos caminos llevan a romper la vida comunitaria de los pueblos. En este esquema el desarrollo de la noci贸n de Tercera Posici贸n es nodal como veremos.

Resulta fundamental rescatar el pensamiento de Per贸n observando la articulaci贸n de su visi贸n anti-imperialista que se encuentra profundamente ligada a la cuesti贸n de la Patria Grande. El enfrentamiento al imperialismo es retomando la tradici贸n de la integraci贸n hispanoamericana, la senda de la Patria Grande, del mestizaje. Y en este marco considera central la unidad de los trabajadores como vamos a abordar en adelante.

Esa tradici贸n en torno a la integraci贸n hispanoamericana es una clave no solo para comprender la historia, sino como construcci贸n pol铆tica. A lo largo de nuestra historia se enfrentan 鈥搊 entran en tensi贸n鈥, dos grandes tradiciones: la que piensa en t茅rminos de las patrias chicas y la que lo hace en relaci贸n a la Patria Grande.

Desde las luchas por la emancipaci贸n se enfrentaron estos dos proyectos que podemos sintetizar en la 鈥渄esobediencia鈥 del Libertador San Mart铆n a la burgues铆a comercial porte帽a expresada por Rivadavia y su grupo pol铆tico que pretend铆a que 鈥渂ajara鈥 a combatir a la montonera, para continuar con la guerra por la emancipaci贸n. En esa 鈥渄esobediencia鈥 hay un conjunto de significados interesantes en torno a estos dos proyectos, a la funci贸n del ej茅rcito, al papel a desempe帽ar y el lugar de los pueblos, etc.

Jos茅 de San Mart铆n conjuntamente con la generaci贸n que pari贸 nuestra emancipaci贸n pensaron la unidad y construcci贸n de una Gran Patria no s贸lo por una cuesti贸n pol铆tica sino que no hac铆an m谩s que partir de la realidad y hundir su pensamiento y acci贸n pol铆tica en la unificaci贸n que ven铆a del momento mismo de lo que Amelia Podetti llama 鈥渓a irrupci贸n de Am茅rica en la historia鈥

Culminado el proceso de emancipaci贸n en Ayacucho (1824) comienza Gran Breta帽a con las diversas elites de las ciudades-puertos mayormente a tejer las maniobras que terminar谩n balcanizando nuestro continente. Se trata del nacimiento de las 鈥減atrias chicas鈥 subordinadas al inter茅s extranjero. Se trata de obturar la posibilidad de avanzar en la emancipaci贸n econ贸mica para as铆 frustrar o limitar la pol铆tica.

Esta tensi贸n entre los dos proyectos no termina all铆 sino que contin煤a hasta nuestros d铆as. Uno de los maestros militares de Per贸n, el General Jos茅 Mar铆a Sarobe sintetiza que 鈥渓a unidad espiritual y moral de la Am茅rica Ib茅rica surge de la gesta de su descubrimiento y de su conquista, del ideal de libertad acariciado por sus precursores, de la acci贸n de sus guerreros y del pensamiento de sus estadistas a trav茅s de m谩s de una centuria de vida independiente. Ese ardiente y hondo sentimiento americano lo rubric贸 en 茅picas campa帽as y en cien campos de batalla, la sangre de sus guerreros, en la vasta extensi贸n del continente鈥.

Todas estas cuestiones explican la idea de la conformaci贸n de una central de trabajadores propia de Latinoam茅rica, del impulso llevado adelante en relaci贸n a la misma por la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), del peronismo y del mismo Per贸n. Ahora bien, centrales en nuestro continente exist铆an pero ten铆an ciertas particularidades, veamos鈥

El an谩lisis de la posguerra hab铆a tenido un lugar principal en el pensamiento de Per贸n tempranamente, ya que a mediados de 1944 鈥揳ntes de llegar a conducir los destinos de la Patria鈥, conforma el Consejo Nacional de Posguerra, 贸rgano nodal para comprender la planificaci贸n del peronismo a trav茅s de los planes quinquenales.

Resulta claro que una vez finalizado el conflicto b茅lico tanto la Uni贸n Sovi茅tica como los Estados Unidos toman una enorme dimensi贸n en el marco de la geopol铆tica, desencadenando un 鈥渆nfrentamiento鈥 en las 谩reas m谩s diversas. As铆, la disputa por los trabajadores y sus organizaciones no pod铆a quedar fuera de esa lucha. De esta forma, al comienzo de la d茅cada de 1950 a nivel mundial el sindicalismo se dividi贸 en dos grandes centrales: por un lado la Federaci贸n Sindical Mundial (FSM) que se encontraba bajo la impronta sovi茅tica; y por el otro, la Confederaci贸n de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), bajo el influjo norteamericano.

Vale destacar que esta 煤ltima entre sus objetivos tiene la lucha contra el peronismo al cual consideraba una dictadura de caracter铆sticas nazi-fascista. Victoria Basualdo rescata las palabras de un integrante de una federaci贸n del transporte integrada en la CIOSL en un Congreso en Londres donde dice 鈥渆l dictador Per贸n desarroll贸 una pol铆tica sistem谩tica que ten铆a como objetivo transformar a las organizaciones sindicales argentinas en instrumentos gubernamentales para la esclavitud de los trabajadores鈥, muchos fueron 鈥渃ooptados鈥, y otros que quisieron resistir al 鈥渄ictador demag贸gico鈥 pero encontraron la derrota 鈥渁lgunos por diversos trucos, otros como resultado de la corrupci贸n de sus l铆deres, y los restantes por la violencia de un adversario demasiado poderoso para ellos鈥.

Am茅rica Latina no escapaba a este esquema mundial, sino que lo replicaba, ya que por un lado se encontraba la Central de Trabajadores de Am茅rica Latina (CTAL), dependiente de la FSM, y por otro la Organizaci贸n Regional de Trabajadores (ORIT), conformada sobre la base de la Confederaci贸n Interamericana de Trabajadores (CIT) donde estaba integrado el Comit茅 de Acci贸n Sindical Independiente (COASI) que nucleaba a los gremios anti-peronistas, y dependiente de la CIOSL. Esta 煤ltima, sobre todo 鈥搑eplicando tambi茅n lo que se daba en la central global鈥, hac铆a 茅nfasis en su 鈥渓ucha鈥 contra el peronismo y la CGT, a trav茅s de un personaje, a saber: Seferino Romualdi.

Per贸n ven铆a desarrollando una noci贸n que junto con la de Comunidad Organizada resultan probablemente los elementos m谩s novedosos y originales de la Doctrina Peronista. Comenz贸 a plantear la idea a mediados de 1944, y la fue 鈥渁finando鈥 hasta tener una expresi贸n clara y profunda hacia 1947. Referimos a la tercera posici贸n es una concepci贸n filos贸fica y pol铆tica. No se trata de un posicionamiento intermedio entre las dos concepciones que mencionamos anteriormente: el individualismo liberal y el colectivismo, tampoco significa una posici贸n neutral ni est谩tica. Refiere a una tercera ya que viene despu茅s de la segunda (la respuesta, que termina siendo limitada, al individualismo por parte del colectivismo extremo).

Ferm铆n Ch谩vez lo explic贸 magistralmente al argumentar que 鈥渓a idea de que el hombre est谩 sobre los sistemas constituye el n煤cleo antropol贸gico y filos贸fico de la Tercera Posici贸n. Se trata del hombre integral, rescatado de las filosof铆as naturalistas, sociobiologistas, economicistas y materialistas dial茅cticas que reconocen como ra铆z el pensamiento de la ilustraci贸n, por el cual la persona humana qued贸 parcialmente vaciada, por exclusi贸n de componentes sustanciales: las creencias, la fe, las potencias no racionales, el sentido de lo sagrado. El justicialismo reconoce su centro de irradiaci贸n en un hombre recuperado en la totalidad de su ser. Y se proyecta de lo interno a lo externo como Tercera Posici贸n humanista y cristiana鈥.

No resulta casual entonces que desde el movimiento peronista es de d贸nde salieron mayores esfuerzos para conformar una central pensada desde y para los trabajadores latinoamericanos. Cabe mencionar, aunque sea una historia conocida, que Per贸n le otorga a los trabajadores un lugar central en el movimiento nacional[1], tanto por las pol铆ticas que lleva adelante, como por los lugares que ellos ocupan en el gobierno: la mentada 鈥渃olumna vertebral鈥 del justicialismo.

As铆, desde la CGT comienzaron a construirse los cimientos de una central de trabajadores de la Patria Grande. Es dentro de la central donde se crea en 1947 un Departamento Internacional que conduce el Secretario Adjunto de la CGT Antonio Valerga que organizaba la participaci贸n de los trabajadores argentinos en las conferencias mundiales.

En paralelo, Per贸n dise帽a la reforma de la Ley de Servicio Exterior, creando el cargo de Agregado Obrero, quienes van a estar profundamente ligados al mencionado Departamento de la CGT. Entre sus misiones centrales se encuentra la difusi贸n de la Tercera Posici贸n y el establecimiento de v铆nculos con los trabajadores del mundo, pero con especial inter茅s en los latinoamericanos. Este es el puntal desde d贸nde se comienza a vertebrar la idea de una central latinoamericana.

De esta forma, en 1952 se da la Primera Conferencia Regional Obrera de la Cuenca del Plata en Paraguay que tiene como corolario la conformaci贸n del Comit茅 de Unidad Sindical Latinoamericana. Daniel Parcero, que estudia profundamente la cuesti贸n, recupera las expresiones de los delegados de la CGT que afirman: 鈥渜ueremos levantar todo el potencial obrero de Am茅rica a efectos de reconquistar nuestras riquezas econ贸micas, y recuperar el intercambio, dirigi茅ndolo, para elevar el nivel de la vida de los pueblos鈥.

En otro trabajo clave sobre nuestra tem谩tica Panella reproduce el documento 鈥淏ases para la creaci贸n de una Central Obrera Latinoamericana鈥, all铆 se establecen tres dimensiones sobre las cuales se pretende trabajar, se afirma en el mismo: 鈥渃uando los trabadores se decidan a constituir una aut茅ntica central obrera latinoamericana, lo har谩n en base a tres objetivos fundamentales: el individuo, la naci贸n y el continente鈥, procurando que cada pa铆s avance en el reconocimiento y sanci贸n de los derechos de los trabajadores, estableciendo lazos de solidaridad, y tambi茅n denunciando casos de colonialismo como el de Malvinas, las Guayanas o Belice.

Establecidos los pilares sobre los cuales trabajar, el 25 de noviembre del mismo a帽o (1952) se da nacimiento en la Ciudad de M茅xico a la Agrupaci贸n de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas (ATLAS), cuya Secretar铆a General queda a cargo de la CGT Argentina a trav茅s de la figura de Jos茅 Espejo. En su Declaraci贸n de Principios queda en claro lo que propugna, considerando que el ATLAS nace 鈥減ara lograr el enaltecimiento de las masas trabajadoras latinoamericanas, y la grandeza y liberaci贸n de los pueblos es preciso la unidad sincera de todos los trabajadores, identificados por el com煤n prop贸sito de afirmar, en cada pa铆s, los ideales democr谩ticos de la justicia social, de la libertad econ贸mica y de la independencia pol铆tica鈥. El v铆nculo con el ideal justicialista queda plasmado en el final.

Se trata de una Central de Trabajadores de la Patria Grande que a diferencia de las otras expresiones, no depend铆a de ninguno de los imperialismos en pugna, ni nac铆a por inter茅s de 茅stos, sino que estaba pensada desde y para nuestro continente latinoamericano. Hund铆a sus ra铆ces en las problem谩ticas de cada uno de los pa铆ses, de los trabajadores latinoamericanos para buscar soluciones propias a esas problem谩ticas. Abogaba por el fortalecimiento de los reclamos particulares desde la unidad, y procuraba la integraci贸n desde lo bajo, desde los pueblos y sus organizaciones gremiales que son permanentes.

En una declaraci贸n lo expresan claramente 鈥淎TLAS naci贸 para lograr la unidad de los pueblos latinoamericanos, luchando contra la explotaci贸n, la miseria y el hambre que imperan en el Continente. ATLAS se basa en un aut茅ntico americanismo elaborado en base no a teor铆as ni abstracciones de gabinete, sino de acuerdo con la realidad que viven hoy los pueblos del Continente. La entidad quiere un americanismo ecum茅nico extra铆do del n煤cleo vivo de la situaci贸n actual y para ello levanta una triple bandera de Justicia Social, Soberan铆a Pol铆tica e Independencia Econ贸mica鈥.

Las organizaciones sindicales que formaban el ATLAS aportaban un porcentaje de los aportes sindicales. La central crea comisiones asesoras para cooperar en la soluci贸n de las diversas problem谩ticas que se presentan, defiende fuertemente la adopci贸n por parte de los diferentes gobiernos de convenios colectivos de trabajo, la mejora de los salarios de los trabajadores.

Asimismo contaba con un 贸rgano de difusi贸n en com煤n que era el 鈥淏olet铆n informativo de la Agrupaci贸n de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas鈥 (ATLAS), y luego como sostiene en su medular trabajo CGT y ATLAS, Manuel Urriza conform贸 a trav茅s de una gran cantidad de peri贸dicos 鈥渦na verdadera red informativa y de opini贸n que circulaba por todo el continente鈥. Ahora los trabajadores contaban con 贸rganos de expresi贸n para hacer escuchar su voz, para potenciar la difusi贸n de sus problemas, etc. En un documento sostienen que 鈥渁ll铆 donde se oiga un grito de angustia, una voz que pide ayuda, all铆 est谩 ATLAS porque ATLAS es carne y alma de los pueblos de Am茅rica Latina y porque est谩 constituida por aut茅nticos trabajadores que saben del dolor y la miseria de nuestros pueblos ya que han nacido de sus propias entra帽as鈥.

Al poco tiempo de entrar en funcionamiento el ATLAS cuenta con comit茅s y presencia en pr谩cticamente todos los pa铆ses de nuestro continente. Es importante se帽alar que en esos a帽os hay cinco gobiernos en nuestro continente que resultan propicios para hacer escuchar la voz de los trabajadores, y que tambi茅n abogan por la integraci贸n. Adem谩s del peronismo en nuestro pa铆s, encontramos a Getulio Vargas en Brasil, Ib谩帽ez del Campo en Chile, el MNR en Bolivia y Jacobo Arbenz en Guatemala. En algunos de estos gobiernos encuentra un fuerte apoyo la conformaci贸n del ATLAS.

A mediados de 1953 se produce un cambio en la Secretar铆a General del ATLAS con el alejamiento de Espejo, y la asunci贸n en su lugar del cubano Fernando P茅rez Vidal. Bajo su secretar铆a realiz贸 una gira por los pa铆ses del continente y sostuvo la misma posici贸n que ven铆a sosteniendo desde su inicio. En Per贸n y Atlas Panella reproduce las palabras del cubano: 鈥渆n la actualidad, ATLAS ha cimentado las aspiraciones y postulados de los trabajadores con una central 煤nica que brega por aut茅nticos intereses obreros y al margen de la pugna pol铆tica. Las dos centrales existentes est谩n al servicio de facciones internacionales y de potencias que luchan por la imposici贸n de sus principios. La ORIT es un instrumento del capitalismo; la CTAL lo del comunismo. S贸lo ATLAS puede levantar con orgullo una aut茅ntica bandera sindical鈥.

En 1954 la Secretar铆a General vuelve a la Argentina, esta vez recae en Juan R. Garone. Las transformaciones pol铆ticas operadas en Am茅rica Latina van a tener un impacto importante en el ATLAS. En 1954 es derrocado Arbenz, se produce el suicidio de Vargas, y al otro a帽o el golpe m谩s duro que es el derrocamiento del peronismo, ya que este 煤ltimo como manifestamos hab铆a sido su principal impulsor sobre todo a trav茅s de la CGT que es intervenida al igual que el ATLAS quemando documentaci贸n e incautando sus bienes. No obstante, el ATLAS, con muchas dificultades sigue adelante, Garone tiene un intercambio permanente con Per贸n.

En 1962 se re煤ne el Comando Ejecutivo del ATLAS dando cuenta de su dif铆cil situaci贸n. Comenzaba a terminarse la experiencia de la central. No obstante, la idea de cimentar la unidad de la Patria Grande desde lo bajo, a trav茅s de la unidad de los trabajadores del continente resulta un hecho absolutamente significativo y que contin煤a vigente hoy porque es parte de la lucha por la gran Naci贸n inconclusa.

Per贸n lo expres贸 claramente cuando afirm贸: 鈥渃onsideramos que si Am茅rica Latina ha de integrarse como son los deseos de casi todos los dirigentes populares, esto ha de comenzar a tener su base en la organizaci贸n sindical que es donde est谩 el numen verdadero del pueblo. No olvidemos esto: el pueblo argentino se uni贸 tambi茅n sobre la clase trabajadora. Pensamos que ese mismo experimento que nos ha dado tanto 茅xito en la Argentina nos puede dar el mismo 茅xito en el Continente鈥.

[1] El lugar que Per贸n le da a los trabajadores en el movimiento nacional lo tratamos en otro art铆culo, de esta revista hace algunos a帽os: Per贸n y el lugar de los trabajadores (en el movimiento nacional). Mayo de 2017.