March 26, 2023

A la pla莽a de l鈥橢rmita situada al barri d鈥橭rriols de la ciutat de Val猫ncia, aquest diumenge, 26 de mar莽, el Sindicat de Barri d鈥橭rriols ha organitzat una jornada de lluita i celebraci贸 amb dinar popular i altres activitats, com uns tallers de rap i autodefensa, per anunciar l鈥檃lliberament d鈥檜n baix ubicat prop de la pla莽a, al carrer Duc de Mandas. L鈥檈spai, que faria m茅s de dos anys que est脿 en des煤s, forma part d鈥檜n edifici propietat d鈥檜na entitat banc脿ria, el nom de la qual, segons ha explicat el sindicat a la Directa, no el volen revelar 鈥減er tal de dificultar al m脿xim el possible procediment de desallotjament鈥. 鈥淗a estat un proc茅s d鈥檃n脿lisi de llocs al barri molt extens, fins que hem trobat un que no estava sent utilitzat i que, a m茅s, 茅s propietat d鈥檜n banc鈥, subratllen.

鈥淧retenem transmetre i establir un model de solidaritat, lluita i suport mutu, a m茅s de crear un espai per enfortir el barri鈥, defensen des del sindicat

鈥淟鈥檈spai estar脿 obert a totes les ve茂nes del barri. Pretenem transmetre i establir un model de solidaritat, lluita i suport mutu, a m茅s de crear un espai per enfortir el barri i poder fer front al problema de l鈥檃cc茅s a l鈥檋abitatge鈥, exposa una de les militants del sindicat. Una de les principals lluites actives al barri d鈥橭rriols 茅s la defensa de l鈥檋abitatge. Des del Sindicat de Barri d鈥橭rriols defensen que l鈥檕kupaci贸 d鈥檃quest local 茅s una manera de 鈥減lantar cara a l鈥檈speculaci贸 per part dels bancs i els fons voltors al barri, i a la situaci贸 de vulnerabilitat que travessa la classe treballadora i les fam铆lies que viuen a Orriols鈥.

El nou espai estar脿 destinat a materialitzar les idees que proposen les membres del sindicat per afavorir l鈥檃rticulaci贸 i cohesi贸 d鈥橭rriols. No hi haur脿 una programaci贸 fixa d鈥檃ctivitats, per貌 s铆 que ser脿 un espai on es pret茅n portar a terme activitats de suport escolar, esportives i culturals, classes d鈥檌diomes i projectes destinats a la poblaci贸 jove. El sindicat incideix en aquest 煤ltim punt com una forma de treballar i fer visibles altres maneres 鈥渄鈥檕ci no-destructiu com el que ofereix el sistema a la gent jove鈥. L鈥檕bjectiu 茅s que 鈥渢othom s鈥檌nvolucre en aquest nou projecte i que siga un espai per a totes, autogestionat i segur; on poder treballar de forma efica莽鈥, conclouen.