鈥淣o son s贸lo desahucios, esto es una guerra contra los pobres y por ello es m谩s urgente y prioritario que nunca juntarnos con nuestras vecinas y organizarnos con nuestra clase鈥

Hace un a帽o empezamos a organizarnos para responder a las necesidades materiales de nuestras vecinas.

Hace un a帽o nos comprometimos a politizar y radicalizar la problem谩tica de la vivienda.

Hace un a帽o tomamos la decisi贸n de dar soluciones colectivas a esos problemas supuestamente individuales.

Hace un a帽o comenzamos a reunirnos con nuestras vecinas y a organizarnos con nuestra clase.

Hace un a帽o empezamos a tejer la solidaridad de clase desde el barrio a Euskal Herria.

Hace un a帽o nos comprometimos a no dejar atr谩s a una sola vecina.

Hace ya un a帽o, pusimos en marcha el Sindicato de Vivienda AZET.

La vivienda es hoy uno de los principales 谩mbitos de acumulaci贸n capitalista. Como llevamos tiempo diciendo, el de la vivienda no es un problema sectorial ni coyuntural. El de la vivienda es un problema estructural que reproduce todas las din谩micas de dominaci贸n y opresi贸n de la sociedad capitalista.

La crisis econ贸mica que vivimos a d铆a de hoy no ha hecho m谩s que empezar. As铆 es, vienen tiempos dif铆ciles para las despose铆das. Desahucios, despidos, hambre y miseria es lo que se atisba en el horizonte. Mientras tanto, la clase propietaria se est谩 organizando para aprovechar la crisis y seguir sacando partido de nuestras vidas.

As铆 es, vienen tiempos dif铆ciles para las despose铆das. Pero tambi茅n ser谩n tiempos en los que las contradicciones del capitalismo se acrecentar谩n y profundizar谩n, intensificando las condiciones objetivas para el estallido del antagonismo de clases.

Por eso, est谩 en las manos de todas nosotras convertir esas contradicciones en antagonismos, haciendo que cada desahucio y cada agresi贸n se conviertan en barricada.

Por eso hoy, queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir defendiendo a nuestras vecinas y formando una barricada con nuestra clase: construyendo barrio y comunidad pol铆tica, aprendiendo juntas, cuid谩ndonos mutuamente y construyendo otras formas de relacionarnos que no dejen a nadie atr谩s. Y todo ello requiere un profundo trabajo y compromiso material y 茅tico. Porque crear una barricada no sirve de mucho, si no aprendemos a vivir tras de ella.

Duela urtebete gure auzoKIDEen behar materialei erantzuten hasteko antolatzeko hasi ginen.

Duela urtebete etxebizitzaren arazoa politizatu eta erradikalizatzeko konpromezua hartu genuen.

Duela urtebete arazo indibidualei irtenbide kolektiboa emateko hautua egin genuen.

Duela urtebete gure auzokideekin elkartu eta gure klasearekin antolatzen hasi ginen.

Duela urtebete auzotik Euskal Herrira klase elkartasuna jozten eta ehuntzen jarri ginen.

Duela urtebete auzokide bakarra atzean ez uzteko konpromezua hartu genuen.

Duela urte bete jada, jarri genuen martxan AZET Etxebizitza Sindikatua.

Etxebizitza sindikatuen ibilbidea laburra eta xumea da gurean, etxebizitzaren arazoa, berriz, aspaldi ezagutu genuen gure auzo eta herrietan. Etxebizitza eta bizitzaren aldeko borrokak bezala.

Kapitalak aspaldi deklaratu zigun gerra, gure lan espaziotik haratago gure auzo, etxe eta bizitzak osotasunean zeharkatuz. Eta honen aurrean asko izan zarete urte luzez territorio eta espazio ezberinetatik borrokan eta konpromezu handiz honen kontra aritu zaretenok.

Etxebizitzaren aldeko borroka gure auzoetan beraz ez da AZETekin hasi ez bukatzen. Horregaitik eskerrak eta miresmen osoa adierazi nahi dizuegu gaurkoan auzotik, Bilbotik eta Euskal Herritik, duela urtebete jaio zen Etxebizitza Sindikatu txiki honen itsasargia izan zareten guztioi eta urte luze eta sutsu honetan gure ondoan bidea egin duzuenoi.

Eta zer esan nahi du honek? Etxebizitzarena KLASE ARAZO bat dela, zapalkuntza patriarkal eta kolonialarekin batera erasotzen gaituena. Horregatik ezin izango dugu etxebizitzaren arazoa ulertu, dominazio kapitalistari osotasunean erreparatzen ez badiogu, deominazio honen oinarri bera zalantzan jarriz: JABETZA PRIBATUA.

Horregaitik behin eta berriz errepikatuko dugu, ez dira soilik etxegabetzeak, hau pobreen kontrako gerra bat da eta honen aurrean gure auzokideekin elkartu eta gure klasearekin antolatzea dagokigu.

Gaur egun bizi dugun krisi ekonomikoak hasi besterik ez du egin. Hala da, garai zailak datoz desjabetuontzat. Etxegabetzeak, kaleratzeak, gosea eta miseria da aurretik begiztatzen dena. Honen aurrean klase jabeduna krisia aprobetxatzeko eta gure bizitzetatik etekina ateratzen jarraitzeko antolatzen ari da.

Etxebizitza funtsezko elementua da eta izango da krisi honetan, baina ez bakarra. Eta honen ondorioa argia da: etxebizitza kapitalisten pilaketa eremu izaten jarraitzen duen bitartean, milaka familia etxerik gabe geratuko dira.

Hala da, garai zailak datoz desjabetuontzat, baina gure historiak erakutsi digun moduan krisiak antagonismorako aukera ere izan daitezke, klase berrosaketarako abagunea, inflexio puntu erabakigarriak. Eta honen aurrean dagokiguna krisiak hartuko duen norabide politikoa zehaztea da. Zer izango da datozen urteetan nagusituko dena? Individualismo hutsa edo klase elkartasuna? Pobreon arteko gerra edo klase borroka? Berregituraketa kapitalista edo iraultza?

Dena kendu nahi digute; etxea, bizitza, komunitatea, behar material oinarrizkoenak鈥 Baina bidegurutzea hau indar bihurtu daiteke. Gero eta gutxiago dugu galtzeko eta horrek irabazteko DENA dugula esan nahi du. Horregaitik gaur eta beti gure auzoKIDEen etxeak eta bizitzak defendatuko ditugu.

Mila esker urte honetan zehar gure ondoan bidea egin duzuen guztioi; kide eta lagunei, auzokideei, auzo eta herrietatik gure herria iraultzeko lan egiten duzuen eragile guztiei, baira Euskal Herriko txoko ezberdinetan loratu diren Etxebizitza sindikatuei.

Urte luzez ondoan nahi eta beharko zaituztegu. Klase elkartasunak eutsiko gaitu!

https://www.ecuadoretxea.org/el-sindicato-azet-celebra-su-primer-aniversario-siendo-un-referente-en-la-defensa-de-la-vivienda/