June 4, 2023

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Zaragoza viene observando como en los 煤ltimos a帽os el trato que Zaragoza Vivienda ha dado a sus inquilinos e inquilinas “se ha devaluado cada vez m谩s hasta llegar a la situaci贸n de total abuso e indefensi贸n que padecen en la actualidad”.

As铆 lo denuncia en un comunicado en el que afirma: “Hemos podido recabar m煤ltiples protestas de las personas usuarias que denuncian situaciones tales como la ausencia de un m茅todo transparente de c谩lculo de la renta que han de pagar o la repercusi贸n en muchos casos de los gastos de comunidad, aun cuando esta es una obligaci贸n del propietario”. “Ausencia de claridad que se ha traducido en un incremento de las cantidades que se pretende cobrar a las y los inquilinos; dejando cada vez m谩s de lado el componente social de estas viviendas. Incluso hemos podido ver casos de desahucios a personas vulnerables instigados por la gerencia de la sociedad”, critican.

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Zaragoza tambi茅n advierte de las denuncias que le han llegado por la falta de limpieza y mantenimiento, “tanto en el interior de las viviendas 鈥搇a falta de reparaci贸n de calderas es un ejemplo- como en los elementos comunes. Llegando a haber situaciones de plagas de ratones en algunas viviendas”. En este sentido, advierte de situaciones agravadas por la falta de inversi贸n en las viviendas, y recuerda que “fue muy notorio y publicitado a bombo y platillo la determinaci贸n de un presupuesto para cambiar las ventanas y mejorar su aislamiento y, sin embargo, estas reparaciones no han sido efectuadas”.

“De igual manera -contin煤a el comunicado-, el reciente cambio de la empresa de mantenimiento ha ahondado en la falta de soluciones a los problemas diarios. De hecho, es habitual que se pretenda hacer pagar al usuario una reparaci贸n que no aparece fijada en el contrato y cuyo coste no aparece justificado. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Zaragoza no olvida que recientemente sali贸 publicado en prensa que “la empresa adjudicataria ayud贸 a elaborar los pliegos del concurso por el que finalmente se le adjudic贸 la obra a ella misma“. Situaci贸n que “parece un claro indicio de trato de favor y prevaricaci贸n y que suma un mayor desagravio al deterioro en los servicios p煤blicos que venimos denunciando”.

“Entendemos que detr谩s de esto -adem谩s de la falta de recursos destinados a ello y la falta de compromiso con el derecho a la vivienda- se encuentra el 谩nimo de mercantilizar lo que deber铆a ser un derecho p煤blico para convertirlo en una m谩s de las prebendas que la actual corporaci贸n municipal (PP -Azc贸n/Chueca) emplea para hacer favores a sus contactos y amigos”, a帽aden. Por eso, subrayan, “no podemos olvidar que en los 煤ltimos meses Zaragoza Vivienda ha sido noticia por los esc谩ndalos y los ataques a su propio personal que por las medidas llevadas para los arrendatarios. Suponiendo la situaci贸n que denunciamos una pol铆tica de exclusi贸n hacia las clases populares y los sectores m谩s vulnerables de la ciudad”.

Desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Zaragoza aseguran que “no podemos permitirnos que las personas usuarios de Zaragoza Vivienda sean tratadas como ciudadanas de segunda por el hecho de vivir en una vivienda p煤blica”. As铆, este sindicato se ha propuesto “dar visibilidad” y “sobre todo voz a aquellas personas que sufren la pol铆tica que denunciamos”. Por ello, “animamos a contarnos todas las situaciones de abuso que hayan sufrido las y los arrendatarios”. A su vez, anuncian que en los pr贸ximos d铆as llevar谩n a cabo acciones de protesta y difusi贸n de esta situaci贸n con el objetivo de “obligar al Ayuntamiento a dar un giro a su pol铆tica hacia garantizar una vivienda p煤blica de calidad que cumpla con los derechos de todas las personas”.