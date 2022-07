–

De parte de Indymedia Argentina July 12, 2022 222 puntos de vista

Marat贸nica audiencia en la cartera laboral y nuevo cuarto intermedio en la mesa de negociaci贸n.

Por Luis Autal谩n.

La audiencia por el conflicto de revisi贸n paritaria 2021 de los trabajadores del Neum谩tico no arrib贸 a acuerdo. El encuentro comenz贸 a las 10 y se extendi贸 hasta la tarde de este lunes pasando a un cuarto intermedio hasta el martes 19. Luego de las deliberaciones el Sindicato 脷nico de Trabajadores del Neum谩tico (Sutna) decidi贸 incrementar su plan de lucha.

Anunciaron un paro total de actividades en las tres f谩bricas a partir de este martes, al comienzo del turno noche y hasta el mi茅rcoles a la ma帽ana, sin ingreso a las plantas. El cronograma de medidas de fuerza continuar谩 esta semana en Pirelli y Bridgestone en los turnos tarde y noche del jueves, y en el caso de Fate, desde las 22 hasta la ma帽ana del viernes.

Corresponde acotar que la instancia de conciliaci贸n obligatoria est谩 agotada y que las huelgas continuar谩n en las tres f谩bricas el s谩bado 16 desde la ma帽ana, finalizando con el inicio del turno tarde. Para el lunes 18 habr谩 otro paro en Fate desde la ma帽ana hasta el ingreso del turno tarde mientras que en Pirelli y Bridgestone el paro comenzar谩 con el turno noche hasta la ma帽ana del martes 19.

Porcentaje y horas extras

El Sutna mantiene f茅rrea su posici贸n tanto para lograr el 71% de mejora en el convenio salarial del corriente a帽o pero sobre todo por el pago de las horas extras al 200%, para el personal que trabaja en fines de semana o cuya labor supera las 40 horas en r茅gimen de cada 7 d铆as. 鈥淟a intransigencia de las empresas no tiene justificaci贸n鈥, reiteraron desde la c煤pula gremial.

Desde hace algunas semanas las compa帽铆as del sector, Pirelli, Fate y Bridgestone, se acercaron en algo al porcentaje reclamado, adem谩s ofertaron un bono por 煤nica vez, no remunerativo, en la revisi贸n pero rechazan el pago de las extras al 200%, considerando que al abonar ese tiempo adicional de trabajo al 100% se ajustan a derecho.

Una postura que hizo p煤blica la c谩mara ejecutiva que agrupa a las tres firmas, las cuales insisten en considerar latente el riesgo de provisi贸n de cubiertas que ya paraliz贸 la producci贸n de camionetas Nissan y Renault.

Alejandro Crespo, el secretario general del Sutna le reiter贸 a BAE Negocios que la estrategia de negociaci贸n que ofrecen no tiene secreto alguno, se traza en el costo laboral pagado en pesos contra la comercializaci贸n de las cubiertas a precio internacional y el acceso a d贸lares de las tres compa帽铆as, 鈥渜ue les garantiz贸 el Gobierno鈥.

Ante la consulta sobre la 鈥渋ntransigencia鈥 con la cual los apuntan desde el sector empresario, el sindicalista neg贸 tal situaci贸n. 鈥淐uando estamos seguros de algo, los trabajadores nos aferramos al reclamo. Y no es capricho, en esta pelea no va a cu谩nto a cotiza el d贸lar futuro ni cu谩ntas acciones me llevo, van las condiciones de vida de nuestras familias y eso no permitimos que se manipule鈥.

Fuente: https://www.baenegocios.com/politica/El-Sindicato-del-Neumatico-incremento-su-plan-de-lucha-ante-otro-fracaso-paritario-20220711-0128.html