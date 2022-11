–

De parte de Kurdistan America Latina November 15, 2022 161 puntos de vista

Cada pueblo tiene su propia historia. Quienes no tienen pasado, no tienen presente. Mesopotamia tiene una larga y próspera historia. Puede considerarse la cuna de las civilizaciones. Durante miles de años, la gente vivió en estas tierras, organizada en tribus. Se dice que la revolución neolítica, que puede considerarse la madre de todas las revoluciones, tuvo lugar aquí. Antes de que surgiera la civilización sumeria, la gente se organizaba en tribus y vivía de forma comunitaria. Estos grupos vivían su vida de forma organizada y colectiva, con poco individualismo. Es decir, el sistema de la época se basaba en el comunalismo y la cooperación, y estas sociedades convivieron entre sí de forma democrática y liberada hasta la formación del sistema autoritario representado por la clase sumeria. Esa sociedad, que se basaba en la moral y la cooperación, fue transformada en una sociedad de clases autoritaria por la civilización sumeria. Al mismo tiempo, las antiguas tradiciones de una vida más comunal sobrevivieron junto a esa nueva sociedad de clases, especialmente en las aldeas. En el norte y este de Siria (NES), el espíritu comunal y la cooperación sobrevivieron de una manera u otra, a pesar de los 5.000 años de regímenes autoritarios desde el advenimiento de la civilización sumeria.

Desde la revolución del 19 de julio de 2012, los pueblos del NES pudieron construir una alternativa. Una alternativa al sistema del partido Baaz, que ignoraba los derechos de todos los pueblos que vivían en esta zona, y una alternativa al ISIS, que oprimía al pueblo en nombre de la religión. Ambos sistemas tienen en común que no dejan espacio a los pueblos de otras religiones y etnias ni a otras formas de pensar. La alternativa en el NES hace hincapié en los valores comunitarios, la fuerza de la sociedad, la importancia de la libertad de las mujeres y una fuerte cooperación con todas las religiones y etnias. Sin la libertad de las mujeres y sin una fuerte cooperación con todas las personas que viven en la zona, no será posible una verdadera democracia.

Un Estado se considera una contradicción con la democracia, por lo que en lugar de construir un Estado, el objetivo es luchar por un sistema político que abarque los derechos culturales y políticos de todas las personas. Este enfoque pretende evitar el peligro de reproducir la opresión de un pueblo por otro a través del sistema del Estado-nación. Los valores y principios compartidos de una sociedad se consideran más importantes que la etnia de las personas que viven en ella. En lugar de disolver la identidad, la cultura y la lengua, esta ideología promueve la idea de una «nación democrática», que propone que todas las identidades tengan espacio para organizarse y estar representadas. En la práctica, esto significa que, mediante un sistema de cuotas, se garantiza la presencia de todos los grupos y religiones en los órganos de decisión, como los consejos. Además, en la redacción del Contrato Social (que es el principal documento en el que los pueblos del NES organizan su convivencia) se utiliza un sistema de cuotas para garantizar la presencia de hombres, mujeres y todas las religiones y etnias.

En el NES, tres son las lenguas oficiales: kurdo, árabe y sirio-arameo. Los niños en la escuela aprenden su propia lengua, así como, a cierta edad, la de los demás. Todos los pueblos pueden organizarse según su cultura y religión, pero al mismo tiempo los pueblos celebran los días religiosos especiales de los demás y en todas las fiestas religiosas especiales hay días festivos oficiales. Los niños en la escuela aprenden su propia religión, así como todas las demás. El principio no es sólo la tolerancia, sino la convivencia. Esto es un trabajo duro. Viniendo de una historia basada en la exclusión y la opresión, aprender a vivir juntos y ser parte de los demás no es tan fácil.

Desde el principio de la revolución se construyó un sistema de comunas y consejos para superar el modelo de estado-nación y permitir una verdadera democracia basada en la libertad de las mujeres, la ecología y la pluralidad. La democracia significa que el pueblo puede gobernarse a sí mismo, por lo que una verdadera democracia se construye en función de la fuerza de la sociedad, cuando el Estado tiene poca influencia. La democracia es inherente a una sociedad abierta y libre, donde los individuos y los grupos son sujetos políticos y se gobiernan a sí mismos sobre la base del consenso colectivo. Es la fuerza de la comunidad para organizarse. La sociedad a la que aspiramos es una sociedad ético-política, es decir, una sociedad en la que todas las personas están implicadas y organizadas y en la que se protegen los valores éticos de la sociedad. Vemos esto como un mecanismo principal contra regímenes de poder como el capitalismo y el patriarcado, que trabajan para disolver la sociedad y crear un sistema de individuos sin la unión de los valores sociales. Cuanto más fuerte es una sociedad, menos posibilidades tienen los sistemas de poder de gobernar. Por lo tanto, en una democracia real vemos que la primera necesidad es que el pueblo se organice en todas las esferas de la vida.

Un sistema de comunas y consejos permite a la sociedad autogestionarse y organizarse en todos sus ámbitos y aspectos. Esto no puede considerarse un invento nuevo, sino que debe verse como algo profundamente arraigado, aunque quizá un poco debilitado por los años de regímenes de poder. Puede verse como un renacimiento del estilo de vida de los antepasados en las sociedades anteriores; la palabra comuna significa un grupo de personas que viven en una zona, y que se unen para protegerse, gestionar sus vidas y resolver los problemas y dificultades de su zona. La administración autónoma define la comuna como la unidad más pequeña que organiza el barrio, el pueblo o la ciudad y se ocupa de todas sus necesidades. Es la piedra angular de la autoadministración democrática y su fuerza central. La democracia en el NES se organiza de forma ascendente. Las comunas, que son las unidades más pequeñas, se reúnen en consejos. Es el modo de vida democrático colectivo y directamente la organización básica de la democracia, que son las unidades de la sociedad ética y política. Cuando el sistema democrático social se construye sobre la comuna, la sociedad puede resolver sus problemas, tomar sus decisiones y organizar todos sus ámbitos, como la seguridad, la educación, la economía, la vida social, la sanidad y otros, de forma verdaderamente democrática.

La comuna, en el concepto de nación democrática, es uno de los pilares más importantes sobre los que se construyó la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES). Otra cuestión clave es que el individuo se percibe como comunal, es decir, como participante activo en los ámbitos de la vida comunitaria. Se considera que el individuo, como ser social, tiene el deseo de formar parte de una sociedad política ética y de desempeñar un papel activo en la comunidad. Todos constituyen una célula unificada y complementaria dentro de la comunidad.

La Administración Autónoma se formó a partir de las comunas situadas en las regiones del NES. Las comunas constituyen la base de la administración autónoma. El objetivo es que cada pueblo y barrio se organice en comunas. El Contrato Social que se redactó en 2016, y que ahora se está reescribiendo, constituye la base sobre la que los habitantes del NES conviven y organizan su sociedad. En este contrato social la comuna ocupa un espacio amplio e influyente. Hay varios artículos en el Contrato Social relativos a la comuna, entre ellos «La comuna es la forma básica y popular de democracia directa, el lugar en el que se desarrolla una sociedad ético-política y que produce la vida social. Es el órgano de decisión y gestión dentro de la esfera administrativa y organizativa, y la comuna actúa como un consejo autónomo en todas las etapas de la toma de decisiones. Un ciudadano dentro de la autoadministración democrática tiene derecho a participar voluntariamente en la comuna. Cada unidad administrativa (pueblo – distrito – ciudad o comarca) tiene derecho a decidir sobre los asuntos y las cuestiones que le conciernen, siempre que esto no entre en conflicto con la esencia del Contrato Social. La Administración Autónoma organiza su vida comunitaria democrática y libre en base a la formación de comunas, consejos, academias, cooperativas, unidades económicas comunitarias e instituciones que complementan el sistema societario, que se organizan en forma de confederación. El sistema democrático se desarrolla y consolida en función de estas instituciones.

Comunas y concejos

Las comunas son la base de la democracia. La democracia a la que aspiramos es una democracia ascendente. Los copresidentes de la comuna, un hombre y una mujer, son elegidos. Los miembros de los comités también son elegidos. Además de las comunas, hay concejos. A un nivel superior, con barrios más grandes o ciudades pequeñas, de nuevo las comunas se reúnen en un concejo. En el concejo, el 60% de los miembros son elegidos directamente y el 40% son representantes de instituciones sociales, religiones y minorías. El concejo se elige por dos años. De nuevo, estos concejos forman otro concejo de un nivel superior como el de la ciudad o el cantón (que significa muchas ciudades juntas). Para garantizar que la democracia sea realmente una democracia de abajo a arriba y que toda la gente participe, se toman algunas medidas. Los municipios eligen a sus colíderes y a los miembros de los comités una vez cada dos años. Estos colíderes representan a la comuna a nivel de concejo. Además, cada mes el concejo organiza una reunión con la comuna. En los concejos de nivel superior están representados los colíderes de los concejos. También a nivel de comités se realiza este mismo sistema de abajo a arriba. Por ejemplo, el HPC (fuerzas de seguridad interna) es responsable de la protección de las comunas, y los representantes del comité de protección de la comuna se reúnen de nuevo a un nivel superior para discutir el tema de la protección con los representantes de otras comunas.

De este modo, se garantiza un verdadero proceso de base y una verdadera democracia en la que todas las personas están representadas y, lo que es más importante, participan activamente. Las elecciones se celebran en una reunión. Los candidatos anuncian sus nombres y se celebran las elecciones. El proceso de nominación tiene en cuenta la participación e inclusión de todos los grupos y religiones para que todos estén representados y cada grupo tenga derechos con total transparencia y equidad.

Hay 4.464 municipios en el NES. Las comunas están distribuidas entre ciudades, distritos y pueblos. Al Jazeera: 2.296 comunas; Tabqa: 172 comunas; Manbij: 363 comunas; Raqqa: 297 comunas; Afrin: 147 comunas; Kobane: 537 comunas; Deir Ezzor: 652 comunas.

El mecanismo de trabajo de los concejos: el concejo toma como base los miembros de la comuna. Sobre esta base se forma el concejo, y así sucesivamente hasta llegar a la máxima presidencia conjunta dentro de la Administración. Una vez concluidas las elecciones y anunciados los resultados por la comisión, cada concejo celebra su primera reunión, en la que se elige la presidencia conjunta y se forman los comités.

Comités

Para organizar el trabajo, cada comuna puede establecer comités. En la mayoría de las comunas hay al menos seis comités: Comité de Servicios, Autodefensa, Justicia (Reconciliación), Mujeres, Educación, Economía. Además, cada comuna puede establecer otros comités según sus necesidades, como el de agricultura. Por ejemplo, la comuna de un pueblo debe tener un comité para la agricultura en contraste con la comuna de una ciudad que probablemente no lo necesite. Explicaremos brevemente el trabajo de cada comité dentro de la comuna.

1 – Comité de Servicios – Los miembros de este comité son elegidos por los miembros de la comuna en su conjunto. Este comité requiere paciencia y habilidades sociales con sus miembros; es un trabajo de gran importancia para la comunidad. Este comité es el que supervisa todo el trabajo de servicios dentro del municipio y sus miembros son considerados el enlace entre las familias y los organismos de servicios de la Administración Autónoma para poder satisfacer necesidades como el agua, el gas, la electricidad y otras. Dadas las condiciones en el NES, como el embargo y los ataques de Turquía, hay falta de agua, gas y electricidad. Turquía utiliza el agua como arma y ocupa las regiones con mayor disponibilidad de agua. Además, el embargo influye negativamente en la economía. Sin embargo, la Administración Autónoma se esfuerza y utiliza todas sus posibilidades para satisfacer todas las necesidades de la región y el Comité de Servicios tiene un papel importante a la hora de proporcionar a los ciudadanos lo que necesitan. Hay mucho trabajo que recae sobre los hombros de este comité; por ejemplo, el comité se coordina con los municipios para mantener la limpieza del barrio, así como en coordinación con la Autoridad de Hidrocarburos proporcionando gas doméstico a precios muy razonables en comparación con otras zonas de Siria donde estos servicios no existen.

2 – Comité de autodefensa – Las tareas de este comité son realizar turnos nocturnos y diurnos para proteger el barrio de cualquier acto terrorista que atente contra su seguridad. Su trabajo no se limita a eso, sino que sus funciones son participar en el rechazo de todos los ataques internos y externos que afecten a la seguridad del pueblo y de la región, en cooperación y coordinación con las instituciones de seguridad. Al principio de la revolución, las Fuerzas de Autodefensa Comunitaria (HPC) se encargaron de proteger los barrios día y noche y mantuvieron la seguridad de todas las zonas debido a la situación de aquel momento y para evitar que se desatara el caos y que los ladrones y saboteadores no pudieran aprovechar su oportunidad. Esto continúa hasta hoy: las Fuerzas de Autodefensa Comunitaria se organizan a nivel de comunas. Hay muchas amenazas a la seguridad: El terrorismo como el ISIS y otros grupos yihadistas, los ataques del Estado turco, además de que Turquía y el régimen intentan desestabilizar la región utilizando agentes, ladrones y otros. Así que, especialmente a nivel de comunas, la gente que conoce su barrio de cerca es capaz de protegerlo. Cuando es necesario, estas unidades cooperan con las fuerzas de seguridad interna (asayish) o las FDS (fuerzas militares). Las HPC están formadas por personas de la comuna que trabajan voluntariamente, pero las otras fuerzas son profesionales. Las mujeres que realizan este trabajo se organizan también de forma autónoma, como HPC-Jin (Fuerzas de Autodefensa Comunitaria de Mujeres). Un muy buen ejemplo de la importancia de las Fuerzas de Autodefensa Comunitaria pudo verse en el ataque de ISIS en enero de 2022. ISIS atacó una prisión en la que están recluidos sus miembros en un ataque coordinado desde dentro y fuera de la prisión. Esto podría haber terminado en un resurgimiento de ISIS, pero todas las fuerzas de autodefensa, incluidas las Fuerzas de Autodefensa Comunitaria, no permitieron que esto sucediera.

Especialmente las Fuerzas de Autodefensa Comunitaria desempeñaron un papel importante al no dejarse ganar por el pánico y ayudar a atrapar a los atacantes. Otro ejemplo de la importancia de las Fuerzas de Autodefensa Comunitaria es su papel en la protección de los campos. Cada año, los mercenarios y el ISIS incendian los campos de trigo para que la gente se muera de hambre. Los hombres y mujeres de las HPC protegen los campos. Esto significa que aldeas enteras y gente de los pueblos se unen para proteger sus campos. Cuando se producen incendios, todo el mundo ayuda a apagar el fuego.

3 – El Comité de Justicia (Reconciliación) – Según el Contrato Social, la comuna está en el centro de la labor del poder judicial. El Contrato Social establece lo siguiente: «El sistema de justicia social se basa en la organización de la sociedad, según la cual los problemas sociales en las comunas de los pueblos, barrios, ciudades y pueblos se abordan de manera justa, y toma el principio de la reconciliación como base para resolver los problemas. Los órganos del poder judicial parten de la comuna en forma de Comités de Reconciliación». El comité de reconciliación trabaja para resolver las diferencias, lograr la paz y promover la armonía social. Este comité está formado por miembros de la comuna que son aceptados por la sociedad; el comité reúne a las diferentes partes de un conflicto, disputa o delito (incluyendo delitos con violencia y el robo), escucha a todos los implicados e intenta encontrar una solución fuera de los tribunales que sea aceptada por todas las personas implicadas.

El NES ha visto muchas cosas: el régimen opresivo del Baaz, que se basaba en los principios de “divide y vencerás” y en la creación de desconfianza entre los pueblos; una característica que podemos ver en la mayoría de los sistemas de poder, incluido el capitalismo. Luego, ISIS gobernó mediante un sistema sin espacio para el pensamiento, aparte del de los salafistas, con reglas muy estrictas. Además, las guerras tienen un gran impacto: primero ISIS, después Turquía y la OTAN utilizando aviones, drones y mercenarios, continuando hasta la actualidad. El embargo económico y el corte de agua también influyen en la economía en sentido negativo. Así que, como todas las sociedades, el NES tiene su cuota de problemas sociales. En las comunas, el comité de reconciliación o de resolución de problemas tiene como objetivo resolver los problemas sociales, como las disputas, incluidos los robos y la violencia, sin acudir a los tribunales. Hay tribunales, pero si es posible el objetivo es resolver los problemas sin acudir a ellos. Las mujeres, en particular, desempeñan un papel muy importante en estos comités y sólo un 20% de los problemas sociales no pueden resolverse o son demasiado complejos o duros como para que sea necesario acudir a los tribunales.

El sistema de justicia social es un aparato independiente basado en los principios éticos, políticos y culturales de la sociedad, y tiene como principio la protección de la libertad de las personas y de las mujeres. Persigue sus objetivos de proteger los derechos del individuo en la comunidad mediante la participación de todos en la organización de las unidades locales. Los artículos del sistema judicial fueron redactados por especialistas y juristas de todos los grupos, partidos y competencias políticas para establecer un sistema de justicia acorde con la naturaleza y la realidad de la sociedad del NES. El sistema judicial es la esencia del Contrato Social para lograr la justicia social. Desde el principio, el Comité de Reconciliación se preocupó por el principio de la convivencia, la tolerancia y la no discriminación entre razas y creencias. Los desacuerdos se resolvían a través del Comité de Reconciliación, además de la participación de figuras religiosas y dignatarios de la región. Estos últimos se sentaban con los litigantes para escuchar sus opiniones y resolverlas de forma satisfactoria para ambas partes. El comité de reconciliación contribuyó en gran medida a unir a los componentes de la sociedad y a crear amistad, respeto, confianza y amor entre ellos.

4 – Comité de Educación y Sensibilización – Los miembros de este comité tienen buenas capacidades en el campo de la educación. Su trabajo se dedica a impartir cursos educativos a la gente del barrio de diferentes grupos de edad. Esto incluye diferentes temas en el campo de la ética y la democracia, así como la organización y administración de la sociedad para formar una sociedad democrática sólida y consciente. Este comité ayuda a construir una sociedad resistente que conoce sus derechos y los cumple, y que entiende sus deberes y respeta los derechos y las libertades de los demás. En el caso de los jóvenes, especialmente de los alumnos de primaria, el comité hace un seguimiento de sus asuntos y de los obstáculos a los que se enfrentan, y los discute con la administración escolar para resolverlos con la participación de los padres. Entre las labores destacadas que realiza el Comité de Educación está la de enseñar a escribir y leer a los grupos de mayor edad, así como impartir clases en las lenguas maternas de los alumnos dentro de la comuna.

5 – Comité de Economía – La comuna también desempeña un papel en el desarrollo de la economía de la sociedad, y en el Contrato Social se establece que «la administración autónoma adopta el principio de una economía comunitaria que establece la autosuficiencia y el desarrollo sostenible y equilibrado». Dadas las difíciles condiciones que viven las regiones del NES, los municipios no han podido activar realmente la economía comunal como debería funcionar. Más bien, su labor se ha limitado a las posibilidades que tiene la comuna, como la apertura de talleres de costura, por ejemplo. El Comité de Economía trata de poner en marcha cooperativas a nivel de la comuna, para que la gente sea capaz de mantenerse a sí misma y sea menos dependiente de un mercado capitalista. El sistema de economía por el que luchamos es una economía social basada en las cooperativas. En la actualidad, no hemos conseguido ser tan independientes del capitalismo como creemos necesario. Además de las condiciones prácticas, también hay que superar las formas de pensar capitalistas. Es necesario creer que una economía social puede funcionar y que esta revolución es duradera. Debido a los numerosos cambios en cortos periodos de tiempo y a los continuos ataques, reforzar esta creencia es una lucha continua.

6 – Comité de Mujeres – Desde el comienzo de la formación de las comunas, Kongra Star ha preparado, formado y supervisado el Comité de Mujeres para que ocupe su lugar y proteja los derechos de las mujeres en la sociedad comunal. El Comité de Mujeres de la comuna es independiente en su trabajo y los hombres de la comuna no interfieren en sus decisiones. Al contrario, prestan toda la ayuda que se les pide para coronar con éxito y progreso el trabajo de las mujeres. El trabajo del comité se dedica a todo lo relacionado con las mujeres y tiene una gran responsabilidad, dadas las circunstancias bajo el régimen anterior y las costumbres de los clanes que marginaban a las mujeres y les negaban sus derechos. Las mujeres no eran vistas como personas bajo el gobierno de ISIS. Además, bajo el régimen del BAAZ había muchos problemas, como la denegación de derechos, la discriminación en la Constitución, la violencia de los hombres, los matrimonios forzados, etc. El Comité de Mujeres se formó para tratar todos estos problemas. Además, el comité celebra reuniones periódicas para mujeres de todas las edades, les proporciona asesoramiento y debates relacionados con sus derechos, escucha sus problemas, si los hay, y los aborda en cooperación y coordinación con los órganos y comités relacionados con las mujeres dentro de los órganos de autogestión. El Comité de Mujeres ha sido y es un defensor de la prevención del matrimonio de las menores de edad, y mediante la repetición de la formación continua y la sensibilización, podemos ver que este fenómeno ha disminuido mucho en la sociedad.

Además de estos comités, hay comités que sólo existen a nivel de consejo, como el Comité de Municipios y Medio Ambiente, el Comité de Salud, el Comité de Cultura y Arte, el Comité de Diplomacia, el Comité de Política, el Comité de las Familias de los Mártires y el Comité de Religión y Creencias.

Resumiendo, podemos decir que en poco tiempo se ha conseguido mucho. Tal vez la revolución comenzó en 2012, pero algunas zonas no fueron liberadas de ISIS hasta 2017. Las comunas han sido especialmente importantes para fortalecer la comunidad, reforzar la amistad y la cooperación entre personas de todas las creencias y etnias, y crear estabilidad. La guerra, y la pobreza creada por la guerra y el embargo, pueden tener efectos sociales devastadores, como el crecimiento de la mafia, la prostitución y la creación de una situación en la que nadie puede confiar en otro. Con el establecimiento de las comunas y los concejos ocurrió lo contrario: una mayor creencia en uno mismo y en los demás.

Se preserva el patrimonio y la identidad de cada etnia y creencia, según el concepto de nación democrática. La AANES hace mucho hincapié en la convergencia de religiones y creencias y se aleja de la intolerancia y la discriminación racial sectaria que llevan a la sociedad a su destrucción.

La Administración Autónoma y las comunas

Las comunas son la base de la Administración Autónoma. Son las unidades más pequeñas para garantizar una verdadera democracia de abajo hacia arriba. Para asegurar esto, la Administración Autónoma ha desarrollado algunas bases y reglas en torno al trabajo y la responsabilidad de la comuna. Todos los grupos del NES tienen libre albedrío, la última palabra y la decisión final, y toman sus propias decisiones. Son ellos los que establecen el programa de gestión de sus asuntos, como la igualdad de género, la creación de consejos de jóvenes y la responsabilidad de las comunas de desarrollar planes y proyectos para los niños (jardines infantiles, actividades culturales y deportivas para ellos). La representación de todas las creencias y culturas en los concejos, teniendo en cuenta las necesidades de cada grupo y el número de sus miembros. El proyecto de autogestión ha tenido un gran éxito y resonancia en todo el mundo como experiencia pionera en Oriente Medio. La razón principal de su éxito es el hecho de confiar en las personas de todos los grupos y convertirlas en la principal referencia de la autogestión.

Presentamos dos ejemplos de cómo las comunas y los concejos pueden cooperar, especialmente cuando hay personas a nivel de la comuna que no están de acuerdo con la decisión tomada por el concejo. En mayo de 2021, tratando de encontrar soluciones a los problemas económicos causados por la política de poder externa, el Consejo General de la Administración Autónoma decidió aumentar los precios del combustible y del gas. Esta decisión fue recibida con protestas públicas inmediatas. La gente criticó que no se había incluido suficientemente a las comunas en el proceso de toma de decisiones, y que la situación económica del pueblo no podía hacer frente al aumento de los precios de los combustibles y el gas en ese momento. En este contexto, el Consejo General reconsideró y anuló su anterior decisión tres días después. Ahora, de acuerdo con la demanda del pueblo, se organizan debates y reuniones de asesoramiento en todas las comunas para garantizar la mejor solución posible en interés del pueblo. Este ejemplo reciente garantizó la confianza de la gente. Demuestra que la conciencia y la fuerza de la sociedad para dar forma a la política pueden defender la voluntad y los intereses del pueblo.

Lo mismo pudo verse en Manbij en 2021. El régimen sirio intentó organizar a su pueblo contra la Administración Autónoma y organizó protestas violentas. ISIS apoyó estas protestas con minas, y algunos miembros de las fuerzas de seguridad de la Administración Autónoma fueron asesinados. A pesar de ser atacadas, las fuerzas de seguridad no se dejaron provocar. En sólo un par de días, gracias a las discusiones con los líderes de las tribus, los problemas se resolvieron, y la implicación, la creencia y la aceptación de las tribus de Manbij se hicieron más fuertes.

La Administración Autónoma en el punto de mira

Desde el principio, la Administración Autónoma se vio sometida a una guerra especial por parte de los regímenes turco y sirio, que intentaron distorsionar la imagen de la administración e incitar a la gente contra ella. En particular, trataron de crear una situación de agresión entre kurdos y árabes, pero gracias al sistema de comunas y al arduo trabajo de los comités, especialmente el Comité de Reconciliación, estos Estados fracasaron. La sabiduría del pueblo de todos los grupos de la región, que creía en el principio de la autogestión democrática, hizo fracasar la planificación de estos saboteadores. Podemos ver en el NES que el mecanismo de su trabajo va bien en la mayoría de las áreas de la vida, y en otras áreas todavía se necesita más progreso y trabajo.

Podemos concluir que la implementación de la democracia es un trabajo duro en el día a día. Es una lucha en sí misma. Los regímenes autoritarios, incluido el capitalismo, afectan a la capacidad de las personas para organizarse a sí mismas y a su sociedad y a la capacidad de creer en sí mismas y en los demás. Por lo tanto, se necesita mucho aprendizaje, concienciación y debates diarios. Pero, al mismo tiempo, el proyecto del NES, a pesar de sus difíciles condiciones, demuestra que puede funcionar. La AANES todavía no está reconocida por la comunidad internacional, aunque puede ser un modelo para llevar la paz y la democracia popular a toda Siria y a todo Oriente Medio; sólo el Parlamento catalán la ha reconocido y aprobado. El NES sigue enfrentándose diariamente a la guerra, y los empleados civiles de los departamentos independientes son diariamente objeto de ataques con drones por parte de Turquía, con la conformidad de Rusia y la OTAN.

De hecho, lo que realmente necesitamos para la democracia real es la firme creencia y la autoconfianza de que el proyecto democrático puede tener éxito, y que la sociedad puede organizarse y protegerse sin un Estado. En una época de profunda desesperación y crisis humana y ecológica, hemos aprendido que la organización confederal democrática de una sociedad puede satisfacer muchas de sus necesidades espirituales y materiales. Hemos aprendido que la democratización es un proceso continuo que requiere una reflexión constante y propia. Ninguno de nuestros logros estará garantizado ni se conservará si no lo protegemos y lo llevamos adelante. Lo que ayudará a estabilizar el norte y el este de Siria, especialmente en un momento en que Turquía, ISIS y las potencias internacionales siguen amenazando este proyecto, es que la gente de todo el mundo está empezando a organizarse lejos del Estado y del capitalismo.

FUENTE: Civil Diplomacy Center / Traducido por Rojava Azadi Madrid / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>