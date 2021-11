El sistema económico occidental está ‎a punto de expirar

En el siglo XVIII, los economistas brit谩nicos del capitalismo, reunidos alrededor de David 鈥嶳icardo, ya se interrogaban, sobre la perennidad de ese sistema. Lo que al principio reportaba enormes ganancias 鈥巃cabar铆a convirti茅ndose en algo ordinario, dejando de enriquecer a quienes inicialmente hab铆an 鈥巓btenido beneficios. El consumo no podr铆a justificar eternamente la producci贸n en masa. 鈥嶮谩s tarde, los socialistas 鈥揳lrededor de Karl Marx predec铆an el inevitable fin del sistema 鈥巆apitalista [1].鈥

La muerte de este sistema debi贸 haber ocurrido en 1929. Pero, para sorpresa de todos, logr贸 鈥巗obrevivir. 鈥

Hoy nos acercamos a un momento similar: para Occidente, la producci贸n de bienes ya 鈥巒o reporta suficientes ganancias, s贸lo logra hacer dinero el mundo de la finanza. En todo 鈥巈l mundo occidental se reduce el nivel de vida de la gran mayor铆a de la gente, mientras que 鈥巆rece escandalosamente el patrimonio de unos pocos individuos. El sistema est谩 otra vez 鈥巃l borde del colapso definitivo. 鈥

鈥幝縋odr谩n a煤n los s煤per capitalistas salvar sus enormes fortunas o veremos producirse una 鈥巖edistribuci贸n aleatoria de la riqueza como resultado de un enfrentamiento generalizado?鈥

LA CRISIS DE 1929 Y LA SUPERVIVENCIA DEL CAPITALISMO

Cuando estalla en Estados Unidos la crisis de 1929, las 茅lites occidentales estimaron que hab铆a 鈥巑uerto la gallina de los huevos de oro y que era necesario encontrar r谩pidamente un nuevo sistema 鈥巓 la humanidad morir铆a de hambre. 鈥

La lectura de la prensa estadounidense y de la prensa europea de aquella 茅poca resulta 鈥巔articularmente instructiva para los interesados en comprobar la angustia que reinaba en Occidente. 鈥嶪nmensas fortunas se esfumaban en s贸lo un d铆a. Millones de obreros se ve铆an abruptamente 鈥巐anzados a la calle y, sin perspectivas de hallar un nuevo empleo, eran v铆ctimas no ya de la 鈥巑iseria sino del hambre. 鈥

Los pueblos se rebelaban. En numerosos pa铆ses, la polic铆a reprim铆a a tiros las multitudes 鈥巈nfurecidas. Nadie cre铆a que el capitalismo fuese capaz de cambiar y menos a煤n de renacer. 鈥嶢parec铆an entonces dos nuevos modelos: el estalinismo y el fascismo. 鈥

Aunque hoy, un siglo despu茅s, tenemos una visi贸n diferente de todo aquello, en aquel momento 鈥巘odo el mundo estaba consciente de las taras de ambas ideolog铆as. Pero lo m谩s importante era 鈥巗aber qui茅n lograr铆a realmente alimentar a su poblaci贸n. Ya no hab铆a derecha ni izquierda, s贸lo 鈥巙n generalizado 鈥渟谩lvese quien pueda鈥. 鈥

Benito Mussolini, quien hab铆a dirigido el principal diario socialista italiano antes de la Primera 鈥嶨uerra Mundial 鈥揳ntes de convertirse en agente del MI5 brit谩nico durante ese conflicto鈥, devino 鈥巈n l铆der del fascismo, que se ve铆a entonces como la ideolog铆a que iba a garantizar el pan a 鈥巐os obreros. Josef Stalin, quien hab铆a sido bolchevique durante la Revoluci贸n Rusa, liquid贸 a 鈥巆asi todos los delegados de su partido y renov贸 su dirigencia para construir la URSS, 鈥巆onsiderada entonces como una concretizaci贸n de la modernidad. 鈥

Pero ninguno de los dos logr贸 hacer prevalecer su modelo. En definitiva, los economistas 鈥巗iempre acaban vi茅ndose obligados a ceder el paso a los militares. Las armas tienen siempre 鈥巐a 煤ltima palabra. Estall贸 la Segunda Guerra Mundial, la URSS y los anglosajones obtuvieron la 鈥巚ictoria y el mundo asisti贸 a la ca铆da del fascismo. Estados Unidos era el 煤nico pa铆s que hab铆a 鈥巈scapado a la devastaci贸n de la guerra y el presidente Franklin Roosevelt, al organizar el sector 鈥巄ancario, dio al capitalismo una segunda oportunidad. Estados Unidos reconstruy贸 Europa, 鈥巃bsteni茅ndose de presionar a los obreros europeos鈥 por temor a verlos volverse hacia la URSS. 鈥

LA CRISIS POST-URSS

Sin embargo, con la desaparici贸n de la URSS, a finales de 1991, el capitalismo, hu茅rfano 鈥巇e rival, regres贸 a sus viejos demonios. En pocos a帽os, las mismas causas producen los mismos 鈥巈fectos: la producci贸n comienza a decrecer en Estados Unidos y las transnacionales trasladan 鈥巐os empleos a China. La clase media sufre un lento proceso de erosi贸n. Los propietarios 鈥巈stadounidenses de capitales se sienten amenazados e inician experimentos tratando de salvar 鈥巗u pa铆s y de mantener el sistema.

El primero de esos experimentos consisti贸 en convertir la econom铆a de Estados Unidos en exportadora 鈥巇e armamento y utilizar las fuerzas armadas estadounidenses para controlar las fuentes de 鈥巑aterias primas y de recursos energ茅ticos en la parte no globalizada del mundo. Es ese 鈥巈l proyecto 鈥搇a adaptaci贸n del 芦capitalismo financiero禄, si tal f贸rmula compuesta de 鈥巇os elementos radicalmente opuestos tuviese alg煤n sentido real鈥, la doctrina Rumsfeld-鈥嶤ebrowski [2], lo que llev贸 el 芦Estado Profundo禄 estadounidense a 鈥巓rquestar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la 芦guerra sin fin禄 en el Medio Oriente 鈥巃mpliado. Ese episodio ha dado al capitalismo un respiro de 20 a帽os, pero las consecuencias 鈥巌nternas 鈥揺n Estados Unidos鈥 han sido desastrosas para la clase media.

El segundo intento consisti贸 en frenar el intercambio internacional y tratar de forzar el regreso 鈥巇e los empleos y de la producci贸n a Estados Unidos, intento que emprendi贸 Donald Trump 鈥巇urante su mandato presidencial. Pero Trump hab铆a declarado la guerra a los organizadores 鈥巈stadounidenses del 11 de septiembre y nadie lo ayud贸 a tratar de salvar su pa铆s.

Tambi茅n se plante贸 una tercera posibilidad: olvidarse de las poblaciones de los pa铆ses 鈥巓ccidentales y llevarse los megamultimillonarios a vivir en un Estado robotizado, desde donde 鈥巔odr铆an dirigir sin temor los movimientos de sus inversiones. Eso es el proyecto Neom que 鈥巈l heredero del trono saudita, el pr铆ncipe Mohamed ben Salman, comenz贸 a construir en 鈥巈l desierto de Arabia Saudita, con la bendici贸n de la OTAN. Despu茅s de un periodo de intensa 鈥巃ctividad, los trabajos all铆 est谩n hoy en punto muerto.

El antiguo equipo de Donald Rumsfeld 鈥揺l secretario de Defensa recientemente fallecido de George Bush hijo鈥, equipo 鈥巕ue inclu铆a a los doctores Richard Hatchett [3] y Anthony Fauci [4], decidi贸 dar inicio a una cuarta opci贸n alrededor de la pandemia de Covid-19. Se trata 鈥巇e proseguir y de generalizar en los Estados desarrollados lo que ya se hab铆a iniciado en 2001. 鈥嶦l confinamiento masivo de las poblaciones sanas ha llevado los Estados a endeudarse. El uso 鈥巌ntensivo del teletrabajo ha abierto el camino a la deslocalizaci贸n de decenas de millones de 鈥巈mpleos. El 芦pase sanitario禄 o 芦pasaporte covid禄 ha legalizado la imposici贸n de una sociedad 鈥巄asada en el control y la vigilancia masiva sobre la poblaci贸n. 鈥

KLAUS SCHWAB Y EL 芦GRAN REINICIO禄 (THE GREAT RESET)

En ese contexto, el presidente del Foro de Davos, el alem谩n Klaus Schwab publica su libro Covid-鈥庘19: The Great Reset, libro que no es la exposici贸n de un programa sino un an谩lisis de la situaci贸n y 鈥巔retende anticipar las posibles evoluciones. 鈥

鈥Covid-19: The Great Reset en realidad fue escrito por los miembros del Foro de Davos y 鈥巗u lectura nos permite tener una idea del lamentable nivel intelectual de esos individuos. El texto 鈥巈s una sucesi贸n de clich茅s, donde se amontonan adem谩s una mezcolanza de citas de grandes 鈥巃utores y las cifras catastrofistas de Neil Ferguson, el gur煤 del Imperial College [5].鈥

En los a帽os 1970-1980, Klaus Schwab fue uno de los directores de la compa帽铆a Escher-Wyss, que 鈥巘uvo un importante papel en el programa de investigaci贸n nuclear de la Sud谩frica del apartheid, 鈥巆ontribuci贸n violatoria de la resoluci贸n 418 del Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, 鈥嶬laus Schwab cre贸 un club de jefes de empresas que acabar铆a convirti茅ndose en el Foro Econ贸mico 鈥嶮undial de Davos. El cambio de nombre se concret贸 con ayuda del Centro para la Empresa 鈥嶱rivada Internacional (CIPE) que es la rama patronal de la National Endowment for Democracy 鈥搇a 鈥巘ristemente c茅lebre NED鈥, la cual es a su vez una pantalla de la CIA. Es por eso que en 2016 鈥嶬laus Schwab aparec铆a registrado en el Grupo de Bilderberg 鈥撁硆gano de influencia de la OTAN鈥 鈥巆omo 鈥渇uncionario internacional鈥, algo que Schwab nunca ha sido oficialmente. 鈥

En su libro Covid-19: The Great Reset, Klaus Schwab prepara a sus lectores para la implantaci贸n 鈥巇e una sociedad orwelliana, y lo hace anunciando todo tipo de hecatombes, hasta la muerte del 鈥庘40% de la poblaci贸n mundial en la pandemia de Covid-19. Sin embargo, Schwab no propone 鈥巒ada concreto, de hecho ni siquiera parece preferir alguna opci贸n. Lo 煤nico que queda claro en 鈥巗u libro es que 茅l y su p煤blico no decidir谩n nada pero que est谩n dispuestos a aceptar lo que sea 鈥巔ara conservar sus privilegios. 鈥

CONCLUSI脫N

Es evidente que estamos a las puertas de un cambio trascendental, capaz de barrer con todas las 鈥巌nstituciones occidentales. Ese cataclismo podr铆a evitarse de una manera muy simple, bastar铆a 鈥巆on modificar el equilibrio de las remuneraciones entre el trabajo y el capital. Pero es improbable 鈥巕ue se aplique tal soluci贸n porque eso ser铆a el fin de las megafortunas. 鈥

Si tenemos en cuenta esos datos, veremos que la rivalidad entre Occidente y el Oriente s贸lo es 鈥巗uperficial. No s贸lo porque los asi谩ticos no piensan en t茅rminos de competencia sino 鈥巗obre todo porque saben que est谩n asistiendo a la agon铆a de Occidente. 鈥

Es por eso que Rusia y China construyen su mundo sin apuro鈥 y sin esperanzas de que 鈥嶰ccidente se integre a ese mundo, porque ven a Occidente como una fiera herida a 鈥巐a que no pretenden enfrentarse. S贸lo prefieren apaciguarla, aliviar sus dolores en la medida de 鈥巐o posible y acompa帽arla, sin violencia, hasta su suicidio.

