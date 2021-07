El sistema penitenciario se escuda en la pandemia para suspender los vises en 23 cárceles

Visto en el blog de la CNA

El Estado ha ido endureciendo las condiciones para los que solicitaran encuentros con parejas y familiares, primero castigando con el aislamiento a los presos que optaban por el vis y, finalmente, suspendi茅ndolo en 23 c谩rceles del Estado



C谩rcel de Mansilla de las Mulas en Le贸n, en donde est谩 internado Gabriel Pombo

Al Estado cualquier excusa le sirve para dar otra vuelta de tuerca sobre los presos. La pandemia por el covid ha sido un caldo de cultivo perfecto para ensayar nuevas restricciones y ampliar los castigos a los ya condenados. En los 煤ltimos d铆as se han suspendido los vis a vis en 23 c谩rceles, mientras que en 24 prisiones tampoco se permiten las comunicaciones familiares. Adem谩s se han restringido y prohibido en muchos casos los permisos a aquellos internos que pueden disfrutar de estos derechos.

La nueva situaci贸n (que afecta tanto a presos vacunados como no vacunados) obedece nuevamente a la arbitrariedad de muchas c谩rceles con el benepl谩cito de Instituciones Penitenciarias. No se entiende que, mientras que en mayo se reanudaban los vises (aunque 鈥榗astigando鈥 con 10 d铆as de aislamiento a los presos que optaban por ellos), recientemente, en algunas prisiones, como la de Mansilla de las Mulas (Le贸n) o la de Burgos se hayan vuelto a suprimir.

No obstante, las condiciones en las que se permit铆an los vises fueron criticadas y rechazadas por muchos presos ya que los que optaran por acogerse al nuevo sistema quedaban posteriormente diez d铆as aislados en otro m贸dulo, sin efectos personales ni la garant铆a de hacer llamadas a la familia.

Muchos prisioneros, como el anarquista Gabriel Pombo, rechazaron este sistema, al considerarlo un chantaje. Aprovechando la oposici贸n mayoritaria de los presos al nuevo sistema de vis a vis, los carceleros, para ahorrarse trabajo, han subido el castigo del aislamiento a 14 d铆as, lo que limit贸 mucho m谩s el n煤mero de presos interesados y acab贸 justificando, finalmente, la suspensi贸n en muchas c谩rceles de este derecho.

El caso de Gabriel Pombo

En el caso del preso anarquista Gabriel Pombo da Silva esta noticia no le ha sorprendido ni le afecta en su vida diaria ya que hab铆a decidido no acogerse al nuevo sistema 鈥減or dignidad鈥. Esa dignidad se basa en que de los 33 a帽os que lleva sin libertad, 23 a帽os sufri贸 el r茅gimen de aislamiento 鈥測 no quiere ni un d铆a m谩s de aislamiento鈥, dice Elisa, su compa帽era. Pombo se muestra sereno y mantendr谩 las visitas por locutorio. 鈥淣os volveremos a abrazar cuando salga a la calle. Siempre con la cabeza alta鈥. Se帽ala su compa帽era Elisa.