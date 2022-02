–

De parte de CGT Transportes Madrid February 11, 2022 30 puntos de vista

Cobrar el salario m铆nimo significa que tu trabajo est谩 valorado en nada, que no puedes cobrar menos porque no lo permite la ley; significa que tu sueldo es exactamente el mismo que el de las profesiones menos valoradas, complejas y cualificadas, o incluso ni eso; significa que est谩s a la cola en cuanto a poder adquisitivo y que te costar谩 m谩s que a nadie pagar por el lugar en el que vives, por los suministros o por la comida. Cobrar el salario m铆nimo te sit煤a en el lugar de los asalariados y asalariadas m谩s vulnerables de este pa铆s. Te sit煤a justo en ese lugar en el que, si sucede un imprevisto, por peque帽o que sea, estar谩s bien jodid@. Pero es que, adem谩s de todo lo dicho anteriormente, cobrar el salario m铆nimo en el sector del Contact Center es un privilegio que s贸lo est谩 al alcance de aquellas personas que tienen la suerte de tener jornada completa. Quienes ni siquiera llegan a eso 鈥搇a inmensa mayor铆a鈥 a煤n est谩n peor. 驴De qu茅 han servido entonces 21 a帽os de negociaci贸n colectiva en este sector? 驴S贸lo para cambiarle el nombre y para que pas谩ramos de llamarnos telemarketing a Contact Center? Despu茅s de veinti煤n a帽os de negociaci贸n colectiva y media docena de convenios, resulta que el SMI nos acaba de echar la pata por encima a l@s teleoperador@s, y le pisa ya los talones a especialistas y gestor@s. Pero, 隆ojo! Que la cosa no acabar谩 aqu铆. Esta subida del SMI sigue siendo insuficiente. De hecho, el salario m铆nimo deber铆a seguir subiendo en los pr贸ximos a帽os para acercarnos a lo que se establece la Carta Social Europea, que indica que los estados miembros deben de incrementar sus salarios m铆nimos hasta equipararlo con el 60% de sus respectivos salarios medios. Y para eso a煤n nos queda鈥

驴Entonces qu茅 puede ofrecernos la patronal en este convenio? 驴Qu茅 pretenden que se firme y por cu谩nto tiempo? Estamos como estamos por culpa de una patronal que no pone l铆mite a su codicia, que ha conseguido en el pasado ejercicio beneficios record y que ha crecido en dobles d铆gitos incluso en tiempos de crisis (2008, COVID). Mientras tanto, las personas que trabajamos para este sector, llevamos con el salario congelado desde hace m谩s de dos a帽os. Se nos ha quedado cara de tont@s cuando hemos visto que, a nuestro alrededor, a otras profesiones les sub铆an el un 6,5% (el IPC) mientras que nosotr@s segu铆amos con la miseria de siempre. Empresas que no dejan de lucrarse a costa de no hacer nada, ya que simplemente son intermediarias entre la mano de obra y la empresa cliente. 驴Qu茅 puede ofrecerle la patronal a las plantillas en el convenio o en los centros de trabajo para tapar sus verg眉enzas? CGT lo ha repetido una y mil veces. Los teleoprador@s merecen un convenio digno y ya va siendo hora de darle la vuelta a este sector como un calcet铆n.

comunicado_de_negociaci茫鲁n_convenio_cc_n芒-_24_-_10_de_febrero_2022 (1)



Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado