Editorial: 驴A qu茅 sector beneficia la nueva constituci贸n?

Estamos de acuerdo, la constituci贸n de Pinochet, no nos agrada ni simpatiza, pero eso no quiere decir que estamos de acuerdo con la propuesta 驴A qui茅n responde? Y 驴Qu茅 buscan?

Desde el 鈥渆stallido social鈥 no han buscado nada m谩s que descomprimir la situaci贸n, sin traernos ning煤n beneficio. Recordar谩n la reuni贸n parlamentaria del 15 de noviembre que solo busco salvar al r茅gimen, cu谩ndo podr铆amos haber expulsado a Pi帽era al menos, solo encontraron el camino para dejarlo en el poder, porque la verdad es que entre derechas e izquierdas, aprueba y rechazos se salvan las espaldas entre ellos, que hay de nuevo en eso?. Nada, solo una nueva constituci贸n que copta a un amplio sector de la izquierda, en beneficio nuevamente del Estado, que hay de nuevo en eso?, nada, una vez m谩s se lavan la cara para seguir en el circo, una vez m谩s la aristocracia criolla, aplasta al mestizo y utiliza a los pueblos originarios a su favor. Qu茅 milagro ser铆a para el Estado institucionalizar a los mapuches. Una vez mas la izquierda es el lobo disfrazado de abuelita, en beneficio de los amigos con los que comparten los asados los domingos. Una vez m谩s quedan bien parados en el circo. Porque est谩 constituci贸n suaviza la entrada del TPP11, con la flexibilidad laboral, la democracia virtual, la educaci贸n patronal y la salud farmac茅utica. Y que si no voto apruebo estoy por el rechazo? Y que si no voto, no opino? Y que si no soy de izquierda, soy de derecha? Basta ya de represi贸n institucional y enga帽os. Que votamos por una constituci贸n perfectible, para qui茅n? Para mi? Para ti? Para los mismos de siempre? Sin duda este proceso consagra el aplastamiento a la generaci贸n de luchador@s sociales de las 煤ltimas d茅cadas, a manos de sus burocracias estudiantiles corruptas. Desde este espacio dejamos manifiesto, que no los apoyamos, no les creemos y que estamos contra ustedes, y sus amigos fascistas.

Viva la anarqu铆a. Abajo el Estado y toda su represi贸n. Sin libertad a los presos no habr谩 revoluci贸n.

Mat铆as Salcedo

Agosto 2022.

