September 1, 2022

Editorial: Electoralismo

鈥Los anarquistas luchan contra la sociedad capitalista de un modo constante, consciente y activo por el abstencionismo, que no consiste solamente en no servirse del arma irrisoria que la Constituci贸n pone en nuestras manos: la papeleta del voto.

Su abstencionismo es consciente y activo. Los anarquistas tienen un cuerpo de doctrina y de m茅todos de acci贸n que deben, creo yo, impresionar a los hombres de buen sentido, de convicci贸n, de coraz贸n y de voluntad independiente.

脷nicamente, los anarquistas se abstienen, porque est谩n convencidos de que la acci贸n parlamentaria es nefasta y de que la lucha electoral es nociva; porque saben que la acci贸n pol铆tica es perniciosa.

En el dominio electoral se est谩 obligado a hacer m谩s o menos concesiones.

No se puede nunca decir lo que se piensa, todo lo que se piensa; y los anarquistas desean permanecer independientes ante su pensamiento, ante su conciencia y reservarse la posibilidad de decir, sin rodeos, lo que piensan, todo lo que piensan, nada m谩s que lo que piensan.

Los anarquistas se abstienen, porque no quieren participar en los cr铆menes gubernamentales, y porque saben que, cuando se acerca uno al poder, se hace c贸mplice, no impl铆cita sino expl铆citamente, de todos los cr铆menes cometidos por los gobiernos.

Los anarquistas no quieren tener la menor participaci贸n en estos cr铆menes, y no quieren cargar sobre este punto, con ninguna responsabilidad.

Se abstienen, porque quieren permanecer en la muchedumbre, porque desean quedar en contacto permanente con la masa que trabaja brutalmente, que sufre, que soporta la autoridad y que est谩 sublevada y exasperada.

Se abstienen, porque entienden, de ese modo, conservar intacto su derecho a la revuelta. Si vot谩is perd茅is el derecho a la insurrecci贸n y desde entonces os inclin谩is por anticipado, es l贸gico, ante la ley del n煤mero, ante esa fuerza ciega y est煤pida de la mayor铆a. Si me sirviese de la papeleta del voto, tendr铆a la certidumbre de que pierdo mi derecho a la revuelta, pues acepto, de esa manera, la ley de la mayor铆a y exijo, impl铆citamente, que todo el mundo se incline ante ella.鈥

(鈥)

鈥淵o que no voto, tengo el derecho de decir: Venga de donde venga, cualesquiera que sean sus or铆genes y sea quien sea el legislador, la ley no puede m谩s que mantener y agravar la iniquidad. Aun cuando ella la disminuya en cierta medida, la iniquidad queda. Yo me reh煤so a reconocer la ley, porque es la inepta aplicaci贸n de la fuerza ciega y est煤pida del n煤mero, como si hubiese algo de com煤n entre el n煤mero y el progreso, el derecho, la justicia y la humanidad. Quiero conservar mi derecho a la revuelta y he ah铆, por qu茅 me abstengo. Si los anarquistas se abstienen, es porque quieren permanecer fieles a su alta y pura filosof铆a.

Esta filosof铆a consiste en alejarse con tanto cuidado de la autoridad que se ejerce como de la que se sufre.

Consiste en mantener una guerra implacable a los que hacen la ley y a los que la soportan: a los unos, porque abusan de la autoridad, a los otros, porque se humillan ante ella.

El anarquista se distingue y se separa de todos, porque no quiere ser amo ni esclavo. No quiere inclinarse ante nadie, pero tampoco quiere que los otros se inclinen ante 茅l.

No quiere ser esclavo y ejecutar 贸rdenes extra帽as; pero tampoco quiere ser amo ni ordenar a nadie.

Tiene horror a la autoridad que se le impone, como tendr铆a horror a la autoridad que 茅l impusiera a otro.

Admite esta f贸rmula maravillosa que inspirar谩 probablemente, a la humanidad futura: 芦Ni amo, ni esclavo禄.

Y para terminar, dir茅 que, en el estado presente, ante la sociedad en que vivimos y que hemos de sufrir hasta que tengamos fuerzas para derribarla, haremos nuestra la frase lapidaria de uno de nuestros camaradas m谩s ilustres, El铆seo R茅clus: 芦Ante la iniquidad y en tanto que ella persista, los anarquistas est谩n y permanecen en estado de insurrecci贸n permanente禄.鈥

Sebastien Faure

La Podredumbre Parlamentaria 鈥 1909

