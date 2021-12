–

El Sindicato de Transportes, Comunicaciones y Mar (STCM) de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) de Val猫ncia ha mostrado sus condolencias a la familia del estibador Alberto Aguado, fallecido el lunes 20 de diciembre en un accidente laboral en el Puerto de Val猫ncia.

Desde el STCM de CGT Val猫ncia han mostrado sus condolencias a la familia de Alberto Aguado, el estibador muerto el pasado 20 de diciembre en un accidente laboral ocurrido en el Puerto de Val猫ncia, adem谩s han querido mostrar 鈥渁poyo a todo el colectivo de estibadores que en la misma tarde del lunes paralizo虂 la actividad para mostrar su solidaridad con el compan虄ero鈥.

En un comunicado emitido desde el STCM de la organizaci贸n anarcosindicalista han anunciado que 鈥淐GT no cedera虂 en el empen虄o de luchar por los derechos laborales y por la erradicacio虂n de los riesgos que, en los puestos de trabajo, atentan contra la salud e incluso, como en este caso, contra la vida鈥. Aseguran desde CGT que 鈥渢ampoco dejara虂n de decir alto y claro que corresponde a las empresas velar por la salud y la seguridad de quienes en ellas trabajan, la dejacio虂n de responsabilidades en este a虂mbito convierte las muertes en asesinatos鈥.

El comunicado de CGT concluye afirmando que 鈥渃omo sindicato de clase, seguiran llamando a la lucha y la accio虂n colectiva como u虂nico camino para la conquista de unos derechos que pertenecen a las trabajadoras y trabajadores鈥.

El Sindicat de Transports, Comunicacions i Mar (STCM) de la Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia ha mostrat les seues condolences a la fam铆lia de l鈥檈stibador Alberto Aguado, mort el dilluns 20 de desembre en un accident laboral en el Port de Val猫ncia..

Des del STCM de CGT Val猫ncia han mostrat les seues condolences a la fam铆lia d鈥橝lberto Aguado, l鈥檈stibador mort el passat 20 de desembre en un accident laboral ocorregut en el Port de Val猫ncia, a m茅s han volgut mostrar 鈥渟uport a tot el col路lectiu d鈥檈stibadors que en la mateixa vesprada del dilluns va paralitzar l鈥檃ctivitat per a mostrar la seua solidaritat amb el company鈥.

En un comunicat em茅s des del STCM de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista han anunciat que 鈥淐GT no cedir脿 en l鈥檕bstinaci贸 de lluitar pels drets laborals i per l鈥檈rradicaci贸 dels riscos que, en els llocs de treball, atempten contra la salut i fins i tot, com en aquest cas, contra la vida鈥. Asseguren des de CGT que 鈥渢ampoc deixaran de dir alt i clar que correspon a les empreses vetlar per la salut i la seguretat dels qui en elles treballen, el desistiment de responsabilitats en aquest 脿mbit converteix les morts en assassinats鈥.

El comunicat de CGT conclou afirmant que 鈥渃om a sindicat de classe, seguiran cridant a la lluita i l鈥檃cci贸 col路lectiva com a 煤nic cam铆 per a la conquesta d鈥檜ns drets que pertanyen a les treballadores i treballadors鈥.