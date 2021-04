–

La dictadura militar del general Stroessner estuvo vigente en Paraguay entre 1954 y 1989, ‚Äúpero el stronismo nunca se fue‚ÄĚ, sostiene el colectivo Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona.

Una de sus huellas son los m√©todos policiales -‚Äúrepresivos‚ÄĚ y ‚Äúvejatorios‚ÄĚ- empleados contra las protestas populares del denominado marzo paraguayo de 2021. Respecto a otras movilizaciones ‚Äďhabituales- de campesinos, estudiantes e ind√≠genas, salieron a la calle ciudadanos que normalmente no se manifiestan, como la clase media de la capital. El inicio, en forma de autoconvocatoria, se produjo el 5 de marzo y lleg√≥ a forzarse la destituci√≥n de cinco ministros del Gobierno presidido por Mario Abdo, del Partido Colorado.

Paraguay Resiste en Madrid y Barcelona es un colectivo sociopol√≠tico cuyo fin es la defensa de la justicia social y la democracia participativa en Paraguay. Surgi√≥ como respuesta al golpe parlamentario de junio de 2012 en el pa√≠s latinoamericano, que derroc√≥ al presidente de la Rep√ļblica, Fernando Lugo. ‚ÄúSe produjo entonces una ruptura del proceso de democratizaci√≥n del Paraguay‚ÄĚ, se√Īalan los activistas en el exterior. La siguiente entrevista se ha realizado con la colaboraci√≥n del comit√© de solidaridad internacionalista CEDSALA del Pa√≠s Valenciano.

-El 5 de marzo comenzaron las movilizaciones autoconvocadas en Asunci√≥n, con consignas como ‚ÄúQue se vayan todos‚ÄĚ, ‚ÄúFuera Marito‚ÄĚ o ‚ÄúANR Nunca M√°s‚ÄĚ (en referencia al Partido Colorado gobernante y al presidente Mario Abdo Ben√≠tez). ¬ŅPor qu√© razones se reclama la dimisi√≥n del jefe de Gobierno?

El motivo central es el descontento generalizado por la gestión negligente, inepta y estructuralmente corrupta de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Todos sabemos que la forma de gobierno del Partido Colorado es idéntica al del crimen organizado, pero esta crisis, y la incapacidad de manejar el momento político, ha puesto al desnudo todos los mecanismos corruptos que rigen la forma de gobernar el país.

La presi√≥n ciudadana oblig√≥ a una remodelaci√≥n del gobierno de Abdo Ben√≠tez -5 ministros fueron sustituidos- y llev√≥ a la interposici√≥n de un juicio pol√≠tico contra el presidente y su vicepresidente, Hugo Vel√°zquez. La crisis sanitaria se transform√≥ en una crisis pol√≠tica. La propuesta de juicio pol√≠tico fue rechazada, en la C√°mara de los Diputados, por la mayor√≠a del Partido Colorado, tambi√©n conocido como Asociaci√≥n Nacional Republicana (ANR). En las calles del Paraguay ya se hab√≠a empezado a gritar: ANR NUNCA M√ĀS.

Lo que los manifestantes ped√≠an ya no era solamente una gesti√≥n m√°s eficaz de las consecuencias sanitarias de la pandemia -caracterizada por la escasez, en parte, inducida, de medicamentos b√°sicos, ausencia de plan de vacunaci√≥n, pacientes atendidos en pasillos de hospitales por falta de camas, despilfarro presupuestario con obras in√ļtiles- sino el final de la hegemon√≠a de la ANR que, desde 1954, gobierna de facto el Paraguay: primero bajo la m√°s larga dictadura de Am√©rica Latina; despu√©s, implementando una democracia corrupta donde la administraci√≥n del estado es entendida como una asociaci√≥n criminal.

-¬ŅCu√°l es el perfil sociol√≥gico de los ciudadanos que se movilizaron? ¬ŅQu√© sectores de la sociedad han salido a la calle?

Las movilizaciones tuvieron un origen difuso e indeterminado. A d√≠a de hoy sigue estando envuelto en misterio, en un pa√≠s donde todo se sabe, quien convoc√≥ la primera movilizaci√≥n, la del d√≠a 5 de marzo, frente al Congreso. Eso llev√≥ a la generaci√≥n de un personaje pol√≠tico eufem√≠stico, el ‚Äúciudadano autoconvocado‚ÄĚ. Pero los principales veh√≠culos transmisores fueron las redes sociales y determinados medios de comunicaci√≥n, lo que constituye un fen√≥meno nuevo en el pa√≠s. Sus impulsores m√°s visibles fueron figuras medi√°ticas, en su mayor√≠a periodistas y, dentro de estos, periodistas deportivos, o simplemente tertulianos con presencia asidua en programas de radio y televisi√≥n. Son figuras altamente mediatizadas, con gran presencia en la tele y los medios y muy seguidos en Facebook y Twitter. Eso constituy√≥ un importante factor de movilizaci√≥n. Bajo el lema #EstoyParaElMarzo2021, un hashtag que hac√≠a alusi√≥n a la crisis pol√≠tica de marzo de 1999 y, de forma m√°s convexa, al incendio del Congreso en marzo de 2017, se moviliz√≥ a la gente.

-¬ŅExisten antecedentes?

En este punto, hay que hacer un breve inciso sobre la importancia hist√≥rica y la carga simb√≥lica del mes de marzo para la sociedad paraguaya. La crisis de 1999, denominada ‚Äúel marzo paraguayo‚ÄĚ, que se sald√≥ en la muerte de ocho personas y centenares de heridos, fue motivada por el asesinato del entonces vicepresidente Luis Mar√≠a Arga√Īa, cuya autor√≠a intelectual fue atribuida al, en ese momento, presidente Ra√ļl Cubas Grau y al caudillo por excelencia de la pol√≠tica paraguaya, el ex general Lino C√©sar Oviedo. Las protestas llevaron a la renuncia de Cubas y la huida de Oviedo a la Argentina, donde le fue concedido el estatuto de exiliado pol√≠tico. Tambi√©n en el mes de marzo, en concreto, el 31 de marzo de 2017, manifestantes incendiaron el Congreso como consecuencia de las protestas contra la reforma de la Constituci√≥n que permitir√≠a que los antiguos presidentes de la Rep√ļblica, en ese caso Horacio Cartes y Fernando Lugo, se volviesen a presentar a las elecciones, extremo que la Constituci√≥n no permite.

-Retornemos al relato sobre marzo de 2021…

La evocaci√≥n de un mes, el de marzo, tan marcadamente convulso en la transici√≥n democr√°tica paraguaya, como hito para la realizaci√≥n de protestas contra el gobierno, plante√≥, desde sus inicios, fuertes dudas sobre la organizaci√≥n de estas movilizaciones. No ten√≠an liderazgos definidos ni organizaci√≥n estructural. Pero los motivos estaban perfectamente claros para todos, incluso para qui√©n no se ‚Äúautoconvoc√≥‚ÄĚ: el colapso del sistema sanitario del Paraguay motivado por la end√©mica, patog√©nica y sist√©mica administraci√≥n corrupta del pa√≠s. En el Paraguay, es normal y frecuente la celebraci√≥n, casi cotidiana, de manifestaciones de estudiantes, campesinos e ind√≠genas. La novedad de estas movilizaciones deriv√≥ de la participaci√≥n de sectores de la sociedad que, en condiciones normales, no se manifiestan, como familias de la llamada clase media de Asunci√≥n.

La convocatoria original del 5 de marzo tuvo un emplazamiento espec√≠fico: frente al Congreso. Pero, el ensanchamiento de las movilizaciones a otros colectivos, como estudiantes universitarios y campesinos, les dio una caracter√≠stica de espontaneidad caminante. Los lugares de las protestas se desplazaron no solo a otros puntos de Asunci√≥n, como la residencia oficial del presidente de la Rep√ļblica, la residencia particular del expresidente Horacio Cartes o la sede del Partido Colorado, sino a otras ciudades del pa√≠s, como Ciudad del Este, Encarnaci√≥n, Concepci√≥n, San Pedro, Caaguaz√ļ y Curuguaty.

-¬ŅQu√© rasgos subrayar√≠ais de las movilizaciones?

Las manifestaciones no se convocan, se organizan. Y la principal caracter√≠stica de estas movilizaciones fue su organizaci√≥n bajo la forma de la autoconvocatoria. Eso conllev√≥ un cierto vac√≠o program√°tico rellenado de alguna rabia esc√©nica. M√°s all√° del descontento en relaci√≥n a la administraci√≥n de los recursos p√ļblicos durante la pandemia, el contenido pol√≠tico de las movilizaciones, quiz√° no deseado por los poderes medi√°ticos que las autoconvocaron inicialmente, fue expresado por los estudiantes y los campesinos, quienes buscaron encauzarlas hacia la construcci√≥n de propuestas alternativas que suplanten la acefal√≠a hegem√≥nica y el crimen organizado como forma de gobierno que caracteriza la ‚Äúdemocracia poco com√ļn‚ÄĚ o el proceso de transici√≥n democr√°tico que vivimos en el Paraguay desde 1989.

-¬ŅCu√°les son las principales reivindicaciones de los estudiantes universitarios? ¬ŅEn qu√© consiste el Reglamento de la Ley de Arancel Cero, aprobado en enero mediante un Decreto presidencial?

Las movilizaciones estudiantiles vienen produci√©ndose de forma persistente en el Paraguay desde 2015, a√Īo en el que tuvo lugar la denominada ‚Äúprimavera estudiantil‚ÄĚ, marcada por la Marcha Nacional de Colegios P√ļblicos y Privados. Este movimiento, iniciado por estudiantes de la ense√Īanza secundaria, se extendi√≥ al √°mbito universitario bajo el lema ‚ÄúUNA no te calles‚ÄĚ. Estas protestas llevaron a la dimisi√≥n de la entonces ministra de Educaci√≥n y Ciencia y del entonces rector de la Universidad Nacional de Asunci√≥n (UNA). De este modo, las actuales manifestaciones estudiantiles son la evoluci√≥n diacr√≥nica natural el proceso de politizaci√≥n iniciado en 2015, tanto m√°s que los entonces movilizados estudiantes de la educaci√≥n secundaria son ahora los mismos estudiantes universitarios que salen a las calles a exigir una nueva reglamentaci√≥n de la Ley de Arancel Cero.

Al margen de las denuncias de casos de corrupción, las reivindicaciones de los estudiantes no se centran solamente en aspectos institucionales relacionados con el funcionamiento interno de las universidades, sino que politizan cuestiones sociales y económicas, ya bastante deterioradas antes de la pandemia.

En este contexto debe entenderse las reivindicaciones para la redacci√≥n de nueva reglamentaci√≥n de la denominada Ley de Arancel Cero, cuyas definiciones originales aprobadas por el Congreso establec√≠an la gratuidad de los cursos de admisi√≥n y de grado de todas las universidades p√ļblicas del pa√≠s. El decreto que reglament√≥ esta ley, de fecha 15 de enero de 2021, tergiversa el esp√≠ritu b√°sico de la misma, al imponer una serie de restricciones que menoscaban su alcance y objetivos originales, en concreto, no eximir del pago de aranceles a los estudiantes en determinadas condiciones, tales como aquellos que pretendan ingresar a una universidad cinco a√Īos despu√©s de concluir la ense√Īanza secundaria, que suspendan m√°s de una vez en su intento de ingreso a la ense√Īanza superior (quedando, en este caso, al criterio de cada facultad) o que superen dos a√Īos en permanencia con relaci√≥n a la duraci√≥n total de la carrera.

-Las organizaciones sociales han denunciado que la represi√≥n policial de las protestas de marzo record√≥ los tiempos de la dictadura de Stroessner, entre 1954 y 1989. ¬ŅEn qu√© sentido?

El stronismo nunca se fue. Y la Policía Nacional sigue siendo, en su metabolismo ideológico, la policía stronista. La mayoría de sus efectivos sigue empleando los mismos métodos represivos y vejatorios, pero más edulcorados por una simulada pretensión de respetar los derechos básicos de la población, como la libertad de manifestación y reunión, definidos en el propio texto constitucional.

La descripci√≥n m√°s objetiva de la actuaci√≥n de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de marzo de 2021 viene reflejada en el informe del Mecanismo Nacional de Prevenci√≥n de la Tortura (MNPT), de fecha 13 de abril de 2021. De acuerdo con este informe, el seguimiento e intervenci√≥n de las movilizaciones ciudadanas por parte de las fuerzas policiales ‚Äúha sido desproporcionada e irracional‚ÄĚ, se√Īal√°ndose, en concreto, la utilizaci√≥n abusiva de balines de goma para dispersar los manifestantes. Se registraron episodios de disparos a la cabeza y otras partes vitales del cuerpo, zonas cercanas a los ojos y en la espalda. En el expresado informe se destaca que la MNPT recomend√≥ al Ministerio del Interior la emisi√≥n de una circular prohibiendo que las unidades antimotines disparasen a zonas de riesgo del cuerpo. Pese a esta solicitud, las fuerzas de seguridad del estado no han incorporado estrategias de intervenci√≥n que lograsen neutralizar los hechos de violencia policial.

-¬ŅCu√°les han sido los casos m√°s graves?

De los detenidos entrevistados por el MNPT, la mayor√≠a expres√≥ haber sido v√≠ctima, adem√°s de violencia psicol√≥gica, de violencia f√≠sica, tanto en las comisar√≠as como durante el trayecto hasta las mismas. Entre las formas de tortura y trato inhumano, las m√°s comunes fueron pu√Īetazos, patadas, culatazos con escopetas o golpes en los test√≠culos. El caso m√°s grave ocurri√≥ el 17 de marzo, cuando la polic√≠a montada, despu√©s de haber golpeado a patadas y atado las manos del joven C.S. con una cuerda le oblig√≥ a correr delante de los caballos durante aproximadamente seis minutos hasta la sede de la Comisar√≠a Tercera de Asunci√≥n.

Por otro lado, algunas de las personas detenidas relataron que no formaban parte de las manifestaciones, sino que se encontraban fortuitamente en los lugares cercanos a las mismas, bien porque vivían en las proximidades y estaban llegando a casa o habían salido a comprar alimentos, o bien porque estaban trabajando, como los repartidores de comida y cuidacoches.

Durante las manifestaciones fueron detenidas, en total, 172 personas, incluyendo 17 adolescentes, menores de edad, sin que interviniera ning√ļn juez penal adolescente como establece el C√≥digo de la Ni√Īez y la Adolescencia. M√°s de la mitad de los detenidos ten√≠a edades comprendidas entre los 18 y 30 a√Īos.

Este dato es muy importante para radiografiar el espectro etario de los manifestantes. En su mayor√≠a, eran j√≥venes. Por tanto, de una generaci√≥n que no tiene memoria de la represi√≥n stronista. Son la esperanza y, literalmente, el futuro del pa√≠s, tambi√©n en el sentido electoral. De acuerdo con los datos del padr√≥n electoral de 2018, el 32 % de los electores en el Paraguay son menores de 30 a√Īos. Y los que cumplieron 18 a√Īos desde 2018 hasta finales de 2020 suponen 240.000 nuevos electores. Este electorado joven ser√° determinante en las pr√≥ximas elecciones municipales que, salvo que no sean de nuevo aplazadas (deber√≠an haberse celebrado en 2020 y fueron adiadas por la pandemia), se realizar√°n en octubre de 2021.

-¬ŅPod√©is resumir lo que ha sucedido con los j√≥venes estudiantes Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, junto a otros como Arnaldo Mart√≠nez y Enrique Ag√ľero?

En las protestas realizadas la noche del 17 de marzo de 2021, en el seguimiento del rechazo de la propuesta de juicio pol√≠tico -solo posible con el voto contrario de las dos facciones que dominan la ANR, la llamada oficialista, de Abdo Ben√≠tez, y la denominada cartista, tele-comandada por el empresario (pero m√°s conocido por otros quehaceres relacionados con el submundo econ√≥mico) y antiguo presidente de la Rep√ļblica, Horacio Cartes-, dependencias de la sede de la ANR, en Asunci√≥n, conocidas como ‚ÄúColorado R√≥ga‚ÄĚ, fueron incendiadas.

Sobre la utilización del fuego como imagen y mensaje de las protestas, nos llama la atención que, desde el primer día de las movilizaciones, el 5 de marzo, empezaron a circular en las redes sociales, en concreto, en Twitter, y asociadas al hashtag #EstoyParaElMarzo2021, una serie de imágenes del incendio del Congreso ocurrido en 2017. Incluso, algunas de las imágenes publicadas ese día 5 de marzo recreaban un hipotético incendio de la sede de la ANR.

Desde el primer día de las movilizaciones, de acuerdo con el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se registró la existencia de infiltrados violentos, por lo que, al estar debidamente identificados a través de cámaras de seguridad, sería factible que las fuerzas policiales tuviesen la capacidad de aislarlos y detenerlos. En este punto hay que recordar que la misma noche del 5 de marzo se verificó un intento de incendio del edificio del Ministerio de Hacienda.

La eclosi√≥n de episodios violentos llev√≥ a que ciertos personajes medi√°ticos, algunos de los cuales divulgadores de la movilizaci√≥n autoconvocada inicial, vinculasen la violencia a la presencia de manifestantes de izquierdas -zurdos, como se les llama en el Paraguay-, una reminiscencia de la vieja t√©cnica stronista del enemigo interno subversivo. R√°pidamente se propag√≥ la relaci√≥n causal de que la violencia estaba provocada por infiltrados comunistas en las manifestaciones. Una cuenta de Twitter de un simpatizante colorado public√≥, el d√≠a 9 de marzo de 2021, el siguiente mensaje: ‚ÄúLo √ļnico que quieren los de Frente Guazu [sic], PDP [Partido Democr√°tico Progresista] y la zurda caviar es seguir provocando al pueblo que vota, al colorado. Y all√≠ enfrentar a paraguayos entre paraguayos, sigan con esa ideota [sic] de quemar la ANR. Estos zurdos son la peor escoria de la humanidad‚ÄĚ. Una semana despu√©s, ard√≠a Colorado R√≥ga. Como algunos anhelaban desde el primer d√≠a de movilizaciones, algo ten√≠a que arder y, por fin, ardi√≥.

-¬ŅCon qu√© consecuencias?

El Ministerio P√ļblico, comandado a la distancia por Horacio Cartes a trav√©s de su testaferro, la Fiscal General Sandra Qui√Īones, criminaliza a cinco j√≥venes: Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad, Arnaldo Mart√≠nez y Enrique Ag√ľero. La mayor√≠a tiene en com√ļn la participaci√≥n activa en movimientos sociales. Y capacidad de liderazgo. El caso de Vivian Genes es evidente: feminista, es uno de los rostros m√°s visibles del movimiento estudiantil que lucha por la nueva reglamentaci√≥n de la Ley de Arancel Cero.

Imputados el 19 de marzo, la conducta de los cinco j√≥venes se encuadrar√≠a dentro de 4 tipos penales, con una expectativa de pena de entre 3 y 5 a√Īos. Tres de los j√≥venes, Vivian, Pedro y Luis, se presentaron voluntariamente el 30 de marzo, en la audiencia judicial donde se determinar√≠a qu√© medidas cautelares les iban a ser impuestas. Siguiendo una pr√°ctica ampliamente extendida en el sistema judicial del Paraguay, la jueza Hilda Benitez Vallejo -una conocida y reconocida militante del Partido Colorado- decret√≥ la prisi√≥n preventiva para los tres, argumentando, como justificaci√≥n de su decisi√≥n, el riesgo de fuga, la posibilidad de obstruir la investigaci√≥n y la falta de arraigo. Despu√©s de pasar varios d√≠as encarcelados en diferentes comisar√≠as de Asunci√≥n, los tres j√≥venes se encuentran, actualmente, en prisi√≥n domiciliaria.

-¬ŅPor qu√© el 24 de marzo integrantes de la Coordinadora Estudiantil Universitaria (CEUNA) y la Federaci√≥n Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) solicitaron a la C√°mara de Diputados el juicio pol√≠tico a la Fiscal General del Estado, Sandra Qui√Ī√≥nez?

Como hemos se√Īalado anteriormente, el orden de detenci√≥n y el acta de imputaci√≥n de Vivian, Pedro, Luis, Arnaldo y Enrique emitidos por el Ministerio P√ļblico, en las figuras de los fiscales Mar√≠a Estefan√≠a Gonz√°lez y Lorenzo Lezcano, aceptan la versi√≥n sesgada de los hechos que se recoge en el escrito de denuncia presentado por la ANR sobre lo que ocurri√≥ en Colorado R√≥ga el 17 de marzo de 2021. En ese escrito de denuncia de la ANR ya se se√Īalaba a Vivian y a Pedro como autores materiales del incendio, inferencia obtenida a partir de im√°genes que los propios estudiantes hab√≠an publicado en sus redes sociales.

De igual modo, el acta de imputaci√≥n reproduce el esp√≠ritu de la denuncia, al aceptar la figura de ‚Äúturba de inadaptados‚ÄĚ que consta del escrito de la ANR, una pervivencia inequ√≠voca del l√©xico stronista, ya que no individualiza los hechos que configurar√≠an los delitos atribuidos a los cinco j√≥venes. Adem√°s, entre errores formales de gram√°tica y ortograf√≠a, el acta de imputaci√≥n describe los hechos acaecidos el 17 de marzo de forma cacof√≥nica, desordenada e inconexa, como si el propio concepto de ‚Äútuba de inadaptados‚ÄĚ se hubiese apoderado del escrito de los fiscales. Sin embargo, eso no impidi√≥ que a los cinco j√≥venes se les fuesen imputados cuatro delitos.

Por lo anterior configurar un procedimiento arbitrario, selectivo y persecutorio hacia los cinco j√≥venes, CEUNA y FENAES exigieron no solo el juicio de los fiscales de la causa ante el juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados, sino el juicio pol√≠tico de su ‚Äújefa‚ÄĚ, la Fiscal General del Estado, Sandra Qui√Īonez, una figura que, desde su nombramiento en octubre de 2017 por el entonces presidente Horacio Cartes, viene instrumentalizando la justicia a favor de los intereses corruptos del oficialismo, especialmente del denominado cartismo.

-Por otra parte, el empresario y miembro del Partido Colorado, Horacio Cartes, ejerció como presidente de Paraguay entre 2013 y 2018…

Hay un dicho en el Paraguay, ‚Äúlo que parece, es‚ÄĚ, que condensa los dos estadios en los que vive el pa√≠s: lo que solo ser√≠a asumible por la ficci√≥n, al final, termina por ser real. Esto sirve para ilustrar todas las leyendas urbanas que se vienen generando en torno a la figura de Horacio Cartes: narco, contrabandista, blanqueador de dinero, el hombre m√°s poderoso del pa√≠s que controla todas las instituciones de la rep√ļblica.

Horacio Cartes es un hombre de negocios, antes que un político. Entró muy tarde en la política. Y cuando entró, lo hizo como solo un hombre de negocios sabe hacerlo y como en el país se hace política: comprando votos e influencias. Antes de afiliarse en la ANR, en 2009, ya había comprado, literalmente, en 2007, una parte del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de la oposición, el cómplice necesario para la posición hegemónica del Partido Colorado.

El inter√©s de Cartes por el Partido Colorado es meramente infraestructural. Es el √ļnico que, por su implementaci√≥n territorial y social, as√≠ como el control de la administraci√≥n del estado, puede garantizar a Cartes un poder monopolista sobre el pa√≠s. Para Cartes, el Partido Colorado es una empresa m√°s sobre la cual ha hecho una oferta de adquisici√≥n. Una facci√≥n del Partido acept√≥, o viene aceptando esa compra.

Otra, representada por Abdo Benítez, un mero títere del verdadero líder de la vieja guardia del partido, Juan Carlos Galaverna, más conocido como Cale Galaverna, viene resistiéndose. Las dos facciones, de momento, celebraron una tregua, bautizada metafóricamente de Operación Cicatriz.

-¬ŅQu√© peso tiene Horacio Cartes, actualmente, en la pol√≠tica y la econom√≠a de Paraguay?

La incursión de Cartes en el mundo empresarial empezó a mediados de la década de 1980 con el negocio del cambio de moneda. De estos inicios hay poca información biográfica disponible, salvo la acusación de un delito de evasión de divisas cometido presuntamente en una operación realizada en 1985, relacionada con la compra de dólares con tipo de cambio preferencial y su posterior cambio en el mercado al tipo oficial. Ya entonces, para realizar esta supuesta operación, Cartes habría utilizado en red de empresas tapadera. Es también su forma de actuar en la política.

De sus negocios cambiarios surgi√≥ el actual Banco Amambay (BASA), cuyo origen fue una casa de cambios, y que hoy es una de las principales entidades financieras del pa√≠s. El r√°pido crecimiento de BASA permiti√≥ expandir sus negocios, contando en la actualidad con un verdadero grupo multisectorial, el Grupo Cartes, integrado por varias empresas que abarcan actividades muy diversas, tales como la agropecuaria, embotellamiento y distribuci√≥n de bebidas, producci√≥n y exportaci√≥n (las leyendas urbanas le asocian, m√°s bien, al contrabando) de tabaco, art√≠culos de deportes, servicios log√≠sticos, operaci√≥n y administraci√≥n de aeronaves (es el representante oficial de Cessna en el Paraguay), hasta la √ļltima adquisici√≥n pol√©mica, en plena pandemia, en diciembre de 2020, de una de las mayores redes de farmacias del pa√≠s, Farmacenter.

Complementariamente a esta infatigable carrera de ‚Äúempresario talentoso‚ÄĚ, sobrevuelan sobre Cartes sospechas de lavado de dinero, tr√°fico de droga y contrabando de tabaco. En agosto de 2013, el mismo mes en el que tom√≥ posesi√≥n como presidente de la Rep√ļblica, la agencia antidroga estadounidense (DEA) archiv√≥ una investigaci√≥n sobre la eventual participaci√≥n de Cartes en estructuras financieras de lavado de dinero procedente del narcotr√°fico.

-¬ŅY en cuanto a su relaci√≥n con los medios de comunicaci√≥n?

De acuerdo con el mapa de medios de la revista Plus Research, actualizado hasta enero de 2020, hay 10 grupos econ√≥micos que concentran 57 medios de comunicaci√≥n en el Paraguay, desde peri√≥dicos impresos y plataformas digitales, hasta canales de televisi√≥n y emisoras de radio. Los dos principales son los grupos de A.J. Vierci y de Horacio Cartes, cada uno controlando 12 medios de comunicaci√≥n. Le siguen Javier Bernardes Banti (6 medios), Norman Harrison (6 medios), √Āngel Gonz√°lez (5 medios), Humberto Rub√≠n (4 medios), Natalia Zuccolillo (4 medios), Christian Chena (3 medios) y Fernando Rodr√≠guez (3 medios). Adem√°s de la concentraci√≥n de medios en un n√ļmero escaso de propietarios, hay que a√Īadir que los medios tradicionales y de mayor impacto social pertenecen a cuatro grupos empresariales, uno de cuales propiedad de Horacio Cartes.

Sin embargo, el control societario de los medios pertenecientes al universo del Grupo Cartes se hace a trav√©s de su hermana, Sarah Cartes. Si bien en este caso, la relaci√≥n familiar directa demuestra el control efectivo de una parte importante de los medios de comunicaci√≥n del Paraguay por la familia Cartes, hay sospechas de que, por ejemplo, Javier Bernardes Banti, propietario de seis medios de comunicaci√≥n, la mayor√≠a de los cuales adquiridos durante los a√Īos en los que Cartes fue presidente de la Rep√ļblica, sea un testaferro del antiguo presidente.

En definitiva, Horacio Cartes entiende la política como un mercado, un mercado político, donde el intercambio de recompensas por cooperación ya no es simplemente comercio, sino corrupción.

-Por √ļltimo, ¬Ņc√≥mo valor√°is la posici√≥n de la coalici√≥n de movimientos y partidos progresistas Frente Guasu, por la que actualmente es senador el expresidente Lugo? Ha manifestado su ‚Äúrepudio‚ÄĚ a las ‚Äúexpresiones neoestronistas de un gobierno decadente‚ÄĚ que criminalizan la indignaci√≥n popular.

En la actualidad, la figura del senador y expresidente Fernando Lugo no es relevante ni está en el tablero político del Paraguay. Admitimos que la presidencia de Lugo entre 2008 y 2012, interrumpida por un golpe de estado parlamentario, donde tuvo un papel preponderante el principal partido cómplice de la hegemonía colorada, el PLRA, significó el verdadero proceso de transición hacia la democracia. Fue un mandato importante y esperanzador.

Pero el momento pol√≠tico de Lugo ya pas√≥. Quiz√° para los nost√°lgicos, de diversas latitudes, la figura de Lugo siga siendo referencial. Pero, en el actual contexto pol√≠tico y social del Paraguay, emergen otros movimientos con unos fuertes v√≠nculos con determinados sectores de la sociedad que no est√°n siendo foco de atenci√≥n, especialmente a nivel internacional. Nos referimos, en concreto, a los movimientos campesinos, tales como la Federaci√≥n Nacional Campesina liderada por Teodolina Villalba, a los estudiantes universitarios agrupados en varias coordinadoras, de las cuales la CEUNA es un ejemplo, y a m√ļltiples de plataformas feministas, tales como la PUF (Plataforma de Universitarias Feministas).

A partir del an√°lisis que hacemos desde el exterior, entendemos que el futuro pol√≠tico del Paraguay capaz de generar un cambio democr√°tico y la fragmentaci√≥n de la hegemon√≠a del Partido Colorado pasar√° por alg√ļn tipo de unidad program√°tica entre el agroecologismo y el feminismo, entre los campesinos y los estudiantes, entre la esperanza y la juventud, unidad dentro de la cual cabe, obviamente, el Frente Guasu y su experiencia organizacional.

