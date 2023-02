–

De parte de Portal Libertario OACA February 27, 2023

Titulo original: "The Subaltern is Fucking Speaking!" traducido del original por anarcouwuismo.

Estoy escribiendo esto porque estoy frustrada. Estoy frustrada con las respuestas al levantamiento en Irán. Estoy frustrado por como tristemente insorprendente son dado el panorama de las discusiones rodeando el hiyab y feminismo que se han estado desarrollando por décadas.

El entendimiento popular actual del hiyab, especialmente en la izquierda, es uno que insiste en que se trata de una prenda de vestir inherentemente neutra, con un significado sin especificar personal o espiritual que todo el mundo esta llevando por su propia elección, a no ser que se nos de evidencia abrumadora de lo contrario. Pero como vemos por las reacciones al levantamiento contra el hiyab mandatorio en la república Islámica, incluso entonces, debemos encontrar una manera de decir que el levantamiento es en ultima instancia «no sobre el hiyab». Y solo me pregunto porque. ¿Porque es que este levantamiento no puedo posiblemente ser lo que aparenta ser? ¿Porque es tan imposible imaginar que gente forzada a llevar el hiyab toda su vida, desde los seis años, sin importar sus creencias religiosas, o sus deseos personales, podrían simplemente odiar la maldita cosa?

Nuestras protestas nunca se abordan bajo nuestros propios términos. Siempre son filtradas a través de las lentes de otros. Ya sea a través de la narrativa de la «damisela en apuros» de la derecha americana, o la narrativa de la izquierda de un golpe de estado financiado por la CIA o NED, y en el mejor de los casos, la más blanda y vacía declaración de «solidaridad», antes de girar de inmediato a hablar de como estamos recibiendo cobertura desproporcionada, o sobre las prohibiciones europea de hiyab y como son igual de malas. Incluso muchos anarquistas son reacios a hablar sobre el hiyab y el patriarcado musulmán como la causa de nuestro problema.[1]

Por años, Lo que ha sido llamado «feminismo musulmán» y una larga parte del feminismo post-colonial ha sido centrado alrededor de las perspectivas de la diáspora musulmán. Rara vez se reconoce el hecho de que la diáspora musulmana esta en un contexto social diferente al de los musulmanes en casa. Esto significa que ellos tienen diferentes preocupaciones en sus vidas diarias, diferentes prioridades, y si, brechas en sus perspectivas que son un resultado de ya no estar rodeados por un patriarcado musulmán con poder político.

Es muy fácil hablar del hiyab como una elección cuando claramente, es una elección para ti, es muy fácil, y o tan poco costoso, para ti implicar, para tu beneficio y solo tu beneficio, que el hiyab es una elección por defecto. Incluso cuando esta siendo forzado a través de la palabra de la ley y constante vigilancia enforzada por el estado. Incluso si son sentenciadas a la cárcel por no llevarlo. Incluso si a toda escala, desde la casa, hasta la comunidad, hasta el gobierno, hay mecanismos de control obligándolas a llevarlo, todo esto podría estar bien, mientras imaginemos que a toda la gente forzada a llevar el hiyab, a través de un conveniente accidente, ¡simplemente le encanta! ¡Guau, nuestras comunidades son tan harmoniosas! Simplemente funcionando como una maquina bien aceitada, y la voluntad de la gente resulta fortuitamente alinearse con la voluntad del estado. No hay lucha interna.

Por supuesto, nunca se dice en esos exactos, claramente orientalistas términos. Siempre hay algún hueso tirado a la idea de una lucha interna y nuestra autonomía. Pero esta lucha siempre se representa como incomprensible para espectadores. Estamos haciendo feminismo a nuestra propia manera. ¡Pero descansad asegurados! Nuestras preocupaciones nunca son lo que pienses que puedan ser. En realidad no nos importa el hiyab. No esta alto en nuestra lista. Es solo una parte de nuestra cultura ves, solo son prendas. ¡Mira a estas mujeres en Tehran llevando coloridos y bonitos hiyab! ¡De seguro, si no les gustara tanto, no lo volverían una declaración de moda!

Esta añadida «complejidad» podrá proteger contra acusaciones de Orientalismo, pero al final funciona igual. Te dice que o nos parece bien, o lo estamos solucionando entre nosotros. Preocupate de lo tuyo, no mires (incluso si se te pide) no ayudes (incluso si te suplican por solidaridad), solo cierra tu boca. Algo racista entrometerse sabes.[2]

Esto es un asunto «interno».

¡Nada que ver aquí, sigue caminando!

Ignora la sombra del patriarca quitándose el cinturón.

Dicen que nuestras protestas son sobre «el control del gobierno» sobre los cuerpos de las mujeres, como si «el gobierno» fuera la única entidad capaz de tener control sobre los cuerpos de sus súbditos. Como si transferir el manejo de la violencia patriarcal del estado a la familia o comunidad fuera una mejora masiva. Con esta tibia «solidaridad» que vemos con las protestas contra el patriarcado controlado por el estado, no tengo mucha esperanza de que muestren algún compromiso para el final de (o simplemente reconocimiento de) el patriarcado musulmán a estos niveles.

Este encuadre de «control gubernamental» también permite una francamente engañosa comparación de las prohibiciones europeas del hiyab y el hiyab mandatorio. Es ademas un tipo diferente de opresión. Es intra-comunidad, patriarcado musulmán. No es un patriarcado racial de europeos blancos impuesto a mujeres racializadas. Las mujeres musulmanas están experimentando ambos. Pero parece que nunca es el momento adecuado de hablar del primero, incluso cuando esta pasando. Es bizarro escuchar a mujeres musulmanas expresar solidaridad al hablar sobre las prohibiciones europeas del hiyab, como si esa fuera la única referencia de comparación que tienen para como es experimentar control coercitivo. Como si no hubiera control patriarcal en sus comunidades, y todo a lo que el hiyab obligatorio les pueda acordar es a cuando la gente blanca intenta prohibir el hiyab. Tiene una apariencia de una declaración de solidad, pero viniendo de gente que debe de tener una lucha similar a la nuestra, no hablar de esa lucha se siente mas como una deflexión. Nunca es solo una declaración acerca de la crueldad del hiyab obligatorio. Siempre viene con la adenda de «¡las prohibiciones del hiyab son igual de malas!» Es como si fuera imposible para la diáspora musulmana mostrarnos solidaridad sin centrar la lucha de la que solamente no estamos hablando. Y viniendo de gente que experiencia ambas, no parece ser un tipo ignorante de auto-centrado. Se siente como una silenciosa redirección de atención lejos del patriarcado musulmán.

Debo enfatizar, ninguno de estos «feministas» dijeron una palabra en estos últimos cuarenta años sobre el hiyab coaccionado. No movieron un dedo por nosotras. Las luchas de mujeres, gente queer y trans, minorías religiosas y etnias oprimidas en Iran son políticamente «inconvenientes» de hablar para la izquierda. Estamos solos en nuestras luchas. A pesar de toda la indignación en la izquierda ante atención desproporcionada de los medios hacia nosotros, eso no nos ha traído nada. La ultima vez que hubieron protestas masivas, 1500 personas murieron. ¿Os acordáis siquiera? Tenemos mas que lamentar cada día y se nos dice que el mundo nos presta demasiada atención, y que esa atención debe tratarse con sospecha.

El hiyab mandatorio tiene una historia mucho mas larga que cualquier prohibición de hiyab en Europa. Ha existido como una herramienta del patriarcado musulmán desde su nacimiento, en una linea que no se ha roto desde entonces y ahora.[3] El mas extendido fenómeno de «modestia» impuesta a mujeres es aun mas antiguo. Es francamente desconcertante lo dominante que es la idea del hiyab como una «libre elección» es, hasta el punto de negar una tan larga y dolorosa historia de opresión patriarcal. Es como mucho visto como un debate teológico sin sentido que alienaría a los musulmanes si se discutiese. Pero esto es una discusión de historia, y de nuestro presente. Y seria un perjuicio a todas las victimas del patriarcado musulmán, presentes y pasadas, si ignorásemos y borrásemos su abuso y etiquetáramos su discusión como fuera de limites, especialmente en la presencia de un empuje activo a reenfocarlo y borrarlo.

Estuve muy confundida cuando escuche por primera vez a gente como Yassmin Abdel-Magied diciendo «El Islam es la religión mas feminista»[4] como una joven persona queer en Irán. Estaba perplejo cuando la gente hablaba del hiyab como empoderante. Era como si se me estuviera pidiendo que ignorase todo lo que había aprendido acerca del islam, el feminismo y las historias y estados presentes de ambos. Y no se me dio nada excepto los más genéricos puntos de debate de apología Islámica que ya me habían sido alimentados por la República Islámica en la escuela de primaria como niña creciendo en Irán.

Por un largo tiempo, creí que ellos simplemente se suscribían a una versión diferente de la fe, una mas progresista. Y como alguien que no tenia religión, la cuestión de la validez de su versión del Islam era inmaterial. Mientras llegaran a la conclusión de la liberación total del patriarcado, No necesitaba investigar el funcionamiento interior de su fe. Pero cuando vi como esos musulmanes «feministas» trataban a las mujeres, y personas queer y trans que abandonaron la fe debido a el inmenso peso de la violencia patriarcal musulmana, y como su prioridad era principalmente defender su fe y que no hubiera ninguna contradicción entre el Islam y el feminismo o la liberación queer, a menudo a la expensa de estas victimas, me di cuenta de que estos «feministas» y «liberacionistas queer» simplemente no veían el patriarcado musulmán como suficiente dañino para requerir cualquier atención. No veían la profundidad de sus ramas y su extensión.

Su atención estaba puesta en reenmarcar la violencia de este patriarcado para hacerlo parecer a la par en su intensidad y naturaleza con el patriarcado occidental (¡Y menos severo!), y enmarcar respuestas a estas violencia patriarcal como motivadas por la islamophobia y racismo en lugar de preocupación genuina por estos grupos oprimidos. Incluso cuando esta respuesta venia de estas victimas, eran etiquetadas como traidoras que ayudaban a la agresión imperialista, presumiblemente solo por hablar sobre su sufrimiento. En la practica, estos feministas y teoristas queer solo resultaban no hacer nada más que lavarse la sangre de sus manos del patriarcado musulmán al desarrollar un entendimiento del feminismo que actuaba como cobertura ideológica para estos daños.

El hiyab ha sido una herramienta del patriarcado desde que fue codificado como un mandato religioso al principio del Islam. Debemos todos ser libres para hacer con nuestros cuerpos lo que deseemos, y eso incluye llevar hiyab. Pero cualquier reclamación del hiyab como una forma de empoderamiento debería al menos empezar con el entendimiento de la función opresiva actual y historia del hiyab en la mayoría de partes del mundo musulmán. Pero no veo ningún reconocimiento de esta historia o presente. Todo lo que veo es la negación de la idea de que el hiyab es o a sido alguna vez, en cualquier medida, patriarcal.

Estoy cansado de la gente actuando sorprendida de que estaríamos perturbados por ver a otros llevando nuestras cadenas como una fuente de orgullo, mientras niegan que fueron cadenas alguna vez para empezar. Estoy cansada de vuestras expresiones de desdén para aquellos de nosotros que rompemos esta cadena. Estoy cansado de gente fluyendo con las expectaciones patriarcales actuales y llamándolo feminismo subversivo.

No se como el hiyab encaja en un futuro en el que la noción coercitiva del género ya no existirá, y ese es el futuro que quiero. Me cuesta creer que una expectación de género de vestimenta encajará cuando el genero no sea lo que es ahora. ¿Que tan lejos de la feminidad debe una persona trans-masculina sentirse para dejar de llevar hiyab? ¿Que tan cerca de la feminidad deberia una persona trans-femenina sentirse para tener que llevarlo? ¿Que le pasara al hiyab cuando hombre y mujer ya no sean puntos de referencia en el paisaje del género?

No hago estas preguntas como hipotéticas. Las pregunto porque recuerdo la doblemente dolorosa experiencia de mis hermanos trans-masculinos teniendo que llevar hiyab en Irán. Digo esto porque conozco personas trans-femeninas que no llevarían hiyab, y su respuesta a la pregunta de «porque no estas llevando hiyab si eres una mujer» era «soy trans». Esto podrá sonar sin sentido dentro de un entendimiento patriarcal del género, pero tiene perfecto sentido para mi. ¿Porque que coño significan tus reglas para alguien que rechaza su base? ¿Como funciona el hiyab para la gente que no QUIERE asimilarse a las nociones coercitivas de feminidad y masculinidad? ¿Sera el hiyab hiyab si es realmente una elección? Se que hay respuestas a esta pregunta. Pero se quien NO esta buscándola: Aquellos que pretenden que el hiyab ya es una «libre elección» por defecto. Es bizarro para mi que nos sentimos libres de discutir como las superficialmente «libres» elecciones que las mujeres hacen en occidente acerca de su ropa, como llevar o no sujetadores, son influenciadas por la coerción patriarcal a través de muchos mecanismos. Pero se espera de nosotros que asumamos que la elección de una mujer musulmán de cubrir casi todo su cuerpo es libre de todas las formas de expectaciones patriarcales. El rango de elecciones que se asume que las mujeres musulmanas quieren hacer siempre están limitadas a lo que se les permite bajo el patriarcado musulmán, pero de alguna manera, ese estrecho rango es también asumido ser una expresión de libre elección, despreocupado del peso del control patriarcal.[5]

Que yo considere el hiyab una «elección neutra» en el mundo musulmán y comunidades musulmanes como existen hoy, requiere no solo abandonar todo cuanto conozco sobre género, hiyab, y su historia, pero también requiere abandonar la mitad de mis compromisos como una anarcofeminista queer no-binaria trans de color.

Por una vez, déjanos abandonar nuestras cadenas.

Por una vez, escúchanos en nuestros términos.

Por una vez, ve nuestro problema como lo que es: patriarcado musulmán.

Por una vez, muéstranos solidaridad sin centrarte a ti mismo.

Mi gente esta luchando y siendo asesinada. Por una vez solo ten nuestras espaldas incondicionalmente.

Merc

Fuente original: https://immerautonom.noblogs.org/the-subaltern-is-fucking-speaking/

[1] Por una parte, los reaccionarios americanos blancos pretenden que nuestra opresión les importa para poder licenciar moralmente bombardearnos «para salvar a nuestras mujeres»-la narrativa de la «damisela en apuros». Por la otra, los izquierdistas americanos blancos niegan que nuestra opresión siquiera exista, porque piensan que si reconocen que nosotros-iraníes queer y trans, mujeres iraníes, niños iraníes-estamos oprimidos, entonces significa que se verán moralmente obligados a bombardearnos. Lejos de combatir la narrativa de la derecha, los izquierdistas blancos, atrincherados en el marco patriarcal paternalista del «deber del hombre blanco», no pueden imaginar solidaridad que no se vea como «tomar el control de la situación.» Que no se vea como intervención «por nuestro propio bien.» El hecho de que los izquierdistas blancos no puedan imaginar «solidaridad con los oprimidos y marginalizados de una región imperializada sin llegar a la aparentemente inevitable conclusión de que el bombardeo de nuestras casas esta completamente justificado para «salvarnos» no señala que podáis ver más allá de la «propaganda occidental» tanto como señala que sois completamente incapaces de imaginar solidaridad.

[2] En un intercambio con la feminista iraní Attousa H., Foucault demuestra de forma un tanto infame las formas en que los académicos europeos blancos cis masculinos a menudo promulgan formas de patriarcado supremacista blanco a través de la violencia epistémica. Foucault insinúa que las feministas iraníes, al criticar la misoginia del régimen de Khomeini y denunciar el terror del hiyab obligatorio impuesto con violencia, son simplemente islamófobas (aunque obviamente no utiliza esa palabra, popularizada mucho más recientemente), cegadas por un «odio» irracional (uno podría estar tentado de decir histérico). Al hacerlo, enmarca la resistencia al hiyab obligatorio como si no pudiera ser «auténticamente iraní», como lo describe la autora de «Contra el feminismo blanco», Rafia Zakaria, en

En describe el sutil juego del antropólogo blanco que, al otorgarse el derecho a decidir qué es y qué no es auténticamente «cultura nativa», sigue posicionándose como la autoridad epistémica con capacidad para decidir qué es «auténtico» en una cultura indígena y, por tanto, para negar la autenticidad de las perspectivas indígenas disidentes, porque lo que es «auténtico» es siempre convenientemente también lo que se ajusta a la «autoridad» local. Así pues, las mujeres iraníes están doblemente sobreescritas epistémicamente: por su propio patriarcado y por el patriarcado supremacista blanco que viene a decirles que no son auténticamente iraníes si cuentan una historia sobre sus vidas diferente de la que cuentan sus patriarcas. El argumento habitual de las feministas musulmanas de la diáspora es que la mirada blanca está obsesionada con «desvelar» a la mujer hijabi, de un modo fetichista y orientalista, haciendo hincapié en que las mujeres pueden llevar hijab por su propia elección, pero restringir la crítica a ese punto ofusca la igualmente fetichista y orientalista, pero ostensiblemente «benévola» mirada de los blancos liberales obsesionados con «volver a velar» y «re-silenciar» a la mujer SWANA, poniéndola de nuevo bajo la autoridad de su patriarca y recreando la ilusión del consentimiento. Si ella no consiente, no debe ser «auténticamente» un miembro de su cultura, después de todo.

Teniendo esto en cuenta, la quema del hiyab se convierte en un acto de resistencia permanente e inequívoca: Las mujeres y los hombres trans iraníes no sólo se están quitando el hiyab que les han impuesto, a riesgo de sus malditas vidas, sino que declaran que no pueden y que nunca volverán a ser «velados», ni siquiera por la insistencia de las feministas blancas liberales y musulmanas de la diáspora en que, en realidad, velarse es la cosa «feminista» que hacer.

[3] En (Distinciones de estatus y diferencia de vestimenta: esclavitud, ética sexual y la lógica social del velo en la ley islámica), Omar Anchassi argumenta que, en los primeros tiempos de la ley islámica, el hiyab funcionaba como un medio para distinguir entre las mujeres esclavas, a las que se marcaba como «juego libre» para el acoso sexual, y las mujeres «libres», protegidas por la autoridad de sus padres. Así pues, las musulmanas libres (no esclavizadas) se consideraban legalmente «libres» en términos un tanto irónicos precisamente por estar coercitivamente limitadas por el hiyab, mientras que las mujeres esclavizadas no llevaban velo y, por tanto, estaban «expuestas» a los caprichos de los demás.

[4]

[5] El patriarcado (en particular la cultura de la violación) fabrica e impone una forma de «consentimiento» aparente por parte de los géneros oprimidos y marginalizados, o la apariencia de consentimiento -incluso la apariencia de «consentimiento entusiasta»- mediante diversas formas de violencia física, social, económica y epistémica. Una forma de hacerlo es limitando las formas de agencia disponibles del sujeto oprimido o subordinado a un conjunto restringido de opciones en las que el sujeto oprimido elige y, por lo tanto, puede parecer que ejerce su «libre» albedrío. Otro medio a través del cual se fabrica el «consentimiento» por parte del oprimido son las formas de injusticia epistémica, es decir, la injusticia cometida contra una persona en su capacidad como conocedora, en su capacidad para interpretar y narrar sus experiencias del mundo; como referencia, véase el trabajo de Miranda Fricker sobre la injusticia epistémica. La injusticia hermenéutica describe las formas en que las sociedades patriarcales constriñen epistémicamente a los géneros marginados al arrebatarnos el lenguaje y los términos con los que podríamos describir nuestra opresión, y al atraparnos en un sistema de «conocimiento» y creencia -o religión, según el caso- en el que las únicas interpretaciones disponibles de lo que nos ocurre nos dicen lo mismo: te gustó, estuviste de acuerdo con esto, consentiste a esto. Tomando como ejemplo la afirmación de que las mujeres no harían una declaración de moda llevando pañuelos coloridos y bonitos si no «consintieran» a llevarlo en primer lugar, a las mujeres en Irán se les presenta la opción: llevar un hiyab colorido y bonito y tener una forma de expresar algo de su interioridad y personalidad individual, o llevar un hiyab sencillo. La «elección» es suya, así que cuando eligen una, la fabricación patriarcal del consentimiento concluye que deben estar actuando libremente, debe significar que han «consentido» y disfrutado llevando el hiyab, independientemente de si realmente lo hacen o de si están tomando tales decisiones dentro de una situación en la que la alternativa es ser asesinadas por la Policía de la Moralidad, así que más les vale sacar lo mejor de la situación.

Incluso la religión ofrece un sistema de interpretación en el que el hiyab se presenta como la opción «deseable», al menos si las mujeres quieren verse a sí mismas como fieles y respetables. Pero de un modo más sutil, las feministas musulmanas de la diáspora que se autoproclaman «representantes» no electas contribuyen a crear (y a atrapar a las mujeres iraníes dentro de) un sistema de conocimiento en el que las mujeres deben afirmar que llevan el hiyab por voluntad propia o, de lo contrario, ser consideradas como «hacernos quedar mal a nosotros/nuestra cultura» y traicionar a su pueblo, calumniado de «bárbaros» y «brutos» por los conservadores estadounidenses. Esto no quiere decir que no haya mujeres hijabi que lleven hijab por su propia y auténtica voluntad, sino que no hay ninguna posición externa, ni siquiera la de la feminista musulmana de la diáspora, desde la que sea posible «interpretar» de forma fiable el consentimiento de una mujer a llevar hijab en un contexto en el que debe llevarlo o morir. Es necesario: 1. comprender las estructuras de poder en las que ella toma sus decisiones, y 2. realmente escucharla hablar por sí misma.

Por lo tanto, las mujeres y los hombres trans en Irán que queman su hiyab están hablando muy claramente, y los esfuerzos de las feministas de la diáspora no electas para sobrescribirles y volver a imponer la apariencia fabricada de «consentimiento» son en sí mismos una forma de violencia epistémica colonial en el sentido clásico